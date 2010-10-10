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Банки – догоняют! Страшно?

10.10.2010 00:18 37 3 479 просмотров
По частоте запросов в поисковиках @ можно судить о популярности той или иной отрасли.
Оказалось, что банки стоят на 4-ом месте по запросам после таких лидирующих отраслей как телекоммуникация, ритейл, электроника (источник: журнал CEO № 10(33),октябрь 2010 и Go.mail.ru).
В топ 20 брендов по числу упоминаний в поисковых запросах пользователей в течение месяца вошли аж четыре банка!

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Думаю, что есть прямая корреляция между маркетинговой активностью на просторах Интернета и частотой запросов в поисковиках: кто-то активно себя продвигает в электронном пространстве, а многие только делают первые шаги…
Интересную статистику опубликовал журнала СEO (№10(33) 2010 г.) – объем рынка интернет-рекламы составляет 11,1-11,3 млрд. рублей. По итогам первого полугодия 2010 года рост объемов интернет рекламы составил 33 %!!!
Показатель роста уникальный по сравнению с другими сегментами рекламного рынка!

ТРАСТ осваивает ландшафт Интернета, открывая новые возможности: www.twitter.com/trust_ru,
www.facebook.com/trust.ru ...и конечно медийная интернет реклама.

Вот еще пару цифр (так же из журнала CEO № 10(33),октябрь 2010):
- 43 млн. чел-к месячная аудитория Интренета в России среди взрослого населения
- 29 млн. чел-к суточная аудитория Интернета в России
- 12 % рост суточной аудитории Интернета по сравнению с прошлым годом

Как вы считаете, потребители банковских услуг пользуются больше веб-пространством или продолжают сидеть и седеть у экранов телевизоров? А вы смотрите телевизор?
Лично я смотрю только прожекторперисхилтон.

Комментарии 37

Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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Доброго времени суток, Надия.

Честно говоря, давно не смотрю телевизор. Хотя, смотрю подкасты с russia24 (гаджетом в win7) и то не всегда смотрю, а так... когда интересно мейнстрим-поток отследить.
Где-то на просторах сети (а именно, на просторах ресурса habrahabr.ru) встречал интересное исследование на предмет поиска корреляции возраста с количеством пользователей (и прочая статистика: женатые, разведенные и ect) социальной сети Вконтакте (не интересовался честно говоря фейсбуком, поэтому по нему не могу ничего сказать). Насколько я помню, основная масса пользователей начинает прирастать с возраста 16-18 лет и лавинообразно нарастает с 24-27 лет, с пиком в районе 37-40.
Логика подсказывает мне, что большая часть этих людей относится к трудоспособному и прекрасно образованному населению, которому зачастую не интересен телевизор и они пользуются кредитами. Выращенное за 00-е поколение хипстеров, например, вообще презирает подобное времяпрепровождение, как просмотр телевизора являясь при этом nextgen - их интересуют гаджеты, технические новинки, люди, книги и творчество/саморазвитие и ничто иное, кроме интернета не сможет быстро предоставить им информацию. Как показывает практика, они не любят жить в "вчерашнем дне" газет, телевидения и радио.

Поэтому, фактически, мы продолжаем сидеть и седеть у экранов мониторов. Но не телевизоров. Телевизор имеет тенденцию отставать в развитии: технологически продвинутый юзер не будет смотреть "Хауса" (в моем случае "Футураму", например) на канале "Домашний". Потому, что интернет дает возможность посмотреть то, что тебе интересно и в то время когда у тебя есть возможность; традиционное широковещательное русское СМИ любого вида, лишено подобного достоинства. Более того, в интернете ты можешь практически мгновенно получить доступ к нужной тебе информации. Поэтому, мне кажется естественным то, что важность и необходимость интернет-рекламы напрямую связана с скоростью прироста количества пользователей сети Интернета. smile;)

