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Какой же русский не любит быстрый кредит?

18.08.2010 18:40 113 11 543 просмотра
СЕГОДНЯ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ НАШЕГО БАНКА!
НБ ТРАСТ выдал первый кредит в рамках проекта потребительского кредитования в торговых сетях под новым розничным брендом RUS кредит ( линк с T RUS T уловили ?!)
Кредит можно оформить в течение 5 минут в торговых сетях в 60-ти крупнейших городах России.
Житель Волгограда стал нашим первым клиентом в данном направлении бизнеса, который приобрел садовую технику в магазине «Мото-садовая Техника».
Такое кредитование является высокотехнологичным и потребовало от банка серьезных усилий по «upgrade –у» существующих процессов. В основу нового продуктового бренда заложен принцип «быстро-просто-технологично». Здесь использован «цифровой» шрифт, а также элемент, напоминающий штрихкод – символ товара в магазине smile:) см. фото ниже.

Мы (НБ ТРАСТ) после кризиса, в течение 2009 года и первой половины 2010 года не остановились, а двигались и продолжаем двигаться вперед:

- реализовали проект по открытию новых офисов Банка, сфокусировавшись на Москве в топовых местах (Арбат, Кутузовский и Ленинский, пр. Мира и Красная Пресня, Земляной Вал и Зубовский, Войковская и Отрадное и т.д …)

- провели яркую рекламную кампанию, увеличив объем депозитов в 3 раза и достигнув общего объема вкладов физических лиц 64 МЛРД.РУБЛЕЙ, нам доверяют более 120 ТЫСЯЧ вкладчиков

- вернулись на докризисные объемы потребительского кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса и вышли на новый уровень, по обоим направлениям ТРАСТ по приросту кредитного портфеля среди лидеров рынка http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=43965

- ТРАСТ – прибыльный банк, результат за семь месяцев 2010 года http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=44158

И вот новый проект - POS-кредитование http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=44320.
Что дальше?
Дальше то, о чем многие из вас писали мне на блог – развитие карточных продуктов и интернетбанкинга.
Бывают моменты, когда стоит рассказать о своих успехах, тем более об успехах БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ, работающей в 167 больших и малых городах России!

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Комментарии 113

Сергей Попов  (sonnert)
#
Поздравляю!
Но для меня остается правилом - "Чем быстрее кредит выдаешь, тем дольше его возвращаешь"
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Правила могут устаревать. А вот статистика - это главное в данном вопросе.
Олег Емельянов  (argo29)
#
Добрый день хотел вас поблагодарить за вмешательство в мою ситуацию и за то что банк принёс свои извинения за оскорбление вашего специалиста.Хотел бы уточнить можно ли оформить автокредит если есть новый потребительский кредит вашего банка?(Первого платежа ещё не было.)
Олег Емельянов  (argo29)
#
Добрый день!Как связаться моим адвокатам с вами?Никогда в жизни меня так не обманывали!Я потерял своё время и истратил время в надежде на то что у вас реальный банк......прошу вас сообщить ответ на мой вопрос по телефону 8925-091-9865 либо я иду в прокуратуру или ОБЭП и дойду до президента но накажу ваш банк!!!
CreditWay  (CreditWay)
#
Цитата
Житель Волгограда стал нашим первым клиентом в данном направлении бизнеса, который приобрел садовую технику в магазине «Мото-садовая Техника».

smile:idea: smile:idea: smile:idea:
Вот думаю,зачем житель Волгограда садовую технику в г.Волжском приобретал ?
В не самом "сладком" магазине ? smile:shuffle:

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Кредит «Твой выбор!» Вы можете самостоятельно выбрать стоимость кредита!

