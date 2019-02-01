Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.

таких не было в декабре. Но!
Банк Элита на 1 янв нарушил нормативы Н1.1 и Н2. Норматив Н2 на 1 января нарушили Кредпромбанк, Кузнецкий Мост, ЧБРР. http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=1
(или см. на сайте ЦБ http://cbr.ru/credit/main.asp )
РТС банк, нарушавший нормативы в предыдущие 2 месяца, не раскрыл значений всех нормативов на 1 янв 2019 (см. на сайте ЦБ). Ещё известно о снижении норматива Н1.1 у ПАО «Плюс Банк» ниже триггера в 5,125, что, видимо, произошло уже в январе. http://cbr.ru/press/PR/?file=30012019_133146ik2019-01-30T13_30_10.htm
Такое снижение норматива Н1.1 не является нарушением, но отмечается в отчетности.
ЦБ ввёл в МИнБ (=Московский Индустриальный Банк) ВА от ФКБС и объявил о его санации через ФКБС http://cbr.ru/press/PR/?file=22012019_092249ik2019-01-22T09_22_06.htm
Банк России сообщает о начале процедуры реорганизации ПАО Национальный банк «Траст» в форме присоединения к нему АО Автовазбанк. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=28122018_175210ik2018-12-28T17_49_11.htm
«ФК Открытие» и Бинбанк объединились с 1янв 2019 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10809704
С 1 янв Бинбанк диджитал также присоединён к ФК Открытие https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10813528
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Банки, капитал которых на 1 января был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): ПФС банк http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=1 В прошлом месяце у него была та же проблема.
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы (кроме тех, кто на санации)
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=1
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), КС банк, Тройка Д банк (санатор Вокбанка), Новикомбанк, Чувашкредитпромбанк. В предыдущем месяце первые 3 банка тоже засветились.
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После выхода предыдущей отчетности 26.12.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Камчаткомагропромбанк, Радиотехбанк, Еврокапитал-альянс, Бинбанк дитжитал (ликв.), Бинбанк (ликв.)
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам,
новости ЦБ:
1. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на февраль https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10836440
2. За изменением денежной базы в США можно следить здесь https://www.federalreserve.gov/releases/h3/current/ таблица 2, столбец 3ий справа. За 2018 денежная база в США сократилась примерно на $ 0,5 трлн.
3. Чистый отток капитала из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза в годовом выражении и составил 67,5 млрд долларов, сообщает Банк России. В 2017 году отток вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд. https://www.kommersant.ru/doc/3855785?from=hotnews Ещё https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10823723
4. Минфин с 15 января по 6 февраля 2019 года закупит валюту на бирже на сумму 265,8 млрд (15 янв мораторий заканчивается и ЦБ начинает скупку валюты для минфина на бирже) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10815004
5. ЦБ с 1 февраля 2019 возобновит отложенные осенью 2018 г. покупки валюты на внутреннем рынке https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10833582
6. Банк России существенно перекроил структуру валютных активов https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10812198 Ком. Рост доли золота и феерический рост юаня - большая ошибка, юань не СКВ, поэтому в нём большие риски. Ещё http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6919768#message6919768
7. ЦБ: внешний долг РФ за девять месяцев 2018-го сократился на 47,9 млрд долларов https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10809859
8. Итоги работы банковского сектора в 2018 г. и перспективы на будущее от экспертов РИА Рейтинг. http://riarating.ru/banks/20181228/630115664.html
9. ЦБ: базовые лицензии получили 149 банков https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10810469
10. Гуриев: «Это не пенсионная реформа, а конфискация» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10811093
11. По мнению агентства АКРА доля гос-ва в БС превысила 70% http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6931186#message6931186
12. Глава агентства АКРА ушла в отставку http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6935289#message6935289
13. ВТБ купил 71,8% Запсибкомбанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10812820
ВТБ купил 81,1% акций Саровбизнесбанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10812180
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Интересная информация о банках в открытой печати после 26.12.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. По подозрению в мошенничестве задержан член совдира Руна Банка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10813466
2. ЦБ предписал банку «Восточный» доначислить резервы на 20 млрд рублей https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10819912 Из них 84% резервов относится к корпоративным кредитам и имуществу, к-рые Восточный получил после объединения с банком Юниаструм. (Видимо, кредиты невозвратные, стоимость недвиги завышена в разы). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10820255 Ком. Объединение с Юниаструмом было большой ошибкой для акционеров Восточного, писал об этом на форуме. Эта сделка спасла Юниаструм от банкротства, но сильно подкосила сам Восточный.
3. RAEX понизило рейтинг Земского Банка до уровня «ruB-», прогноз стабильный
4. RAEX присвоило Ланта Банку рейтинг «ruB», прогноз стабильный https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10834767
5. RAEX понизил рейтинг НС Банку до уровня ruB, прогноз стабильный https://raexpert.ru/releases/2019/jan30
6. Клиенты Мособлбанка (на санации у СМП банка) в январе жаловались на невозможность забрать или пополнить вклады https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10828312
7. Аветисян хочет продать Модульбанк (не от хорошей жизни!) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10826302
8. Акционеры Абсолют Банка приняли решение об увеличении уставного капитала кредитной организации
на 6 млрд руб. в 1-м полугодии 2019 г. (позитив) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10807988
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=1 (*)
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем):
Москоммерцбанк, Кузнецкий Мост, РТС банк, Элита, Тройка-Д банк.