ps/ ПрожекторПерисХилтон тоже смотрю из сети. smile:-)
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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Продолжу дальше свою мысль.
Невозможно не согласится с тем что, использование рекламы в интернете (в частности, в социальных сетях) важно. Но не менее важнее является возможность виртуального "присутствия" банков в соц. сетях в виде приложений, облегчающих пользователям соц.сетей доступ к кредиту. Нечто подобное я встречал в одной из игр (вроде бы даже в "фермере"), но это присутствие реального (игрового?) банка в игровом приложении выражает зарождающуюся "символьность" этого слоя реальной экономики: банк продает не реальный товар, но некий "игровой статус"; и это, как мне кажется, всего лишь тренировка. В данный момент, в контакте присутствуют приложения "Kiwi" и "RoboxChange" при отсутствии каких-либо банков вообще. Логично было бы предположить, что первый прорвавшийся в эту среду банк, который сможет предложить пользователям социальных сетей совершенно иной, полностью виртуализированный способ общения с банком будет подобен, в некотором смысле, Прометею.

Возникновение таких технологий, как Miсrоsoft SilverLight и внедрение IPv6, может поднять банковское обслуживание на совершенно новый, ранее недостижимый уровень. Хотя, везде есть и свои сложности. smile:-)
Alan Crus  (Crusader777)
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Я, лично, согласен, что интернет-реклама, на сегодняшний день, более эффективна, чем, та же самая наружная... Хотя ТРАСТовские рекламы меня, временами, просто умиляют... То какая-то полуобнаженная девица с капустой (как там насчет суда:))), то их уже три и на фоне российского флага (тоже, видимо, скоро аукнется), а сейчас - какие-то персонажи из "Корпорации монстров"... smile:))) На кого расчитано? Люди, которые обращаются в Банк, по моему мнению, не являются почитателями мультсериалов, или сексуально озабоченными, и такая реклама может лишь оттолкнуть их, показывая всю несерьезность данного кредитного учреждения... Но, навреное, менеджменту виднее... А "откаты" за такую "рекламу" сколько составляют?smile:)))
Татьяна  (VTA)
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А по-моему, трастовская реклама решает свою задачу успешно - она заметна, она привлекает внимание.. НБ Траст - на слуху и на виду, а уж потом люди сами решат - идти им в траст или нет.. в инете покопаются, отзывы почитают...
Alan Crus, а кто по Вашему пользуется услугами Банков? smile;)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Безусловно, потребители банковских услуг присутствуют и там, и там. Причем эти множества наполовину пересекаются, наполовину - нет.
То есть Интернет и телевидение сейчас дополняют друг друга, но полностью не заменяют...
Думаю, что в ближайшие год-два произойдет поистине революционное изменение - это появление компотелевизора (или интернет-телевизора). То есть мы все сможем и будем находиться в единой среде и придем к маркетинговому тождеству... Понятие канал и сайт нивелируются.
Марина (mashen)  (mashen)
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По телевизору смотрю только утреннюю передачу по 1 каналу (крашусь под нее). Тем не менее считаю, что интернет-рекламе далеко до телевизионной.
Мне, пардон, никогда в голову не придет кликать на баннер и даже читать текст на нем, а телевизионная реклама вторгается без специального приглашения, (если лень переключать каналы или убавлять звук) . Телевизор, помимо всего прочего - способ проведения семейного досуга. Футбол и мультики я игнорировать не могу.

На наружную рекламу (растяжки и стенды) внимания не обращаю. О рекламных растяжках банков я узнаю из банки.ру smile:-)
Интернет менее навязчив, но более информативен. Потребитель нынче умный, сковородки не купит, не ознакомившись с отзывами.
aslove2010  (aslove2010)
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Здравствуйте Надия! Если честно мне очень нравится Ваше имя. Вы извените меня за бестактный вопрос: я конечно младше Вас, но вы очень красивая женщина, и мне очень интересно замужем вы или нет? Мне 27, но женщины нравятся почему то старше:-) У меня нет конечно возможности заработать столько сколько вы, но я бы Вас на руках носил. Это честно от души. Я подал заявку на кредит наличными в Ваш банк, в городе Георгиевске, но я не работаю официально более 4месяцев, я работаю месяц. Но мне очень нужны деньги. Если бы вы мне немного помогли, я был бы очень рад. И для Вас, я бы сделал все что угодно. Честно. Ради Вашей божественной красоты, помогите мне. Если есть возможность позвоните мне. Я бы очень хотел услышать Ваш голос, хотя бы один раз в жизни. 89187712608. Очень прошу Вас!
Алинаа  (Алинаа)
#
Александр! Браво! Вы гений! smile8) smile8) smile8)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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smile:D smile:) smile:o Да...Как сказала бы моя бабушка:Эх,молодежь,молодежь!
aslove2010  (aslove2010)
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Надия привет! Я бы с удовольствием посмотрел, но с телефона это невозможно. Компьютера тоже нет, и не найду нигде, чтобы посмотреть.Спасибо за ответ!
aslove2010  (aslove2010)
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Спасибо Алинаа! Я не гении, я дурочек, что написал это.smile:-) Но то, что она красивая женщина, и ее надо на руках носить-это правда.smile:-) Я знаю, что она очень хороший человек. И это правда. Извените если, что не так.smile:-)
Виталий  (миссия невыполнима)
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Саша читайте личку, я там вам сообщение оставил.
Татьяна  (VTA)
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У каждого вида рекламы есть свой адресат. При разработке рекламных кампаний учитываются и возраст, и интересы, и психологию аудитории.
Молодежь, несомненно, "сидит" в инете, но у многих по прежнему работают в доме и телевизоры: у кого-то просто как фон, у кого-то как развлечение...

