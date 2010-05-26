«Хватит работать на дядю!» или уникальные идеи малого бизнеса

12$ за банку с воздухом Санкт-Петербурга или бизнес на червячках — все это реально работает в России и приносит доход!
26 мая — День российского предпринимательства, этот «молодой» праздник был включен в российский календарь лишь в 2008 году.
Накануне праздника об уникальных идеях малого бизнеса мы поговорили на телеканале «ТВЦ-ЦЕНТР» на утреннем ток-шоу «Под настроение» с ведущей Авророй, с со-владелицей портала Banki.ru Еленой Ищеевой и предпринимателями, идеи которых работают либо готовы к запуску на российском рынке.
Смотрите программу по ссылке: http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?ID=43243
Напишите с какими вы интересными работающими бизнес-идеями сталкивались или может быть реализовали сами.
Безусловно, критически настроенный посетитель отметит и будет прав, что есть и много проблем в области финансирования малого бизнеса, ограничения и потенциальные возможности рынка микрофинансирования мы обсудили в программе НТВ «Средний Класс» с участием президента Российского Микрофинансового Центра - НАУМИР Михаилом Мамутой: http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?ID=38565
Я же в обеих программах выступала в качестве эксперта рынка МСБ.
С праздником предпринимателя!
Комментарии 46
С праздником!!!!!!!!!!!!!
по поводу бизнес идей...самые интересные идеи как правило все носят инновационный характер.
"продаем воздух Геленджика и других курортов" ..... в консервных банках !
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С шефом придумали продавать места в десятке яндекса по нашему региону с информацией, нужной клиенту. То есть, сайт делать не надо. Надо прислать информацию и мы ее разместим на нашем ресурсе, а потом выведем в первую десятку.
Например, автосалон продает автомобили. По запросу "продажа авто в Краснодаре" выведем клиента в ТОП 10 и у этого автоцентра будет теперь 2 позиции в первой десятке и, соответственно, на одного конкурента меньше.
Одна проблема - Кубань деревня. Половина не знает как войти в интернет, не говоря уже о деятельности в нем. Но может разовьемся когда-нибудь )))))
Кстати, вы единственныц предприниматель, кто использовал эту площадку (комментарий к посту про малый бизнес) как рекламную площадку, вы уже не упустили свою возможность, уверена, что именно таких предпринимателей ждет удача ! ( ссылку вашу посмотрела, есть идея для вас - а вы указывайте в рекламе сколько авто вы уже реально продали за время существования вашей компании или сколько авто вы продаете ежемесячно ).
В Нижнем Новгороде, был один дилер, торгующий автомобилями ГАЗа еще до кризиса 1998 года, который пускал на ТВ бегущую строку : в прошлом году мы продали 500 ГАЗелей..." что типа -такого...Это производило впечатление, т.к. я как обычный телезритель видя рекламу продажи ГАЗелей задавалась вопросом - а кто-то вообще покупает эти ГАЗели ? Эта компания провела хорошую рекламную кампанию и обошла многих тогда своих конкурентов.
Вас также с праздником!
В последнее время в стратегии банка ТРАСТ явно просматривается упор на малый и средний бизнес. Рынок потенциально очень емкий, но и очень сложный.
Сейчас многие банки устремились в эту нишу, предлагая различные продукты. Без залога можно получить в короткую, небольшие деньги. Для более длинных и крупных кредитов требуется залог.
У МСБ с этим обычно проблемы, особенно в сфере новых технологий. Вопрос, рассматривает ли банк в качестве возможного залога нематериальные активы, в том числе интернет-активы (доменные имена, сайты, авторские права и т.п.)?
Возможно ли получить "венчурный" кредит под бизнес-идею (бизнес-план) или только работающий бизнес с постоянным кэш-флоу?
Возможно, мой комментарий немного не в тему, но у меня нет другой возможности выйти на первое лицо НБ "Траст".
Дело в том, что я являюсь должником Вашего банка. Есть судебное решение от 08.12.2009 г. Октябрьского районного суда г.Рязани, в соответствии с которым обращено взыскание на мою квартиру. Квартира выставлена на торги по начальной цене 1,6 млн.руб.
03.03.2010 я обратился в Ваш банк с предложением о реструктуризации моей задолженности АРИЖК через так называемый "третий уровень поддержки заемщиков". В соответствии с условиями АРИЖК выкупает мой долг в полном объеме что превышает более чем на 350 тыс.руб. первоначальную цену реализации моей квартиры с публичных торгов.
Ответ НБ "Траст" был следующим (цитата из e-mail):
Добрый день, Алексей!
