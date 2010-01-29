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Безналичные или наличные?

27.01.2010 21:06 40 28 131 просмотр
Завершились праздничные каникулы, многие уезжали и я тоже… Была в Северной Европе, в Швеции. Перед поездкой в Европу или в США, всегда задаешься вопросом, а стоит ли брать наличные? Или достаточно, что есть несколько карточек разных платежных систем VISA и Master Card и вроде ты застрахован от неожиданностей? Вот и в этот раз, я решила – прогресс движется вперед, с собой берем только карточки. Все обошлось без сюрпризов, наличные были не нужны, это приятно и удобно.

А у нас в России? Или хотя бы в Москве? Есть у меня один близкий друг, у него нет кошелька, принципиально, только карточки: мелочь не накапливается, да и расходы под полным контролем, всегда может проанализировать куда деньги уходят. Правда, порой и в центре Москвы можно столкнуться с отсутствием эквайринга, хотя надо отдать должное, такие ситуации все реже и реже.

А вот интересный факт, который меня лично удивил. Все хорошо знают игру МОНОПОЛИЯ, так вот теперь МОНОПОЛИЯ с банковскими карточками.

Чем отличается? В первую очередь тем, что все расчеты между игроками происходят безналичным путем с помощью пластиковых карт и банковского терминала. Полное отсутствие бумажных денег! Видишь стопки денег у другого игрока и можешь понять по ней, твоей соперник — конкурент или нет? Каковы его финансовые возможности? А теперь — информация закрыта, конфиденциальность. Да и в роли банковского клерка можно себя попробовать, начисляя или списывая через терминал электронные деньги. Все это детская игра, однако, возможно, что новое поколение будет жить без наличных!

Статистика так же говорит о том, что доля населения активно пользующаяся карточками в безналичных расчетах неуклонно растет.

Сегодня на российском рынке банки предлагают разнообразные банковские карточные продукты. НБ Траст как и другие лидеры рынка является активным игроком, у нас 1 миллион 300 тысяч «карточных» клиентов. Присоединяйтесь к нам и новому поколению!

http://www.trust.ru/private_person/card/credit/
http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=41393


Комментарии 40

Марк Айзенштат  (marikaiz)
#
Карточки хорошо конечно, но кэш пока тоже нужен. Как то в Мадриде в Барахасе отрубило все банкоматы, а у меня в кошельке ни копейки в смысле Евро. На метро билет не купить smile:( Пришлось звонить друзьям , чтобы встретили. С того дня деньги стараюсь не забывать.
iamvs  (iamvs)
#
Слегка прикушу язык и ограничусь замечанием, что удивляет отсутствие у лидера рынка и активного игрока каких-либо интересных кобрендов.
Многие "карточные" клиенты симпатизируют ощутимым бонусам...

