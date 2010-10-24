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Нет пророков в своем Отечестве

24.10.2010 10:07 30 2 566 просмотров
Все помнят «пророка» в мире футбола осьминога Пауля?
Оказывается, в России есть свой предсказатель - обезьяна Лукерия. «Сотрудница» театра "Уголок Дурова" дает прогнозы по рынку ценных бумаг http://blogberg.ru/blog/tama/2985.html
А в Испании есть крокодил Гарри - футбольный прорицатель http://news.mail.ru/fifa2010/news/4092463/
Даже в соседнем Казахстане верблюд Картума дает прогнозы по футболу http://vesti.kz/chm_2010/57113
Так мощно был пропиарин немецкий осьминог и при этом мало кому известна наша отечественная обезьяна. В России чаще всего работает формула: «Нет пророков в своем отечестве», еще со времен Петра I нас потянуло на все европейское. Как Вы считаете, есть ли чему европейцам у нас поучиться?
Ну, вот например,
- Траст открыл в 2009 году круглосуточный офис в Москве, в районе метро «Павелецкая» http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=22574 (в Европе офисы работают, как правило, до 15.00 час, а в Москве никого не удивишь, если твой офис работает до 21.00)
-РКО в российских банках, как правило, бесплатное и низкие тарифы http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=49574
Да и в небанковской сфере есть примеры для подражания (магазины 24 часа и даже загорать есть возможность круглосуточно - солярий 24 часа…).
А что Вы посоветуете европейцам перенять у нас?

Комментарии 30

sotnik  (sotnik)
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Как мне кажется в Европе нет энтузиазма или самоотверженности, в работе если хотите.
Условия труда и социальные в Европе намного выше чем у нас, при этом редко кто готов работать после положенного времени ради "идеи". имхо.
sotnik  (sotnik)
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а у нас нет, например страховой культуры... не дошли мы еще до этого.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Энтузиазм европейцев диверcифицируется на другие интересы, которые не ограничиваются только профилем их трудовой деятельности. (На мой взгляд, это их главное достоинство по сравнению с американцами, к слову).

А что по поводу самоотверженности? Вы думаете в Америке иначе? Хороший пример - компания Microsoft. Народ, который на режиме, валит сразу, ни на минуту не задержится. Зато те, кто сидят допоздна и работают с энтузиазмом, ходят на работу по "внутренним" часам (которые, кстати, неплохо коррелируются с общественными, хотя в российском понимании свободный график мыслится с совсем другими атрибутами).

Самоотверженность и энтузиазм - неплохие принципы. Но о том, что они являются атрибутами только российского населения, можно поспорить. Как раз наоборот, на мой взгляд, у нас не умеют использовать в полную силу эти достоинства, в отличие от тех же европейцев и тем более американцев. Так что учиться в этом им у нас нечему. Скорей это мы должны учиться у них рациональности в вопросах соединения личных и общественных интересов.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
А что Вы посоветуете европейцам перенять у нас?


Постановка вопроса некорректная - перенять что-то у кого-то могут равноценные субъекты - "Одного поля ягоды". А в чём неравноценность европейцев и дорогих россиян? Если говорить ботаническими терминами, то европейцы - это культурные растения, выращиваемые заботливыми фермерами, создающими для них наиболее подходящие условия. Россиянин же, это не в обиду будь сказано, сорное растение, навроде крапивы,чертополоха,берёзы - то есть растений, первых заселяющми выжженые территории. Обычно сорняки в дальнейшем вытесняются более узкоспециализированными растениями, как березники сменяются хвойными борами и широколиственными дубравами. Но так как территория России - "Дикое поле", тысячелетиями методично выжигаемое пожарами как в прямом, так и переносном смысле, то единственно долго жизнеспособными остаются виды, специально эволюцией приспособленные к крайне неблагоприятным условиям, в которых у них отсутствуют конкуренты. Недаром же так тоскует на культурном Западе наш гомо советикус по берёзкам и заросшим крапивой и чертополохом пустошам smile:idea:

Цитата
Траст открыл в 2009 году круглосуточный офис в Москве в Европе офисы работают, как правило, до 15.00 Да и в небанковской сфере есть примеры для подражания (магазины 24 часа и даже загорать есть возможность круглосуточно - солярий 24 часа…).


