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«Хватит работать на дядю!» или уникальные идеи малого бизнеса

25.05.2010 23:30 46 45 138 просмотров
12$ за банку с воздухом Санкт-Петербурга или бизнес на червячках — все это реально работает в России и приносит доход!

26 мая — День российского предпринимательства, этот «молодой» праздник был включен в российский календарь лишь в 2008 году.

Накануне праздника об уникальных идеях малого бизнеса мы поговорили на телеканале «ТВЦ-ЦЕНТР» на утреннем ток-шоу «Под настроение» с ведущей Авророй, с со-владелицей портала Banki.ru Еленой Ищеевой и предпринимателями, идеи которых работают либо готовы к запуску на российском рынке.
Смотрите программу по ссылке: http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?ID=43243

Напишите с какими вы интересными работающими бизнес-идеями сталкивались или может быть реализовали сами.

Безусловно, критически настроенный посетитель отметит и будет прав, что есть и много проблем в области финансирования малого бизнеса, ограничения и потенциальные возможности рынка микрофинансирования мы обсудили в программе НТВ «Средний Класс» с участием президента Российского Микрофинансового Центра - НАУМИР Михаилом Мамутой: http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?ID=38565

Я же в обеих программах выступала в качестве эксперта рынка МСБ.

С праздником предпринимателя!

Комментарии 46

tx87  (tx87)
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посмотрел по ссылкам видео...очень интересно.
по поводу бизнес идей...самые интересные идеи как правило все носят инновационный характер.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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да, конечно, инновационные идеи - это всегда интересно, при этом , как говорится, гениальное в простом. Помните в фильме "Коктейль" герой с Тома Круза рассматривает предметы вокруг себя и замечает " ведь кто-то придумал шнурки, а кто-то придумал пепельницы...ну что же придумать мне..., чтобы стать богатым " и находит решение в простом...в том, что он умеет делать
tx87  (tx87)
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Фильм этот к сожалению не смотрел.Но с Вашей подачи ознакомлюсь теперь.Спасибо
Надия Черкасова  (cherkasova)
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tx87 - это старый фильм и наивный...одна только эта сцена интересна, я Вам лучше порекомендую что-нибудь другое, подумаю smile:idea:
hamik  (hamik)
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Видел сайт..... на нем информация о продукции......

"продаем воздух Геленджика и других курортов" ..... в консервных банках !
___________

С шефом придумали продавать места в десятке яндекса по нашему региону с информацией, нужной клиенту. То есть, сайт делать не надо. Надо прислать информацию и мы ее разместим на нашем ресурсе, а потом выведем в первую десятку.

Например, автосалон продает автомобили. По запросу "продажа авто в Краснодаре" выведем клиента в ТОП 10 и у этого автоцентра будет теперь 2 позиции в первой десятке и, соответственно, на одного конкурента меньше.

Одна проблема - Кубань деревня. Половина не знает как войти в интернет, не говоря уже о деятельности в нем. Но может разовьемся когда-нибудь )))))
Надия Черкасова  (cherkasova)
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нужны будут оборотные средства для бизнеса, обращайтесь в наш краснодарский филиал

Кстати, вы единственныц предприниматель, кто использовал эту площадку (комментарий к посту про малый бизнес) как рекламную площадку, вы уже не упустили свою возможность, уверена, что именно таких предпринимателей ждет удача ! ( ссылку вашу посмотрела, есть идея для вас - а вы указывайте в рекламе сколько авто вы уже реально продали за время существования вашей компании или сколько авто вы продаете ежемесячно ).

