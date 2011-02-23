Праздники вдвойне или российская магия чисел

Работа банкира – это работа с цифрами. Часто в суете рабочих будней не заметишь приближения очередной календарной даты. Хотя порой, российские праздники преподносят нам интересные сюрпризы, которые заставляют задуматься не только о срочной покупке подарков, но и о непростой истории нашей страны.
Все знают, что история России наградила нас уникальным календарным каламбуром – старым Новым годом. И многие отмечают обе даты – и 31-е декабря и 13-е января.
Но не все обращают внимание, что современные государственные праздники таят в себе еще как минимум один сюрприз. Оказывается, 23 февраля по старому стилю – это восьмое марта по новому. Вот так, со временем история превратила «женский» праздник в «мужской». Чудеса да и только! А 8-е марта оказалось волею судьбы универсальной датой для того, чтобы поздравлять и мужчин и женщин (если кто-то вдруг сегодня не успеет .
Вообще, мне кажется, мы испытываем явный дефицит «красных дней календаря», которые воспринимались бы большинством не просто как «очередной выходной», а действительно как дата «со смыслом». Можно пересчитать по пальцам – Новый год, Рождество, День Победы…
А для вас? Что воспринимаете просто как законный повод лишний день отдохнуть, а что - как национальный праздник «со смыслом»?
Комментарии 50
национальных со смыслом кроме Дня Победы не вижу.
Остальные - повод для того, чтобы на законных основаниях иметь возможность делать то, что хочешь. Большинство людей "работают" - для них повод не ходить на работу. Кто жаждет алкоголь - может заявить об этом громогласно: праздник же! Список можно продолжать в любом направлении.
День Победы появился не так давно, как христианские праздники, которые воспринимаются скорее как традиция, поэтому еще не забыты причины его появления. Я не против праздников, но Россия не работает половину года как минимум! 2 дня из 7 выходные плюс отпуск, плюс полмесяца Новый Год, плюс христианские, плюс военные, плюс политические и памятные события...
Уже давно посчитано, что россияне вообще не работают
В году 365 дней. Из них 8 часов в день – сон и еще 8 часов – нерабочее время. 365 * 16 / 24 = 242 дня. Остается 121 рабочий день.
В году 52 воскресенья и 52 субботы. Итого 104 выходных дня: 121 – 104 = 17.
В году 8 официальных праздников: 17 – 8 = 9.
Отпуск 24 дня: 9 – 24 = –15
А мне нравится идея Марка Захарова - 32-ое мая и праздничный день дополнительный!
Какой текст, какие слова!
Вах! Поддерживаю, вот только огласите весь список подвигов, пожалуйста!
Вскапывание огородов генералов, травля "духов", бег "в ногу" по плацу и прочие интеллектуальные занятия в их список входят?
Кстати, книгу рекомендую прочитать.
И это правильно.
Вместо повышения пенсионного возраста лучше отменить к чертям все праздники кроме 3х (по 1 рабочему дню).
1 января -- Новый год
8 марта -- Международный женский день
9 мая -- День победы
Все!! Остальное к дьяволу выбросить на свалку!!!
Работать надо, а не пить! Особенно меня лично раздражает День конституции и День независимости России (день России). Конституцию наши власти и сами не уважают (как МИНИМУМ поэтому его надо убрать), а День независимости вообще день траура по Союзу.
23 февраля - не будет праздником, если не будет выходного?
В Украине 23 февраля не выходной однако праздником быть не перестал. Поздравления от родственников, знакомых, коллег по работе я получил. Подарок от жены и скромный праздничный стол тоже. Плюс масса женского внимания!
У ребенка аналогично. Подарки от родителей, бабушек/дедушек. Поздравление и маленький подарок в школе.
Ну разве это не праздник!!?
Целый день пропьянствовать... мда. Вы - просто гигант мысли
Опять же, прежде чем что-либо отвечать, читайте сообщение на которое отвечаете. Если не понимаете его смысл, то не стесняйтесь уточнить у автора
Не совсем понял, что Вы хотели сказать? Когда-то 23 февраля на Украине был выходным, потом выходной отменили, но 23 февраля праздником быть не перестал. Так?
Или, как во времена СССР так и после образования Украины, 23 февраля не был "красным" днем календаря, что не мешало и не мешает быть этой дате народным празником
Да чего уж там... Половина из тех кто стоит у станка или прилавка, крутит гайки или задвижки так и живут. Объем и градус определяется наличием повода и средств. А праздник в выходной - это святое!
Спасибо за совет! Учту на будущее.
Совершенно верно.
Вах, опять же поддерживаю!
Смог поступить в ВУз - значит неполноценный! А уж тем более если аспирант
Ну и выходные 23 февраля и 4 ноября - откровенно бредовые идеи.
Не дай бог еще 14е февраля затащут в выходные.
На очереди день независимости Мексики и годовщина Великой Французской революции.
Дурость и популизм - ничего больше не двигает депутатами при "создании праздников"
1. 25 декабря - 20 января: все готовятся, празднуют и отходят от праздников.
2. 20 января - 8 марта: народ делает попытку заняться делом. Однако, получается не очень.
3. 10 марта - 30 апреля: еще одна, более успешная попытка поработать
4. 1-9 мая: релакс и посевная на приусадебных участках (в районах не приспособленных для выращивания турнепса - просто релакс)
5. 1 июня - 15 сентября: лето - и этим все сказано!
6. 15 сентября - 25 декабря: всплеск трудовой активности, попытка наверстать упущенное и несделанное за предыдущие 9 месяцев.
Круг замкнулся.
А праздников "со смыслом", на мой взгляд, у нас всего три:
День Победы
Новый Год
Личный День Рождения
Остальное давно пора превратить в обычные рабочие дни...
Для меня национальными праздниками наверное считаются все Дни Победы России.
С другой стороны, как сказал когда-то Суворов: "Как полководец - я победил, как патриот - радуюсь, а как человек - плачу", обходя поле боя после особо кровопролитного сражения.
А остальные праздники они светские, или церковные, или религиозные, или личные
1. У всех субъективное отношение к праздникам - количеству и делению на "праздник-не праздник"
2. Количество праздников в России - ненамного больше, чем "у них",в Японии, например, больше 20. А ведь они - самая трудолюбивая нация ))) Кто мешает нам работать также? Кстати, кто был в Японии знает - в пятницу там пьют и гуляют до утра почти ВСЕ.
3. А много из россиян работает в обычные дни без перекуров через каждый час, питья кофе, болтовни и т.д.? Каждый день праздник )))
p.s. 8 Марта - все-таки праздник! Хороший ))))
Желаю вам получить так же, как мужчины вашего банка получили на ВАШ праздник...