Надия, ответьте, пожалуйста(очень любопытно)- прибыльно ли (произвольному) банку обслуживать клиентов, использующих карты исключительно для платежей и закрывающих задолженность по карте строго в грейс? Один банкир говорил в интервью, что чуть ли не убыточно. Но ему веры нет! Мнения картхолдеров разделились...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Как минимум один интересный, правда, неуникальный кобренд на подходе...со стороны Банка соглашение уже подписано, на днях ждем подписание договора со стороны партнера по программе...
Здесь на блоге на банках.ру сообщу инфо еще до пресс-релиза smile:!:
iamvs  (iamvs)
#
Любопытно, обязательно ознакомлюсь с возможностями этой карты. А что мешает разрабатывать уникальные продукты?
iamvs  (iamvs)
#
Как вкладчик НБ Траст и частый покупатель Спортмастера, скажу: к сожалению, не впечатляет нисколько. Думаю, эта акция неинтересна клиентам, Спортмастеру даст крайне мало, а Банку- совсем ничего.
Впрочем, пожелаю Банку двигаться вперед, и успехов на этом пути!
iamvs  (iamvs)
#
Ваш принципиальный друг не прав- элементарная диверсификация предписывает иметь при себе не только карты, но и наличные. А в джунглях Амазонки- еще бусы, зеркальца и спички! И это позволяет выбирать наиболее удобный или выгодный способ оплаты.
Несомненно, банковские карты - полезны!
Однажды, в суете сборов, я забыл дома припасенную наличность, и отправился в Тайланд с чемоданом, товарищем и двумя карточками. По дороге в Бангкок меня временами терзали смутные сомнения, но была надежда на товарища. Он меня и выручил в первую минуту. А потом я снимал наличные в банкоматах, по одной из карт, и никаких проблем у меня не было. В конце тура уже я выручал своего спутника.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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чаевые в ресторане в России тоже принято оставлять кэшом, хотя за границей вписываешь в чек и списывают с карты...
А видимо, МОНОПОЛИЯ никого не тронула... А меня, реально, зацепило - и терминал и карты, все как по-настоящему.
iamvs  (iamvs)
#
В России про МОНОПОЛИЮ слышали многие, но мало кто в нее играл. Потому и отношение безразличное. Вас зацепило, но игру, вероятно, все же, не купили?
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Конечно, купила! И подарила сыну моей подруги. Я же здесь о своем личном опыте пишу.
iamvs  (iamvs)
#
Я имел ввиду- не купили для себя. Сыну подруги- не считается! А строго формально- да, не угадал smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Кстати, о США. smile:) Мои родственники сейчас в Калифорнии и прислали с телефона вот такой фотопривет от созвучного коллеги «Траста», фото сделано буквально час назад. Хороший в Санта-Барбаре январь, зеленый (в увеличенном виде все четко) smile:)


Надия Черкасова  (cherkasova)
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Спасибо за фото, вотэто скорость современных технологий ! smile:idea:
Название или слово TRUST в мире популярно : банки,консалтинговые компании,аудио-видео аппаратура ( кстати и в России продается, у меня, например, колонки от компании TRUST, да, что говорить - даже на долларе и там, слово TRUST ). Аналогов в России русских повторяющихся слов много.
Главное, что шрифт, логотип, позиционирование и др. особенности брендов - различны. На российском рынке тоже есть Трасты и Трастовые и т.п. Однако, мы такие как есть - ЕДИНСТВЕННЫЕ и КЛИЕНТ нас - идентифицирует.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Надия, доброй ночи! smile:)

К слову о телефонах, США и современных технологиях. smile:) Буквально вчера беседовала с сестрой, которая живет в Вашингтоне. Говорили о сматрфонах и коммуникаторах, сравнивали цены. А они весьма заметны - если в России современный коммуникатор стоит 500-1000 у.е., то там это ~200 у.е. Сестру одолевают просьбы из России переслать с кем-то купленный там Iphone или Blackberry. Но она всем отказывает, т.к. там выстроена своя система. По «умеренной» цене можно купить лишь пакет услуг (а не только аппарат) на несколько месяцев вперед, притом все это у них как-то синхронизировано с кредитной историей и банковскими картами. Туристу просто так, зайдя в магазин и заплатив наличными, как у нас, бюджетным Айфоном не разжиться. smile:) Но интересно, конечно, не это. А степень технологической базы, полная синхронизация. У нас об этом только начинают говорить и разговоры эти явно будут долгими. Вот такие попутные мысли. smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Маргарита, в тему "у них как-то синхронизировано с кредитной историей и банковскими картами" : американская компания Rapleaf предлагает банкам в США мониторинг и анализ сетевой активности потенциальных заемщиков,т.к. активность в сети многое может рассказать о профиле заемщика - записи в блогах, уровень интересов, с кем дружит на Facebook, и конечно подключается анализ предпочений в покупках, услугах и т.п. И в дополнении, эти данные сравниваются с данными, которые заемщики заполняют в анкете для банка ( см. www.f5.ru )
Полностью согласна с Вами, новости технологий из США самые интересные.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Надия, я почти забросила Одноклассники (нет ни времени, ни интереса), но, помню, несколько месяцев назад там всем предлагалось ответить примерно на такой вопрос. Хочу ли я просматривать рекламу в своем аккаунте в соответствии со своим возрастом, местом жительства, работой и прочими данными, указанными в анкете. В общем, таргетинг. Я, кажется, ответила, что хочу. Могу уже что-то и напутать, но вроде бы идея была именно такой. Возможно, банки, которые в целом там довольно активны (взять хотя бы рекламную кампанию Сбера с виртуальными свечами - надо сказать, весьма удачную), сыграли в этом не последнюю роль.

