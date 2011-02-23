Праздники вдвойне или российская магия чисел

«красных дней календаря»

Работа банкира – это работа с цифрами. Часто в суете рабочих будней не заметишь приближения очередной календарной даты. Хотя порой, российские праздники преподносят нам интересные сюрпризы, которые заставляют задуматься не только о срочной покупке подарков, но и о непростой истории нашей страны.Все знают, что история России наградила нас уникальным календарным каламбуром – старым Новым годом. И многие отмечают обе даты – и 31-е декабря и 13-е января.Но не все обращают внимание, что современные государственные праздники таят в себе еще как минимум один сюрприз. Оказывается,. Вот так, со временем история превратила «женский» праздник в «мужской». Чудеса да и только! А 8-е марта оказалось волею судьбы универсальной датой для того, чтобы поздравлять и мужчин и женщин (если кто-то вдруг сегодня не успеетВообще, мне кажется, мы испытываем явный дефицит, которые воспринимались бы большинством не просто как «очередной выходной», а действительно как дата «со смыслом». Можно пересчитать по пальцам – Новый год, Рождество, День Победы…