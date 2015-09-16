Новости по итогам отчетности за август 2015 г.

Связной Банк (Н1.0, Н1.1 Н1.2, - весь месяц), Инкаробанк (Н1.0 - 12 дней; Н1.1, Н1.2, Н10.1 - 21 день; Н3 - 2 дня), Региональный Кредит (Н1.0 - 16 дней, Н7 - 16 дней, Н12 - 9 дней, Н4 - 2 дня), Тусар (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н7 - 9 дней; Н4 - 1 день), ФИА-Банк (Н1.0, Н1.1 - 5 дней; Н1.2 - 8 дней), Инвестторгбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2 - 3 дня; Н3 - 1 день), Российский Капитал (Н1.0 - 7 дней), Вокбанк (Н1.0, Н1.2 - 5 дней; Н1.1 - 1 день), Анталбанк (Н1.1 - 1 день; ещё 2 дня Н1.1 не нарушал, но имел его менее 5.5, что отмечается в отчетности), НКО Континент Финанс (Н16.1 - весь месяц), РНКО Вест (Н16.1 - 21 день).
РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс и Связной Банк нарушают нормативы уже 6-ой месяц подряд.
Комменты. 1. Инвестторг и Вокбанк в списке нарушителей присутствуют, т.к. туда введена временная администрация, http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=27082015_095018ik2015-08-27T09_47_24.htm
но решение о санации ещё не принято, хотя его ждём. Банки группы Лайф в списке нарушителей отсутствуют, т.к. по ним принято решение о санации: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=12082015_103259ik2015-08-12T10_30_05.htm
http://www.asv.org.ru/sanation/news/360367/
2. По Роскапу: Ай да Кузовлев, ай да молодец!! Чувствуется рука менеджеров из группы ВТБ и из БМ в частности!! Хоть Роскап и на санации, но до последней отчетности уже 3 года не нарушал нормативы ЦБ!
3. Как отмечалось недавно в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/6723.php
владелец Регионального Кредита купил Юниаструм Банк. Теперь видим результат.
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В августе Инвестторгбанк, Райффайзенбанк, ВУЗ-Банк и Тусар допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Однако ВУЗ-банк уже на санации, а в Инвестторгбанк введена временная администрация.
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В августе Социнвестбанк (на санации), ВУЗ-банк (на санации), Тусар, Росбанк, Таата допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
==========================================================
Банки, капитал которых на 1 сентября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Инкаробанк и Национальный банк сбережений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 11 сентября 2015 г. лицензии у кредитных организаций не отзывались.
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Финансово-экономические новости:
1. ЦБ опубликовал прогноз экономического развития на 2016-2018 гг. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8293714 При этом ЦБ прогнозирует 2 года рецессии (таблица в конце статьи). В базовом сценарии цена на нефть в 2015-2018 гг. прогнозируется в районе 50 $ за баррель. В статье упомянут "рисковый" сценарий ухода цены нефти ниже ниже 40 $ за баррель (этого сценария нет в таблице). "В рисковом сценарии при падении цены нефти ниже $40 в 2016 г. экономический спад усилится до 5%... В результате в самом лучшем варианте за шестилетку 2013–2018 гг. экономика России вырастет на 4% при увеличении мировой экономики за тот же срок на 23%... Избыток предложения нефти сохранится и в 2016 г., считает Goldman Sachs, допуская снижения цены нефти до $20"
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Интересная информация о банках в открытой печати после 19.7.2015 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
Отключены от БЭСП: Анталбанк, Межрегиональный почтовый банк, Тусар, НКО ИРЦ, НКО Платёжный клиринговый дом, Иронбанк, Лэнд-банк (последние 3 отключены очень давно, что говорит о техническом характере отключения) http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=cbl&GroupId=5
Банк «Тусар» приостановил обслуживание физических и юридических лиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8254523 «Тусар» ждет представителей АСВ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8287204 Коммент. И мы ждём-с.
