С первым юбилеем, Банки.ру!

Банки.ру скромно отметили свое пятилетие. А на мой взгляд, это грандиозное событие для банковской интернет среды!
Поздравляю Елену Ищееву и Филиппа Ильина-Адаева и всю команду БАНКИ.РУ!
Ребята, вы настоящие подвижники и совершаете реальный прорыв в такой консервативной сфере, как банковский бизнес. Быть независимыми, иметь свой стиль и свое лицо — это сложная работа. Ваш портал — это живой организм, который развивается и движется вперед. Мои фавориты портала: проект «Охота на работу» и «Народный рейтинг».
Уверена, что к моим поздравлениям присоединятся СОТНИ ТЫСЯЧ ваших пользователей. Да, может быть кто-то из скептиков скажет, что все у них как в басне Крылова: «… кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку…». А я вот думаю, что пора заканчивать с российской традицией экономить на похвале, на теплых и добрых словах друг другу, достаточно уже быть хмурыми и не делиться улыбками.
Мне нравится американская традиция — гордиться и присоединяться к успеху других вокруг. Ведь среда определяет сознание, верно ведь? И чем успешнее вокруг среда, тем более успешным становишься ты сам. Персонально, я горжусь тем, что с Вами через блог познакомилась лично. Спасибо Вам, что двигаясь вперед, Вы увлекаете с собой и других!
В одной книге на тему «инновации в бизнесе» или «реакция общества на инновации» я прочла следующее: «в 70-х годах такой-то американский банк отказал Биллу Гейтсу в предоставлении кредита на разработку какой-то новинки под названием «интернет». Мы — не повторяем чужих ошибок…», далее гласил рекламный лозунг: «Мы — открыты к инновациям!»
Книгу я читала лет десять назад, а фраза эта теперь навсегда заняла свое место в моей голове, примерно вот в такой форме «Надия, будь открыта ко всему новому, берись за новое, будь ближе к тем, кто двигается вперед и сама не стой на месте!»
А вот и наши герои:
Комментарии 10
А также хочу поздравить Вас, Надия Наримановна, с получением специального приза "Персона года" и пожелать Вам и Вашему Банку дальнейшего процветания. Вы - удивительно позитивный человек. Успехов Вам!
Приятно вести бизнес, а он для меня даже не бизнес, а жизнь, когда тебя окружают такие искренние и очаровательные люди. Спасибо!
Действительно, это так. Скажи человеку, коллеге, партнёру, подчинённому "спасибо", и он горы перевернёт. А с каким настроением он будет жить дальше! Это так просто.