Сумма кредита, руб. от 3 000 до 100 000 включительно
Срок кредита 3-36 месяцев
Первоначальный взнос от 0%
Ставка по кредиту, % годовых от 15%
Комиссия за зачисление кредитных средств на Счет Клиента не взимается
Комиссия за расчетное обслуживание 1,3%

А где полностью условия, эффективная ставка smile:?: от 15 и до...бесконечности smile:?: комиссия за расчётное обслуживание взимается разово или ежемесячно smile:?: Как то очень много восторженных слов и скромная немногословность по существу smile:( Первое впечатление - очередной продукт по разводке лохов из серии - "Импульсивный кредит"Сможете его развеять smile:?: А траст то зачем до руса секвестировали smile:?: Ещё можно назвать - "трус кредит" - как там у классика, - Я не трус, но я боюсь, если надо - уколюсь smile:D
Илья Лерман  (Lerman)
#
Эффективную ставку Вы сможете получить лишь имея на руках график платежей по условной сумме кредита в 100 рублей.

При заявленных в Вашем комментарии условиях (15% годовых, без "от") могу предположить, что ставка равна 30,6% годовых.

Проверить легко по последнему пункту ниже:

1. Сумма кредита - 100 000 рублей.
2. Ставка по кредиту (в рекламе) - 15%.
3. Комиссия за обслуживание - 1,3% в месяц от суммы выданного кредита (скорее всего).
4. Срок кредита - 12 месяцев.
5. !!! Ежемесячный платеж - 9 779 рублей !!!

Так ли это, на самом деле?!

Проверьте в точке продаж продукта, оформив документы на кредит.
Гектор  (Гектор)
#
Хочу предложить Вам подумать о выдаче кредитов под залог свидетельства о регистрации автомобиля (длинного). Такой вид кредитов очень распространен на Западе. Это, конечно, не панацея, но кое-что материальное. Взяв в залог свидетельство Вы имеете косвенное подтверждение платежеспособности клиента. Недобросовестные клиенты могут попытаться полать заявление об утере и сделать дубликат, но это уже мошенничество, а значит возможна уголовная статья. Не думаю, что таких будет много, да и сумму выдаваемых кредитов можно и нужно ограничить сверху.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Таких много smile:( МВД тема поисков неинтересна, поэтому вероятность применения статьи маловероятна
CreditWay  (CreditWay)
#
Цитата
Не думаю, что таких будет много

1.Таких "немного" 5% по автокредитам,и как правило по дорогим машинам.
2.Требование ФЗ "О Залоге" регистрировать его.В противном случае,в суде могут возникнуть проблемы.Хотя и судебная практика по этому вопросу неоднозначная.
Но лично мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой.
Гектор  (Гектор)
#
Идея немного другая: для простоты закладывается не машина, а в залог передаются документы на машину. Конечно, будут и мошенники, но не думаю, что их будет очень много. В договоре о кредите указать, что заявитель обязуется не обращаться за получением дубликата паспорта.
CreditWay  (CreditWay)
#
Да нет.Идея таже самая.ВСЕГДА передается ПТС.
Гектор  (Гектор)
#
Да, но в этом случае предметом залога является не автомобиль, а документы на него и обязательство от заемщика не обращаться за получением копии ПТС.
CreditWay  (CreditWay)
#
smile:wall: smile:wall: smile:wall:
Да никому не интересен Ваш автомобиль физически.Важны правоустанавливающие документы.ВСЕГДА.
И к какому НПА вы прикрутите обязательство заемщика "не обращаться" ?
И что ему грозит в случае нарушения обязательства ?
Илья Лерман  (Lerman)
#
Есть такие программы, только пока что слегка дорогие smile:o www.imperia-leasing.ru/credit_individual/credit_pod_zalog_avtomobilya.php
Максим  (Sebastian)
#
Надия, у Вас собственные креативщики в штате?

Раздайте им морковку - молодцы smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Максим, спасибо. Это был симбиоз : внутрення идея в обработке внешней компании smile:idea:
Zurab Dzhidzhilava  (Egonomics)
#
Hi, Nadia!
We are creative agency and we got some "digital ideas" for you,
but unfortunately we haven't found your email.
Please contact us knock-knock@egonomics.ru.

