Вход
Профиль Блог Лента Активность

Праздники вдвойне или российская магия чисел

23.02.2011 22:38 50 3 798 просмотров
Работа банкира – это работа с цифрами. Часто в суете рабочих будней не заметишь приближения очередной календарной даты. Хотя порой, российские праздники преподносят нам интересные сюрпризы, которые заставляют задуматься не только о срочной покупке подарков, но и о непростой истории нашей страны.
Все знают, что история России наградила нас уникальным календарным каламбуром – старым Новым годом. И многие отмечают обе даты – и 31-е декабря и 13-е января.
Но не все обращают внимание, что современные государственные праздники таят в себе еще как минимум один сюрприз. Оказывается, 23 февраля по старому стилю – это восьмое марта по новому. Вот так, со временем история превратила «женский» праздник в «мужской». Чудеса да и только! А 8-е марта оказалось волею судьбы универсальной датой для того, чтобы поздравлять и мужчин и женщин (если кто-то вдруг сегодня не успеет smile:).

Вообще, мне кажется, мы испытываем явный дефицит «красных дней календаря», которые воспринимались бы большинством не просто как «очередной выходной», а действительно как дата «со смыслом». Можно пересчитать по пальцам – Новый год, Рождество, День Победы…

А для вас? Что воспринимаете просто как законный повод лишний день отдохнуть, а что - как национальный праздник «со смыслом»?

Комментарии 50

Юрий Исламов  (azs74)
#
smile:D
национальных со смыслом кроме Дня Победы не вижу.
Остальные - повод для того, чтобы на законных основаниях иметь возможность делать то, что хочешь. Большинство людей "работают" - для них повод не ходить на работу. Кто жаждет алкоголь - может заявить об этом громогласно: праздник же! Список можно продолжать в любом направлении.
День Победы появился не так давно, как христианские праздники, которые воспринимаются скорее как традиция, поэтому еще не забыты причины его появления. Я не против праздников, но Россия не работает половину года как минимум! 2 дня из 7 выходные плюс отпуск, плюс полмесяца Новый Год, плюс христианские, плюс военные, плюс политические и памятные события...
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Я не против праздников, но Россия не работает половину года как минимум!

Уже давно посчитано, что россияне вообще не работают smile:D

В году 365 дней. Из них 8 часов в день – сон и еще 8 часов – нерабочее время. 365 * 16 / 24 = 242 дня. Остается 121 рабочий день.
В году 52 воскресенья и 52 субботы. Итого 104 выходных дня: 121 – 104 = 17.
В году 8 официальных праздников: 17 – 8 = 9.
Отпуск 24 дня: 9 – 24 = –15 smile:o

Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Сергей,занимательная математика получается!
А мне нравится идея Марка Захарова - 32-ое мая и праздничный день дополнительный!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Сергей, вот еще вспомнила, если интересуетесь такой математикой, рекомендую прочитать Вербера "Муравьи", автор легко доказывает, что 1+1=3 smile:!:
krah krah  (krah)
#
А кто сказал что 23 февраля праздник для всех? В смысле это не мужской праздник, каким явлется 8 марта для женин. Это праздник для тех кто защищал Родину, их и нужно поздравлять! А тех кто откосил от армии надо поздравить 8 мартасовмесно с девочками smile:D . По этому эти нежные мальчуки и поднимают визг в инете, мол не серьёзный это день, бухать только народ будет, рабочим днём надо сделать. Молчите ПЕТУХИ!!! Можете поздравить нас настоящих мужчин, воинов, способных на подвиг за Родину, а не за деньги! Вот. smile:nunu:
В  (Cheerokee)
#
"Можете поздравить нас настоящих мужчин, воинов, способных на подвиг за Родину"
Какой текст, какие слова!
Вах! Поддерживаю, вот только огласите весь список подвигов, пожалуйста!
Вскапывание огородов генералов, травля "духов", бег "в ногу" по плацу и прочие интеллектуальные занятия в их список входят? smile;)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
У Олега Тинькова в книге "Я такой как все" (сегодня утром ее дочитала)есть сюжет в тему 23-его февраля. В офисе банка клерки отмечают 23-е февраля и на вопрос:"А кто-нибудь служил в армии? Поднимите руку." Олег предполагал, что около половины отслужили, однако руку подняли 4 человека smile:)
Кстати, книгу рекомендую прочитать.
В  (Cheerokee)
#
национальных со смыслом кроме Дня Победы не вижу.

И это правильно.
Вместо повышения пенсионного возраста лучше отменить к чертям все праздники кроме 3х (по 1 рабочему дню).