Надия, у меня небольшая просьба. Думаю, это многим будет интересно. smile:)
Расскажите в будущем, если это возможно, какие у «Траста» и у Вас лично технологические мечты, идеи, планы smile:)
Я под Новый год позволила себе вот такую фантазию (ссылка просто для поддержания беседы, а не ради пиара; да и по теме насчет наличных-безналичных smile:)):
http://www.banki.ru/news/columnists/?id=1653738

Александр Петренко  (ALEXUKRAINA)
#
извините, не хотел вас обидеть.. smile:) просто по -украински НАДИЯ , это Надежда...

Надия, скажите у Вас есть структурное подразделение в Украине?,
как оно себя чуствует?
sotnik  (sotnik)
#
В Европе активно пользуются картами, даже если это не очень удобно продавцу...
была у меня ситуация что налика с собой нет, зашел в маленький магазинчик купить пачку сигарет, расплатился карточкой без проблем.
Сам активно использую карточные продукты, имеются карты разных банков Классик и Голд и Платинум и хотелось бы чтобы данное направление развивалось, хотя конечно пока без наличных никуда... smile:(
И особенно интересен продукт если он совместный...
Имеет смысл развивать чиповые карты, в той же Европе в банкомате со счета згружаешь на чип необходимую сумму иже через чип расплачиваешься за проезд, в мелких ларьках и т.п.. т.е. там где не всегда есть связь.
А у нас впринципе и импринтеры не используются и чип не развит, как вариант терминал на сим карте.. но и их очень не много.

Надия Черкасова  (cherkasova)
#
про чипы - согласна, мы задумались на эту тему...
все эти проекты интересные, но требуют инвестиций и регулярного upgrad"а"...и здесь необходимо соблюдать баланс между прибыльной текущей деятельностью банка и регулярными серьезными инвестициями в новые проекты : наш приоритет сейчас - новые офисы в Москве и Питере,качество сервиса в офисах и развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов
Евгений Фролков  (frolk)
#
Недавно в вокресенье зашел в банкомат с зарплатной картой- объявление: временно банкоматы не работают. Умылся слезой и ушел. Хорошо что был проездной.

Последняя информация по Вашему Сайту- Подарки, указанные на Ващем сайте отсутствуют в филиале на пр.Мира. Очень неприятно и подрывает авторитет банка. Депозит открыл, но намного меньше. Лучше не лукавить и отменить или жестко проверять молодых менеджеров.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Евгений, акция "Открой вклад - получи подарок" действует до 28 февраля, минимальный размер вклада - 500 тыс. рублей
( детальная информация на нашем сайте www.trust.ru ).

