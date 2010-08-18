Какой же русский не любит быстрый кредит?

СЕГОДНЯ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ НАШЕГО БАНКА!
НБ ТРАСТ выдал первый кредит в рамках проекта потребительского кредитования в торговых сетях под новым розничным брендом RUS кредит ( линк с T RUS T уловили ?!)
Кредит можно оформить в течение 5 минут в торговых сетях в 60-ти крупнейших городах России.
Житель Волгограда стал нашим первым клиентом в данном направлении бизнеса, который приобрел садовую технику в магазине «Мото-садовая Техника».
Такое кредитование является высокотехнологичным и потребовало от банка серьезных усилий по «upgrade –у» существующих процессов. В основу нового продуктового бренда заложен принцип «быстро-просто-технологично». Здесь использован «цифровой» шрифт, а также элемент, напоминающий штрихкод – символ товара в магазине см. фото ниже.
Мы (НБ ТРАСТ) после кризиса, в течение 2009 года и первой половины 2010 года не остановились, а двигались и продолжаем двигаться вперед:
- реализовали проект по открытию новых офисов Банка, сфокусировавшись на Москве в топовых местах (Арбат, Кутузовский и Ленинский, пр. Мира и Красная Пресня, Земляной Вал и Зубовский, Войковская и Отрадное и т.д …)
- провели яркую рекламную кампанию, увеличив объем депозитов в 3 раза и достигнув общего объема вкладов физических лиц 64 МЛРД.РУБЛЕЙ, нам доверяют более 120 ТЫСЯЧ вкладчиков
- вернулись на докризисные объемы потребительского кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса и вышли на новый уровень, по обоим направлениям ТРАСТ по приросту кредитного портфеля среди лидеров рынка http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=43965
- ТРАСТ – прибыльный банк, результат за семь месяцев 2010 года http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=44158
И вот новый проект - POS-кредитование http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=44320.
Что дальше?
Дальше то, о чем многие из вас писали мне на блог – развитие карточных продуктов и интернетбанкинга.
Бывают моменты, когда стоит рассказать о своих успехах, тем более об успехах БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ, работающей в 167 больших и малых городах России!
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Комментарии 113
Но для меня остается правилом - "Чем быстрее кредит выдаешь, тем дольше его возвращаешь"
Вот думаю,зачем житель Волгограда садовую технику в г.Волжском приобретал ?
В не самом "сладком" магазине ?
Сумма кредита, руб. от 3 000 до 100 000 включительно
Срок кредита 3-36 месяцев
Первоначальный взнос от 0%
Ставка по кредиту, % годовых от 15%
Комиссия за зачисление кредитных средств на Счет Клиента не взимается
Комиссия за расчетное обслуживание 1,3%
А где полностью условия, эффективная ставка от 15 и до...бесконечности комиссия за расчётное обслуживание взимается разово или ежемесячно Как то очень много восторженных слов и скромная немногословность по существу Первое впечатление - очередной продукт по разводке лохов из серии - "Импульсивный кредит"Сможете его развеять А траст то зачем до руса секвестировали Ещё можно назвать - "трус кредит" - как там у классика, - Я не трус, но я боюсь, если надо - уколюсь
При заявленных в Вашем комментарии условиях (15% годовых, без "от") могу предположить, что ставка равна 30,6% годовых.
Проверить легко по последнему пункту ниже:
1. Сумма кредита - 100 000 рублей.
2. Ставка по кредиту (в рекламе) - 15%.
3. Комиссия за обслуживание - 1,3% в месяц от суммы выданного кредита (скорее всего).
4. Срок кредита - 12 месяцев.
5. !!! Ежемесячный платеж - 9 779 рублей !!!
Так ли это, на самом деле?!
Проверьте в точке продаж продукта, оформив документы на кредит.
1.Таких "немного" 5% по автокредитам,и как правило по дорогим машинам.
2.Требование ФЗ "О Залоге" регистрировать его.В противном случае,в суде могут возникнуть проблемы.Хотя и судебная практика по этому вопросу неоднозначная.
Но лично мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой.
Да никому не интересен Ваш автомобиль физически.Важны правоустанавливающие документы.ВСЕГДА.
