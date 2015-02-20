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Новости по итогам отчетности за январь 2015 г.

20.02.2015 23:44 11 4 517 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в январе (тех, кто находится на санации, тех, у кого введена временная администрация, и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем):
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=2
РНКО Вест (Н16.1 - 15 дней), НКО Петербургский Расчетный Центр (Н1.0 - 12 дней), Ишбанк (Н1.2 - 17 дней, Н1.1 - 2 дня, ещё 7 дней он Н1.1 не нарушал, но значение Н1.1 у него было менее 5.5%), Евромет (Н3 - 1 день), Бинбанк (Н1.2 - 1 день)

РНКО Вест и Евромет нарушали нормативы ЦБ и в предыдущем месяце. Не нарушал нормативов, но имел уровень достаточности базового капитала Н1.1 ниже 5,5% несколько дней в январе Финпромбанк (13 дней). В предыдущем месяце у него была та же проблема.
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О нарушителях нормативов ЦБ в январе было опубликовано несколько статей, в которых допущены неточности. В статье http://www.finmarket.ru/currency/news/3948135 (и некоторых других)
банк Липецк перепутали с Финпромбанком. В статье http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7748241
неточно отражены нарушения Ишбанка.
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После предыдущей записи в блоге 31 января, лицензии отозваны у следующих банков
и небанковских кредитных организаций: Сургутский Центральный коммерческий банк,
СБ банка (=Судостроительный банк)
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После предыдущей записи в блоге ЦБ объявил о введении временной администрации в банк Таврический http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=11022015_095554ik2015-02-11T09_52_10.htm
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7725233
============================================================­=========================
Финансово-экономические новости:

1. Годовая инфляция в России достигла 15,6% http://www.interfax.ru/business/423428
продовольственная инфляция в январе превысила 20% http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/22.htm
2. ВВП России в январе сократился на 1,5% в годовом выражении
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7755362
3. Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам снизилась до 13,84%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7754581
4. Международные резервы РФ уменьшились до $ 368,3 млрд
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7751223
============================================================­==============================
Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:

по состоянию на 01.02.2015 уполномоченные представители Банка России назначены в 141 кредитную организацию
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=16022015_155746ik2015-02-16T15_52_15.htm

Связной Банк снижает лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тыс. рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7663670
Связной Банк закрыл все отделения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7716219

Обыски в QIWI http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7749392
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7753914

Конгресс-банк отключен от БЭСП
http://www.files.co.uk/shared/54d48874d480e/besp06022015_1019354.zip

ЦБ: вопрос о санации банка «Уралсиб» не обсуждается
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7748083

Банк «Югра» не исполнил обязательства по сделке РЕПО на 521 млн рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7752778

Суд признал отзыв лицензии у Атлас Банка незаконным
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7726378
Суд признал регулирование Центробанка неадекватным http://izvestia.ru/news/583215

Банки группы «Открытие» приостановили выдачу кредитов физлицам по всей России
http://www.fontanka.ru/2015/02/02/177/
а санируемый Открытием «Траст» временно закрыл лимиты по кредитным картам
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7704115
О том, как Открытие кредитует Роснефть http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7749354

Рейтинг банков от Эксперт РА
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc

«Эксперт РА» понизило рейтинг ФИА-Банка до «В+» с негативным прогнозом
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7705943
Коммент. Уже год резина тянется: http://www.banki.ru/blog/day2/4823.php

«Эксперт РА» понизило рейтинг БайкалБанку до «B+» и изменило прогноз на «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7696151

«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++» Первоуральскбанка на негативный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7708227

«Эксперт РА» понизило рейтинг Сибнефтебанка до «В++», прогноз «негативный»

«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++» Дагэнергобанка на «негативный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7754674

«Эксперт РА»: рейтинг МАСТ-Банка «B++», прогноз развивающийся
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7671797

«Эксперт РА» понизило рейтинг «РТС-банка» с А до «B++», прогноз развивающийся
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=196700&rowID=7733660#7733660

«Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Региональный Кредит» с А до «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7748806

«Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Экспресс-Кредит» с А до «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7746156

«Эксперт РА» понизило до «В++» рейтинг банка «Новация», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7723012

Рейтинг банков от НРА (меньше уровня «ВВВ» рейтингов нет)
http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual

НРА отозвало рейтинг «ВВВ» с негативным прогнозом банка «Адмиралтейский»
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=14341&rowID=7710625#7710625

НРА подтвердило банку «Еврокоммерц» рейтинг «ВВВ» с присвоением «негативного» прогноза http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7706557
=======================================================­­­­=­====================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=2
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=2
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
============================================================­===================
музыкальная пауза. Предбанкротное состояние крупнейших авиакомпаний и массовая отмена и подорожание пригородных поездов заставляет задуматься об альтернативных видах транспорта:
http://www.youtube.com/watch?v=f7XWifijOEM smile:)
(Кола Бельды, "А олени лучше")

