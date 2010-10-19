ВАЛЮТНЫЕ ВОЙНЫ: расширение границ

Факты октября :
-ЦБ расширил границы плавающего коридора бивалютной корзины на 50 коп. в обе стороны,границы расширены с 3 до 4 руб
-Предыдущее расширение коридора было 10 июля 2009 года с 2 до 3 руб
-ЦБ снизил объем корректирующих интервенций: теперь будет сдвигать коридор, продав или купив не $700 млн, а $650 млн
-А.Кудрин:"В этом году инфляция будет около 8% или чуть выше..."
-Вклады населения в банках продолжают расти
-НБ «ТРАСТ» повысил доходность вклада «Мультивалютный 2010» http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=49186
Аналитики НБ Траст комментируют,видео-комментарий Марии Помельниковой:http://www.youtube.com
- «Рубль дешевеет, тенденция может продолжиться…»
- «Курс рубль/евро будет расти быстрее, чем рубль/доллар"
- «Почему корпорации скупают валюту?»
см.предыдущее обсуждение поста на блоге "ДЕРБИ:евро/доллар" http://www.banki.ru/blog/cherkasova/546.php
Комментарии 7
Доллар тоже будет расти но не так быстро, хотя не исключаю временные скачки.
после НГ, Евро снизится больше чем доллар по отношению к рублю.
Колебания курса будут и они нужны ЦБ для манёвров,мол, действуем в рамках установленного коридора.
Может и в самом деле наш ЦБ втихаря девальвирует рубль, а сам везде сообщает что не будет участвовать в валютных войнах, втихаря скупая валюту под видом разных крупных корпоративных закупок валюты какими то участниками. Вот и жесткие границы между делом ЦБ отменил, и теперь в принципе выше 41 рубля за корзинку рубль держать жестко не будет.
http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=49745