И к какому НПА вы прикрутите обязательство заемщика "не обращаться" ?
И что ему грозит в случае нарушения обязательства ?
Раздайте им морковку - молодцы
We are creative agency and we got some "digital ideas" for you,
but unfortunately we haven't found your email.
Please contact us knock-knock@egonomics.ru.
Thanx!
А тем, кто во всем видит черное - сочувствую! ( это sotnik к Вам не относится, у Вас столько идей - на десятерых ХВАТИЛО БЫ !)
К примеру не могу привести Банк который так быстро кредитует МСб в т.ч. микро... разве что форус или интеза, но форус точно не конкурент.... просто иногда удивляешься когда банки заявляют кредитование по ЕБРР а с ИП дерут три шкуры... ну это так отвлечение... наверное к тому, чтоб экспресс кредит стал кредитом за 3 часа...т.е. быстро и минимум документов... ну конечно рыночные ставки, т.к. чтоб не говорили кто хочет совсем дешего те собирают кучу бумаг, а сервис, время и т.д.. надо платить в данном случае % ставкой, право выбора у клиента есть.
Как вариант можно клиенту сразу предлагать не именные моментальные карты на месте с минимальным лимитом овердрафта, при подтверждении дохода лимит можно увеличить...
симбиоз банков КЕБ и Приват ... чисто имхо...
на рынке так же вроде начинают активироваться продажи инвест продуктов..
Для МСБ может имеет смысл рассмотреть доп. устлуги, такие как консалтинг, бух.услуги,сбор документов (помню видел статью, что один из банков (не наш) ввел новую услугу, менеджер приезжает к клиенту забирает у него коробок в котором все его платежки и фин.доки, соответвенно банк разбирется с ними оплачивает если надо и т.д...), но для доп. услуг соответственно нужны другие, новые люди, т.к. на одного специалиста или кредитчика всего не навесишь. Т.е. можно подумать о дополнительных услугах по МСБ, хотя вам (банку) видней, но это мое мнение, такой подход позволит в разы увеличить лояльность клиентов, т.к. клиент для любого банка хороший пока он платит по кредиту, в случае проблем он уже не очень хороший клиент а помочь не всегда банк может если даже и хочет, не хватает инструментов и т.д...
т.е. банк выпускает дисконтную карту (или клубную например Траст-Авто) по которой клиент оформивший автокредит в банке Траст получает скидки на разные услуги для автовладельцев, перед этим банк соответвенно заключает договора с АЗС, ремонтными мастерскими, автомагазинами, салонами, страховыми и т.п..., т.е. помимо преимуществ банка в кредитном продукте он предлагает КЛИНТУ банка дисконтную карту... вариаций много можно чисто дисконтную можно клубную с членскими взносами и т.п... думаю суть и так понятна...
Соответвенно можно клиентам получившим автокредит в Трасте такую карту выдавать в подарок, Газпром или Лукойл.. т.к. сеть у них по России хорошая.
опять же.. мысли...
Позвоните им на горячую линию.
Если у Вас возникли какие-то конкретные проблемы по качеству обслуживания или др. вопросы, то напишите сюда с описание вашей ситуации или на горячую линию здесь на банки.ру.
хотя, если хотите, то думать по-разному - это хорошо ( Сергей очень рекомендую почитать журнал F5, люблю его читать именно за то, что он - другой ! ) или сайт www.f5.ru
Для ваших специалистов по развитию розницы: Сеть магазинов ручного инструмента ТМК в Нижнем Новгороде, около 5-6 месяцев назад, размышляли о подключении очередного банка (уже третьего после Хомяков и РусФинанса) к программе экспресс-кредитования розничных клиентов. Ваш выход...
Кстати, он будет для погорельцев весьма актуален, особенно, если Вы дополнительные льготы им дадите (ставка пониже, грейс-период или срок побольше)...
И еще хочу отметить Ваши рекламные щиты (про вклады на 3 месяца).. знакомые через одного спрашивают: "видела?" и добавляют: "у Траста вообще классная реклама - что не щит, то супер".. Я с ними согласна - Ваши рекламщики - молодцы.