1 января -- Новый год
8 марта -- Международный женский день
9 мая -- День победы
Все!! Остальное к дьяволу выбросить на свалку!!!
Работать надо, а не пить! Особенно меня лично раздражает День конституции и День независимости России (день России). Конституцию наши власти и сами не уважают (как МИНИМУМ поэтому его надо убрать), а День независимости вообще день траура по Союзу. smile:cry:
Аслан Керимов  (elbrus5642)
#
Только тогда мы будем довольны жизнью, работой и происходящим в мире когда будем воспринимать национальный праздник "со смыслом". Ведь многие даже не знают, например: спросите у своих колег "Что мы отмечаем 23 февраля?". Лишь единицы смогут ответить на этот вопрос, особенно заметным становится как развивается молодое поколение, как изучают нашу, российскую историю. Каждая дата календаря напоминание нам о прошлом, о тех победах, ошибках которые допускаются веками. В жизни надо брать только самое лучшее, и каждый день будет праздник у каждого, в семье и у друзей!
Вася Пупкин  (086)
#
Цитата
Ведь многие даже не знают, например: спросите у своих колег "Что мы отмечаем 23 февраля?"

23 февраля - не будет праздником, если не будет выходного? smile:)
Дмитрий  (own.in.ua)
#
А что для Вас праздник? Возможность целый день провести с бутылкой за столом?
В Украине 23 февраля не выходной однако праздником быть не перестал. Поздравления от родственников, знакомых, коллег по работе я получил. Подарок от жены и скромный праздничный стол тоже. Плюс масса женского внимания! smile:)
У ребенка аналогично. Подарки от родителей, бабушек/дедушек. Поздравление и маленький подарок в школе.
Ну разве это не праздник!!?
Вася Пупкин  (086)
#
Цитата
А что для Вас праздник? Возможность целый день провести с бутылкой за столом?

Целый день пропьянствовать... мда. Вы - просто гигант мысли
Опять же, прежде чем что-либо отвечать, читайте сообщение на которое отвечаете. Если не понимаете его смысл, то не стесняйтесь уточнить у автора smile:D

Цитата
В Украине 23 февраля не выходной однако праздником быть не перестал.

Не совсем понял, что Вы хотели сказать? Когда-то 23 февраля на Украине был выходным, потом выходной отменили, но 23 февраля праздником быть не перестал. Так?
Или, как во времена СССР так и после образования Украины, 23 февраля не был "красным" днем календаря, что не мешало и не мешает быть этой дате народным празником smile8)
Дмитрий  (own.in.ua)
#
Цитата
Целый день пропьянствовать... мда. Вы - просто гигант мысли

Да чего уж там... Половина из тех кто стоит у станка или прилавка, крутит гайки или задвижки так и живут. Объем и градус определяется наличием повода и средств. А праздник в выходной - это святое!

Цитата
Опять же, прежде чем что-либо отвечать, читайте сообщение на которое отвечаете. Если не понимаете его смысл, то не стесняйтесь уточнить у автор

Спасибо за совет! Учту на будущее.

Цитата
Или, как во времена СССР так и после образования Украины, 23 февраля не был "красным" днем календаря, что не мешало и не мешает быть этой дате народным празником

Совершенно верно.
Аслан Керимов  (elbrus5642)
#
Ну ведь надо же знать что за праздник!!!
Дмитрий  (own.in.ua)
#
День защитника Отечества. А также кормильца и опоры семьи.
krah krah  (krah)
#
Поймите бестолковые 23 будет празником всегда! Ведь это день защитника Отечества!!! Косившие от армии этого не поймут, они даже готовы работать в этот день, чтобы прикрыть свою неполноценность. smile:D
В  (Cheerokee)
#
"они даже готовы работать в этот день, чтобы прикрыть свою неполноценность"
Вах, опять же поддерживаю!
Смог поступить в ВУз - значит неполноценный! А уж тем более если аспирант smile;)
Вася Пупкин  (086)
#
ИМХО, со смыслом только НГ и 8 марта. Остальные праздники имеют "смысл" только для определенной части жителей России

