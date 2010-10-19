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ВАЛЮТНЫЕ ВОЙНЫ: расширение границ

19.10.2010 23:54 7 2 113 просмотров
Факты октября :
-ЦБ расширил границы плавающего коридора бивалютной корзины на 50 коп. в обе стороны,границы расширены с 3 до 4 руб
-Предыдущее расширение коридора было 10 июля 2009 года с 2 до 3 руб
-ЦБ снизил объем корректирующих интервенций: теперь будет сдвигать коридор, продав или купив не $700 млн, а $650 млн
-А.Кудрин:"В этом году инфляция будет около 8% или чуть выше..."
-Вклады населения в банках продолжают расти
-НБ «ТРАСТ» повысил доходность вклада «Мультивалютный 2010» http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=49186

Аналитики НБ Траст комментируют,видео-комментарий Марии Помельниковой:http://www.youtube.com

- «Рубль дешевеет, тенденция может продолжиться…»
- «Курс рубль/евро будет расти быстрее, чем рубль/доллар"
- «Почему корпорации скупают валюту?»

см.предыдущее обсуждение поста на блоге "ДЕРБИ:евро/доллар" http://www.banki.ru/blog/cherkasova/546.php


Комментарии 7

Гектор  (Гектор)
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Решение ЦБ об увеличении валютного корридора очень грамотное. Теперь ЦБ будет зарабатывать еще больше на колебаниях курса, которые, безусловно, возрастут. Лично я не считаю, что рубль будет безоговорочно падать. Скорее наоборот: возможно укрепление рубля, поскольку другого способа борьбы с увеличивающейся инфляцией у ЦБ нет. Точнее - есть еще один монетаристский способ - повышение ставки. Но он неприемлим в силу того, что и так благодаря кризису возникли проблемы с заемщиками. Предсказывать валютные курсы - дело неблагодарное, но вероятность укрепления рубля в перспективе полугода считаю более высокой, чем ослабления.
sotnik  (sotnik)
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Как мне кажется до конца НГ евро подорожает, на уровень декабря прошлого года, а потом так же спадет.
Доллар тоже будет расти но не так быстро, хотя не исключаю временные скачки.
после НГ, Евро снизится больше чем доллар по отношению к рублю.
(sefer)  (s05)
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Очевидно,что инфляция растёт и она выше ,чем 8%,только цены на овощи (картофель,морковь,свекла ,капуста и лук выросли в два раза по сравнению с прошлым годом т.е.на 100%,а ведь в потребительской корзине пенсионеров и малоимущих слоев населения они составляют до 30% расходов.
Колебания курса будут и они нужны ЦБ для манёвров,мол, действуем в рамках установленного коридора.
Сергей Савельев  (kev)
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Логика авторов расширения коридора проста, они видимо прочитали в СМИ выступления разных заграничных финансистов о начале "валютных войн", после чего решили - "а чем мы хуже? зачем нам рубль укреплять? не выгодно для экспорта наших товаров (нефть, газ, оружие и т.п., в смысле это всё), давай станок включим ненадолго, увеличим кол-во бумажных денег, опередим капиталистов из ВТО"...
skyman  (skyman777)
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Интересно на чем все таки основывается такой сумасшедший рост бивалютной корзины в последнее время, как стартанула с начала осени, так и не останавливается? Уже даже хаи этого года обновили, при такой то нефти и учитывая непрекращающийся приток средств на рынки emerging markets и в частности в страны БРИК!
Может и в самом деле наш ЦБ втихаря девальвирует рубль, а сам везде сообщает что не будет участвовать в валютных войнах, втихаря скупая валюту под видом разных крупных корпоративных закупок валюты какими то участниками. Вот и жесткие границы между делом ЦБ отменил, и теперь в принципе выше 41 рубля за корзинку рубль держать жестко не будет.
tnkfs  (tnkfs)
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Все просто. Некторое ослабление рубля заложено в доходы бюджета РФ на 2010 год. Компенсация сырьевому сектору в предверии повышения налогов.
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