А про банкомат нашего банка вы пишете ? Если - да, то по какому адресу ? И в какой это было день, у нас жесткий on-line мониторинг.
В  (Cheerokee)
#
А в Тунисе и Доминикане при оплате по безналу (если это возможно), цена увеличивается на n%

Банку Траст желаю тарифов пониже
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
А какие именно тарифы Вы считаете дорогими по дебетовым картам или по кредитным ? Или речь идет о том, что, в принципе, их необходимо снизить ?
Мы еще проценты начисляем на остаток по карте smile:)
Осипов  (Осипов)
#
))

Зато в Израиле только скажите, что платите наличными - 10% скидки как минимум получите.
Efanya  (Efanya)
#
Надия, доброго времени суток

Я уже просто забыла, что такое кэш в кармане. Бывает, приходится снимать мелочь в банкоматах для парковщиков или мойщиков окон на заправках:)

Смотрела предложение Траста: а кредитный Инфинит у вас будет? Сегодня время такое, что деньги должны работать, а для "понтов" на дебетовку мне денег жалко:)
И еще два замечания по картам: очень высокие комиссии за конверсию и совсем нет скидочных программ. Сужу по Ситибанку: недавно заходила в Мегу, так почти в каждом магазине спец скидки при оплате картами Сити (5%). Вы не планируете подобное?
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Да, скидочные программы притягивают. Например, я сама посещая магазины и рестораны интересуюсь как получить скидочную карту, а если, к примеру, ресторан не предлагает таких скидок, то я очень рекомендую внедрить такую систему, чтобы я стала постоянным клиентом и обязательно прошу принести книгу предложений и оставляю там визитку - работает smile:)