Ну и выходные 23 февраля и 4 ноября - откровенно бредовые идеи.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Для меня так же НГ и 8-ое марта + личные семейные даты
Вася Пупкин  (086)
#
С праздником! Счастья, любви и улыбок! smile:)
Аслан Керимов  (elbrus5642)
#
Для многих, то что 23 февраля выходной день уже подразумевает праздник, но точно не знают что отмечает страна. Ведь изначально он отмечался как День рождение Красной армии, который возник в 1918 году в ознаменование победы под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да и вообще, никто не знает, что происходило 23 февраля 1918 года. Веллер пишет, что 23 февраля пришло письмо от немцев с предложением мира. Мир этот, напомню, был подписан в Брест-Литовске... Кучу территорий отдали. Победа ли это?
Аслан Керимов  (elbrus5642)
#
Семь месяцев и 10 дней просуществовал грабительский «Брестский договор», по которому от России отторгались Польша, Литва, часть Белоруссии и Латвии. Всего было потеряно около 1 миллиона квадратных километров, включая Украину. 13 ноября того же 1918 года было принято Постановление ВЦИК «Об аннулировании Брест – Литовского мира», которое последовало в результате революционного выступления германского пролетариата, свергнувшего монархию в Германии.
Александр Цыбанев  (Робот.ру)
#
Считаю национальными праздниками со смыслом это традиционные Новый год,День Победы 9 мая,Международный день трудящихся 1 Мая,Христианский праздник Рождество.Остальные праздники - повод отдохнуть за счет работодателя.Что естественно ему не на руку.Я не против многочисленных праздников,но пусть они будут за свой счет,а не за счет предприятия,которое простаивает.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Что-то в число любимых праздников не попадают ни День независимости, ни День конституции, ни День флага... По крайней мере по популярности они, пожалуй, уступают дню 14 февраля и хэллуину smile:)
В  (Cheerokee)
#
Все перечисленное - абсолютное барахло.
Не дай бог еще 14е февраля затащут в выходные.
На очереди день независимости Мексики и годовщина Великой Французской революции.
Дурость и популизм - ничего больше не двигает депутатами при "создании праздников" smile:wall:
Олег Максименко  (O_Maximenko)
#
"Красных" дней у нас явное перепроизводство. Один новогодний марафон чего стоит! В итоге страна работает примерно в таком режиме:
1. 25 декабря - 20 января: все готовятся, празднуют и отходят от праздников.
2. 20 января - 8 марта: народ делает попытку заняться делом. Однако, получается не очень.
3. 10 марта - 30 апреля: еще одна, более успешная попытка поработать
4. 1-9 мая: релакс и посевная на приусадебных участках (в районах не приспособленных для выращивания турнепса - просто релакс)
5. 1 июня - 15 сентября: лето - и этим все сказано!
6. 15 сентября - 25 декабря: всплеск трудовой активности, попытка наверстать упущенное и несделанное за предыдущие 9 месяцев.

Круг замкнулся.

А праздников "со смыслом", на мой взгляд, у нас всего три:
День Победы
Новый Год
Личный День Рождения

Остальное давно пора превратить в обычные рабочие дни...
Лоймила  (Лоймила)
#
Вчера моего мужа поздравляли с Днем Советской Армии и Военно-морского Флота smile:)
Для меня национальными праздниками наверное считаются все Дни Победы России.
С другой стороны, как сказал когда-то Суворов: "Как полководец - я победил, как патриот - радуюсь, а как человек - плачу", обходя поле боя после особо кровопролитного сражения.
А остальные праздники они светские, или церковные, или религиозные, или личные smile;)
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Новый Год и день Победы, это все в моем личном понимании. 23 февраля, очередной поминальный день. В этот день, только в 1987 году в Афганистане, в один миг у меня погибли сразу трое ребят.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
а вот об этом забываешь в круговерти будней, что война еще продолжается...
Сергей Савельев  (kev)
#
Хороший способ оправдания для забывчивых дам - 8 марта это 23 февраля по старому стилю smile:) Из национальных и значимых, пожалуй, только Новый год, с ним вряд ли что сравнится по эмоциям, разве что 19 февраля (манифест об отмене крепостного права в России)...
Роман Беляев  (Роман Беляев)
#
Подводя итог )))
1. У всех субъективное отношение к праздникам - количеству и делению на "праздник-не праздник"
2. Количество праздников в России - ненамного больше, чем "у них",в Японии, например, больше 20. А ведь они - самая трудолюбивая нация ))) Кто мешает нам работать также? Кстати, кто был в Японии знает - в пятницу там пьют и гуляют до утра почти ВСЕ.
3. А много из россиян работает в обычные дни без перекуров через каждый час, питья кофе, болтовни и т.д.? Каждый день праздник )))
p.s. 8 Марта - все-таки праздник! Хороший ))))
Артур Немезов  (Whitemute)
#
а лунные циклы никто не считает? smile:-))
Желаю вам получить так же, как мужчины вашего банка получили на ВАШ праздник...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:
  • 1
  • 2

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения