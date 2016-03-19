Новости по итогам отчетности за февраль 2016 г.

Банк Развития Технологий ( БРТ ) (Н1.2 - 22 дня, Н3 - 15 дней, Н2 - 1 день, ещё 14 дней не нарушал Н1.1, но имел его менее 5,5, что отмечается в отчетности), МБР Банк ( Межрегиональный банк реконструкции ) (Н10.1 - 16 дней), Банк Инноваций и Развития (Н1.2 - 1 день), РНКО Вест (Н16.1 - 20 дней).
Генбанк не нарушал норматив Н1.1, но 24 дня имел его менее 5,5, что отмечается в отчетности. БЦК Москва не нарушал норматив Н1.1, но 2 дня имел его менее 5,5, что отмечается в отчетности.
На 1 марта банки Богородский и ФИА банк имели отрицательный капитал (ФИА -5,48 млрд руб, Богородский -385 млн руб) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. Банк Инноваций и Развития нарушал нормативы и в прошлом месяце.
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В феврале БНП Париба, Юникредит банк допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Вероятно, задержка у Юникредит банка носит технический характер в силу малости задержанных средств.
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В феврале Росбанк, МСП банк, Инвестторгбанк (на санации) допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Вероятно, задержка у Росбанка и МСП банка носит технический характер в силу малости задержанных средств.
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Банки, капитал которых на 1 марта был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Богородский, ФИА банк, МБР банк, Мосводоканалбанк, Олма Банк, Лэнд банк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 17 февраля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Расчетный дом, Церих, Милбанк, Акция, Банкирский Дом, Росавтобанк, 1Банк, Нацкорпбанк, Екатерининский, Старбанк. На санацию отправлен Экономбанк (санатор Меткобанк), санатором банка Советский назначен Татфондбанк.
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Финансово-экономические новости, новости по крупным банкам, новости ЦБ:
1. Правительство обсуждает эмиссионное финансирование дефицита бюджета
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/medvedev-poruchil-prorabotat-vklyuchenie-pechatnogo-stanka-1001084071
Коммент. Там пишут об эмиссионном финансировании экономики, но в РФ основа экономики - госкапитализм, т.к. подконтрольные гос-ву компании занимают сильно более 50% в экономике. Кроме того, в бюджете так же есть ср-ва на "развитие экономики" (из-за кризиса эта статья сокращена), которые "допущенные к столу" могут аккуратно распилить. Т.о. речь идёт о финансировании бюджетного дефицита. Это позволит выплачивать пенсии и зарплаты необеспеченными бумажками, что приведёт к галлопирующей инфляции. Будущее при такой политике описано здесь: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=215282&MID=3266400#message3266400
2. ЦБ РФ даст 600 млрд рублей системно значимым банкам для соблюдения норматива ликвидности http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8706883 Промсвязьбанк обратился в Центробанк за кредитными линиями http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8707623 Коммент. Плохо дело, если системно значимые не могут без ЦБ нормативы ликвидности соблюсти. Помнится, последнее время из ячеек Промсвязи наличка более чем на 1 млрд.
утекла. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8584694 Может, они таким образом пытались норматив ликвидности соблюсти, но бдительный ЦБ не одобрил такой способ пополнения ликвидности и решил предоставить официальный канал?
3. Минфин РФ определил 5 банков — получателей остатков средств из программы докапы через ОФЗ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8783245 Коммент. Югры и Генбанка в списках уже нет, а были!
4. Moody's отозвало все рейтинги по нацшкале в РФ из-за законодательных изменений. Международные рейтинги остаются. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8789941
5. Forbes опубликовал свой рейтинг надёжности крупнейших банков на 2016 г.: http://www.forbes.ru/rating/315145-kredit-doveriya-reiting-nadezhnosti-bankov Для сравнения их рейтинги в предыдущие годы:
2015: http://www.forbes.ru/rating/283591-reiting-nadezhnosti-bankov-2015
2014: http://www.forbes.ru/reitingi/252621-reiting-100-bankov-2014-chto-izmenila-novaya-politika-tsb?page=0,1
2013: http://www.forbes.ru/finansy-photogallery/igroki/235999-reiting-100-bankov-kto-iz-nih-nadezhen/photo/1
6. Банки БФА и «Уралсиб» (на санации) создают банковскую группу http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8760624
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Интересная информация о банках в открытой печати после 17.2.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Банк Развития Технологий ( БРТ ) получил ограничение от ЦБ на привлечение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8747927&utm_source=browser_alarm AK&M понизило рейтинг Банка Развития Технологий ( БРТ ) до «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8769375
2. ЦБ запретил Мико Банку привлекать и пополнять вклады физлиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8730336
3. Проверка ЦБ привела к нарушениям в работе Консервативного Коммерческого Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8772217
4. ЦБ ограничил работу Первого Чешско-Российского Банка ( ПЧРБ ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8773683
5. RAEX понизило рейтинг банка «Век» до уровня «В» и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8792410
6. RAEX отозвало рейтинг «В+» Лайтбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8703982
7. RAEX понизило до «B+» и отозвало рейтинг банка «Еврокапитал-Альянс» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8785157
8. RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом Генбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8704210
9. RAEX отозвало рейтинг «B++» банка «БЦК Москва» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8718182
10. AK&M отозвало рейтинг «В++» ПИР Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8789330
11. RAEX отозвало рейтинг «А» НС Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8714321
12. RAEX понизило рейтинг Объединенного Кредитного Банка ( ОК Банка, бывший Окский ) до «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8704311
13. RAEX понизило рейтинг Нацинвестпромбанка до «B++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8711279
14. RAEX понизило рейтинг Банка БКФ до «B++», прогноз на «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8704073
15. Fitch отозвало рейтинг «В-» с негативным прогнозом Спурт Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8707343
16. Moody's отозвало международный рейтинг В1 РосЕвроБанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8718191 Коммент. Рейтинг отозван по инициативе Moody's. Осенью 2015 акционером банка стал Совкомбанк.
