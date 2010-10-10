Банки – догоняют! Страшно?

Оказалось, что банки стоят на 4-ом месте по запросам после таких лидирующих отраслей как телекоммуникация, ритейл, электроника (источник: журнал CEO № 10(33),октябрь 2010 и Go.mail.ru).
В топ 20 брендов по числу упоминаний в поисковых запросах пользователей в течение месяца вошли аж четыре банка!
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Думаю, что есть прямая корреляция между маркетинговой активностью на просторах Интернета и частотой запросов в поисковиках: кто-то активно себя продвигает в электронном пространстве, а многие только делают первые шаги…
Интересную статистику опубликовал журнала СEO (№10(33) 2010 г.) – объем рынка интернет-рекламы составляет 11,1-11,3 млрд. рублей. По итогам первого полугодия 2010 года рост объемов интернет рекламы составил 33 %!!!
Показатель роста уникальный по сравнению с другими сегментами рекламного рынка!
ТРАСТ осваивает ландшафт Интернета, открывая новые возможности: www.twitter.com/trust_ru,
www.facebook.com/trust.ru ...и конечно медийная интернет реклама.
Вот еще пару цифр (так же из журнала CEO № 10(33),октябрь 2010):
- 43 млн. чел-к месячная аудитория Интренета в России среди взрослого населения
- 29 млн. чел-к суточная аудитория Интернета в России
- 12 % рост суточной аудитории Интернета по сравнению с прошлым годом
Как вы считаете, потребители банковских услуг пользуются больше веб-пространством или продолжают сидеть и седеть у экранов телевизоров? А вы смотрите телевизор?
Лично я смотрю только прожекторперисхилтон.
Комментарии 37
Честно говоря, давно не смотрю телевизор. Хотя, смотрю подкасты с russia24 (гаджетом в win7) и то не всегда смотрю, а так... когда интересно мейнстрим-поток отследить.
Где-то на просторах сети (а именно, на просторах ресурса habrahabr.ru) встречал интересное исследование на предмет поиска корреляции возраста с количеством пользователей (и прочая статистика: женатые, разведенные и ect) социальной сети Вконтакте (не интересовался честно говоря фейсбуком, поэтому по нему не могу ничего сказать). Насколько я помню, основная масса пользователей начинает прирастать с возраста 16-18 лет и лавинообразно нарастает с 24-27 лет, с пиком в районе 37-40.
Логика подсказывает мне, что большая часть этих людей относится к трудоспособному и прекрасно образованному населению, которому зачастую не интересен телевизор и они пользуются кредитами. Выращенное за 00-е поколение хипстеров, например, вообще презирает подобное времяпрепровождение, как просмотр телевизора являясь при этом nextgen - их интересуют гаджеты, технические новинки, люди, книги и творчество/саморазвитие и ничто иное, кроме интернета не сможет быстро предоставить им информацию. Как показывает практика, они не любят жить в "вчерашнем дне" газет, телевидения и радио.
Поэтому, фактически, мы продолжаем сидеть и седеть у экранов мониторов. Но не телевизоров. Телевизор имеет тенденцию отставать в развитии: технологически продвинутый юзер не будет смотреть "Хауса" (в моем случае "Футураму", например) на канале "Домашний". Потому, что интернет дает возможность посмотреть то, что тебе интересно и в то время когда у тебя есть возможность; традиционное широковещательное русское СМИ любого вида, лишено подобного достоинства. Более того, в интернете ты можешь практически мгновенно получить доступ к нужной тебе информации. Поэтому, мне кажется естественным то, что важность и необходимость интернет-рекламы напрямую связана с скоростью прироста количества пользователей сети Интернета.
ps/ ПрожекторПерисХилтон тоже смотрю из сети.
Невозможно не согласится с тем что, использование рекламы в интернете (в частности, в социальных сетях) важно. Но не менее важнее является возможность виртуального "присутствия" банков в соц. сетях в виде приложений, облегчающих пользователям соц.сетей доступ к кредиту. Нечто подобное я встречал в одной из игр (вроде бы даже в "фермере"), но это присутствие реального (игрового?) банка в игровом приложении выражает зарождающуюся "символьность" этого слоя реальной экономики: банк продает не реальный товар, но некий "игровой статус"; и это, как мне кажется, всего лишь тренировка. В данный момент, в контакте присутствуют приложения "Kiwi" и "RoboxChange" при отсутствии каких-либо банков вообще. Логично было бы предположить, что первый прорвавшийся в эту среду банк, который сможет предложить пользователям социальных сетей совершенно иной, полностью виртуализированный способ общения с банком будет подобен, в некотором смысле, Прометею.
Возникновение таких технологий, как Miсrоsoft SilverLight и внедрение IPv6, может поднять банковское обслуживание на совершенно новый, ранее недостижимый уровень. Хотя, везде есть и свои сложности.
Alan Crus, а кто по Вашему пользуется услугами Банков?
То есть Интернет и телевидение сейчас дополняют друг друга, но полностью не заменяют...
Думаю, что в ближайшие год-два произойдет поистине революционное изменение - это появление компотелевизора (или интернет-телевизора). То есть мы все сможем и будем находиться в единой среде и придем к маркетинговому тождеству... Понятие канал и сайт нивелируются.
Мне, пардон, никогда в голову не придет кликать на баннер и даже читать текст на нем, а телевизионная реклама вторгается без специального приглашения, (если лень переключать каналы или убавлять звук) . Телевизор, помимо всего прочего - способ проведения семейного досуга. Футбол и мультики я игнорировать не могу.
На наружную рекламу (растяжки и стенды) внимания не обращаю. О рекламных растяжках банков я узнаю из банки.ру
Интернет менее навязчив, но более информативен. Потребитель нынче умный, сковородки не купит, не ознакомившись с отзывами.
ваш пост тронул меня ,
пройдя по этой ссылке на Youtube,
вы не только услышите, но и увидите мой ответ вам.
Молодежь, несомненно, "сидит" в инете, но у многих по прежнему работают в доме и телевизоры: у кого-то просто как фон, у кого-то как развлечение...
Надия, погодите годик-полтора - будете еще и "спокойной ночи, малыши" смотреть и со смешариками "познакомитесь"..
Лунтику уже наверное года 4.
Может Вы и про смешариков ничего не знаете?
Однако рождение детей во всех аспектах положительный момент. Узнается много нового и интересного
Это первый ваш ребенок? Говорить начнет много еще нового узнаете
Смешарики, имхо учат не тому...
Просвещение в этой области знаний и не просто храмает, а вообще отсутствует в должной мере. Всё что выходит в журналах есть любительское представление собственных знаний которые, в коротких штанишках. Развёрнутых полномассшабных акций просвящения нет и это очень плохо. ОЧЕНЬ!!!