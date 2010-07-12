БАНКОВСКИЙ ТАБЛОИД – номер про деньги из бумаги и воздуха!

«В России вышел первый корпоративный таблоид" - так написал МК о клиентской газете нашего банка Национальный Банк «ТРАСТ» http://www.mk.ru/economics/article/2010/06/03/503274-zheltuha-nastupaet.html
Издаем мы газету под названием «Ваш Банк» уже полтора года. Она о финансах и банковских продуктов для наших клиентов: текущих и потенциальных. И вот сейчас мы решили изменить ее формат и вместе с тем значительно увеличили тираж — со 100 тысяч до 350 тысяч экземпляров. Газета разошлась на ура !
Почему таблоид ? Это номер про инвестбанкинг - тема серьезная и мы решили ее подать в стиле настоящего таблоида – с броскими заголовками, однозначно,хлестко и с крупными фотографиями:
Второе рождение инвест-банкинга? Ждать ли сверх доходов? Инвестбанкиры возвращаются в большую игру? Быки, медведи и акулы! И наконец,про первые шаги инвестбанкинга,когда в 20-е годы США была охвачена «биржевой лихорадкой» и символом успеха на Уолл-Стрит – было раскуривание сигары от 100 $ купюры. Обо всем об этом читайте в этом номере.
http://www.trust.ru/about/newspaper/
P.S. газеты для клиентов выпускают единицы банков, лично я несколько лет подряд с удовольствием читала газету одного крупного коммерческого банка, это действовало на меня лучше чем буклет или рекламная агитка... А что Вы думаете о корпоративных изданиях для клиентов ?
Комментарии 74
Призвал в помощь интернет.
Корпоративная газета "Ваш банк TRUST". (виновник нынешноего сообщения)
"ОТП Банк" он же в прошлом Инвестсбербанк - собственная газета "Наш вклад".
Корпоративная газета "Вестник Связь-Банка".
Банк "Диалог-Оптим" начал выпуск внутрибанковской корпоративной газеты "Наш БАНК". (где сейчас банк? А великий интернет помнит по его газету)
Банк Возрождение - корпоративная газета «Жизнь Возрождения».
Издание Русь-Банка "Азбука. Газета бесплатных советов".
Выход в свет первого номера корпоративной газеты – долгожданное и радостное событие в жизни банка "Хлынов". (и очень важное - за счёт него банк попал в этот экспресс-обзор)
Банк "Адмиралтейский" - газета "Адмиралтейский курьер".
Корпоративная газета Северо-Кавказского банка СБ РФ. (видимо, и у других тербанков наличествует)
Корпоративный журнал банка ВТБ "Энергия успеха".
Газета "Газпромбанк-информ".
Корпоративный журнал - АНКОР БАНК.
Корпоративный журнал НОМОС-БАНКа "НОМОСФЕРА".
Корпоративный журнал "Росбанк" издаётся с 2006 года (свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-23340 от 13.02.2006). Даже вот: www.rosbankjournal.ru
Корпоративный журнал - Банк Национальный Кредит.
"Городская банковская газета" ЮНИАСТРУМ БАНКа.
Корпоративный журнал "Каждый Может Больше" банка Интеза. (ненавязчиво напоминает о прежнем названии - КМБ-банк)
Это то, что на поверхности, глубже не копал. Другое дело, что многие из перечисленных изданий являются внутренними, и не предназначены для общения банка с клиентами.
@.
( Вам признаюсь, я многие годы читала газету Альфа-банка, хороший уровень!
Здесь вопрос - периодичности выпуска (регулярности), контента конечно же и объем тиража ?
Поздравляю с реализацией интересной идеи!
Думаю, что корпоративные таблоиды – это перспективная с точки зрения финансового маркетинга коммуникация. Доступно, кратко, ярко, с интересными фактами и иллюстрациями, с полезной информацией – это востребовано…
На моей практике по местам работы стараюсь всегда такие издания запускать. Сейчас вот тоже выпускаю «Состоятельного инвестора»...