А зачем европейцу круглосуточность? Те, кто работает, в большинстве перешли на онлайн-сервис, авралов, вынуждающих торчать на работе до ночи, у них почему - то не случается, празднования дня святого Валентина ограничиваются обменом валентинками, без последующих оргий на всю ночь, когда так востребованы круглосуточные банкоматы и точки продаж вино-водочных изделий smile:)

Ну и напоследок: интересно, а если представители гастарбайтеров из Средней Азии посоветуют россиянам что-либо перенять у них, воспользуются ли они этими советами smile:?:
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Цитата
А в чём неравноценность европейцев и дорогих россиян? Если говорить ботаническими терминами, то европейцы - это культурные растения, выращиваемые заботливыми фермерами, создающими для них наиболее подходящие условия. Россиянин же, это не в обиду будь сказано, сорное растение, навроде крапивы,чертополоха,берёзы - то есть растений, первых заселяющми выжженые территории. Обычно сорняки в дальнейшем вытесняются более узкоспециализированными растениями, как березники сменяются хвойными борами и широколиственными дубравами.


Предлагаю вам поподробнее ознакомится с таким понятием как Фотосинтез России, потому как очень странно вами (если не сказать иначе) мыслится жизнь "деревьев". smile:D smile:shuffle:

Цитата
Ну и напоследок: интересно, а если представители гастарбайтеров из Средней Азии посоветуют россиянам что-либо перенять у них, воспользуются ли они этими советами?


Суркова на вас не хватает. smile;) smile:D

ps/ кстати, к какому растению вы относите самого себя? Наверное, благородное какое-нибудь?
саша  (cfif2777)
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При всем уважении, но кажется сомнительным перенимать опыт европейским сообществам, где "деловая культура" развивалась в режиме эволюции, бережно, через рыночные механизмы отделяя шелуху, в отличии от нашей "культуры" революционно-насаждаемой. Единственно, чего у них нет и не будет- это общечеловеческих ценностей, присущих исключительно русским людям, позволивших нам, в свое время, быть лидерами практически во всем и что теперь так методично искореняется.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Франция, Германия, Япония и Юго-Восточная Азия, Штаты - XX век. XIX, XVIII - Англия, Испания, Португалия и т.д. Разве они не были лидерами? Зато как о России, так сразу "лидеры практически во всем"!

Мы - элемент цивилизации, а не ее шишка. И развиваемся с учетом как внешних, так и внутренних событий. Как впрочем и все.

И во Франции был Робеспьер... и в Италии Муссолини... и в Испании Франко... и в Штатах про Маккарти еще помнят некоторые...

Изначальный вопрос вполне закономерен, на мой взгляд.
Сергей Савельев  (kev)
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Визовый режим, строгость законов и необязательность их исполнения, потребительское отношение банков к клиентам выраженное в диктате условий обслуживания (попробуйте в любом банке выразить недовольство любым пунктом договора, в 100% случаев в ответ получите совет обратиться в другой банк)...
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Мне например понравилось, когда Банк24.ру временами предлагал курс обмена более низкий, чем текущий обменный курс на межбанке. Ведь когда тренд абсолютно ясен, то можно, фактически без всякого риска для банка, и занизить чуть-чуть. При этом они не брали процент за обмен, т.е. играли по-честному. Собственно говоря, отражает оперативность работы менеджмента банка для решения текущих задач. Насколько могу судить, другие банки такой услуги не предоставляли. Хотя специально не изучал, сиюминутный срез только.

Не думаю, что это интересно европейцам: у них так просто Ейфелева башня не упадет - для этого надо специально постараться. А у нас все возможно, с последующим брожением на финансовом рынке. Ну, например, снег выпал неожиданно, чем не повод! Да и динамика у нас совершенно иная бывает, не по-европейски. Поэтому у российских банков в этом отношении своя игра.
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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Эх Россия-Русь.

"Я ученик и нуждаюсь в учителях" (с) Петр.