Thanx!
sotnik  (sotnik)
#
Поздравляю!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Спасибо! Я уже начала беспокоиться,прочитав первые комментарии, что неужели у нас так много людей, которые во всем видят только плохое... Спасибо, еще раз!

А тем, кто во всем видит черное - сочувствую! ( это sotnik к Вам не относится, у Вас столько идей - на десятерых ХВАТИЛО БЫ !)
sotnik  (sotnik)
#
smile:) Спасибо, я так понимаю программа работает по принципу паспорт и второй документ? т.е. без справок? главное чтоб быстро и меньше документов, объем документов "утомляет" клиента.
К примеру не могу привести Банк который так быстро кредитует МСб в т.ч. микро... разве что форус или интеза, но форус точно не конкурент.... просто иногда удивляешься когда банки заявляют кредитование по ЕБРР а с ИП дерут три шкуры... ну это так отвлечение... наверное к тому, чтоб экспресс кредит стал кредитом за 3 часа...т.е. быстро и минимум документов... ну конечно рыночные ставки, т.к. чтоб не говорили кто хочет совсем дешего те собирают кучу бумаг, а сервис, время и т.д.. надо платить в данном случае % ставкой, право выбора у клиента есть.
Как вариант можно клиенту сразу предлагать не именные моментальные карты на месте с минимальным лимитом овердрафта, при подтверждении дохода лимит можно увеличить...
симбиоз банков КЕБ и Приват smile:)... чисто имхо...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
сейчас в МСБ есть продукт Бизнес-он-Лайн без выезда на фин анализ до 300 тыс.руб
sotnik  (sotnik)
#
это отлично т.к. у ИП в принципе часто возникает потребность в небольших суммах.
на рынке так же вроде начинают активироваться продажи инвест продуктов..
Для МСБ может имеет смысл рассмотреть доп. устлуги, такие как консалтинг, бух.услуги,сбор документов (помню видел статью, что один из банков (не наш) ввел новую услугу, менеджер приезжает к клиенту забирает у него коробок в котором все его платежки и фин.доки, соответвенно банк разбирется с ними оплачивает если надо и т.д...), но для доп. услуг соответственно нужны другие, новые люди, т.к. на одного специалиста или кредитчика всего не навесишь. Т.е. можно подумать о дополнительных услугах по МСБ, хотя вам (банку) видней, но это мое мнение, такой подход позволит в разы увеличить лояльность клиентов, т.к. клиент для любого банка хороший пока он платит по кредиту, в случае проблем он уже не очень хороший клиент а помочь не всегда банк может если даже и хочет, не хватает инструментов и т.д...
sotnik  (sotnik)
#
так же, вот подумал.. было бы отлично, если бы были бы преимущества для автовладельцев...
т.е. банк выпускает дисконтную карту (или клубную например Траст-Авто) по которой клиент оформивший автокредит в банке Траст получает скидки на разные услуги для автовладельцев, перед этим банк соответвенно заключает договора с АЗС, ремонтными мастерскими, автомагазинами, салонами, страховыми и т.п..., т.е. помимо преимуществ банка в кредитном продукте он предлагает КЛИНТУ банка дисконтную карту... вариаций много можно чисто дисконтную можно клубную с членскими взносами и т.п... думаю суть и так понятна...
sotnik  (sotnik)
#
или как пример на АЗС Гаспром надо набрать определенное кол-во литров чтоб получить дисконтную карту, у Лукойла только по акциям когда она у них есть и можно купить дисконтную накопительную карту.
Соответвенно можно клиентам получившим автокредит в Трасте такую карту выдавать в подарок, Газпром или Лукойл.. т.к. сеть у них по России хорошая.
опять же.. мысли... smile:)
К К  (Klantus)
#
Добрый день! Если не ошибаюсь, у Русь-Банка есть для МСБ экспресс-кредит до 300 тыс. руб. Из моей практики, действительно МСБ не готов собирать "тонну" бумаг + искать залог (во многих банках даже при микро-кредитовнии сие необходимо)... берут потребы на себя, родственников и т.д., при том, что ставка минимум на 10 п.п. выше.
sotnik  (sotnik)
#
а в действительно крупных ТЦ, если кредит оформляет сотрудник банка, что идеально, можно установить электронного кассира, т.е. сотрудник сможет и принимать оплатки по кредиту, дешевле чем банкомат, попадает под инструкции ЦБ, и клиенту приятно smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
"электронный кассир" - тестируем в Москве, а после результатов теста посмотрим в 2011 году как будем разворачивать эту тему...
Адаев Казбек  (Kazbek-groz)
#
Добрый день,Надия. Хотелось бы с вами на прямую,обсудить возможность,получения кредита. Как нам это зделать?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Думаю, никак. Когда предправления начнет выдавать кредиты напрямую, банку каюк. smile:)
Позвоните им на горячую линию.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Kazbek-groz обратитесь по стандартному каналу: в офис банка или в колл-центр. Если вы хотитет получить кредит как ФЛ 8 800 200 11 44, если как предприниматель или юридическое лицо 8 800 200 11 99 или заполните на нашем сайте он-лайн заявку www.trust.ru