Я помню рекламные щиты, которые были у Траста 3-4 года назад. Позорище еще то
Тогда жена работала в одном из филиалов. Каждый раз проходя мимо щита Траста, она со вздохом говорила: "Блин, опять опозорились."
Надо отдать должное Надие, такое стремительное продвижение банка в массы я не припомню. Но не стоит расслабляться и нежиться в лучах славы, конкуренты не спят.
По теме:
Быстрые и дорогие кредиты были раньше, есть сейчас и будут я думаю всегда. Потому как у этих продуктов достаточно много потенциальных клиентов: а) те кто испытывают нужду в конкретный момент времени б) те кто не могут совладать со своим желанием "жить сейчас по полной" в) те кто ценят время превыше всего г) просто финансово необразованные.
Дешевым быстрый кредит быть не может по определению, т.к. основная идея системы риск-менеджмента в данном случае: покрывать убытки высокой маржинальностью продукта. Никакая скоринговая (оценочная) система не даст кредитору такие решения, которые позволили бы эффективно прогнозировать риски.
Например, заказываешь заранее авиабилет, тогда можешь приобрести по дешевому тарифу, а вот если в последний момент и за день до вылета, то будь добр заплати по повышенному тарифу и так в любой индустрии...
правда, мне, почему то захотелось надеть на кошмарика (во вкладах) бантики, а на дракончика в кредитах - памперс...
кстати, Надия, по прежнему "не вижу Вашего Банка" в Зеленограде.. Даже банкомат работает только в часы работы офиса (когда все на работе...)- очень неудобно, а главное не понятно, зачем он нужен, если получить наличку, погасить кредит в рабочее время можно через операциониста. Кстати, в Зеленограде строится огромный торговый центр, думаю, что Ваше POS-кредитование там бы пригодилось да и торговые центры рядом с офисом есть...
ОЧЕНЬ хочу посмотреть на тех сумасшедших, кто возьмет такой кредит
Вашей команде есть чем гордиться.
О чем мечтаем ? Стать в следующем году лучшими в одной из номинаций "Церемонии Года" от банки.ру!
На счет банка - обращайтесь, надеюсь, что Вы пройдете по стандартной технологии, хотя должно быть четкое понимание : " Я МОГУ...платить...!"
Возникнут сложности - пишите.
Родственникам тоже не одолжили бы?
А вот близким родственникам проще подарок сделать
Как руководителем я Вами был доволен, если так можно сказать. По крайней мере к ГО у меня претензий никаких особых не было, кроме немного непродуманной системы оплаты труда и мотивации. Жаль, что загубили такой успешный проект как оценка персонала...
Честно говоря, как бывший сотрудник вашего банка, я бы вам порекомендовал провести такую аттестацию. НО только среди тех, кто является руководителем офиса/филиала и у кого показатель... как бы сказать, "обновления персонала" - ну ОЧЕНЬ высок за небольшой период. Например, в том ОО, где я работал персонал обновился почти на 200 % за неполный год.
Да, и лучше проводить оценку не "заочно", а с выездом на место.
Заочная оценка - ВРЕДНА тем,что никто не видит: кто и как в действительности отвечал на поставленные вопросы, в том числе на селекторных совещаниях (некоторые умудрялись отвечать на поставленные вопросы, читая заранее написанные конспекты). Как говорится, "звезда в шоке".
Для чего спросите Вам это надо? Да для того, что чем стабильнее работает коллектив в непосредственно взятой точке присутствия Банка, тем больше от него отдача и тем меньше с него надо будет спрашивать - "почему нет выполнения плана". Почему? Да, потому что не за что будет спрашивать. Всё пойдет само собой.
С уважением и ... Спасибо за внимание.
В кризис мы подрезали некоторые моменты, однако сейчас приняли решение о возрождении HR - методик,кроме того, Банк находится в поиске директора по персонала (мы уже на завершающей стадии собеседований), т.к. хотим вдохнуть новую жизнь и поднять на новый уровень работу с персоналом.
Возможно, таково мнение субъективно, как иностранному наблюдателю, но на мой взгляд - шаг в сторону развития розницы для банка, который мог бы (и должен был бы) активно развивать малый бизнес - шаг по следам крупных, системных банков.