Прекрасная и великая страна. Хотя бы потому, что давно пережила тот процесс мутации, который сейчас грозит Европе (то, что Хантингтон называет "мусульманизацией") и чему ей стоило бы поучится у России. Россия - маятник, качающийся то на Запад, то на Восток. Ведь было все это уже в истории. И в "Европах учились" (Французы бедняками приезжали в Россию работать учителями и дворецкими), и Восток покорять ("Мцыри" Лермонтова увековечил непростой и длительный Кавказский вопрос). Россия - как глобальный перекресток, транслирует символы в четырех направлениях, одновременно охлаждая этносы, находящиеся в стадии пассионарного разогрева (используется терминология Л. Гумилева), не допуская их перегрева и взрыва и между тем передавая их тепло этносам находящимся в реликтовой зиме, сохраняя ростки их культуры для будущего; забирая ценное из культуры "мертвых" и обогащая "новорожденных" - одновременно смущаясь и рефлексируя, упуская поиск баланса. Россия любит страстно, до конца отдаваясь своим увлечениям. Либо Запад любит и забывает про Восток, либо иначе. Многим кажется, что любовь эта - слабость, но сила это. Проблема наверное в том, что слишком сильна Россия, даже в состоянии распада, слишком страшна ее слепая любовь к другим и ненависть к себе.
Научится бы у Европы себя любить, но так это сложно.
Виталий  (миссия невыполнима)
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Ну во первых со времен Петра I нас не потянуло на все европейское, это Петр нас (Россию), потянул на все европейское, потому что в те времена нельзя было по другому. Но вы наверное из истории не помните, как противились всему этому новому европейскому бояре (стрижка бороды, парик, немецкие кафтаны и т.д.).
По вопросу: перенять у нас европейцам неплохо было бы менталитет, тогда многие вещи казались бы им намного проще. Но к сожелению это невозможно, потому что, сами знаете почему smile:D :
что русскому хорошо, то немцу смерть.
К  (shlomo_chavez)
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Всевозможноё зверьё пророками нельзя называть.
Википедия
В России талантливых людей масса, только оглядываться многие привыкли строго на Запад, невзирая на то где они живут. smile:cry:
Ниже ссылка на "Кризисы. Предсказание пророка"
Вести.Ru
pawur  (pawur)
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Цитата
А что Вы посоветуете европейцам перенять у нас?

Веру... веру в чудо. Которая была верой в Бога. Которую выбивали долго, сначала "из лучших побуждений", а потом цинично и методично, а большую часть прошлого века за неё просто убивали. Покалечили сильно, но убить не смогли. Не в Бога, но в чудо, вера осталась у большинства.

Перенять у нас, взять обратно ту веру, которая и создала современную Европу, преобразив её от Римской империи, в которой жизнь человека, особенно НЕ гражданина, имела мало ценности, до Европы, где ценность человеческой жизни чуть-ли не абсолютизирована.

"По вере вашей да будет вам" - сказал Тот, кто сказал и "Нет пророка в своем Отечестве", когда не смог в Своем городе сотворить никакого чуда, исцелив только некоторых.
Анджело  (Анджело)
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1 Мы смотрим на европу
Еще при царе Алексее Михайловиче отроков наших посылали грамоте обучаться в Европу. Но ни один ведь не вернулся. Потом канцелярия их оттуда выковыривала. И потом также. Дядя Сорос не читал русской истории и хотел послать молодых россиян в Европу чтоб дух демократии сюда привезли. В мой заезд вернулась половина - в следующие - ни один!

2. Европа смотрит на нас
С чувством мазохизма в особо извращенной форме смотрел я во время газовых кризисов наше телевидение и БиБиСи. Наши с хронометром в руках и документами подмышкой говорили кто виноват и во сколько закрыли заглушку. Основной месседж всех коментаторов БиБиСи: да вы там хоть поубивайте друг друга с этой Украиной. По барабану нам кто у вас виноват - газ дайте.

Так что "велики и могучи" слова простого английского писателя - Киплинга :" Восток - есть восток, а Запад - есть запад и вместе им не сойтись."

НО! продолжая лесоводческую терминологию - если олеандр пересадить в наше поле с хвощами - эффект изумительный - через год он становится выше хвоща smile:D А вот если хвощ пересадить к олеандрам - далее Вы вольны в своих фантазиях smile:o

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