Если у Вас возникли какие-то конкретные проблемы по качеству обслуживания или др. вопросы, то напишите сюда с описание вашей ситуации или на горячую линию здесь на банки.ру.
Сергей Попов  (sonnert)
#
а с чего Вы, Надия взяли, что думать не так как Вы, по-другому, это только плохое? Вовсе нет. Это Ваш путь. Я бы без обеспечения не давал. У любого решения есть сторонники и оппоненты. Незачем на этот счет бнспокоиться smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
я и не оценивала : хорошо или плохо...
хотя, если хотите, то думать по-разному - это хорошо ( Сергей очень рекомендую почитать журнал F5, люблю его читать именно за то, что он - другой ! smile:) ) или сайт www.f5.ru
К К  (Klantus)
#
Добрый день! Я не люблю! Быстрый кредит - дорогое удовольствие.

Для ваших специалистов по развитию розницы: Сеть магазинов ручного инструмента ТМК в Нижнем Новгороде, около 5-6 месяцев назад, размышляли о подключении очередного банка (уже третьего после Хомяков и РусФинанса) к программе экспресс-кредитования розничных клиентов. Ваш выход...
Татьяна  (VTA)
#
Поздравляю с новым проектом.smile:)
Кстати, он будет для погорельцев весьма актуален, особенно, если Вы дополнительные льготы им дадите (ставка пониже, грейс-период или срок побольше)...

И еще хочу отметить Ваши рекламные щиты (про вклады на 3 месяца).. знакомые через одного спрашивают: "видела?" и добавляют: "у Траста вообще классная реклама - что не щит, то супер".. Я с ними согласна - Ваши рекламщики - молодцы.
Олег  (dalaylama)
#
Траст начал активно и креативно рекламироваться после назначения Надии на пост пред.правления.

Я помню рекламные щиты, которые были у Траста 3-4 года назад. Позорище еще то smile:)
Тогда жена работала в одном из филиалов. Каждый раз проходя мимо щита Траста, она со вздохом говорила: "Блин, опять опозорились."

Надо отдать должное Надие, такое стремительное продвижение банка в массы я не припомню. Но не стоит расслабляться и нежиться в лучах славы, конкуренты не спят.

По теме:
Быстрые и дорогие кредиты были раньше, есть сейчас и будут я думаю всегда. Потому как у этих продуктов достаточно много потенциальных клиентов: а) те кто испытывают нужду в конкретный момент времени б) те кто не могут совладать со своим желанием "жить сейчас по полной" в) те кто ценят время превыше всего г) просто финансово необразованные.