Ну, а если серьезно, то, банк начинает развивать это направление, с 15 февраля по 15 марта действует акция НБ Траст с сеью магазинов Спортмастер http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=41841
Craig  (Craig)
#
Приятно видеть smile:idea: , как бурно развивается российская блогосфера в узких, нишевых сегментах. Я не уверен, что раньше в финансовой отрасли были блогеры "стотысячники". Комплимент, безусловно, в Ваш электронный адрес, smile;) Надия, но и также в адрес всех юзеров-посетителей банковских сайтов.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
СПАСИБО ! Ваш комментарий вдохновил меня на новые подвиги в блогосфере....поделюсь в ближайщее время smile:idea:
Сергей Вишняков  (123444)
#
Добрый день, Надия, случайно наткнулся на этот сайт и с удовольствием вижу что руководители такого рагна находят время общаться с простым народом. Я, к сожалению, имел несчастье быть клиентом возглавляемого Вами банка НБ "Траст" и на личном опыте удостоверился, что, к прискорбию, у сотрудников данного "уважаемого" банка не то что времени, но и желания общаться (не говорю о народе) даже с клиентами - никакого нет. Телефонные разговоры в лучшем случае заканчиваются записыванием моего телефонного номера и обещаение повонить, а заверенные в филиале банка заявления отправленные в головной офис в Москву практический никогда не возвращаются. Не хочу выливать на всеобщее обозрение весь свой нигатив, позвольте пожелать чтобы и ваши сотрудники были более досягаемы для клиентов. Спасибо. Договор № 45-002934. P.S. Год прошел после окончания действия договора с банком, а я до сих пор не имею окончательной и достоверной информации по счету.
Виталий Гусев  (vitnn)
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Добрый день, Надия, случайно наткнулся на Ваш блог и решил обратится к Вам за помошью, как к Председателю Правления НБ «ТРАСТ».
22 декабря 2009 г. был заключен договор срочного вклада "Траст-Сильный" №224 в в лице Митрофанова О.А. действующей по доверенности №51/2009 от 24.07.2009 и мной Гусевым Виталием Николаевичем (ник: Vitnn) о внесении денежных средств в сумме 120000 руб на срок 91 день, договор заключен по адресу Операционный офис № 2 в г. Нижний Новгород. Адрес: 603006, город Нижний Новгород, улица Белинского, дом 110. 23 марта 2010 г. у меня заканчивался срок вклада. 22 марта я позвонил в банк по номеру тел. (831) 2209093 и предупредил сотрудника банка о моем намерении забрать вклад наличными 23 марта 2010 года. 23 марта я явился в банк примерно в 18-20 по московскому времени, расположеный по адресу 603006, город Нижний Новгород, улица Белинского, дом 110 в Операционный офис № 2. Банк отказался мне выдать наличные деньги сославшись на условия вклада "Траст-Сильный" - перечисление только на карту выданную банком. (Карта мне была выдана). Однако, заметим, данное условие не прописано в договоре №224 (хотя есть п.4.6 при невостребовании вклада он перечисляется на СКС карту № номер не указан). 24 марта я пришел к банкомату расположеному по адресу г.Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 8A и попытался снять свой вклад в размере 572765,18 руб.(были довложения в течении срока вклада). К сожалению на банкомате стояло ограничение - не более 3000 р за 1 раз и не более 10 раз в день разрешалось снятие наличных денег. Не отчаиваясь, я пошел к банкомату расположеному по адресу г.Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 2б, ТЦ Парк Авеню,магазин SPAR. Доступ к банкомату преграждала вереница тележек. Пробравшись к банкомату я обнаружил ограничение на снятие наличных - не более 4000 р за 1 раз. После 9 или 10 снятия наличных 100 руб. купюрами ко мне подошел охранник магазина Спар (с бейджем Иван) и потребовал немедленно закончить все операции с банкоматом, т.к. это сильно привлекло группу чуть подвыпивших людей и они наблюдали за моими действиями в течении некоторого времени. Под любезно предоставленые услуги охраны мне пришлось ретироваться. Звонок в Национальный Банк «Траст» не решил мою проблему. Мне было предложено после моей работы придти в банк 25 марта для снятия наличных в банкомате расположеного по адресу г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 110 (это 1 час езды и 1 час свободного времени на общение с банкоматом до закрытия филиала). Таким образом сделка которая была запланирована на 24 марта сорвалась. Мои убытки (задаток) составили 20 тыс. руб., отказ от загранкомандировки на 25 марта в связи с нерешеными проблемами с Национальным Банком «Траст» не выполнившим п. 3.2.2 договора №224. На данный момент просрочка составляет 2 суток. Предложение банка снять вклад в единственном банкомате по адресу г.Нижний Новгород, ул. Белинского, 110, увеличивает невыплату еще как минимум на 1 сутки (какие ограничения в нем, я неведаю). Более того отказ в выдаче наличных денег в кассе, необеспечение безпрепятственного ("тележки") и безопасного ("группа пьяных") получения наличных средств заставляет задуматся о правомерности выдачи лицензии Центральным Банком Российской Федерации №3279 от 20.10.2006.
Прошу Вас разобратся в данной проблеме. Ведь крупные суммы глупо снимать в банкоматах. Их надо выдавать в кассе. И я до сих пор не могу получить свой вклад полностью.
ссылки по теме: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=12&TID=65779
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?id=68195
тема: История о том как Национальный Банк «Траст» издевается над клиентами!!!