Периодичность – удобнее тянуть квартальную. Полосность – 8 минимум, больше – надо уже нанимать людей. Тираж – зависит от количества точек дистрибуции: по Москве – 50 тыс. по теме денег расходятся хорошо. Вы на 350 тыс. замахнулись – не знаю, IMHO, многовато будет… У того же Альфа-банка – 200…
Кстати, есть еще опыт – с июня 2006г. по ноябрь 2008г. с партнерами выпускал массовый (некорпоративный) журнал о личных деньгах и финансовых услугах Money&Я – тоже таблоид. Ежеквартальный, 64 полосы, бесплатный с выкладкой по точкам в офисных центрах, ресторанах и т.п. Дошли до тиража 60 тыс. экз. Стало очень дорого обходиться. В кризис вообще заморозили. А вот сейчас делаю перезапуск, но… в новом формате. ЦИФРОВОМ – верстка как на бумаге, но в разных форматах (не только пдф), можно смотреть на разных ресурсах и гаджетах, листать, увеличивать и т.п.. Летний номер выходит так, а осенний (к тому времени и сайт запустим) снабдим функциями мультимедиа (по внутренним ссылкам можно переходить на ресурсы, смотреть видеографику, видео, аудио и т.п.)… К чему это я – думаю, что в корпоративных изданиях нужно уже делать такой же технологический шаг… Можно параллельно с бумагой. У себя пытаюсь убедить в перспективах руководство, может быть и Вам будет интересно.
Много лет, посещая различные офисы, стараюсь брать корпоративные издания компаний.
Совершенно согласен, что информация из корпоратвных изданий зачастую работает много лучше рекламы. А "Навигатор" Альфы, с моей точки зрения, действительно является одним из лучших корпоративных вестников.
Работая в одной из структур, на встречи с клиентами ВСЕГДА привозил корпоративный журнал. Очень помогало в работе .
Что касается регулярности выпуска, то один раз в два месяца, уверен, достаточно.
Тираж же 350 тыс. хватит, думаю .
Вопрос немного не по теме, и все таки я его задам. Нахожусь часто в Украине, видел несколько отделений Банка "TRUST". Обратился в одно из них и мне сказали, что они не работают. Будет ли запущен дочерний банк в Украине или нет?
По вопросу контента... Наш портал в данном аспекте точно мог бы помочь. Во-первых, отзывы "Народного рейтинга" читаются на ура и ничуть не уступают душещипательным историям, достойных отечественной эстрады. Народная журналистика людям всегда будет интересна и понятна!
Во-вторых, с Банки.ру можно перепечатывать любые статьи наших журналистов, которые вызывают бурное обсуждение аудитории. Зацепило у нас - зацепит читателя и у вас.
То есть предлагаю заимствовать контент на партнерских договоренностях. Как такой вариант?
В целом, блоги на банки.ру уникальное явление: не только обсуждения и ответы на вопросы, а еще возникает сотрудничество. Я,например, с удовольствием читаю Вадима Логинова блог о банковской рекламе здесь на банки.ру (хотела написать у вас на банки.ру, хотя, уже хочется написать здесь у нас на банки.ру ), и вот уже завязалась переписка между нами - взаимные комментарии, делимся идеями, здорово ! очень дружелюбную среду вы создали с Филиппом.
Извините, что приходится обращаться к Вам по не очень приятному поводу, но, надеюсь, Вы поможете со своей стороны разрешить сложившуюся ситуацию.
В апреле месяце у Вас проходила федеральная рекламная кампания (та самая, с савойской капустой) с использованием наружной рекламы. Одним из подрядчиков для Вас выступало рекламное агентство Sigma (Ark Scholz & Friends). Не сомневаюсь, что, Ваша компания полностью рассчиталась за эту рекламную кампанию, однако, Ваш подрядчик Sigma (Ark Scholz & Friends) не спешит выполнять взятые на себя финансовые обязательства по оплате апрельской рекламной кампании перед владельцами рекламных конструкций в регионах (а таких регионов, по моим данным, больше десятка).