17. ЦБ ввел в банке «Интеза» ограничение на переводы http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8766385 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8766347
18. Промсельхозбанк уменьшил уставный капитал в 2,5 раза http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8714623 Коммент. Банк связан с Внешпромбанком (лицензия отозвана) и упоминался в отчетности за декабрь: http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php
19. Хакеры украли со счетов Металлинвестбанка свыше 677 млн рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8752589
20. Хакеры могли украсть из банка "Гарант-Инвест" 400 млн рублей http://ria.ru/incidents/20160318/1392264185.html
21. ЦБ установил факт манипулирования паями ЗПИФН «Родные просторы» под управлением УК «Ак Барс Капитал» (среди акционеров этой УК есть банк Ак Барс) http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=17032016_113420sbrfr2016-03-17T11_31_07.htm ЦБ аннулировал лицензию НПФ Стратегия http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8786655 Одной из УК этого НПФ была как раз УК Ак Барс Капитал http://www.npf-strategy.ru/info2/30/
22. Пропал председатель правления банка «Наш дом» http://lifenews.ru/news/191061
23. «Региональный Кредит» перерегистрировался как Модульбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8748481 Коммент. Помнится, за несколько недель до отзыва лицензии Сберкред перерегистрировался в С-Банк.
RAEX отозвало рейтинг банка Региональный Кредит ещё в декабре http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
24. Открытие сокращает 20% персонала http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8729614
25. Югра сокращает около 15% персонала http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8669639
Банк «Югра» ввел ограничения на пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8747663
Банк «Югра» запланировал размещение акций на Московской бирже http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/20/630882-yugra-moskovskoi-birzhe
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8704690 Коммент. Помнится, у МОБа (до санации) акции на бирже обращались, и его структуры манипулировали этими акциями, чтобы поддержать котировки (один из способов раздувания капитала). Траст последний год перед санацией проводил докапу через размещение акций на бирже, где их выкупали родственные банку юрики, прокредитованные на деньги вкладчиков банка.
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=3
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем): Банк Развития Технологий ( БРТ ), Татфондбанк, ФИА банк, Русский Трастовый Банк, Богородский, Финансовый Стандарт, Генбанк, Дельтакредит, Росгосстрах, Мосводоканалбанк, Инбанк, Промтрансбанк. Бросилось в глаза, что Банк Развития Технологий ( БРТ ), Татфондбанк, Банк на Красных Воротах ( БНКВ ), Интерпромбанк, Океан банк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=3 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 лидирует МДМ банк из группы Бинбанка.
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музыкальная пауза. С песней Валенки связан знаменитый анекдот про Васю Пупкина: https://forum.sakh.com/?sub=81252 Поэтому все слушаем Валенки, TV Северной Кореи представляет:
http://www.youtube.com/watch?v=aWIA1-pfKas Ещё вариант: http://www.youtube.com/watch?v=vhGmMVyqvrM
Комментарии 19
Что скажете про Айманю? Пациент скорее жив чем мертв?..
Кроме того. интересует мнение по Русскому ипотечному банку
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1. RAEX понизило до «С+» и отозвало рейтинг ФИА-Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8796406 Коммент. В ноябре была инфа, что рассматривается вопрос о санации ФИА банка http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
2. RAEX понизило рейтинг КБ «Интеркредит» до «В+», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8794580
3. ЦБ "самоограничил" банку «Югра» привлечение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8794217
4. Мико Банк не обслуживает клиентов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8797002
5. ЦБ рассчитал базовый уровень доходности вкладов на апрель http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8797572
6. Банку «Богородский» частично ограничены расчеты через БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8797965
7. Первый Чешско-Российский Банк частично отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8797495
8. ЦБ начал проверку пенсионных фондов группы БИН http://www.rbc.ru/finances/23/03/2016/56f26f919a7947f63da14d99
9. ЦБ опасается банкротства банка Югра http://www.rospres.com/finance/17834/
10. БФГ Кредит надо включать в зону риска. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4578695#message4578695
1. Мико банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=24032016_085103ik2016-03-24T08_48_28.htm Банк упоминался на этой странице блога выше (N 2)
2. Богородский http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=24032016_084050ik2016-03-24T08_37_10.htm Банк упоминался на этой странице блога выше, как имеющий отрицательный капитал.
3. ЦБ назначил временную администрацию в Первый Чешско-Российский банк (ПЧРБ) http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24032016_114343pchrb.htm Банк упоминался на этой странице блога (N 4), а также на предыдущих: в итогах отчетности за декабрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N 10) и за октябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
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4. ЦБ отключил Смартбанк от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8803946 Банк упоминался в блоге в отчетности за август 2014 среди банков-участников молдавского ландромата http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php затем банк упоминался в блоге в отчетности за ноябрь 2015 как банк, находящийся в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
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1. Госсредства можно будет размещать в банках с капиталом более 25 млрд, получивших ОФЗ либо находящихся под контролем ЦБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8772722
2. AK&M отозвало рейтинг «В++» банка «Йошкар-Ола» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8807526
3. Предправ банка «Альба Альянс» застрелился http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8807466
1. Смартбанк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=28032016_083509ik2016-03-28T08_33_02.htm Банк упоминался в блоге в отчетности за август 2014 среди участников молдавской схемы http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php затем банк упоминался в блоге в отчетности за ноябрь 2015 как банк, находящийся в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
2. Мосводоканалбанк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=28032016_085053ik2016-03-28T08_48_28.htm Банк упоминался на этой странице блога выше среди банков, капитал которых менее разрешенного минимума в 300 млн., ранее упоминался в блоге в итогах отчетности за май 2015: http://www.banki.ru/blog/day2/6589.php Курсы ЦБ на 28.3.2015: 1$=67,6940 1Eu=75,6170
Курсы ЦБ на 28.3.2015: 1$=67,6940 1Eu=75,6170
Извините, небольшое уточнение по курсам ЦБ на 28.03.16 , они чуть более выгодные: 1$=68,4346 и 1 Eu=76,4004 http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=28.03.2016
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1. RAEX понизило рейтинг Интехбанка до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8811218
2. РНКО «Интеррасчет» самоликвидируется http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8811317
3. ФНС требует в суде с ОФК Банка 1 млрд, банк заявил, что выплата такой суммы может привести к его банкротству http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4596529#message4596529 чуть раньше http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4399144#message4399144
4. Арксбанк должен доначислить резервы по требованию ЦБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8811845 Летом 2015 г. про Арксбанк: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=3886734#message3886734
5. Банк Кредит Москва продан http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8811897 банк упоминался в итогах отчетности за ноябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
6. Рейтинг А от НРА Норвик Банка (бывший Вятка Банк) де-факто был отозван год назад http://www.ra-national.ru/ru/press_release/53557/271229 По той же схеме был отозван рейтинг А+ Интеркоммерца за несколько месяцев до отзыва его лицензии. http://www.ra-national.ru/ru/press_release/52622/344283
7. RAEX понизило рейтинг Банку «Нефтяной Альянс» до уровня В+ c В++, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8815207
8. «Долларовый ВВП» России в 2015 году упал на 35% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8815125
9. RAEX понизило рейтинг К2 Банку до «B+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8816796
10. Возможно, что ВТБ24 ликвидируют, присоединив его к ВТБ https://www.banki.ru/news/lenta/?id=8796945
11. Moody’s оценило негативное влияние ослабления стройиндустрии РФ на кредитоспособность банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8821244 список банков внутри!
12. Забыл осенью записать банк Воронеж в ветке "сводки" в зону риска на основании присвоения очень низкого рейтинга в октябре http://www.banki.ru/blog/day2/7064.php и на основании анализа http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4111541#message4111541
2. Кроссинвестбанк приостановил пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8824716 Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за январь 2016 г. http://www.banki.ru/blog/day2/7435.php (N 17)
3. Сбербанк продал свои суборды своему НПФ на 18,5 млрд в сентябре 2016 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8826242
4. В банке Югра начинается совместная проверка ЦБ и АСВ https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/04/01/636099-bank-yugra-proveryat В НР пишут, что Югра прекратила открывать и пополнять вклады http://www.banki.ru/services/responses/bank/jugra/ а вот и приказ, де-факто запрещающий открытие и пополнение вкладов в Югре http://s019.radikal.ru/i639/1604/98/24d971253b8c.jpg
Югра признала, что требует дополнительные документы с вкладчиков. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8832909
5. «Ростех» готов увеличить капитал Новикомбанка на 45 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8827233
6. СМИ обнаружили офшоры у 12 семей высокопоставленных чиновников России http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8827376
Кипрская «дочка» ВТБ финансировала офшоры «лучшего друга Путина» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8827760 Коммент1. Руководителем и акционером кипрской дочки ВТБ был Кузовлев - теперешней начальник Роскапа. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8476961 Коммент2. Пишут, что фирма Mossack Fonseca, в которой друзья президента регистрировали офшоры, чтобы вывести $ 2 млрд из РФ, основана семьей офицера СС http://www.novayagazeta.ru/politics/72539.html Дискурс: http://mbkcentre.pro/main_post/113912
7. ЦБ ограничил Океан Банку вклады физлиц и потребовал увеличить резервы по кредитам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8830262
8. RAEX понизило рейтинг Донкомбанка до уровня «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8830617
9. RAEX отозвало рейтинг «В++» Русского Ипотечного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8831352
2. Кроссинвестбанк отключен от БЕСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8835945
3. RAEX понизило рейтинг Регионального Коммерческого Банка до «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8835234
4. RAEX отозвало рейтинг «В+» с негативным прогнозом банка «Интеркредит» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8835023
============================
5. Стелла Банк отключен от системы БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8837744 В
1. ФИА-Банк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=08042016_075715ik2016-04-08T07_54_41.htm упоминался на этой странице вверху, как имеющий отрицательный капитал. В ноябре 2015 г. была инфа, что рассматривается вопрос о санации ФИА банка http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
2. Соверен Банк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=08042016_082935ik2016-04-08T08_27_40.htm Упоминался в блоге в отчетности за ноябрь 2015 г. из-за отзыва рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
3. РНКО Майма http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=08042016_084348ik2016-04-08T08_39_57.htm Был банком до 2014 г., потом перегистрировался в РНКО из-за нехватки капитала.
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4. Ещё сегодня ЦБ аннулировал лицензию у НКО Интеррасчет http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=08042016_122317ik2016-04-08T12_19_20.htm В комментах выше была инфа, что НКО самоликвидируется.
2. Связь Банку и «Глобэксу» может понадобиться еще 100 млрд http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8839121
3. ЦБ беспокоит финансовая устойчивость Генбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8840223
4. НРА отозвало рейтинг ВВ+ Эл Банка (для НРА рейтинг очень низкий) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8840993
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2. банк «Пульс Столицы» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8844271 банк упоминался в блоге в августе 2014 http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php и в марте 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/6416.php (и на форуме в августе 2014 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=2983978 )
3. МКБ ограничил сумму перевода для пользователей интернет-банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8845987
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2. АСВ повысило отчисления в ФСВ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8850248
3. Банк Северный Кредит ограничил пополнения вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8849981
1. Океан Банк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13042016_083800ik2016-04-13T08_34_51.htm Банк упоминался выше в комментах, как отключенный от БЭСП
2. Пульс Столицы http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13042016_084749ik2016-04-13T08_46_15.htm Банк упоминался выше в комментах, как отключенный от БЭСП, нарушал нормативы в июле 2015 г.: http://www.banki.ru/blog/day2/6950.php в марте 2015 был присвоен очень низкий рейтинг http://www.banki.ru/blog/day2/6416.php в августе 2014 банк обвинили в обнале http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php
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3. ЦБ потребовал от банка «БФГ-Кредит» (введена ВА) доначислить резервы на сумму до 6 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8850550
4. ЦБ и АСВ приняли решение по повторной санации «Траста» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8850471
5. Стелла-Банк записывает клиентов в очередь на выдачу вкладов на несколько дней вперед http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8851539
6. RAEX отозвало рейтинг «В+» с негативным прогнозом БНКВ ( Банк на Красных Воротах ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8852919
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2. Путин назвал информацию «панамских документов» об офшорах достоверной http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8854057 Комменты интересные.
3. «Прямую линию с Путиным» отрепетировали в подмосковном пансионате
http://www.rbc.ru/politics/13/04/2016/570e58fa9a7947aa08d27143 публикация РБК от 13 апр. # ФСБ проводит обыски в «Ренессанс Кредите», МФК, «Онэксиме» и СК «Согласие» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8854722 уже 14 апр, во время прямой линии. # Комменты о прямой линии http://theins.ru/politika/22407 # Папа Вильям https://www.facebook.com/notes/sergey-valitsky/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%B2-9-%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85/14555
4. НРА отозвало рейтинг «АА-» Русского Международного Банка ( РМБ ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8855162
6. RAEX понизило до «В+» и отозвало рейтинг ЕвроситиБанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8854851
7. ВЭБ оставит Глобэкс и Связь банк у себя http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8858262