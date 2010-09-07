продолжение: TRUST №1 или приключения русских в Италии ФОТООТЧЕТ

В продолжение темы о регате, в которой команда Банка Траст заняла первое место,предлагаю насладиться ФОТООТЧЕТом моего коллеги Алексея Катрича.
http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=48885
Согласитесь,приятно вспомнить осенью о теплых летних днях! Выствка фоторабот открыта в отделениях Банка на Кутузовском и Арбате. Я видела фотогалерею в электронном виде,уверена,что в реальном режиме она еще больше впечатляет.
Отделения на Арбате и Кутузовском предлагают сервис самого высокого качества,рекомендую нашу продуктовую линейку по вкладам ,новый продукт с 8-го сентября http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=48917 и кредитные продукты http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=48831 (специальная акция для малого и среднего бизнеса!)
Комментарии 14
Надия, а Вас позвольте поздравить с рождением дочки, пусть радует маму и папу..
Поздравляю Вас и вашу семью с приближающимся праздником Ураза-Байрам и желаю Вам мира и счастья.
Рады за Вас, как не просто за женщину, добившейся и добивющейся свей цели, рады, как за татарскую женщину в первую очередь))
И, конечно же, присоединяемся к поздравлениям с рождением дочери. Пускай растёт такой же умницей, как и её мама
Будете в нашей стороне - пишите, звоните, с удовольствием Вас встретим и поможем во всём.
Ребята татары и ногайцы из компании туроператора Jazz Travel, Turkey, Antalya.
Удачи Вам во всём.
Хреновые юристы у моего банка...
А то что для меня реально кажется важным - вы и так знаете из моих предыдущих постов
P.S. присоединяюсь к поздравлениям по поводу рождения дочки
Присоденияюсь к поздравлению по случаю рождения дочери, но почему нет фотографий ? Анджелина Джоли постоянно демонстирует такие фото, вот и Надия в тоже могла бы
Желаем Вам здорового ребенка, любящего своих родителей!!
Желаем также уделять ребенку побольше времени и любви, что с Вашей работой и Вашей должностью будет не просто.
Не так давно, мы тоже стали родителями и очень этому рады.
Изрядно уставший, возвращаешься с работы домой и видишь ребенка, которому всего-то пара месяцев, но который уже встречая улыбается тебе, на душе становится тепло и усталость проходит.
Я сейчас все время с дочкой, правда, иногда только под вечер заглядываю в интернет (новости, банки.ру,пчта не мейле, рбк и просматриваю корпоративную почту ( но не более 1,5 часов в день и толко когда дочка спит )