К сожалению, некорректное поведение и невыполнение обязательств со стороны Sigma (Ark Scholz & Friends) бросает тень и на имидж Вашего банка.
Огромная просьба принять меры и повлиять на эту ситуацию.
Ваш подрядчик, отказывающийся платить, - рекламное агентство Sigma (Ark Scholz & Friends), Генеральный директор Сергеев Дмитрий.
С уважением,
Елена
Прошу не воспринимать мое обращение как анонимное.
Поверьте, это вынужденная мера, к которой пришлось прибегнуть по причине целенаправленного несоблюдения взятых на себя обязательств и нежелания принимать какие-либо меры по их исполнению со стороны агентства, которому Вы доверили региональное размещение апрельской рекламной кампании.
Всю контактную информацию и подробнейшее описание сложившейся ситуации можно получить, написав на мой мэйл Elena.mail2004 @ gmail.com.
Надеюсь, что Вы примите участие в разрешение возникшей проблемы.
С уважением,
Елена
Будет официальное письмо - обязательно рассмотрим вопрос.
По электронной же почте я решаю все вопросы с клиентами Банка (это оперативно и я могу проверить,действительно ли, это наш клиент) и рассматриваю коммерческие предложения. Все вопросы по третьим лицам, а так же вопросы посредников - через почтовый адрес.
Также читал в инете некоторые статьи из журналов ВТБ и Росбанка ( выше уже указали их названия, адрес журнала ВТБ - http://www.vtbmagazine.ru ).
Думаю, что довольно часто уровень статей и качество аналитики в корпоративных изданиях выше, чем даже в специализированной прессе (включая такие известные журналы как "Финанс", "Эксперт" и пр.). Не знаю как для широкой аудитории, а для тех, кто хочет что-то посерьезнее и попрофессиональнее, корпоративные издания читать интереснее.
Только что РБК передало, что Fitch понизил рейтинг Траста до ССС ( как я понимаю "мусора"). При всей условности соотношения рейтинга и реальности, хотелось бы, как вкладику, понимать причины негативного пересмотра
Агентство "Рус-Рейтинг" повысило кредитный рейтинг Национального банка "ТРАСТ" до уровня "BB". Прогноз сохраняется на прежнем, «стабильном» уровне.
По данным аналитического заключения агентства, повышение рейтинга обусловлено хорошей положительной динамикой развития, в том числе в условиях кризиса, снижением уровня репутационных рисков. Рейтинг обоснован высоким уровнем развития бизнеса и инфраструктуры, стабильной положительной динамикой развития, положительной оценкой качества корпоративного управления.
Вроде и все мы видим - инфраструктура развивается, банк прибыльный, динамика развития всех без исключения показателей - положительные, ну что еще надо?
Если я когда-нибудь буду писать книгу, то этот случай опишу отдельно, честное слово, странная тусовка международные рейтинговые агенства, было бы не плохо ( согласна с нашим президентом России, помните его комментарии в начале кризиса,что надо учиться самим оценивать многие вещи, а не гнаться за популизмом и брендом...что-то типа такого). А еще, хорошо чтобы агенства у международных аудиторов поучились. Кстати, отчет KPMG - нашего аудитора - позитивный.
1. Я прекрасно отдаю себе отчет о "специфическом" бизнесе рейтинговых агенств. По этому и хотел бы услышать хоть минимально содержательный коментарий.
2. Давайте все-таки не будем равнять Fitch и Рус-рейтинг. Не в плане правдивости данных, а в плане воздействия их заключений на инвесторов и стоимость привлечения банком ликвидности.
3. Про динамику - с удовольствием погляжу на Ваш отчет на сайте ЦБ за июнь. Хотя... ну Вы сами все знаете.