Анталбанк отключен от БЭСП с 25 августа http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8266220 Коммент. Ждём-с.
Зернобанк приостановил операции по счетам юридических лиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8285875 RAEX понизило рейтинг Зернобанка до «B» с В++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8287330 Коммент. Ждём-с.
RAEX понизило рейтинг РосинтерБанка до «В» с «В++», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8245304 RAEX отозвало рейтинг В с негативным прогнозом РосинтерБанка. RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка «Экспресс-Кредит» на «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8256902 Росинтербанк объявил о докапе в 0,5 ярда (надо будет проследить в следующей отчетности, что докапа прошла) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8284303
RAEX отозвало рейтинг В с негативным прогнозом банка «Советский» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8249714
RAEX понизило рейтинг Леноблбанка до «В+» с «В++», прогноз «негативный». RAEX отозвало рейтинг «В+» с негативным прогнозом Леноблбанка. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8192017
RAEX понизило рейтинг кредитоспособности КБ «Унифин» до «В+» c В++, прогноз развивающийся.
RAEX отозвало рейтинг «В+» с развивающимся прогнозом КБ «Унифин» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8187297
RAEX снизило рейтинг Банка Торгового Финансирования до «B+» с «В++» прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8247429 RAEX отозвало рейтинг «В+» с развивающимся прогнозом Банка Торгового Финансирования http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8302633
Fitch отозвало рейтинг ССС Москоммерцбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8233660
Moody's отозвало международный рейтинг В2 с негативным прогнозом СКБ-Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8191951
RAEX отозвало рейтинг «А» с развивающимся прогнозом банка Югра http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=191105 Коммент. Теперь у Югры нет никаких рейтингов. Идём по пути Роскреда.
RAEX отозвало рейтинг «В++» Центрально-Европейского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8159755
RAEX отозвало рейтинг «А» Прио-Внешторгбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8240221
RAEX отозвало рейтинг «А» банка «Ермак» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8233881
RAEX отозвало рейтинг «А» Экономикс-Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8267344
Рускобанк ответит в суде по делу о банкротстве СБ Банка по искам, размер которых сопоставим с его капиталом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8214822
AK&M понизило рейтинг Темпбанка до «В+» с «В++», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8224360
RAEX понизило рейтинг Анкор Банка до «В+» с В++, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8227168
RAEX понизило рейтинг Риабанка до «В+» с В++ с «негативным» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8279855
RAEX понизило рейтинг Промрегионбанка до «B+» c А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8182666
RAEX понизило рейтинг Чувашкредитпромбанка до «В+» с А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8186718
В офисах QIWI проходят обыски http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8233281
Банк «Енисей» намерен отложить присоединение «Балтики» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8245394 Коммент. Можно предположить, что у Балтики дела не айс.
RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка Енисей со стабильного на негативный. RAEX понизило рейтинг Проинвестбанка до «В++» с «А», прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8240221
RAEX понизило рейтинг банка «Развитие» до «B++» с А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8207445
RAEX снизило до «В++» рейтинг Русскому Ипотечному Банку и подтвердило такой же рейтинг Тальменка-Банку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8264859
RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка «Региональный Кредит» со «стабильного» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8263008 Прогноз изменён из-за покупки «Юниаструма» собственником этого банка
RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка «Заречье» с «развивающегося» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8277271
RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ Банка СБРР на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8290445
