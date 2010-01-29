Безналичные или наличные?

Завершились праздничные каникулы, многие уезжали и я тоже… Была в Северной Европе, в Швеции. Перед поездкой в Европу или в США, всегда задаешься вопросом, а стоит ли брать наличные? Или достаточно, что есть несколько карточек разных платежных систем VISA и Master Card и вроде ты застрахован от неожиданностей? Вот и в этот раз, я решила – прогресс движется вперед, с собой берем только карточки. Все обошлось без сюрпризов, наличные были не нужны, это приятно и удобно.
А у нас в России? Или хотя бы в Москве? Есть у меня один близкий друг, у него нет кошелька, принципиально, только карточки: мелочь не накапливается, да и расходы под полным контролем, всегда может проанализировать куда деньги уходят. Правда, порой и в центре Москвы можно столкнуться с отсутствием эквайринга, хотя надо отдать должное, такие ситуации все реже и реже.
А вот интересный факт, который меня лично удивил. Все хорошо знают игру МОНОПОЛИЯ, так вот теперь МОНОПОЛИЯ с банковскими карточками.
Чем отличается? В первую очередь тем, что все расчеты между игроками происходят безналичным путем с помощью пластиковых карт и банковского терминала. Полное отсутствие бумажных денег! Видишь стопки денег у другого игрока и можешь понять по ней, твоей соперник — конкурент или нет? Каковы его финансовые возможности? А теперь — информация закрыта, конфиденциальность. Да и в роли банковского клерка можно себя попробовать, начисляя или списывая через терминал электронные деньги. Все это детская игра, однако, возможно, что новое поколение будет жить без наличных!
Статистика так же говорит о том, что доля населения активно пользующаяся карточками в безналичных расчетах неуклонно растет.
Сегодня на российском рынке банки предлагают разнообразные банковские карточные продукты. НБ Траст как и другие лидеры рынка является активным игроком, у нас 1 миллион 300 тысяч «карточных» клиентов. Присоединяйтесь к нам и новому поколению!
http://www.trust.ru/private_person/card/credit/
http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=41393
Комментарии 40
Многие "карточные" клиенты симпатизируют ощутимым бонусам...
Надия, ответьте, пожалуйста(очень любопытно)- прибыльно ли (произвольному) банку обслуживать клиентов, использующих карты исключительно для платежей и закрывающих задолженность по карте строго в грейс? Один банкир говорил в интервью, что чуть ли не убыточно. Но ему веры нет! Мнения картхолдеров разделились...
Здесь на блоге на банках.ру сообщу инфо еще до пресс-релиза
Впрочем, пожелаю Банку двигаться вперед, и успехов на этом пути!
Несомненно, банковские карты - полезны!
Однажды, в суете сборов, я забыл дома припасенную наличность, и отправился в Тайланд с чемоданом, товарищем и двумя карточками. По дороге в Бангкок меня временами терзали смутные сомнения, но была надежда на товарища. Он меня и выручил в первую минуту. А потом я снимал наличные в банкоматах, по одной из карт, и никаких проблем у меня не было. В конце тура уже я выручал своего спутника.
А видимо, МОНОПОЛИЯ никого не тронула... А меня, реально, зацепило - и терминал и карты, все как по-настоящему.
Название или слово TRUST в мире популярно : банки,консалтинговые компании,аудио-видео аппаратура ( кстати и в России продается, у меня, например, колонки от компании TRUST, да, что говорить - даже на долларе и там, слово TRUST ). Аналогов в России русских повторяющихся слов много.
Главное, что шрифт, логотип, позиционирование и др. особенности брендов - различны. На российском рынке тоже есть Трасты и Трастовые и т.п. Однако, мы такие как есть - ЕДИНСТВЕННЫЕ и КЛИЕНТ нас - идентифицирует.
К слову о телефонах, США и современных технологиях. Буквально вчера беседовала с сестрой, которая живет в Вашингтоне. Говорили о сматрфонах и коммуникаторах, сравнивали цены. А они весьма заметны - если в России современный коммуникатор стоит 500-1000 у.е., то там это ~200 у.е. Сестру одолевают просьбы из России переслать с кем-то купленный там Iphone или Blackberry. Но она всем отказывает, т.к. там выстроена своя система. По «умеренной» цене можно купить лишь пакет услуг (а не только аппарат) на несколько месяцев вперед, притом все это у них как-то синхронизировано с кредитной историей и банковскими картами. Туристу просто так, зайдя в магазин и заплатив наличными, как у нас, бюджетным Айфоном не разжиться. Но интересно, конечно, не это. А степень технологической базы, полная синхронизация. У нас об этом только начинают говорить и разговоры эти явно будут долгими. Вот такие попутные мысли.
Полностью согласна с Вами, новости технологий из США самые интересные.