Надия, погодите годик-полтора - будете еще и "спокойной ночи, малыши" смотреть и со смешариками "познакомитесь".. smile;)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Татьяна, уже знакомлюсь с современными мультгероями: на днях ко мне в гости приезжала подруга с ребенком и я узнала, что есть такой герой как Лунтик smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Надия Вы отстали от жизни.
Лунтику уже наверное года 4.
Может Вы и про смешариков ничего не знаете?
Однако рождение детей во всех аспектах положительный момент. Узнается много нового и интересного
Это первый ваш ребенок? Говорить начнет много еще нового узнаете smile:D
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Миядзаки - рулит.
Смешарики, имхо учат не тому...
Андрей Коршунов  (jamayka-72)
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День добрый. Моё мнение(если оно кого-то интересует, конечно) таково - основные потребители банковских услуг это социально и экономически активная часть населения. И, соответственно, рекламу эта самая часть скорее встретит в интернете, в котором и проводит гораздо больше времени нежели перед телевизором. (Пример тому - я сам. Увидел рекламу в Яндексе, прошел по ссылкам, зашел сюда и вот - пишу !)Хотя телевизор смотрю ежедневно - новости, познавательные и научно-популярные передачи, тот же "Прожектор...". А по-поводу рекламы Траста можно сказать, я думаю, следующее - её эффективность должны просчитать специалисты, а эпатаж, необычность и т.д. это обычные рекламные ходы, которые мы видим сплошь и рядом. Кстати, я очень внимательно слежу за рекламой банков(поскольку представляю производственное предприятие, которое всегда испытывает потребность в заемных средствах)и могу сказать - Траст, наряду с СКБ-банком в числе банков-креативщиков, большинство же банков придерживается концепции скучной информативности. И тут, что ни говори - смелость в подходе должна приветствоваться !
Сергей Сергеевич Ладыгин  (SSLady)
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Согласен с тем утвержением, что телевизор. это прошлое: но оно ёлы палы, у ВСЕХ и всем доступно! Интернет не ВСЕМ доступен и пользоваться им не ВСЕ умеют, я ужасно нервничею когда, козалось бы вот он ИНТЕРНЕТ у МЕНЯ!!! а, я попросту не знаю, как эффективно воспользоваться им.
Просвещение в этой области знаний и не просто храмает, а вообще отсутствует в должной мере. Всё что выходит в журналах есть любительское представление собственных знаний которые, в коротких штанишках. Развёрнутых полномассшабных акций просвящения нет и это очень плохо. ОЧЕНЬ!!!
aslove2010  (aslove2010)
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Популярным общением в сети, являются форумы. Это очень хорошая реклама для всякого рода бизнеса. После размещения рекламы на нескольких известных форумах идет большой прирост посетителей как для владельцев сайтов, так и для банков(клиентов). Но правда в том, что с хорошим интернетом у нас в России проблема. Реклама как была по тв первым источником информации, так она и будет.smile:)
aslove2010  (aslove2010)
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Да теперь точно мне ни видать положительного решения от банка!smile:D-)smile:-) smile:cry:
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