Дешевым быстрый кредит быть не может по определению, т.к. основная идея системы риск-менеджмента в данном случае: покрывать убытки высокой маржинальностью продукта. Никакая скоринговая (оценочная) система не даст кредитору такие решения, которые позволили бы эффективно прогнозировать риски.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Совершенно верно, за скорость - дополнительная плата - это концепция в любой услуге присутствует.
Например, заказываешь заранее авиабилет, тогда можешь приобрести по дешевому тарифу, а вот если в последний момент и за день до вылета, то будь добр заплати по повышенному тарифу и так в любой индустрии...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Татьяна, а видели нашу новую рекламную кампанию "СТРАШНО?" в стиле - "жизнерадостныхх ужастиков" ?
Татьяна  (VTA)
#
видела smile:) забавно.. главное, вряд ли кто-нибудь их патентовал smile;) , хотя Вас патентная тема наверно уже утомила...
правда, мне, почему то захотелось надеть на кошмарика (во вкладах) бантики, а на дракончика в кредитах - памперс...

кстати, Надия, по прежнему "не вижу Вашего Банка" в Зеленограде.. Даже банкомат работает только в часы работы офиса (когда все на работе...)- очень неудобно, а главное не понятно, зачем он нужен, если получить наличку, погасить кредит в рабочее время можно через операциониста. Кстати, в Зеленограде строится огромный торговый центр, думаю, что Ваше POS-кредитование там бы пригодилось да и торговые центры рядом с офисом есть...
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
ставка там получится не меньше 50%
ОЧЕНЬ хочу посмотреть на тех сумасшедших, кто возьмет такой кредит
Иван Ларин  (ivl)
#
Как много еще в нашей стране таких омерзительных типов как Андрей Щербак - как вот коммуняки их вывели в 20-м веке, так оне и не переводятся. А ведь можно те же вопросы задавать не в хамско-быдловой манере, а в человеческой. И получать ответы. Кому охота общаться с быдлом?
К К  (Klantus)
#
Иван, экспресс-кредит любят простые работяги, которые не заморачиваются на %, стоимости кредита и т.д... пообщавшись с ними, вы в более чем 30% случаях отнесете их к быдлу... Не поддерживаю Андрея, но в интернете многие правила приличия упраздняются по понятным причинам... Как не зайду на какой-нибудь форум, так кто-нибудь один и два юзера начинают поднимать туже тему, что и вы... Совет: не обращайте внимания, не тратьте нервы... уверен, что Андрей в жизни (не в интернете) культурный человек...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
+1. Меня тоже удивляет, почему нельзя по-человечески общаться? Будьте добрее и люди к вам потянутся.
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
"Комиссия за расчетное обслуживание 1,3%" легко убирается в судебном порядке (что я и сделал в отношении другого банка). В результате ставка по кредиту становится более-менее рыночной smile:D
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Надия, респект и уважение!
Вашей команде есть чем гордиться.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Филипп, спасибо! Нам еще столько надо успеть сделать в этом году! Читатели портала справедливо критикуют нас за проддукты дистанционного обслуживания и пластик,достаточно почитать НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ.
О чем мечтаем ? Стать в следующем году лучшими в одной из номинаций "Церемонии Года" от банки.ру!
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Алексей,ну так и берите БЫСТРЫЙ КРЕДИТ! smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Алексей,хочется пошутить...если Вы ко мне как к Надие обращаетесь, то я лично взаймы не даю ничего (знаете, это моя профессиональная привычка, еще с 1994 года я усвоила, что давать взаймы не надо, есть банки - GO TO BANK...)
На счет банка - обращайтесь, надеюсь, что Вы пройдете по стандартной технологии, хотя должно быть четкое понимание : " Я МОГУ...платить...!"
Возникнут сложности - пишите.
iamvs  (iamvs)
#
Ничего?? Даже мелкие суммы не даете в долг? Например, коллеге, забывшей дома кошелек? Если- да, как мотивируете отказ?
Родственникам тоже не одолжили бы?