RAEX присвоило рейтинг К2 Банку на уровне «В++», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8286740
RAEX понизило рейтинг кредитоспособности Банка ИТБ до «В++» с А, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8231670
RAEX присвоило рейтинг кредитоспособности БайкалИнвестБанку на уровне «В++», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8180008
RAEX понизило рейтинг НоваховКапиталБанка до «B++» с «А», прогноз — «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8241850
RAEX понизило рейтинг банка ФДБ до «B++» с «A», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8207629
Банки Профит (лицензия отозвана), Нефтепромбанк, Век связаны через бенефициаров http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/194294/
http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/37491/
http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/188448/
Банк ОБПИ (лицензия отозвана) и Региональный Банк Развития (РБР) связаны через бенефициаров/руководство http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3882915#message3882915
Геленджик-Банк (лицензия отозвана) и Богородский Муниципальный Банк год назад были связаны через руководство http://mbkcentre.pro/main_post/11856
В махинациях с фиктивными ценными бумагами на балансе Пробизнесбанка участвовала группа Открытие (которой, видимо, за это ничего не будет? Открытие контролируется не акционерами, а ВТБ, которому акционеры заложили акции Открытия, а ВТБ уже прославился в деле с фиктивной докапой Траста в 2009 г. и ему за это ничего не было, поэтому ВТБ и Открытие будут и дальше проворачивать махинации на глазах у ЦБ и им за это ничего не будет!) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8248161
ЦБ добавит на оздоровление Мособлбанка 43 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8269011
РСХБ получил за полугодие 45,4 млрд рублей чистого убытка по МСФО http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8264795
Межрегионбанк начал присоединение Регионального Банка Сбережений http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8271087
Власти Крыма и Севастополя получили 50% в уставном капитале Генбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8229274 Евгений Двоскин (сокамерник Япончика) и Геннадий Костров сохранили минаритарные доли в банке.
Банк «Ярославич» намерен переехать в Крым после слияния с «Верхневолжским» http://newsbanker.com/novosti/rossijskie/bank-yaroslavich-nameren-pereehat-v-krym-posle-sliyaniya-s-verhnevolzhskim-8173
============================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем): Инкаробанк, Дил-банк, Джаст банк, МБА-Москва, Связной, Московский индустриальный банк, Миллениум банк, Содружество, Евроаксис банк, Межрегиональный клиринговый банк, НКО РП СВМБ, Бенифит банк, Анкор банк, Новаховкапиталбанк, Международный акционерный банк, Тульский расчетный центр, Газпромбанк.
Бросилось в глаза, что Лада-Кредит, Н-Банк, Джаст-банк, Инвестторгбанк, Нота-банк, Витязь лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
============================================================
музыкальная пауза. Песенка отставного бюрократа http://www.youtube.com/watch?v=cZya02QZThs
Комментарии 24
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=9
А вы не поясните, на что указывают "Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов..." и "Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов...". В обоих табличках из крупных банков "зажигает" ЮГРА, "в спину ей дышит" ФК Открытие, "в догоняющих" Ренессанс Кредит и Тиньков, да и ХКФ пытается "вырваться из хвостовой группы"
При этом в "Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц" сильно "отличился" Ренессанс Кредит и засветился Тиньков.
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=18092015_084647ik2015-09-18T08_44_41.htm
Коммент. Банк упоминался неоднократно на этой странице блога, а также в блоге в итогах отчетности за ноябрь 2014 г. http://www.banki.ru/blog/day2/6006.php
2. Обыски в офисах банка «Венец» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8304435
3. Задержаны трое работников Русстройбанка по подозрению в незаконной банковской деятельности
http://www.banktest.ru/vse-sobytiya-dnya/v-moskve-zaderzhany-troe-rabotnikov-banka-po-podozreniyu-v-nezakonnoj-bankovskoj-deyatelnosti.html
Хм. как они - то в жар, то в холод. Таблички на офисе Балтики поменяли на "Енисей" уже в июне-июле.