В Нижнем Новгороде, был один дилер, торгующий автомобилями ГАЗа еще до кризиса 1998 года, который пускал на ТВ бегущую строку : в прошлом году мы продали 500 ГАЗелей..." что типа -такого...Это производило впечатление, т.к. я как обычный телезритель видя рекламу продажи ГАЗелей задавалась вопросом - а кто-то вообще покупает эти ГАЗели ? Эта компания провела хорошую рекламную кампанию и обошла многих тогда своих конкурентов.
hamik  (hamik)
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Спасибо smile:D
Вадим Логинов  (vloginov)
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Надия,
Вас также с праздником!
В последнее время в стратегии банка ТРАСТ явно просматривается упор на малый и средний бизнес. Рынок потенциально очень емкий, но и очень сложный.
Сейчас многие банки устремились в эту нишу, предлагая различные продукты. Без залога можно получить в короткую, небольшие деньги. Для более длинных и крупных кредитов требуется залог.
У МСБ с этим обычно проблемы, особенно в сфере новых технологий. Вопрос, рассматривает ли банк в качестве возможного залога нематериальные активы, в том числе интернет-активы (доменные имена, сайты, авторские права и т.п.)?
Возможно ли получить "венчурный" кредит под бизнес-идею (бизнес-план) или только работающий бизнес с постоянным кэш-флоу?
Василий Тёркин  (pravonet)
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Я, конечно, не Надия, но выскажу мнение. ))) Кредитование малого бизнеса - это для банков один наиболее из приоритетных направлений кредитования по причине сбалансированности дохода и риска. Проще говоря, доходность высокая, а просрочка низкая. В условиях кризиса, кредитование малого и среднего бизнеса - это как спасательный круг для банков. Сейчас в банках активно происходит адаптация кредитных продуктов, в том числе и в части обеспечения, к рыночным условиям. И кто быстрее это сделает, тот и сорвёт банк. Снова появляются беззалоговые кредиты, правда на небольшие суммы (до 1 млн.руб.), кредиты под залог товаров в обороте, лизинговые продукты (под залог приобретаемого имущества). Требования к оценке смягчаются, т.к. цены фактически на дне, а дисконты падают. НО... нематериальные активы, уверен, нигде в залог не возьмут. Риски, знаете ли, слишком велики. Разве что в качестве морального залога, риск утери которого для вас крайне не желателен. Под идею вас кредит не дадут. Читайте мой комментарий ниже.
Анатолий  (кооператив)
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Возможна ли схема получения кредита в Вашем Банке потребительскому кооперативу под обеспечение 100 % суммы размещения на депозит без возможности отзыва (резервный фонд потребительского кооператива)или процентного векселя Вашего Банка.
Василий Тёркин  (pravonet)
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Да, вопрос интересный. Вообще, кредитование под депозит юридического лица или под залог своего же векселя для любого банка беспроигрышный вариант. Т.е. 100% ликвидность залога. Думаю, что Траст не должен отказать. Точно знаю, что ВТБ24 в 2005-7 годах в рамках проекта по кредитованию малого бизнеса с удовольствием выдавал такие кредиты потребительским кооперативам. Если Траст откажет, то попробуйте обратиться туда. Но, опять же, в любом случае, готовьтесь к анализу банком вашей платежеспособности.
Алексей Макеев  (al3000)
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Добрый день, Надия!
Возможно, мой комментарий немного не в тему, но у меня нет другой возможности выйти на первое лицо НБ "Траст".
Дело в том, что я являюсь должником Вашего банка. Есть судебное решение от 08.12.2009 г. Октябрьского районного суда г.Рязани, в соответствии с которым обращено взыскание на мою квартиру. Квартира выставлена на торги по начальной цене 1,6 млн.руб.

03.03.2010 я обратился в Ваш банк с предложением о реструктуризации моей задолженности АРИЖК через так называемый "третий уровень поддержки заемщиков". В соответствии с условиями АРИЖК выкупает мой долг в полном объеме что превышает более чем на 350 тыс.руб. первоначальную цену реализации моей квартиры с публичных торгов.
Ответ НБ "Траст" был следующим (цитата из e-mail):
Добрый день, Алексей!

В ответ на ваше письмо сообщаем Вам, что Национальный Банк "ТРАСТ" (ОАО) не готов участвовать в программе ОАО "АРИЖК" на этапе реализации квартиры и будет предпринимать меры по взысканию задолженности в рамках заключенного кредитного договора.

С уважением,
Центр Обслуживания Клиентов
Национального Банка "Траст"[I]

Мне кажется позиция Центра Обслуживания Клиентов Национального Банка "Траст" не обоснована здравыми рассуждениями и принесет убыток банку в размере не менее 350 тыс.руб. Ведь я соответствую требованиям третьего уровня поддержки заемщиков АРИЖК, а предлагаемая схема реструктуризации взаимовыгодна как НБ "Траст", так и мне.

В связи с этим прошу Вас прокомментировать данный факт.
Я же со своей стороны, официально повторно направляю письмо в Центр Обслуживания Клиентов Национального Банка "Траст".
Надеюсь на взаимовыгодное разрешение данного вопроса.
Василий Тёркин  (pravonet)
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Тема кредитования стартапов витает в банковских кругах со времён начала кредитования малого бизнеса как такового. На данный момент стартапы начало кредитовать только государство через центры микрофинансирования. Об этом за короткое время очень здорово рассказал господин Мамута во втором ролике. Это именно то, что хотели услышать люди, интересующиеся этой темой. Банки, к сожалению, кредитуют только действующий бизнес, проработавший определённое время и доказавший банку свою платёжеспособность. Поэтому Надия так ловко уходила от прямого ответа - "нет, мы не дадим вам денег". Есть программа в Сбербанке, занимаются проектным финансированием, но малому бизнесу там точно ничего не светит. Кроме гос.программы поддержки можно порекомендовать обратиться за потребительским кредитом кредитом в любой банк и получить деньги без анализа вашего финансового состояния и тратить деньги на свой страх и риск без постоянного надзора со стороны банка. Только учтите, что просрочка по таким кредитам составляет более 30%. Это о многом говорит.
Вадим Логинов  (vloginov)
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Владислав, огромное спасибо за интересные комментарии по теме.
Интерес у меня к ней по двум причинам:
1) мне принадлежит несколько интернет и медийных стартапов, своих денег, денег партнеров и ангелов не всегда хватает, чтобы довести до уровня монетизации, когда в бизнес уже нормально входят венчурные фонды. И тут в банках стали попадаться брошюры по МСБ. На практике хочу проверить как это работает, выводить их на компромиссные решения. Если банки не будут в этом вопросе гибкими, то целый перспективный пласт останется за пределами их бизнеса.
2) у меня есть финансовый журнал, который сейчас перезапускается в модном цифровом формате. Очень хочу в ближайшем номере в раздел Банки статью про кредитование МСБ. Прошу разрешения использовать Ваши комментарии. Более подробно можно обсудить напрямую - например, через мейл fundshub@inbox.ru.

