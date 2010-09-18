Кочан капусты: товарный знак или правовой казус Фемиды

В апреле я опубликовала пост «Чья капуста?» …или как один российский банк скупил всю савойскую капусту.
Пост вызвал большой отклик: 44 тысячи посещений, активное обсуждение более 100 комментариев, жаркие споры и теперь эта тема неожиданно получила свое продолжение.
Товарный знак или правовой казус этот кочан капусты, который мы купили в одном из московских супермаркетов для фотосессии нашей рекламной кампании? Как вы понимаете, на овощах в супермаркете нет надписи «собственность такого-то юридического лица» и мы считали, что «овощная тема» совершенно безобидная...
И вот на днях суд признал исключительные права одного банка на изображение «савойской капусты».
Капуста - это популярная в финансовой сфере ассоциация, с этим не поспоришь, поэтому периодически капуста будет всплывать в той или иной банковской рекламной кампании. Тем более что использование образа капусты наиболее распространенное в рекламе банковских продуктов и эксперты по маркетингу ставят ее на 3 место по популярности после подсолнуха и арбуза (блог Вадима Логинова, директора по стратегическому маркетингу УК «Альфа-Капитал» на Банки.ру, http://www.banki.ru/blog/loginov/355.php)
На мой взгляд, важно было бы разобраться в том, что в России можно зарегистрировать как товарный знак все, что угодно, начиная с фотографии кочана капусты. Согласитесь, странно, да?
Сама возможность предъявления исключительных прав на то, что создается природой и не является уникальным творением отдельно взятого юридического лица, абсурдна.
Суд, безусловно, мог просто двигаться по формальному пути: товарный знак зарегистрирован и все вопросы к Роспатенту. При этом есть и другой путь, на мой взгляд, логичный – рассмотреть именно суть вопроса.
Детали в моем интервью, здесь на банки.ру в разделе ИНТЕРВЬЮ http://www.banki.ru/news/interview/?id=2230936
И еще в качестве комментария к фотографии ниже и иронизируя на тему патентов:
Почему бы не зарегистрировать как товарный знак фотографию женского декольте или женского силуэта, например. Это сколько же судебных исков можно организовать, учитывая популярность женских фотографий в рекламе! И пусть арбитр сравнивает одно декольте с другим…женский силуэт Фемиды с другими силуэтами…
Мы же с вами будем руководствоваться здравым смыслом и четким пониманием сути банковской деятельности и оставим эти рассуждения только на уровне шутки.
Комментарии 35
Почему нет? Я не думаю, что СКБ действительно ценит этот вид бренда, т.к. насколько я помню по рекламе то реклама СКБ всегда в формате плакатов-призывов в стиле а-ля СССР....
На мой взгляд это был своего рода пиал со стороны СКБ.. рейтинг то свой надо поднимать...
При этом тут 2 момента пиара: 1. сам факт судебного процесса, т.е. его освещение в СМИ. 2. Не просто с каким-либо мелким банком а одним из крупнейшим...
ну это взгляд с стороны, т.к. сказать как кажется на первый взгляд.
так выходит, что вся ваша реклама сделана с использованием только ОДНОГО кочана? Быть такого не может.
Само решение скоро все смогут прочитать по ссылке.
Развод двух Михаилов Х.
1. Тихо заплатить 300К и похоронить тему
2. Судиться (опять же тихо) но не пиарить это
Потому как все стороны конфликта выглядят (как бы помягче) - несолидно. Как по присказке:то ли он украл, то ли у него украли - но для крупных банков биться за кочан - курам на смех.
Я бы на месте Ваших пиарщиков, Надия, хоронил бы тему ( хоть может быть и обидно)...
Или банк всё ещё рассчитывает на клиентуру, виртуозно владеющую воровским жаргоном?
Сделаю ссылку на пост "Чья капуста?", в котором Вадим Логинов ( директор по стратегическому маркетингу УК «Альфа-Капитал»,кстати Вадим ведет интересный блог по маркетингу и рекламе здесь Банки.ру) :
" (Вадим Логинов) • 19.05.2010 13:55#ссылка
Изучая историю денег и их народные наименования в разных странах, можно придти к лежащему на поверхности
открытию – народ их обычно ассоциировал с капустой. Так, в русском языке «капуста» и «деньги» – практически синонимы. Возьмем доллар. На слэнге доллары называют spinach (шпинат), lettuce (салат-латук) и, конечно же, cabbage (капуста). Кто не верит, может заглянуть в Краткий словарь американского слэнга и разговорных выражений 1993 года выпуска. На нашем слэнге «капустой белокочанной» назывались советские деньги, а «цветной капустой» – иностранная валюта. Заметьте, деньги никогда не называли «нефтянчики», «ойлики» или «газики». Что касается Европы и евро, то на ум сразу приходит брюссельская капуста (в Брюсселе находятся руководящие органы Евросоюза). Более того, один из главных инициаторов введения евро – канцлер Германии Гельмут Коль, а его фамилия с немецкого на русский переводится как «Капуста». Так что деньги и капуста связаны незримой нитью… (из архива журнала Money&Я) "...