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
профессиональная деформация срабатывает... поэтому одолживаю лишь в крайне редких случаях...
А вот близким родственникам проще подарок сделать smile:)
Angel_Shadow  (Angel_Shadow)
#
Надия, моё искреннее почтение к Вам!
Как руководителем я Вами был доволен, если так можно сказать. По крайней мере к ГО у меня претензий никаких особых не было, кроме немного непродуманной системы оплаты труда и мотивации. Жаль, что загубили такой успешный проект как оценка персонала...
Честно говоря, как бывший сотрудник вашего банка, я бы вам порекомендовал провести такую аттестацию. НО только среди тех, кто является руководителем офиса/филиала и у кого показатель... как бы сказать, "обновления персонала" - ну ОЧЕНЬ высок за небольшой период. Например, в том ОО, где я работал персонал обновился почти на 200 % за неполный год.
Да, и лучше проводить оценку не "заочно", а с выездом на место.
Заочная оценка - ВРЕДНА тем,что никто не видит: кто и как в действительности отвечал на поставленные вопросы, в том числе на селекторных совещаниях (некоторые умудрялись отвечать на поставленные вопросы, читая заранее написанные конспекты). Как говорится, "звезда в шоке".
Для чего спросите Вам это надо? Да для того, что чем стабильнее работает коллектив в непосредственно взятой точке присутствия Банка, тем больше от него отдача и тем меньше с него надо будет спрашивать - "почему нет выполнения плана". Почему? Да, потому что не за что будет спрашивать. Всё пойдет само собой.
С уважением и ... Спасибо за внимание.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Angel_Shadow согласна с Вами полностью на счет систем мотивации "моральных": оценка, семинары, тренинги, другие программы развития персонала...
В кризис мы подрезали некоторые моменты, однако сейчас приняли решение о возрождении HR - методик,кроме того, Банк находится в поиске директора по персонала (мы уже на завершающей стадии собеседований), т.к. хотим вдохнуть новую жизнь и поднять на новый уровень работу с персоналом.
Андрей Гидулян  (agidulyan)
#
Добрый день! Я несколько разочарован решением Банка Траст развивать потребительское кредитование... И это на фоне того, как банк имел достаточно серьёзный имидж банка, специализирующегося (=поддерживающего) малый бизнес.
Возможно, таково мнение субъективно, как иностранному наблюдателю, но на мой взгляд - шаг в сторону развития розницы для банка, который мог бы (и должен был бы) активно развивать малый бизнес - шаг по следам крупных, системных банков.
Таким образом имидж и восприятие банка будет размыто.
В то время когда за SME и Affluent Banking - будущее.
КМБ туда пошел (по своей причине). Теперь - Траст :/
Жаль.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Андрей, малый бизнес, в частности, микрокредитование строится по принципам розничного бизнеса. Можно сказать, что по технологиям, во многом, одно и тоже. В части направления смолл и медуим, да, здесь есть свои особенности.
Отсюда, Траст как розничный банк развивался, так и продолжает развиваться именно как розничный банк. Это к вопросу технологий. Когда я приходила со своей командой в Траст в 2005 году на развитие проекта малого и среднего бизнеса, мы только так и позиционировались и продолжаем позиционировать - микрокредитование -это первично, т.е акценты на микро и смолл направление. Все это, в глобальном смысле,соответствует принципам построения розничного,поточного малого бизнеса. Акционеры как определили данную стратегию 6-7 лет назад, так от нее и не отходили.
POS- кредитование, и развитие карточных продуктов является абсолютно естественным следующим шагом для нас,который мы планировали. Чисто работать на рынке SME - это слишком узко в России ( кол-во предпринимателей и предприятий МСБ пока мало,поэтому на ынке нет уже специализирванных банков на МСБ , отсюда, думаю и стратегия бывшего КМБ такова же).
