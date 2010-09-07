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продолжение: TRUST №1 или приключения русских в Италии ФОТООТЧЕТ

06.09.2010 16:16 14 23 865 просмотров
В продолжение темы о регате, в которой команда Банка Траст заняла первое место,предлагаю насладиться ФОТООТЧЕТом моего коллеги Алексея Катрича.
http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=48885

Согласитесь,приятно вспомнить осенью о теплых летних днях! Выствка фоторабот открыта в отделениях Банка на Кутузовском и Арбате. Я видела фотогалерею в электронном виде,уверена,что в реальном режиме она еще больше впечатляет.

Отделения на Арбате и Кутузовском предлагают сервис самого высокого качества,рекомендую нашу продуктовую линейку по вкладам ,новый продукт с 8-го сентября http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=48917 и кредитные продукты http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=48831 (специальная акция для малого и среднего бизнеса!)

Комментарии 14

Татьяна  (VTA)
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Очень красивые фотографии.. Видимо, не зря говорят, что талантливые люди талантливы во всем - респект фотографу.. smile:)

Надия, а Вас позвольте поздравить с рождением дочки, пусть радует маму и папу.. smile:)
Rafael Ibragim  (rafael_jazz)
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Ассаламу алейкум, Надия Наримановна.
Поздравляю Вас и вашу семью с приближающимся праздником Ураза-Байрам и желаю Вам мира и счастья.
Рады за Вас, как не просто за женщину, добившейся и добивющейся свей цели, рады, как за татарскую женщину в первую очередь))
И, конечно же, присоединяемся к поздравлениям с рождением дочери. Пускай растёт такой же умницей, как и её мама smile:)
Будете в нашей стороне - пишите, звоните, с удовольствием Вас встретим и поможем во всём.
Ребята татары и ногайцы из компании туроператора Jazz Travel, Turkey, Antalya.
Удачи Вам во всём.
Mika  (Volshebnik)
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Тем временем банк Траст проиграл в суде иск об использовании изображения капусты в ходе рекламной компании, и должен будет оплатить штраф в 300к дерева...

Хреновые юристы у моего банка... smile:D
Анджело  (Анджело)
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ну капуста то с сайта никуда не исчезла smile:D
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Анджело, имеем право использовать образ до вступления судебного решения в силу...+ еще будет апелляция с нашей стороны...
Анджело  (Анджело)
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Надия, если честно - то мне все равно отсудите вы капусту или нет. Я не считаю проигрыш непрофессионализмом Ваших юристов - ибо если капуста зарегистрирована - против лома нет приема. И я не считаю, что этот случай каким либо образом вредит имиджу банка - просто казус и все.

А то что для меня реально кажется важным - вы и так знаете из моих предыдущих постов smile:D

P.S. присоединяюсь к поздравлениям по поводу рождения дочки smile:ura:
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Mika, если Вы работаете в нашем Банке, то знаете, что с сентября у нас новый юридический директор, высокого уровня Профессионал ( см. информационную рассылку по Банку).
Ахмад Масуд  (поляк)
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А я то думал что Надия ближе к кряшенам, а получается что к ногаям (интересно какого юрта).
Присоденияюсь к поздравлению по случаю рождения дочери, но почему нет фотографий ? Анджелина Джоли постоянно демонстирует такие фото, вот и Надия в тоже могла бы
Олег  (dalaylama)
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Надия, моя жена и я присоединяемся к поздравлениям!!!!
Желаем Вам здорового ребенка, любящего своих родителей!!
Желаем также уделять ребенку побольше времени и любви, что с Вашей работой и Вашей должностью будет не просто.

Не так давно, мы тоже стали родителями и очень этому рады.
Изрядно уставший, возвращаешься с работы домой и видишь ребенка, которому всего-то пара месяцев, но который уже встречая улыбается тебе, на душе становится тепло и усталость проходит.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Олег, спасибо за добрые слова!
Я сейчас все время с дочкой, правда, иногда только под вечер заглядываю в интернет (новости, банки.ру,пчта не мейле, рбк и просматриваю корпоративную почту ( smile:oops: но не более 1,5 часов в день и толко когда дочка спит smile:) )
Эдуард Голодько  (ka1basnik)
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Это талант, настолько грамотно распологать своими временем, успевать делать то и сё, и все за полтора часика )
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