И еще одна цитата из Вадима Логинова " (Вадим Логинов) • 17.06.2010 11:28▲ · #ссылка
Надия, в макете с капустой и детьми есть логическое "второе дно". Дело в том, что связка "деньги-капуста" в России появилось в 90-е годы, а раньше в СССР (в котором и секса-то не было)) гораздо устойчивее была другая идиома, объясняющая откуда появляются дети: "в капусте нашли" (наряду с "аист принес"). Если провести эту рекламу через более возрастную фокус-группу, то, думаю, смысл "КАПУСТА-ДЕТИ" имел бы место быть, по крайней мере на уровне подсознания... Если соединить, то получилась формула покруче, чем у Маркса: "ДЕНЬГИ-КАПУСТА-ДЕТИ"... То есть эта реклама, IMHO, на демографию тоже поработала )))
Это только если русский язык ограничить воровским жаргоном.
http://www.jargon.ru/slova.php?id=11340&cat=182&pc=9
А проводились ли исследования об эффективности использования капусты в рекламе банковских продуктов? Меня вот интересует, на какую аудиторию рассчитана эта реклама? Понятно, что декольте привлекает внимание мужчин, но капуста= деньги, это что-то из воровского жаргона - то есть реклама для уголовников что-ли ? Типа "кредит - по ксиве!".
Забудьте, используйте подсолнух - он не зарегистрирован? что означает подсолнух и арбуз, кстати, почему они так любы банкам?
Надия, как он?
Если заметили, то мы запустили новую рекламную кампанию во второй половине сентября... посмотрим есть ли чувство юмора у "дорогих россиян"
Отзыв услуг - это нормальная практика, так же как и с международными аудиторами ( идет ротация каждые 3-4 года ).
а электронный ящик единый HR@trust.ru
"15.09.2010 г. я обратился в Дополнительный Офис «Курский» Филиала НБ Траст в г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал 34 стр. 3А для осуществления операции снятия наличных по договору банковского вклада «Все включено» в сумме 375 000 рублей. В связи с тем, что Банк рекомендует заранее заказывать денежные средства, мною был осуществлен звонок в отделение, и операционист Вол-ва Мария подтвердила наличие данной суммы в кассе банка и предложила явиться для получения данной суммы в отделение. При обращении к операционисту Ем-вой Галине, она грубо сообщила, что не может выдать данную сумму, т.к. мною не оформлено заявление о заказе денежных средств в письменном виде. И она может выдать только 300 000 руб. На мои доводы о том, что операционист Мария Вол-ва по телефону сообщила о наличии суммы и пригласила в отделение, Ем-ва опять заявила, что не может выдать данную сумму, т.к. нет заявления, не отрицая, что денежные средства в кассе имеются. Вол-ва же, даже не извинилась, и также повторила о том, что необходимо письменное заявление. На мое заявление, сделанное при свидетелях, о том, что это противоречит законодательству РФ, а также договору банковского вклада, она снова стала говорить о письменном заявлении.
Согласно п.2.1.3. данного договора: « Вкладчик вправе: До истечения срока, предусмотренного п.1.1. настоящего договора, расходовать часть остатка вклада до размера неснижаемого остатка, указанного в п. 3.2.1. настоящего договора, при этом сумма расходования не должна превышать ½ от суммы входящего остатка по счету, указанного в п.3.2.1. настоящего договора, на дату совершения расходной операции с сохранением условий срочности вклада»…
Обращаю ваше внимание на то, что договором не предусмотрены какие либо ограничения, либо изменения, кроме предусмотренных договором банковского вклада, все изменения и дополнения данного договора должны быть оформлены письменно и подписаны сторонами. В связи с данным инцидентом, прошу проинформировать меня письменно о введенных банком ограничениях, а также разъяснить данные действия Ем-вой Г., т.к. считаю, что действия Ем-вой Г. грубо противоречат законодательству РФ. В связи с чем, мною подано заявление прокурору Басманной межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы Щербакову М.В. дать правовую оценку действиям сотрудника. А также проверить факт нарушения моих прав и свобод в соответствии с законодательством.