В ответ на ваше письмо сообщаем Вам, что Национальный Банк "ТРАСТ" (ОАО) не готов участвовать в программе ОАО "АРИЖК" на этапе реализации квартиры и будет предпринимать меры по взысканию задолженности в рамках заключенного кредитного договора.
С уважением,
Центр Обслуживания Клиентов
Национального Банка "Траст"[I]
Мне кажется позиция Центра Обслуживания Клиентов Национального Банка "Траст" не обоснована здравыми рассуждениями и принесет убыток банку в размере не менее 350 тыс.руб. Ведь я соответствую требованиям третьего уровня поддержки заемщиков АРИЖК, а предлагаемая схема реструктуризации взаимовыгодна как НБ "Траст", так и мне.
В связи с этим прошу Вас прокомментировать данный факт.
Я же со своей стороны, официально повторно направляю письмо в Центр Обслуживания Клиентов Национального Банка "Траст".
Надеюсь на взаимовыгодное разрешение данного вопроса.
Интерес у меня к ней по двум причинам:
1) мне принадлежит несколько интернет и медийных стартапов, своих денег, денег партнеров и ангелов не всегда хватает, чтобы довести до уровня монетизации, когда в бизнес уже нормально входят венчурные фонды. И тут в банках стали попадаться брошюры по МСБ. На практике хочу проверить как это работает, выводить их на компромиссные решения. Если банки не будут в этом вопросе гибкими, то целый перспективный пласт останется за пределами их бизнеса.
2) у меня есть финансовый журнал, который сейчас перезапускается в модном цифровом формате. Очень хочу в ближайшем номере в раздел Банки статью про кредитование МСБ. Прошу разрешения использовать Ваши комментарии. Более подробно можно обсудить напрямую - например, через мейл fundshub@inbox.ru.
Касательно первой причины. Проверить, конечно, стоит, думаю всем будет интересно что из этого выйдет. Думаю, что есть шанс в случае, если банк заинтересуется вашими предложениями в целях пиара, или в небольших банках с более гибкой кредитной политикой. Хотя без ликвидного залога, думаю, не обойтись. Хотя, при наличии недвижимости в собственности, можно попытаться получить "ломбардный" кредит. В любом случае, общением с кредитным специалистом в филиале ограничиваться не стоит, уговорить их не выйдет. В банке есть руководители направлений, имеющих возможность мыслить и принимать решения в более широком диапазоне, чем стандартные кредитные продукты.
Касательно второй причины. С удовольствием прокомментирую всё, что касается кредитования малого бизнеса. Мой майл pravonet@yahoo.com.
Пресловутая гос помощь банкам подразумевает выдачу денег банкам под 10,5%. Все хотят навариться. Вбухали деньги гос-ва (наши налоги и деньги за наши ресурсы) в фин сектор вместо реального, а чем отплатил он?
Я думаю Надия прекрасно знает, как многие банкиры пересели на новые, не менее шикарные авто в "тяжёлые" времена. Давайте не будем делать вид вечного позитива, а будем говорить о реальном положении дел. Система держится на соплях. И Вы это прекрасно знаете. Она абсолютно неустойчива и кризис это показал.
12$ за банку с воздухом Санкт-Петербурга или бизнес на червячках — все это реально работает в России и приносит доход! - после такого плакать надо, что столько невежд в стране, которая с таким огромным неиспользованным потенциалом. Вместо того, чтобы реально что-то создавать, многие делают деньги на дураках, а для этого много ума не надо.
Недавно смотрел по телеканалу "Культура" (сейчас по-моему "Россия-2") фильм про Маргарет Тэтчер. И там подспудно как бы ставился вопрос - чего ей не хватило для продолжения правления. Так вот ей по-моему как раз не хватило для этого привлекательности.
- от состояния полностью зависимого иждивенца до уверенного в своем будущем предпринимателя;
- от традиционного "подайте-мне-пожалуйста" до нации "сделаем-все-сами";
- чтобы воцарилась Англия "просыпайся-и-иди" вместо Англии "посидим-и-подождем".
Minb, я уверена, что Ангии повезло с таким премьер-министром, в конце своей карьеры МТ отчиталась по каждому пункту своей предвыборной программы и все заявления были выполнены ее кабинетом министров. Редко кто может похвалиться такой последовательностью. Конечно профессия накладывает свою профессиональную деформацию и женщине приходится совмещать в себе работоспособность и женственность, здесь, я думаю, что важно не забивать саму себя, то есть не забивать свою женскую природу, а так же развивать свое женское начало вместе с карьерными успехами. Я следую этому принципу: раскрывать себя, а не забивать в себе женщину в угоду непонятно кому...Это же моя жизнь!