Надия, у меня небольшая просьба. Думаю, это многим будет интересно.
Расскажите в будущем, если это возможно, какие у «Траста» и у Вас лично технологические мечты, идеи, планы
Я под Новый год позволила себе вот такую фантазию (ссылка просто для поддержания беседы, а не ради пиара; да и по теме насчет наличных-безналичных ):
http://www.banki.ru/news/columnists/?id=1653738
Надия, скажите у Вас есть структурное подразделение в Украине?,
как оно себя чуствует?
Нужные специалисты обязательно найдут вас в Народном рейтинге:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?id=68195
Или Горячей линии:
http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=721178&showForm#success
Отсюда я ваш пост убираю.
была у меня ситуация что налика с собой нет, зашел в маленький магазинчик купить пачку сигарет, расплатился карточкой без проблем.
Сам активно использую карточные продукты, имеются карты разных банков Классик и Голд и Платинум и хотелось бы чтобы данное направление развивалось, хотя конечно пока без наличных никуда...
И особенно интересен продукт если он совместный...
Имеет смысл развивать чиповые карты, в той же Европе в банкомате со счета згружаешь на чип необходимую сумму иже через чип расплачиваешься за проезд, в мелких ларьках и т.п.. т.е. там где не всегда есть связь.
А у нас впринципе и импринтеры не используются и чип не развит, как вариант терминал на сим карте.. но и их очень не много.
все эти проекты интересные, но требуют инвестиций и регулярного upgrad"а"...и здесь необходимо соблюдать баланс между прибыльной текущей деятельностью банка и регулярными серьезными инвестициями в новые проекты : наш приоритет сейчас - новые офисы в Москве и Питере,качество сервиса в офисах и развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов
Последняя информация по Вашему Сайту- Подарки, указанные на Ващем сайте отсутствуют в филиале на пр.Мира. Очень неприятно и подрывает авторитет банка. Депозит открыл, но намного меньше. Лучше не лукавить и отменить или жестко проверять молодых менеджеров.
( детальная информация на нашем сайте www.trust.ru ).
А про банкомат нашего банка вы пишете ? Если - да, то по какому адресу ? И в какой это было день, у нас жесткий on-line мониторинг.
Банку Траст желаю тарифов пониже
Мы еще проценты начисляем на остаток по карте
Зато в Израиле только скажите, что платите наличными - 10% скидки как минимум получите.
Я уже просто забыла, что такое кэш в кармане. Бывает, приходится снимать мелочь в банкоматах для парковщиков или мойщиков окон на заправках:)
Смотрела предложение Траста: а кредитный Инфинит у вас будет? Сегодня время такое, что деньги должны работать, а для "понтов" на дебетовку мне денег жалко:)
И еще два замечания по картам: очень высокие комиссии за конверсию и совсем нет скидочных программ. Сужу по Ситибанку: недавно заходила в Мегу, так почти в каждом магазине спец скидки при оплате картами Сити (5%). Вы не планируете подобное?
Ну, а если серьезно, то, банк начинает развивать это направление, с 15 февраля по 15 марта действует акция НБ Траст с сеью магазинов Спортмастер http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=41841
22 декабря 2009 г. был заключен договор срочного вклада "Траст-Сильный" №224 в в лице Митрофанова О.А. действующей по доверенности №51/2009 от 24.07.2009 и мной Гусевым Виталием Николаевичем (ник: Vitnn) о внесении денежных средств в сумме 120000 руб на срок 91 день, договор заключен по адресу Операционный офис № 2 в г. Нижний Новгород. Адрес: 603006, город Нижний Новгород, улица Белинского, дом 110. 23 марта 2010 г. у меня заканчивался срок вклада. 22 марта я позвонил в банк по номеру тел. (831) 2209093 и предупредил сотрудника банка о моем намерении забрать вклад наличными 23 марта 2010 года. 23 марта я явился в банк примерно в 18-20 по московскому времени, расположеный по адресу 603006, город Нижний Новгород, улица Белинского, дом 110 в Операционный офис № 2. Банк отказался мне выдать наличные деньги сославшись на условия вклада "Траст-Сильный" - перечисление только на карту выданную банком. (Карта мне была выдана). Однако, заметим, данное условие не прописано в договоре №224 (хотя есть п.4.6 при невостребовании вклада он перечисляется на СКС карту № номер не указан). 24 марта я пришел к банкомату расположеному по адресу г.Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 8A и попытался снять свой вклад в размере 572765,18 руб.(были довложения в течении срока вклада). К сожалению на банкомате стояло ограничение - не более 3000 р за 1 раз и не более 10 раз в день разрешалось снятие наличных денег. Не отчаиваясь, я пошел к банкомату расположеному по адресу г.Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 2б, ТЦ Парк Авеню,магазин SPAR. Доступ к банкомату преграждала вереница тележек. Пробравшись к банкомату я обнаружил ограничение на снятие наличных - не более 4000 р за 1 раз. После 9 или 10 снятия наличных 100 руб. купюрами ко мне подошел охранник магазина Спар (с бейджем Иван) и потребовал немедленно закончить все операции с банкоматом, т.к. это сильно привлекло группу чуть подвыпивших людей и они наблюдали за моими действиями в течении некоторого времени. Под любезно предоставленые услуги охраны мне пришлось ретироваться. Звонок в Национальный Банк «Траст» не решил мою проблему. Мне было предложено после моей работы придти в банк 25 марта для снятия наличных в банкомате расположеного по адресу г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 110 (это 1 час езды и 1 час свободного времени на общение с банкоматом до закрытия филиала). Таким образом сделка которая была запланирована на 24 марта сорвалась. Мои убытки (задаток) составили 20 тыс. руб., отказ от загранкомандировки на 25 марта в связи с нерешеными проблемами с Национальным Банком «Траст» не выполнившим п. 3.2.2 договора №224. На данный момент просрочка составляет 2 суток. Предложение банка снять вклад в единственном банкомате по адресу г.Нижний Новгород, ул. Белинского, 110, увеличивает невыплату еще как минимум на 1 сутки (какие ограничения в нем, я неведаю). Более того отказ в выдаче наличных денег в кассе, необеспечение безпрепятственного ("тележки") и безопасного ("группа пьяных") получения наличных средств заставляет задуматся о правомерности выдачи лицензии Центральным Банком Российской Федерации №3279 от 20.10.2006.
Прошу Вас разобратся в данной проблеме. Ведь крупные суммы глупо снимать в банкоматах. Их надо выдавать в кассе. И я до сих пор не могу получить свой вклад полностью.
ссылки по теме: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=12&TID=65779
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?id=68195
тема: История о том как Национальный Банк «Траст» издевается над клиентами!!!
Ох специально аж регистрацию прошел на сайте ))) сейчас я тут на высказываюсь и так поехали -для меня ответ очевиден нал! И только он \\ как хорошо управлять чужими деньгами да? – переводы с банка в банк – комиссия – проценты и тд я не говорю о том что можно вообще счет заморозить и человек мгновенно превращается в бомжа конечно не просто так – но все же )) давай те вернемся чуть к истории да ? – были времена когда расплачивались золотом серебром и тд вот это все было по честному так как метал имел сам по себе стоимость и не важно что на нем было изображено чей портрет бюст и тд))) потом пришли времена бумажек – кинули ? – конечно – все возможные реформы дефолты обмены короче простой человек как всегда … остался \\\ а теперь нас хотят и бумажек лишить – хотят кинуть? – конечно ))) и кинут можете не сомневаться – как стремительно повсеместно внедряют пластиковые карты а как же с оборудованием и затратами – ведь все это не копейки стоит -да это не что по сравнению с дальнейшей прибылью - а за чей счет простите весь этот банкет. Кто платит ? ))) – я некого не к чему не призываю и прогресс и удобство все это есть да ! – но пластику я доверю только самый минимум – каждый тут решает сам – кто возьмет билетов пачку – тот получит водокачку ))))
Надеюсь, что Вам будет интересен взгляд со стороны.
Я как и многие люблю пользоваться кредиткой, т.к. это удобно и не нужно носить крупные суммы наличными. Поэтому с радостью получил кредитную карточку Вашего банка в мае этого года. Однако как и в других продуктах Вашего банка сразу обнаружил серьезные изъяны. В частности невозможно легко узнать самое главное - сумму погашения по льготному периоду. Банкомат дает только общий баланс. Сотрудник может сделать выписку только по всем операциям и мне пришлось с калькулятором сидеть и вычислять сумму, которую я должен погастить по льготному периоду. Такого "каменного века" я нигде не видел (неужели так сложно сделать отчет с разбивкой по отчетным периодам)? Там где я раньше обслуживался работал банк-клиент и через Интернет можно было войти и увидеть и последние операции и сумму к погашению и дату погашения. У Вас же ничего подобного нет. Сотрудники банка сказали что система интернет-банка находится в тестировании уже около года и когда появится неизвестно.
Один раз я приехал в отделение банка в 11 утра и мне пришлось ждать около 40 минут пока начислятся проценты по вкладам.
Неоднократно получал новости, что ваша служба ИТ одна из лучших. Как такое возможно ума не приложу.
На мой профессиональный взгляд (я ИТ-специалист с 20-летним стажем и хорошо знаком с банковской тематикой) это полный ужас и либо Ваш ИТ-директор не совсем компетентен либо финансирование ИТ-подразделения совершенно недостаточно.
Надеюсь, Вы сможете изменить ситуацию к лучшему.