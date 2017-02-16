Новости по итогам отчетности за январь 2017 г.

Татагропромбанк (Н1.0, Н7 - 8 дней; Н4 - 7 дней), Айви Банк (Н1.0, Н1.1, Н3 - 1 день; Н7 - 2 дня, Н1.2 - 3 дня, Н4 - 10 дней), Анкор банк (Н2 - 3 дня).
Нефтяной Альянс не нарушал норматив Н1.1, но 1 день имел его значение менее 5,125, что отмечается в отчетности. Плюс Банк не нарушал норматив Н1.1, но 14 дней имел его значение менее 5,125, что отмечается в отчетности. Плюс банк нарушал нормативы в октябре. Айви банк нарушает нормативы 2ой месяц подряд.
ЦБ ввел временную администрацию и мораторий в Интехбанк, для вкладчиков и ИП наступил страховой случай http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23122016_092323ik2016-12-23T09_22_36.htm
ЦБ продлил мораторий в Банке Пересвет ещё на 3 месяца http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23012017_085017ik2017-01-23T08_54_12.htm
В Татфондбанк введена временная администрация АСВ и мораторий на требования кредиторов, для физиков и ИП наступил страховой случай: http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=15122016_093450ik2016-12-15T09_37_56.htm
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В январе Морган Стенли, Енисей (лицензия отозвана) и Интехбанк (введена ВА и мораторий) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В январе Морган Стенли, Енисей (лицензия отозвана), Интехбанк (введена ВА и мораторий), МСП Банк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банки, капитал которых на 1 февраля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Татагропромбанк, Гринкомбанк, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 24.1.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Енисей, Северо Западный 1 Альянс Банк.
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. Ежедневный объем покупки иностранной валюты с 7 февраля по 6 марта составит 6,3 млрд рублей (=$ 100 млн, за месяц, где примерно 20 рабочих дней, скупят примерно $ 2 млрд) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9522509
2. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на февраль http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9503215
3. ЦБ отказался внести RusRating и НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9462867 АК&М заявку в ЦБ вообще не подавало, поэтому эти агентства с 13.1.2017 больше не отслеживают свои рейтинги.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 24.1.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. На форуме пишут, что Нефтяной Альянс не выдает вклады http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=15016&MID=5449301#message5449301 Банк «Нефтяной Альянс» частично отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9543227 Комм. Банк упоминался в блоге, попал в зону риска в апреле 2016 из-за снижения рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (N 12) и снова отметился в зоне риска в сентябре 2016 из-за отзыва низкого рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N11). Банк упоминался в зоне риска на форуме в апреле 2016 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4629149#message4629149 (N16)
2. Пишут, что Татагропромбанк не проводит платежи https://realnoevremya.ru/articles/55646-voznikli-problemy-u-tatagroprombanka-i-ankor-banka Банк упоминался на предыдущей странице блога (N2) и в отчетности за ноябрь 2016, когда его рейтинг опустился в зону риска http://www.banki.ru/blog/day2/8265.php (N 20)
3. В «Анкор банке» не исключают возможность отзыва лицензии. Об этом Inkazan сообщили в call-центре кредитной организации. http://inkazan.ru/2017/02/16/v-ankor-banke-ne-isklyuchayut-otzyva-litsenzii/ Анкор банк (упоминался на предыдущей странице блога странице - N3 ) ограничил выдачу вкладов. http://inkazan.ru/2017/02/06/ankor-bank-vvel-ogranicheniya-na-vydachu-vkladov/ Комм. Домино в РТ продолжается. Банк упоминался год назад в зоне риска из-за отзыва очень низкого рейтинга от RAEX в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N9) и на форуме http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N 3)
4. В отношении предправа Банка Экономический Союз возбуждено уголовное дело о мошенничестве. http://www.mskagency.ru/materials/2636416?block_mode=iframe
5. Банк Торгового Финансирования не пополняет вклады и не открывает новые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9532799 Коммент. Скорее всего, банк получил предписание ЦБ. Банк упоминался в блоге в связи с отзывом рейтинга 1,5 года назад http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php и на форуме в зоне риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4015579#message4015579 (N 11)
6. RAEX отозвало рейтинг «B» с негативным прогнозом банка МФБанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9530464 Банк упоминался на предыдущей странице блога, N 11.