8820  (8820)
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Безналичные или наличные?
Ох специально аж регистрацию прошел на сайте ))) сейчас я тут на высказываюсь и так поехали -для меня ответ очевиден нал! И только он \\ как хорошо управлять чужими деньгами да? – переводы с банка в банк – комиссия – проценты и тд я не говорю о том что можно вообще счет заморозить и человек мгновенно превращается в бомжа конечно не просто так – но все же )) давай те вернемся чуть к истории да ? – были времена когда расплачивались золотом серебром и тд вот это все было по честному так как метал имел сам по себе стоимость и не важно что на нем было изображено чей портрет бюст и тд))) потом пришли времена бумажек – кинули ? – конечно – все возможные реформы дефолты обмены короче простой человек как всегда … остался \\\ а теперь нас хотят и бумажек лишить – хотят кинуть? – конечно ))) и кинут можете не сомневаться – как стремительно повсеместно внедряют пластиковые карты а как же с оборудованием и затратами – ведь все это не копейки стоит -да это не что по сравнению с дальнейшей прибылью - а за чей счет простите весь этот банкет. Кто платит ? ))) – я некого не к чему не призываю и прогресс и удобство все это есть да ! – но пластику я доверю только самый минимум – каждый тут решает сам – кто возьмет билетов пачку – тот получит водокачку ))))
Виктор Ионов  (ionov-vm-msc)
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День добрый, Надия. Размышления по теме "Нал-безнал" выглядят достаточно наивно. Типа - какая рука лучше, правая или левая? Не буду распространяться на эту тему, хотя и являюсь экспертом в области НДО. Скажу только, что банк, который понимает преимущества наличных и активно работает в этой области, получит серьезные конкурентные преимущества. Тем более, что многие российские банки в этом отношении просто дремучи. Об этом Вам, человеку с активной жизненной позицией, стоит подумать посерьезнее smile:-)...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Виктор, на одном дыхании написала Вам ответ, да, к сожалению, случайно задела кнопку и выкинул меня интернет... отвечу позже...
Гектор  (Гектор)
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Здравствуйте уважаемая Надия! Я являюсь клиентом Вашего банка и рад, что Вы так много внимания уделяете развитию карточного бизнеса. Но одно из условий успешности этого бизнеса - наличие интернет-банкинга. Без этого использование карт происходит "на ощупь". Когда Вы планируете открыть интернет-банкинг в Вашем банке? И еще: умоляю не идти по порочному пути, который выбрали Альфа и СИТИ с рассылкой одноразовых паролей для соверешния операций в интернете. Почему? Например потому, что когда Вы находитесь за границей доставка СМС происходит очень нерегулярно и телефоны иногда просто теряют сеть. А, как Вы правильно заметили, "у них" - все делается по картам: от покупки билетов в театр, до билетов на поезд, самолет. Желаю дальнейших успехов в работе!
Валерий Пальчик  (vpalchik)
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Здравствуйте Надия!
Надеюсь, что Вам будет интересен взгляд со стороны.
Я как и многие люблю пользоваться кредиткой, т.к. это удобно и не нужно носить крупные суммы наличными. Поэтому с радостью получил кредитную карточку Вашего банка в мае этого года. Однако как и в других продуктах Вашего банка сразу обнаружил серьезные изъяны. В частности невозможно легко узнать самое главное - сумму погашения по льготному периоду. Банкомат дает только общий баланс. Сотрудник может сделать выписку только по всем операциям и мне пришлось с калькулятором сидеть и вычислять сумму, которую я должен погастить по льготному периоду. Такого "каменного века" я нигде не видел (неужели так сложно сделать отчет с разбивкой по отчетным периодам)? Там где я раньше обслуживался работал банк-клиент и через Интернет можно было войти и увидеть и последние операции и сумму к погашению и дату погашения. У Вас же ничего подобного нет. Сотрудники банка сказали что система интернет-банка находится в тестировании уже около года и когда появится неизвестно.
Один раз я приехал в отделение банка в 11 утра и мне пришлось ждать около 40 минут пока начислятся проценты по вкладам.
Неоднократно получал новости, что ваша служба ИТ одна из лучших. Как такое возможно ума не приложу.
На мой профессиональный взгляд (я ИТ-специалист с 20-летним стажем и хорошо знаком с банковской тематикой) это полный ужас и либо Ваш ИТ-директор не совсем компетентен либо финансирование ИТ-подразделения совершенно недостаточно.
Надеюсь, Вы сможете изменить ситуацию к лучшему.
Алексей Королев  (alexzato)
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Надия, интересно было бы услышать от Вас информацию по пластиковым кредитным картам, как так получается, что присылается карта, в письме указано, что будет доступен кредит в 36 тысяч, но после активирования доступно только 9 тысяч. Их обналичили в терминале, за что были содраны тоже немалые комисионные и впоследствии пришла СМС-ка, что мы должны погасить все 36 тысяч, хотя их не брали!? Это обман или мошеничество?
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