4. Кстати, банк мне нравится в плане обслуживания. Но на чем вы умудряетесь зарабатывать при ставках депозитов прошлого года ( думаю я не один такой, кто разместился на 3 года) - я не очень понимаю... явно не на рознице.
Как лицо заинтересованное - желаю вам всяческих успехов...
Все-таки не стоит равнять рейтинги иностранных агенств и наших,особенно зная специфику присвоения рейтингов последними.Если заметили,ни у одного банка нет плохих рейтингов
от наших агенств.Оно и понятно,банки платят деньги за поддержание рейтинга.И у всех банков рейтинги или хорошие,или очень хорошие.
У иностранных агенств немного другой подход,не нравиться рейтинг,дело ваше,ничего подкручивать не будут.
Тревожно что Moody,s уже снижало до этого рейтинг Траста до очень низкого,затем банк отказался от поддержки рейтинга,теперь,
судя по комментариям, от рейтинга Fitch банк тоже откажется.
Насколько я знаю для банков приоритетным является присвоение рейтингов именно тремя известными иностранными агенствами.И у всех российских крупных банков есть рейтинг хотя бы одного из них.Траст видимо станет исключением.
А то у нас получается, как на встерче с депутатом. Заявляется тема "Борьба с порнографией", а народ приходит спросить про пенсии, квартплату и когда придет сантехник.
А модератор, боясь , видимо, обвинений в хамстве и грубости, не останавливает поток нашего красноречия.И моего тоже
Газету читала, но вышла на нее через сайт банка случайно: каким образом вы рекламируете свое издание? Баннеров вроде нет?
На счет рейтингов - да, я сделаю отдельный пост. Где дам инфо по рейтингам, когда агенства сильно ошибались в обе стороны (есть такие и международные примеры). К примеру, давали хороший рейтинг - а результат был плачевный и наоборот.
Наш случай, я однозначно классифицирую, как именно обратная ситуация -когда отчетность прозрачна, выполняются все нормативы, сбалансированы источники фондирования и активы. Банк только за последние 1,5 года прошел колоссальный путь вперед, не говоря уже о сравнении с пятилетней давностью...выполнили все свои корпоративные обязательства в срок, кроме того досоздали резервы ( как совершенно верно здесь отметил в одном из комментариев посетитель банки.ру)
На счет газеты : распространяем через фоисы Банка,кроме того, именно этот тираж последний газеты продвигали в том числе через размещение в пресс-пакете самых популярных ж/д рейсов.
Если это были бы рубли, то Вы получили бы деньги на следующий день после заказа. Так как в вашем случае оба вклада были в валюте,то операционному офису в г. Брянск потребовалось подкрепление валютой. То есть ваш вклда Вы можете получить завтра.
Возможно, что сотрудник Банка не прокомментировала в деталях ваш вопрос. Управляющий офиса свяжется с Вами сегодня и еще раз детально прокомментирует ситуацию. Надеюсь, что никаких недоразумений не будет.
Если возникнут вопросы, то пишите, пжл, на горячую линию Банка "вопрос-ответ" или здесь на блоге.
Спасибо за ваш комментарий,уверена, что это единичный случай.
Удачи Вам и успехов в делах.
Возможно, что тишину развеет статистика:
на 01.07.2010 г. НБ ТРАСТ № 3 (после Сбербанка и ВТБ24) по объему прироста депозитов, данный показатель прироста стабилен на протяжении всего 1-го полугодия 2010 года
А можно вопрос к Вам. что Вы имеете ввиду, когда пишите : "...банк в непростом положении...". Задайте вопросы, я отвечу !
Упомянутое агенство выше использует нецифровые слова: "некоторые", "значительные" и т.д. и т.п. Задайте конкретный вопрос - дам четкий ответ на цифрах!
ответ по теме обязательно напишу, сейчас уже поздно...первый час ночи...