7. RAEX отозвало рейтинг «B+» с негативным прогнозом банка Иваново http://raexpert.ru/releases/2017/Feb08a/
8. RAEX отозвало рейтинг «B++» с негативным прогнозом банка НоваховКапиталБанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9533541
9. Moody's понизило международный рейтинг Росэнергобанка до «Caa2» с В3 (на 2е ступени), прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9542649 Теперь рейтинг пред-преддефолтный. Росэнергобанк нуждается в оздоровлении и восстановлении финансовой устойчивости http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5423220#message5423220
Ком. Делаем вывод, что банк нездоров и неустойчив. Банк нарушал нормативы в марте 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php и снова отметился в зоне риска в сентябре 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N10 )
10. Cотрудники МВД по РТ, а также СК по РТ и ФСБ по РТ получили указание перевести свои зарплатные карты из банка Ак Барс в банк «ВТБ». http://mbkcentre.pro/main_post/165685 https://www.business-gazeta.ru/article/337417 Коммент. Про Ак Барс. Международный рейтинг банка от Fitch очень высокий, но его базовый рейтинг (не учитывающий поддержку властей РТ) летом был понижен до пред-преддефолтного ССС, см. http://www.rbc.ru/finances/23/06/2016/576becd19a79470c511bdf30 и блог http://www.banki.ru/blog/day2/7897.php (N18 ) Из-за банковского кризиса в РТ возможности поддержки со стороны РТ снижаются. Прибыль банк получает в основном за счет переоценки ценных бумаг на балансе (акции, паи пифов и т.д.) https://kazanfirst.ru/article/329732 при этом ЦБ ловил структуры банка на манипулировании рынком ценных бумаг http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N21) Пример того, как Ак Барс получает прибыль за счет схематоза. Ак Барс являлся одним из держателей паёв ЗПИФ Ак Барс-Горизонт, наполненного землей. В конце 2015 после оценки стоимости паёв, власти РТ перевели землю из одной категории в другую (из с/х назначения в земли населенных пунктов), после чего земля стала пригодна под жилую застройку и за 3 дня подорожала в 2 раза. Паи фонда на балансе Ак Барса были переоценены в 2 раза и банк показал прибыль, см. https://www.business-gazeta.ru/article/306686 Аналогичные методы рисования прибыли и капитала использовались и в Татфондбанке, из-за чего он и скопытился, см. http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N17)
11. ФТС исключила банк Югра из списка банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов https://legalacts.ru/doc/prikaz-fts-rossii-ot-19012017-n-87-ob-iskliuchenii/
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9519052 Ком. ФТС не доверяет гарантиям Югры.
12. У артистов, имеющих счета в Ланта банке, сотрудники банка похитили около 0,5 млрд рублей http://bankir.ru/novosti/20170216/u-artistov-imeyushchikh-scheta-v-lanta-banke-pokhitili-okolo-0-5-mlrd-rublei-10125076/
13. Moody's отозвало международный рейтинг В2 Хоум Кредит Банка ( ХКФ ) по причинам делового характера. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9536608 Комм. У банка остался ещё международный рейтинг В+ от Fitch.
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=2
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Промтрансбанк, Экономический Союз, Татагропромбанк, Восточый, Гринкомбанк, УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития), Глобэкс, Анкор банк.
Бросилось в глаза, что Анкор, Экономический Союз, Гарант Инвест лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=2
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидирует Интехбанк (введена ВА).
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Музыкальная пауза. Песня "O Que Sera" (Что будет, то будет, 1956) как саундтрек из бразильского к/ф Дона Флор и 2 её мужа (1976). Премьера этого к/ф на советском TV состоялась в ночь на 8 марта. Всех с наступающими праздниками! 1 вариант: https://www.youtube.com/watch?v=_S-fx7QG3A0
2 вариант: https://www.youtube.com/watch?v=11k9PEzmSNw
Комментарии 16
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1. ЦБ ввёл временную администрацию АСВ в Тимер банк (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_29.htm
2. ЦБ ввёл временную администрацию АСВ в Банк Советский (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_20.htm Комм. Скорее всего оба банка продолжат санировать с новым санатором. Т.е. правило "у санируемых банков лицензии не отзывают" пока сохранится. ИМХО
3. В Пересвет назначена новая ВА от АСВ http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_124734ik2017-02-20T12_47_13.htm Комм. Стало быть, недавно введённые в ВА люди из ВБРР, отстранены от управления банком. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9554927 Шансы на санацию снижаются ИМХО, особенно сильно снижаются шансы, что санатором будет ВБРР.