Денежные средства мне были необходимы для осуществления аванса по сделке купле продажи недвижимости за рубежом, поэтому для меня было чрезвычайно важно получить данные средства. В связи с этим, мною были изменены даты вылета, авиакомпания взяла штраф за смену даты в размере 200 евро, также были применены штрафные санкции отеля за первую ночь проживания (списаны с моей карты AMERICAN EXPRESS, выписку прилагаю). Таким образом, действия Ем-вой Г. привели к убыткам.
Дополнительно сообщаю, что данный сотрудник всегда ведет себя вульгарно, повышая тон при общении, старается показать, что она является, чуть ли не Председателем Совета Директоров Банка. На мое предложение вести себя корректно и уважительно как клиенту, я был послан в отделение на Уланском, что противоречит политике банка, т.к. ВИП клиентам банка гарантируется соответствующее обслуживание во всех отделениях Филиала. Являясь генеральным директором, занимая уважаемое положение в обществе, мне не понятны действия Ем-вой Г, которая относится пренебрежительно не только как с клиентом, но и как с человеком.
Стоит отметить, что ранее, когда Ем-ва Г. работала в ДО «София», она также совершала противоправные действия, например, жалобы на ее обслуживания до сих пор не рассмотрены и не направлен письменный ответ (возможно жалобы не передавались в отдел клиентской поддержки, а уничтожались). Например, 15 марта мною было подано заявление на действия Ем-вой Г, которые привели к значительным убыткам, однако до сих пор оно оставлено без рассмотрения. В связи с нарушением сроков ответов на запросы граждан, мною также подана жалоба на сотрудников, ответственных за рассмотрения претензий клиентов, так как законодательством РФ строго определен срок рассмотрения заявлений граждан, а также предусмотрена ответственность за нарушения сроков рассмотрений заявлений граждан.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать, в частности, из договоров на оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд потребителя - гражданина, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе открытие и ведение счетов клиентов - граждан.
Для зачисления денежных средств, принятых банком по договору банковского вклада, был открыт счет. Услуги по ведению, которого оказывает банк. Поэтому согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков окончания оказания услуги, исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены оказания услуги, а если цена оказания услуги договором об оказании услуг не определена, общей цены заказа.
Таким образом, за нарушение выдачи части вклада, а именно 14.09.2010 Банк обязан
уплатить мне неустойку в размере 3% от суммы части вклада за каждый день просрочки вплоть до окончания оказания услуги.
На основании вышеизложенного Прошу:
1) Объявить Ем-вой Галине операционисту ДО «Курский» строгий выговор, провести беседу о правилах обслуживания клиентов, уважительном отношении к ним. Проверить знание ГК РФ, в случае необходимости - уволить с внесением в трудовую книжку статьи ТК РФ.
2) Проинформировать меня письменно о введенных банком ограничениях на снятие наличных со вкладов, а также разъяснить действия Ем-вой Г.
3) Начислить неустойку в размере 2 250 руб. = 75 000 * 0,03 путем зачисления на текущий счет в досудебном порядке.
Ответ на заявление прошу направить заказным письмом по адресу места жительства в сроки, предусмотренные законодательством РФ
А что тут комментировать то? Вы считаете что Председатель Правления Банка должен или обязан комментировать каждое заявление или обращение?? Напрасно. Нормальная ситуация - Вам же четко сказали - нет письменного заявления - нет требуемой суммы. Предположим что в указанной Вами кассе на момент Вашего посещения был 1 млн рублей и ПИСЬМЕННЫХ заявлений на 700 000. Вот Вам и предложили имеющиеся 300 000. Чем Вы недовольны? О какой компенсации в до судебном порядке идёт речь? Такое ощущение что все насмотрелись американской ерунды и теперь готовы подавать в суд на то что в инструкции по эксплуатации микроволновки не было указано что в ней нельзя сушить вымытого кота в период с 2 до 3-х часов ночи...Кошмар.
К теме блога: Надия, прекрасно понимаю Ваши расстроенные чувства по поводу несправедливости регистрации в качестве товарного знака предмета, созданного и придуманного не человеком.
Если ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" зарегистрировал именно этот сорт капусты с любым изображением на рекламных плакатах, то скорее всего, с точки зрения зАКОНА истец будет прав. Если же зарегистрирована конкретная картинка конкретного овоща (сорри за туфтологию) то есть возможность сыграть на том, что зарегистрированная капуста не повторяет в точности ту, что была изображена на Ваших баннерах. Вот как-то так..