Комментарии 11

Бе Ри  (дай)
#
Moody’s понизил рейтинг России до мусорного уровня http://top.rbc.ru/economics/21/02/2015/54e7aae69a7947e9e8a0eeb7
Коммент. Понижение оправдано. Вот таблицы ЗВР http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mrrf_m и внешнего долга РФ: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_est_new.htm Смотрим динамику обеспеченности ЗВРами внешнего долга: на 1.1.2013 - 84%, на 1.1.2014 - 70%, на 1.1.2015 - 64%. Снижение цен на нефть (основной продукт экспорта) резко снижает поступление валюты в страну для пополнения ЗВР, что увеличивает вероятность дефолта по внешнему долгу в долгосрочной перспективе. Госсектор в РФ составляет половину экономики (в других странах гораздо меньше),
http://www.vedomosti.ru/politics/news/5739621/esche_odin_byudzhet
и РФ будет вынуждена заплатить по внешним долгам госкомпаний, если они сами не смогут платить, иначе контроль в них отойдёт внешним кредиторам.
Бе Ри  (дай)
#
ЦБ ввёл временную администрацию в Фондсервисбанк и обязанности временной администрации возложил на АСВ
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=25022015_105358ik2015-02-25T10_51_12.htm
ЦБ установил факты существенного завышения стоимости активов Фондсервисбанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7766056
Коммент 1. ФСБ упоминался в блоге в итогах отчетности за июль
http://www.banki.ru/blog/day2/5505.php
где указано, что Мудиз 19 августа отозвало рейтинг ФСБ Саа1 (рейтинг пред-преддефолтный). Ещё статейка http://ttolk.ru/?p=9164
Коммент 2. Сам ЦБ признавал ФСБ значимым по нескольким спискам
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3527365#message3527365
Бе Ри  (дай)
#
1. «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Межтрастбанка до «В++» с А, прогноз развивающийся
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=77501&rowID=7763262#7763262
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг Связного Банка до преддефолтного уровня
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7767421
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Церих» до «В++» c А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7762123
4. «Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Клиентский» до «В+» c «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7772993
Коммент. На грани, плохо дело.
5. «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++» МАСТ-Банка с «развивающегося» на «стабильный». Кроме того, «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++» Леноблбанка с «развивающегося» на «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7772600
6. «Эксперт РА» отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом Сибнефтебанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7776420
7. Годовая инфляция в России достигла 16,2%
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7775630
8. «Эксперт РА» понизило рейтинг Профит Банка до «B+» c «B++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7781874
9. ЦБ 2.3.2015 завершил внеплановую проверку Связного Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7781257
10. Экспобанк Игоря Кима купил МАК-Банк у «​АЛРОСы»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7778547
Татьяна  (Tanyana59)
#
Что можете сказать по Интеркоммерцбанку, Транспортный Банк, Росинтер? Какое Ваше мнение, можно ли туда сейчас вкладываться по полной или нет?
Бе Ри  (дай)
#
Всё быстро меняется, на долгий срок трудно давать прогноз. Думаю, до осени И-ц и Росинтер доживут, в пределах страховки АСВ вкладывать можно. В Трансе риск гораздо выше и негатива больше, я бы не рискнул, ещё там проверка ЦБ недавно закончилась.
про И-ц: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3500581#message3500581
про Росинтер: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3404821#message3404821
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3404724#message3404724
про Транс: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3528719#message3528719
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3469530#message3469530
Татьяна  (Tanyana59)
#
ещё там проверка ЦБ недавно закончилась.
И нет никакой информации, что она там нашла или не нашла)))
Я вот все не решу, забрать ли то, что там уже лежит или нет? Сумма гораздо меньше АСВ, но все же приличная...
Бе Ри  (дай)
#
если меньше АСВ, то я бы забирать не стал, но и пополнять я бы тоже пока не стал. В случае чего АСВ выплачивает вклад с %, так что особо не потеряете.
Бе Ри  (дай)
#
1. Снижение ВВП России в январе 2015 г. по сравнению с декабрем 2014-го (с исключением сезонного и календарного факторов) составило 1,4% и стало максимальным с января 2009 года. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7785719
2. Путин: новая версия бюджета сверстана при курсе 61 рубль за доллар
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7789976
3. «СУ-155» допустила технический дефолт по облигациям на 2,3 млрд руб
http://news.rambler.ru/29416083/
Иски о банкротстве СУ-155 объединены в одно производство http://news.rambler.ru/28740697/
Росбанк и Возрождение подали в суд на СУ-155 за непогашенные кредиты
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7787707
Коммент. СУ-155 - миноритарный акционер МИнБа, клиент СБ Банка (лицензия отозвана), заёмщик Роскапа, а также клиент НС Банка и Связь Банка
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3547819#message3547819
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3548597#message3548597
4. В головном офисе банка «Финансово-Промышленный Капитал» проходит обыск
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7789192
Бе Ри  (дай)
#
1. Годовая инфляция составила 16,7%, годовая продовольственная инфляция составила 23,3% http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/42.htm
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг Зернобанка до уровня «B++», прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7796821
3. «Эксперт РА» отозвало рейтинг «С+» Связного Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7793685 Коммент. Ждём-с.
4. «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Дагэнергобанку до «В+» c «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7797531
Дагэнергобанк по требованию ЦБ практически полностью приостановил деятельность http://www.kommersant.ru/doc/2680622 Коммент. Ждём-с.
Бе Ри  (дай)
#
1. 13.3.2015 ЦБ снизил ключевую ставку c 15,00% до 14,00% годовых, т.е. снизил на 1%
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13032015_133031dkp2015-03-13T13_20_49.htm
2. ЦБ объявил о санации банка Таврический и утвердил МФК санатором
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13032015_161502ik2015-03-13T16_08_10.htm
«Таврический» планирует за четыре недели полностью восстановить работу
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7830500
3. «Эксперт РА» понизило прогноз по рейтингу А банка «МИнБ» на негативный
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=8594&rowID=7803220#7803220
Коммент. Банк включен в программу докапы банков на 830 ярдов бюджетными деньгами через АСВ и подал заявку, но одобрение заявки тормозится http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7816689
4. «Эксперт РА» понизило прогноз по рейтингу В+ «УралКапиталБанка» на негативный http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=195247&rowID=7816388#7816388
5. «AK&M» присвоило рейтинг В+ «РИТ-банку» прогноз стабильный http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=190501&rowID=7805407#7805407
6. Обыски в Международном банке развития
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55083cc29a79477de229f6c1
7. Обыски в офисе Транскапиталбанка в Петербурге
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/550964de9a7947294447ee6e
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