4. RAEX отозвало рейтинг А банка «Веста» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9556106
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1. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на март http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9558953
1. Банк «Экономический Cоюз» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9561566 Банк упоминался на этой странице блога, N4.
Уважаемый дай, как Вы оцениваете Пскб? Очень мало информации по данному банку. Можно ли держать в нём депозит под АСВ до конца года? Благодарю!
2. RAEX понизило рейтинг АктивКапитал Банка ( АК банк ) до «B» с В++ (на 2 ступени), прогноз негативный. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9565732 Ком. Ахтунг, RAEX выдало банку билет в один конец http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=293668&MID=3718293#message3718293 Банк упоминался в блоге в отчетности за октябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N 22)
1. Татфондбанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=03032017_081000ik2017-03-03T08_09_02.htm Татфонд упоминался ежемесячно на страницах блога среди лидеров антирэнкингов вплоть до введение там ВА и моратория в декабре (см. выше на этой странице), упоминался в отчетности за октябрь в зоне риска, как банк с нестабильным финансовым положением http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N15), а также был в зоне риска как нарушитель норматива Н6 с марта 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (N27), упоминался из-за снижения рейтинга в июне 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7897.php (N19) из-за проблем с докапой в августе 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N17). Предупреждение было и на форуме в октябре http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5186428#message5186428 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5186667#message5186667 ну и доходность облигаций говорила о проблемах банка
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5185850#message5185850
2. Интехбанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=03032017_082201ik2017-03-03T08_21_26.htm Банк упоминался в отчетности за сентябрь в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N17), в отчетности за ноябрь из-за ограничений в выдаче вкладов http://www.banki.ru/blog/day2/8265.php (N7), в декабре там была введена ВА и мораторий (см. выше на этой странице).
3. Анкор банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=03032017_083415ik2017-03-03T08_33_40.htm Банк упоминался на этой странице блога среди нарушителей нормативов и в N3, банк попал в зону риска год назад из-за отзыва низкого рейтинга от RAEX http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N9), (см. также форум http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776 (N3)) отметился в зоне риска снова в отчетности за декабрь 2016 из-за отзыва низкого рейтинга от НРА http://www.banki.ru/blog/day2/8348.php (N3)
Кроме того, ЦБ аннулировал лицензию Межрегионального почтового банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=03032017_084939ik2017-03-03T08_49_00.htm
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1. Сотрудники ФСБ могли вывести через Молдавию 22 млрд долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9612404
2. ФРС повысила базовую процентную ставку до 0,75—1% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9612355
3. ЦБ вопреки своему правилу выделил дополнительные льготные кредиты двум санаторам - РНКБ и Транскапиталбанку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9609737 Ком. После истории с ТФБ в ЦБ наконец поняли, что санаторов надо постоянно подпитывать, чтобы они сами не упали, т.к. если они упадут, то это выйдет дороже.
4. Началась процедура реорганизации банка Уралсиб (на санации) в форме присоединения к нему Башпромбанка и Банка БФА (эти 2 банка не на санации) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9583246 Ком. Всё смешалось в доме Облонских. (с) Раньше ЦБ не разрешал присоединять здоровые банки к санируемым.
5. Татарстанский Спурт Банк ограничил выдачу вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9604843 Спурт банк не проводит платежи http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9614024 Ком. Домино в РТ продолжается.
6. RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом АлтайБизнес Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9607060
7. RAEX понизило рейтинг банка «Заречье» из РТ до уровня В+ с негатитвным прогнозом и отозвало его http://raexpert.ru/releases/2017/Mar17g/
1. Банк «Экономический Cоюз» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9561566 Банк упоминался на этой странице блога, N4.
Уважаемый дай, как Вы оцениваете Пскб? Очень мало информации по данному банку. Можно ли держать в нём депозит под АСВ до конца года? Благодарю!
Уважаемый дай, подскажите пожалуйста по Металлинвестбанк. Собираемся там брать кредит на юр. лицо. Можно ли доверить РКО этому банку на ближайший год? Благодарю!