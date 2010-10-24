Все помнят «пророка» в мире футбола осьминога Пауля?
Оказывается, в России есть свой предсказатель - обезьяна Лукерия. «Сотрудница» театра "Уголок Дурова" дает прогнозы по рынку ценных бумаг http://blogberg.ru/blog/tama/2985.html
А в Испании есть крокодил Гарри - футбольный прорицатель http://news.mail.ru/fifa2010/news/4092463/
Даже в соседнем Казахстане верблюд Картума дает прогнозы по футболу http://vesti.kz/chm_2010/57113
Так мощно был пропиарин немецкий осьминог и при этом мало кому известна наша отечественная обезьяна. В России чаще всего работает формула: «Нет пророков в своем отечестве», еще со времен Петра I нас потянуло на все европейское. Как Вы считаете, есть ли чему европейцам у нас поучиться?
Ну, вот например,
- Траст открыл в 2009 году круглосуточный офис в Москве, в районе метро «Павелецкая» http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=22574 (в Европе офисы работают, как правило, до 15.00 час, а в Москве никого не удивишь, если твой офис работает до 21.00)
-РКО в российских банках, как правило, бесплатное и низкие тарифы http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=49574
Да и в небанковской сфере есть примеры для подражания (магазины 24 часа и даже загорать есть возможность круглосуточно - солярий 24 часа…).
А что Вы посоветуете европейцам перенять у нас?
Комментарии 30
Условия труда и социальные в Европе намного выше чем у нас, при этом редко кто готов работать после положенного времени ради "идеи". имхо.
А что по поводу самоотверженности? Вы думаете в Америке иначе? Хороший пример - компания Microsoft. Народ, который на режиме, валит сразу, ни на минуту не задержится. Зато те, кто сидят допоздна и работают с энтузиазмом, ходят на работу по "внутренним" часам (которые, кстати, неплохо коррелируются с общественными, хотя в российском понимании свободный график мыслится с совсем другими атрибутами).
Самоотверженность и энтузиазм - неплохие принципы. Но о том, что они являются атрибутами только российского населения, можно поспорить. Как раз наоборот, на мой взгляд, у нас не умеют использовать в полную силу эти достоинства, в отличие от тех же европейцев и тем более американцев. Так что учиться в этом им у нас нечему. Скорей это мы должны учиться у них рациональности в вопросах соединения личных и общественных интересов.
Постановка вопроса некорректная - перенять что-то у кого-то могут равноценные субъекты - "Одного поля ягоды". А в чём неравноценность европейцев и дорогих россиян? Если говорить ботаническими терминами, то европейцы - это культурные растения, выращиваемые заботливыми фермерами, создающими для них наиболее подходящие условия. Россиянин же, это не в обиду будь сказано, сорное растение, навроде крапивы,чертополоха,берёзы - то есть растений, первых заселяющми выжженые территории. Обычно сорняки в дальнейшем вытесняются более узкоспециализированными растениями, как березники сменяются хвойными борами и широколиственными дубравами. Но так как территория России - "Дикое поле", тысячелетиями методично выжигаемое пожарами как в прямом, так и переносном смысле, то единственно долго жизнеспособными остаются виды, специально эволюцией приспособленные к крайне неблагоприятным условиям, в которых у них отсутствуют конкуренты. Недаром же так тоскует на культурном Западе наш гомо советикус по берёзкам и заросшим крапивой и чертополохом пустошам
А зачем европейцу круглосуточность? Те, кто работает, в большинстве перешли на онлайн-сервис, авралов, вынуждающих торчать на работе до ночи, у них почему - то не случается, празднования дня святого Валентина ограничиваются обменом валентинками, без последующих оргий на всю ночь, когда так востребованы круглосуточные банкоматы и точки продаж вино-водочных изделий
Ну и напоследок: интересно, а если представители гастарбайтеров из Средней Азии посоветуют россиянам что-либо перенять у них, воспользуются ли они этими советами
Предлагаю вам поподробнее ознакомится с таким понятием как Фотосинтез России, потому как очень странно вами (если не сказать иначе) мыслится жизнь "деревьев".
Суркова на вас не хватает.
ps/ кстати, к какому растению вы относите самого себя? Наверное, благородное какое-нибудь?
Мы - элемент цивилизации, а не ее шишка. И развиваемся с учетом как внешних, так и внутренних событий. Как впрочем и все.
И во Франции был Робеспьер... и в Италии Муссолини... и в Испании Франко... и в Штатах про Маккарти еще помнят некоторые...
Изначальный вопрос вполне закономерен, на мой взгляд.
Не думаю, что это интересно европейцам: у них так просто Ейфелева башня не упадет - для этого надо специально постараться. А у нас все возможно, с последующим брожением на финансовом рынке. Ну, например, снег выпал неожиданно, чем не повод! Да и динамика у нас совершенно иная бывает, не по-европейски. Поэтому у российских банков в этом отношении своя игра.
"Я ученик и нуждаюсь в учителях" (с) Петр.
Прекрасная и великая страна. Хотя бы потому, что давно пережила тот процесс мутации, который сейчас грозит Европе (то, что Хантингтон называет "мусульманизацией") и чему ей стоило бы поучится у России. Россия - маятник, качающийся то на Запад, то на Восток. Ведь было все это уже в истории. И в "Европах учились" (Французы бедняками приезжали в Россию работать учителями и дворецкими), и Восток покорять ("Мцыри" Лермонтова увековечил непростой и длительный Кавказский вопрос). Россия - как глобальный перекресток, транслирует символы в четырех направлениях, одновременно охлаждая этносы, находящиеся в стадии пассионарного разогрева (используется терминология Л. Гумилева), не допуская их перегрева и взрыва и между тем передавая их тепло этносам находящимся в реликтовой зиме, сохраняя ростки их культуры для будущего; забирая ценное из культуры "мертвых" и обогащая "новорожденных" - одновременно смущаясь и рефлексируя, упуская поиск баланса. Россия любит страстно, до конца отдаваясь своим увлечениям. Либо Запад любит и забывает про Восток, либо иначе. Многим кажется, что любовь эта - слабость, но сила это. Проблема наверное в том, что слишком сильна Россия, даже в состоянии распада, слишком страшна ее слепая любовь к другим и ненависть к себе.
Научится бы у Европы себя любить, но так это сложно.
По вопросу: перенять у нас европейцам неплохо было бы менталитет, тогда многие вещи казались бы им намного проще. Но к сожелению это невозможно, потому что, сами знаете почему :
что русскому хорошо, то немцу смерть.
Википедия
В России талантливых людей масса, только оглядываться многие привыкли строго на Запад, невзирая на то где они живут.
Ниже ссылка на "Кризисы. Предсказание пророка"
Вести.Ru
Веру... веру в чудо. Которая была верой в Бога. Которую выбивали долго, сначала "из лучших побуждений", а потом цинично и методично, а большую часть прошлого века за неё просто убивали. Покалечили сильно, но убить не смогли. Не в Бога, но в чудо, вера осталась у большинства.
Перенять у нас, взять обратно ту веру, которая и создала современную Европу, преобразив её от Римской империи, в которой жизнь человека, особенно НЕ гражданина, имела мало ценности, до Европы, где ценность человеческой жизни чуть-ли не абсолютизирована.
"По вере вашей да будет вам" - сказал Тот, кто сказал и "Нет пророка в своем Отечестве", когда не смог в Своем городе сотворить никакого чуда, исцелив только некоторых.
Еще при царе Алексее Михайловиче отроков наших посылали грамоте обучаться в Европу. Но ни один ведь не вернулся. Потом канцелярия их оттуда выковыривала. И потом также. Дядя Сорос не читал русской истории и хотел послать молодых россиян в Европу чтоб дух демократии сюда привезли. В мой заезд вернулась половина - в следующие - ни один!
2. Европа смотрит на нас
С чувством мазохизма в особо извращенной форме смотрел я во время газовых кризисов наше телевидение и БиБиСи. Наши с хронометром в руках и документами подмышкой говорили кто виноват и во сколько закрыли заглушку. Основной месседж всех коментаторов БиБиСи: да вы там хоть поубивайте друг друга с этой Украиной. По барабану нам кто у вас виноват - газ дайте.
Так что "велики и могучи" слова простого английского писателя - Киплинга :" Восток - есть восток, а Запад - есть запад и вместе им не сойтись."
НО! продолжая лесоводческую терминологию - если олеандр пересадить в наше поле с хвощами - эффект изумительный - через год он становится выше хвоща А вот если хвощ пересадить к олеандрам - далее Вы вольны в своих фантазиях