Капуста хорошо на нас поработала, в том числе и рекламная кампания привела нас к таким результатам :
НБ «ТРАСТ» в числе банков-лидеров по приросту портфеля кредитов и депозитов.
«ТРАСТ» вновь укрепил лидирующие позиции в сводном ренкинге крупнейших банков по объему и темпам прироста кредитного и депозитного портфеля на 1 августа 2010 года.
По темпу прироста кредитного портфеля банк занял 4-е место и поднялся на 24-е место по объему (+2 пункта). По темпу прироста портфеля депозитов НБ «ТРАСТ» находится на 6-м месте и занимает 12-е по объему (+1 пункт).
По темпам прироста кредитного портфеля по итогам 7 месяцев 2010 года НБ "ТРАСТ" является абсолютным лидером, демонстрируя с начала года самую лучшую динамику среди крупнейших банков (+120,3%).
http://www.trust.ru/about/press_centr...p?ID=48933
Ну, да бог с ним. Я вот что хотел спросить: Надия, если я эту капусту, савойскую, нашинкую да заквашу, а после, например на Новый год, искушаю с картофельным пюре и бифштексом, запивая всё это дело томатным соком (или водочку буду закусывать сим блюдом), может ли СКБ предъявить мне Иск по поводу надругательства над самим банком, его символикой (в данном случае надо полагать - над его брендом) или финансовой политикой банка? Если затрудняетесь ответить сами, то попросите прокомментировать данный вопрос представителей СКБ. Заранее спасибо.
Лично Вас - поздравляю с рождением дочери. Желаю, что бы она выросла такой же красивой и обаятельной, как Вы. Да и вообще: дамы, низкий поклон вам за то, что рожаете нам детей. Будьте всегда счастливы и здоровы.
height, спасибо за поздравления и пожелания !!!
Поздравления и пожелания для наших милых дам - сколь угодно их душе, при том от всей души. (хм1.. каламбур какой-то!.. ну, да бог с ним.)
По поводу капусты и банка:
1). Капуста как таковая (в т. ч. и савойская) - это достояние всего Человечества, а не какого-нибудь отдельного экономического субъекта, каковым является СКБ. По этой причине он может зарегистрировать изображение савойской капусты в качестве детали своей символики (в данном случае - Товарный знак), но претендовать на то, что бы этого не делали другие, не имеет права. СКБ не является лицом, выведшем сей продукт (в том числе и сорт) в результате селекции или генетических преобразований (что запрещено на территории России), а потому любые Законы, дающие ему исключительные Права на изображение этого продукта, абсурдны изначально.
2). В следствии такого юридического казуса, СКБ имеет Право предъявить мне Иск, как автору, имеющему исключительное Авторское Право на изображение савойской капусты, которую я сфотографирую и произведу над снимком компьютерную обработку и т. д., а затем опубликую где-нибудь это изображение, на котором будут производиться какие-либо насильственные действия над савойской капустой (это над капустой!?), которые могут быть расценены СКБ, как реклама неуважительного или порочащего отношения как к самому банку, так и к его символике. То есть, я, публикую художественный образ, как автор, имеющий исключительное Право на опубликованное изображение, а СКБ подаёт на меня Иск за изображение, как за порочащее честь и достоинство банка действие. Это ли не юридический абсурд: капуста - общечеловеческое достояние, а изображение этой капусты - собственность какого-то банка!?
Интересно, в РФ все экономические Законы на столько идиотские, или только капустные?
Неужели из-за штрафов, полученных от субъектов
хозяйствования и физических лиц, предъявленных им
за незаконное использование Вашего товарного знака?
Теперь каждый производитель данной капусты должен
иметь разрешение (лицензию) банка на ее выращивание.
Продовольственные магазины-на ее реализацию.
Может за счет штрафов от поставщиков (иностранных)
САВОЙСКОЙ КАПУСТЫ? Вышлите мне, пожалуйста, на мой Е-mail
адрес разрешение на выращивание и продажу данной капусты
БЛАГОДАРЮ.
Фемида с завязанными глазами
Но кто спровоцировал на ТАКОЙ казус?
Не банк ли?
Может это специально сделано, с далеким "прикидом"
А вдруг БАНК обанкротится (не дай Боже),
а денежки вот они, только успевай в суд оформлять
дела (лучше всего в тот, который утвердил этот
товарный знак)
100% выиграете!!!!!