Василий Тёркин  (pravonet)
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Вадим, добрый вечер.
Касательно первой причины. Проверить, конечно, стоит, думаю всем будет интересно что из этого выйдет. Думаю, что есть шанс в случае, если банк заинтересуется вашими предложениями в целях пиара, или в небольших банках с более гибкой кредитной политикой. Хотя без ликвидного залога, думаю, не обойтись. Хотя, при наличии недвижимости в собственности, можно попытаться получить "ломбардный" кредит. В любом случае, общением с кредитным специалистом в филиале ограничиваться не стоит, уговорить их не выйдет. В банке есть руководители направлений, имеющих возможность мыслить и принимать решения в более широком диапазоне, чем стандартные кредитные продукты.
Касательно второй причины. С удовольствием прокомментирую всё, что касается кредитования малого бизнеса. Мой майл pravonet@yahoo.com.


Ахмад Масуд  (поляк)
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Малый и средний бизнес в нашей стране - это такой же миф как "средний класс" и "элита". В стране нет "среднего класса" и "элиты", а есть работники государственный учреждений, предприятий и организаций и есть работники частных учреждений, предприятий и организаций. Также нет и "малого и среднего бизнеса", а есть государственный бизнес и есть негосударственный (частный) бизнес. И в данном случае, как говорится - размер не имеет значения !
Вася Пупкин  (Bancoholic)
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Согласен полностью. Все мои знакомые и мой отец занимаются МСБ уже 11 и более лет. Никаких изменений в положительную сторону со стороны государства. Дать продышать start up'ам хотя бы первые 3 года, как в США, отменив налоговое бремя, никто не хочет. Шикуют только те, кто "присосался" к бюджетным организациям или корпорациям. 90% тендеров - условность, которая решается за счёт откатов. Немногие успешно вылезли в хороший плюс за счёт своего труда и пота. Кредиты под 20% в нашей стране, где слабый рубль - это смешно. У кого такие обороты? Если в Европе были бы такие процентные ставки, там бы вся экономика выродилась.
Пресловутая гос помощь банкам подразумевает выдачу денег банкам под 10,5%. Все хотят навариться. Вбухали деньги гос-ва (наши налоги и деньги за наши ресурсы) в фин сектор вместо реального, а чем отплатил он?
Я думаю Надия прекрасно знает, как многие банкиры пересели на новые, не менее шикарные авто в "тяжёлые" времена. Давайте не будем делать вид вечного позитива, а будем говорить о реальном положении дел. Система держится на соплях. И Вы это прекрасно знаете. Она абсолютно неустойчива и кризис это показал.

12$ за банку с воздухом Санкт-Петербурга или бизнес на червячках — все это реально работает в России и приносит доход! - после такого плакать надо, что столько невежд в стране, которая с таким огромным неиспользованным потенциалом. Вместо того, чтобы реально что-то создавать, многие делают деньги на дураках, а для этого много ума не надо.
Ахмад Масуд  (поляк)
#
А новый имидж Надии впечатляет !
Недавно смотрел по телеканалу "Культура" (сейчас по-моему "Россия-2") фильм про Маргарет Тэтчер. И там подспудно как бы ставился вопрос - чего ей не хватило для продолжения правления. Так вот ей по-моему как раз не хватило для этого привлекательности.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Из интервью Маргарет Тэтчер : "Я приступила к управлению с одним четко продуманным намерением: изменить английское общество
- от состояния полностью зависимого иждивенца до уверенного в своем будущем предпринимателя;
- от традиционного "подайте-мне-пожалуйста" до нации "сделаем-все-сами";
- чтобы воцарилась Англия "просыпайся-и-иди" вместо Англии "посидим-и-подождем".

Minb, я уверена, что Ангии повезло с таким премьер-министром, в конце своей карьеры МТ отчиталась по каждому пункту своей предвыборной программы и все заявления были выполнены ее кабинетом министров. Редко кто может похвалиться такой последовательностью. Конечно профессия накладывает свою профессиональную деформацию и женщине приходится совмещать в себе работоспособность и женственность, здесь, я думаю, что важно не забивать саму себя, то есть не забивать свою женскую природу, а так же развивать свое женское начало вместе с карьерными успехами. Я следую этому принципу: раскрывать себя, а не забивать в себе женщину в угоду непонятно кому...Это же моя жизнь!
tx87  (tx87)
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Надия а какие интересные бизнес-проекты,из тех которые Вам известны или в которых поучаствовал Ваш Банк, Вы бы выделили?
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