Траст на этом рынке как одно из направлений своей стратегии построения розничного банка работал с 2005 года и будет продолжать работать, вводя продукты типа Бизнес-он-Лайн и т.п., которые предполагают исключительно подходы розничного бизнеса - технологичность, скорость и высокая доходность в микро с соответствующим уровнем потерь, которые конечно же есть как в потребкредитовании. так и в микрокредитовании. И еще + к этому некий специализированный мини-бутик для смолл и медуим клиентов.
Новым шагом для России будет ситуация, когда гос-во будет озабочено тем, чтобы увеличить кол-во предприятий малого бизнеса и именно кол-во предпринимателей, тогда пойдет финансирование старт-апов и будут продукты, которые есть во всех развитых экономиках в мире, а пока это время не наступило и мы продолжаем поддерживать малый бизнес через стандартное кредитование, выдавая каждые 24-ре минуты новый кредит для предприятий МСБ, что конечно же является поддержкой МБ ( кому-то при этом отказывая в кредитах, а с кем-то решая вопросы через коллекторские агенства, если возникла просрочка...кредит - это риск с двух сторон, поэтому иллюзий здесь быть не должно...).
Андрей Гидулян  (agidulyan)
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Надия, не могу не согласиться, что многое также зависит от государства. К сожалению, это горький факт. Но то, что данный сегмент - узок - сложно согласиться... Во-первх, все до сих пор оценивают перспективу только через кредитование... Но это - ошибочное мнение: по статистике в среднем 10% клиентов малого бизнеса имеют кредиты. 90% малого бизнеса только имеют счет, при этом принося достаточно большие комиссионные доходы. И тут важно - качественное обслуживание day-to-day... Вот в этом и обидно, что не довершив работу в одном сегменте, все начинают "универсальничать", пытаясь завоевать новый сегмент, не закрепившись в основном.
Другой вопрос, когда акционеры, оглядываясь на другие, системные банки, бегут в ту же сторону (надо кредитовать розницу!). Ниша огромна - только её надо развивать. И малый бизнес этого ждёт. Говорите - ниша узка? Милости просим к нам на Украину - посоревнуемся smile;) Пока что амбиции банка РНС выйти на рынок МСБ в Украине остались на бумаге smile:) http://ua.linkedin.com/in/agidulyan
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Да, я не стала затрагивать другие аспекты. По оценкам экспертов, до 30 % предрпринимателей пользуются кредитами ( если учитывать потребкредиты, которые используются МСБ для развития бизнеса), а остальная часть использует банк в качестве сохранения средств и расчетов ( отсюда банк зарабатывает на комиссионных доходах). Кроме того, как и в рознице, вместе с кредитом продается страховка и карточные продукты. Конечно же, расчеты.
Один аспект, в стр-ре доходов от МСБ в западных банках и там же на западе доля нерискованных доходов или другими словами, доходов, несвязанных с кредитование (ставка и комиссия вокруг кредита ) составляет около 70 % и только 30 % - доходы от кредитов. Кроме стандратных расчетов, там предлагаю различные накопительные пенсионные программы и многое другое.

Развиваем и мы комиссионные продукты, и у нас стр-ре доходов от МСБ непроцентные доходы составляю 43-45 %.

На счет Украины - сейчас самый опасный сегмент МСБ, уровень дефолтов именно в сегменте смолл и медуим был колоссальный ! Т.к. предприниматели местные предпочитали кредитоваться в долларах и евро, а после обвала гривны...сами понимаете...платить не могут...хуже, чем 1998 год в России был, когда МСБ брал кредиты в долларах, апотом кризис грянул. Хеджирование от валютных рисков у МСБ на нуле... Да, остались на бумаге частично, а какой безумец будет кредитовать в кризис на фоне таких валютных колебаний. Кроме того,судебная практика, практика работы приставов, коллекторских агенств по сравнению с Россией просто доисторичекая ( уж не обижайтесь, знаю о чем пишу ! ).
Если в России предприниматели шли на реструктуризацию кредитов, договаривались по изм-ю условий и это все носило массовый характер, то на Украине - все было совсем по другому. Сейчас гораздо интереснее работать в России на том же рынке ПОСов.
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Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
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