а вот акционеры банка Верхневолжский 7.9.2015 приняли решение о присоединении к КБ Ярославич http://www.vvbank.ru/images/ckeditor/itogi%20golosovania.pdf
ЦБ объявил о санации Вокбанка, пока что с участием АСВ
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=21092015_133820ik2015-09-21T13_34_49.htm
Утверждены изменения в план санации следующих банков:
Газэнергобанк (санатор - СКБ) http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=21092015_134538ik2015-09-21T13_39_30.htm
Социнвестбанк (санатор - Роскап) http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=21092015_134528ik2015-09-21T13_40_31.htm
Экспресс-Волга (санатор - Совкомбанк) http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=21092015_133945ik2015-09-21T13_36_52.htm
Moody's понизило международный рейтинг банка Восточный экспресс до Саа1 с В3, прогноз негативный http://www.interfax.ru/business/467989
RAEX понизило рейтинг ББР Банка до «В++» с А, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8312152
S&P снизило рейтинг банка «Русский Стандарт» до «CCC-» с В- с негативным прогнозом http://www.1prime.ru/Financial_market/20150921/819522076.html
http://bonds.finam.ru/news/item/s-p-ponizilo-reiyting-banka-russkiiy-standart-s-v-do-sss/
Коммент. У БРС не осталось рейтингов уровней В от международных агентств http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8170854 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8281010 поэтому, похоже, что с 22.9.2015 облигации БРС удалены из ломбардного списка http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=bankpapers отсчёт пошёл.
1. Анталбанк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=24092015_084552ik2015-09-24T08_42_34.htm
2. Зернобанк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=24092015_055144ik2015-09-24T05_49_35.htm
Коммент. Оба банка упоминались на этой странице блога, в апреле у Антала был отозван рейтинг В+ http://www.banki.ru/blog/day2/6508.php Главное - у Анталбанка была неформальная банковская группа и теперь все эти банки в зоне риска: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4022108#message4022108
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4022118#message4022118
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4006354#message4006354
2. RAEX понизило банку «Интеркредит» рейтинг до «В++» с А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8316643
3. RAEX отозвало рейтинг «B+» с негативным прогнозом Айви Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319103
4. S&P снизило международный рейтинг МБСП до «B-» с В, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319251
5. НРА присвоило Московскому Вексельному Банку рейтинг «ВВВ-» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319165 Коммент. У НРА ниже по рейтингу только Инвестторг, который на санации.
2. ЦБ лишил лицензии Первый русский пенсионный фонд, связанный с банком «Балтика» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319464
2. ЦБ освободил санируемые банки от уплаты повышенных взносов в фонд страхования вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8154992
Новость старая, но из неё следует, что повышенные ставки по вкладам надо искать в санируемых банках.
3. Артем Аветисян завершил покупку 100% Юниаструм Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8322034
Коммент. В августе его же банк Региональный кредит нарушал нормативы ЦБ.
4. RAEX отозвало рейтинг «В+» Чувашкредитпромбанка с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8326088
5. S&P понизило международный рейтинг банка «Уралсиб» до уровня «В-» с В, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8330006
6. RAEX понизило рейтинг Военно-Промышленного Банка до уровня «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8327469
7. Статья о банковском надзоре (без комментов) http://www.moscow-post.com/economics/konets_nadzornogo_rubena18881/
2. RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка «Аспект» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8333735
3. RAEX понизило рейтинг банка «Сибэс» до «B++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8336332
4. Moody's понизило международный рейтинг Банка РСБ 24 (ранее — Русславбанк) до «Caa1» с «B3», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8337894
Коммент. Теперь ждём удаление облигов Русславбанка из актуального ломбардного списка, следите
http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=bankpapers
5. ЦБ может снизить минимальные значения нормативов достаточности капитала банков http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=01102015_202647if2015-10-01T20_22_40.htm
6. В Гринфилдбанке полностью сменился состав акционеров http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8339574
2. RAEX понизило рейтинг Международному Строительному Банку до уровня «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8340351
1. Банк ИТБ (Инвестрастбанк) http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=06102015_082802ik2015-10-06T08_26_17.htm
Коммент. Банк упоминался на этой странице блога и в предыдущем комменте.
2. Объединенный национальный банк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=06102015_085421ik2015-10-06T08_52_05.htm
Коммент. Банк был связан с банком Донинвест (лицензия отозвана в 2014 г.) через бенефициаров/руководство (см. Андрей Разин, когда-то из Ласкового Мая) http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=7219444
3. Лесбанк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=06102015_083941ik2015-10-06T08_36_44.htm