Бросилось в глаза, что Элита, Кредпромбанк, Кузнецкий Мост, Банк ЧБРР, Санкт-Петербургский банк инвестиций, Столичный Кредит, Международный расчетный банк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2, см. (*)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2019&mon=1
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности, см. (*) .
Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных средств можно посмотреть здесь (*). Среди банков, не находящихся на санации, лидируют НКО Русское финансовое общество, НКО 21 век, Москоммерцбанк, Гарант-инвест, Элита.
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Но это всё были хорошие новости. А теперь реально плохая новость - сайт анализбанков окончательно стал платным.
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. 1. Ко дню св. Валентина: Stupid Cupid , 1958. https://www.youtube.com/watch?v=2kJA8v577W8
2. Ко дню Красной Армии (в клипе на стене танцпола висит красная звезда):
Chicadee. Ooh,La,La https://www.youtube.com/watch?v=tiQOZhJOGCI
3. Ко дню ВМФ: Sing Sing Sing https://www.youtube.com/watch?v=qJ0_r1Emui8
Комментарии 7
Adoniya, безопасными считаются госбанки, инодочки и банки на санации, на 3 мес, думаю, можно ещё считать безопасными все банки с рейтингами от RAEX и АКРА от ВВ- и выше, они здесь https://analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait&GroupId=63 и https://analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait&GroupId=83 Банки с такими рейтингами за 3 месяца не падают, поэтому на 3 мес их тоже можно рассматривать. Зайдите в раздел "вклады", посмотрите вклады, к-рые Вас устроят, и выберите банки, удовлетворяющие критериям, о которых я сказал. Из этих вкладов выберите, что Вам больше нравится. На более длинный срок (полгода-год) можно в добавку к госам, инодочкам и банкам на санации, взять банки из белой и серой группы ссылки осенью выкладывал в ветке "Тяжесть лицензии".
Нарушение норматива Н2 банками на 1 января можно объяснить техническими аспектами, но состояние отчетности у этих банков все равно нехорошее, подробнее http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6975345#message6975345 Там же обсудил банк Элита в связи с нарушением им норматива Н1.1. Нарушение произошло сразу после проверки ЦБ, видимо, они неверно считали собственные ср-ва банка (недорезервировали ссуды и т.д.), но это региональный госбанк, думаю, ЦБ отнесется лояльно и даст время на докапу или как-то ещё проблему будут решать, там половина обязательств - региональные госденьги (1,6 млрд).
Adoniya, безопасными считаются госбанки, инодочки и банки на санации, на 3 мес, думаю, можно ещё считать безопасными все банки с рейтингами от RAEX и АКРА от ВВ- и выше, они здесь https://analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait&GroupId=63 и https://analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait&GroupId=83 Банки с такими рейтингами за 3 месяца не падают, поэтому на 3 мес их тоже можно рассматривать. Зайдите в раздел "вклады", посмотрите вклады, к-рые Вас устроят, и выберите банки, удовлетворяющие критериям, о которых я сказал. Из этих вкладов выберите, что Вам больше нравится. На более длинный срок (полгода-год) можно в добавку к госам, инодочкам и банкам на санации, взять банки из белой и серой группы ссылки осенью выкладывал в ветке "Тяжесть лицензии".
Спасибо за разъяснение по Элите.
Но это всё были хорошие новости. А теперь реально плохая новость - сайт анализбанков окончательно стал платным. smile:cry:
по этому теперь ни одна ссылка на анализбанков не работает? Перехожу и не вижу никаких списков\таблиц.
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1. Глава Росстандарта пообещал избавить россиян от «поверочного рабства». Обещают поправки, чтобы с 1 июля 2020 года расходы на приобретение, установку, замену счетчиков электричества несли гарантирующие поставщики, а эти расходы были бы включены в тарифы поставщиков. https://news.mail.ru/society/36200996/
2. RAEX присвоило банку «Элита» рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10844060
3. RAEX отозвало рейтинг «ruCCC» с «негативным» прогнозом Невского Банка без подтверждения https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10845383
4. Минфин с 7 февраля по 6 марта 2019 закупит валюту на 194 млрд рублей https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10844673
5. Moody's отозвало рейтинг B2 БыстроБанка по причинам делового характера https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10845730 Остался рейтинг ruBB от RAEX.
6. RAEX присвоило банку «Пермь» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВ». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10850390
7. RAEX отозвало рейтинг ruA РНКО «Платежный Центр» без его подтверждения. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10850390
8. В Примсоцбанке прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10853300
9. Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до 24,4% https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10853091 Год назад она составляла примерно 35% https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10330966
10. Суммарные обязательства Роснефти достигли $ 130 млрд, что составляет 27% от всех ЗВР ЦБ, к-рые примерно равны $ 470 млрд https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dolg-rosnefti-dostig-4-4-trilliona-rubley-1027924225