Таким образом имидж и восприятие банка будет размыто.
В то время когда за SME и Affluent Banking - будущее.
КМБ туда пошел (по своей причине). Теперь - Траст :/
Жаль.
Отсюда, Траст как розничный банк развивался, так и продолжает развиваться именно как розничный банк. Это к вопросу технологий. Когда я приходила со своей командой в Траст в 2005 году на развитие проекта малого и среднего бизнеса, мы только так и позиционировались и продолжаем позиционировать - микрокредитование -это первично, т.е акценты на микро и смолл направление. Все это, в глобальном смысле,соответствует принципам построения розничного,поточного малого бизнеса. Акционеры как определили данную стратегию 6-7 лет назад, так от нее и не отходили.
POS- кредитование, и развитие карточных продуктов является абсолютно естественным следующим шагом для нас,который мы планировали. Чисто работать на рынке SME - это слишком узко в России ( кол-во предпринимателей и предприятий МСБ пока мало,поэтому на ынке нет уже специализирванных банков на МСБ , отсюда, думаю и стратегия бывшего КМБ такова же).
Траст на этом рынке как одно из направлений своей стратегии построения розничного банка работал с 2005 года и будет продолжать работать, вводя продукты типа Бизнес-он-Лайн и т.п., которые предполагают исключительно подходы розничного бизнеса - технологичность, скорость и высокая доходность в микро с соответствующим уровнем потерь, которые конечно же есть как в потребкредитовании. так и в микрокредитовании. И еще + к этому некий специализированный мини-бутик для смолл и медуим клиентов.
Новым шагом для России будет ситуация, когда гос-во будет озабочено тем, чтобы увеличить кол-во предприятий малого бизнеса и именно кол-во предпринимателей, тогда пойдет финансирование старт-апов и будут продукты, которые есть во всех развитых экономиках в мире, а пока это время не наступило и мы продолжаем поддерживать малый бизнес через стандартное кредитование, выдавая каждые 24-ре минуты новый кредит для предприятий МСБ, что конечно же является поддержкой МБ ( кому-то при этом отказывая в кредитах, а с кем-то решая вопросы через коллекторские агенства, если возникла просрочка...кредит - это риск с двух сторон, поэтому иллюзий здесь быть не должно...).
Другой вопрос, когда акционеры, оглядываясь на другие, системные банки, бегут в ту же сторону (надо кредитовать розницу!). Ниша огромна - только её надо развивать. И малый бизнес этого ждёт. Говорите - ниша узка? Милости просим к нам на Украину - посоревнуемся Пока что амбиции банка РНС выйти на рынок МСБ в Украине остались на бумаге http://ua.linkedin.com/in/agidulyan
Один аспект, в стр-ре доходов от МСБ в западных банках и там же на западе доля нерискованных доходов или другими словами, доходов, несвязанных с кредитование (ставка и комиссия вокруг кредита ) составляет около 70 % и только 30 % - доходы от кредитов. Кроме стандратных расчетов, там предлагаю различные накопительные пенсионные программы и многое другое.
Развиваем и мы комиссионные продукты, и у нас стр-ре доходов от МСБ непроцентные доходы составляю 43-45 %.
На счет Украины - сейчас самый опасный сегмент МСБ, уровень дефолтов именно в сегменте смолл и медуим был колоссальный ! Т.к. предприниматели местные предпочитали кредитоваться в долларах и евро, а после обвала гривны...сами понимаете...платить не могут...хуже, чем 1998 год в России был, когда МСБ брал кредиты в долларах, апотом кризис грянул. Хеджирование от валютных рисков у МСБ на нуле... Да, остались на бумаге частично, а какой безумец будет кредитовать в кризис на фоне таких валютных колебаний. Кроме того,судебная практика, практика работы приставов, коллекторских агенств по сравнению с Россией просто доисторичекая ( уж не обижайтесь, знаю о чем пишу ! ).
Если в России предприниматели шли на реструктуризацию кредитов, договаривались по изм-ю условий и это все носило массовый характер, то на Украине - все было совсем по другому. Сейчас гораздо интереснее работать в России на том же рынке ПОСов.