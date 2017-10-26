Новости по итогам отчетности за сентябрь 2017 г.

Уралтрансбанк (Н1.2 - 21 день, ещё 12 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125, что
отмечается в отчетности), НКО Нарат (Н16.1 - 26 дней), МС Банк Рус (Н4 - 4 дня)
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 7 месяцев подряд. Нарат - дочка Ак Барса.
Банк ФК Открытие на санации в ФКБС с 29 авг
http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm
Бинбанк (и Рост) на санации в ФКБС с 21 сент http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm ЦБ утвердил план санации Бинбанка http://cbr.ru/press/pr/?file=13102017_182442ik2017-10-13T18_23_42.htm http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10059008
а) ЦБ списал средства со счетов Шишханова и Гуцериева в Бинбанке http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10070422
б) Бинбанк спишет суборды перед акционерами на $ 226 млн http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10041008
Риски неисполнения обязательств бывшими собственниками Бинбанка растут.
В Генбанке работает ВА http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10082017_090006ik2017-08-10T09_03_41.htm
ЦБ объявил о санации Генбанка, санатором будет Собинбанк из группы банка Россия (все эти банки
давно под санкциями).
В Тимер банке работа ВА от АСВ продлена ещё на 6 месяцев http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14419
В банке Советский работа ВА от АСВ продлена ещё на 6 месяцев
http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14418
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В сентябре Темпбанк (лиц. отозв.) допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В сентябре Темпбанк (лиц. отозв.), Альфа-банк и МСП банк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у Альфы и МСП носит технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 октября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Алтайбизнесбанк, Новый промышленный банк, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 23.9.2017, лицензии отозваны у следующих
банков и небанковских кредитных организаций: Темпбанк, МФбанк
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10077999
2. ЦБ будет публиковать отчетность всех банков, а не только тех, кто согласился, не позднее 18-го рабочего дня месяца. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10069902
3. ЦБ планирует продлить срок действия ВА и моратория на срок до 18 месяцев и изменить порядок начисления мораторных процентов по валютным обязательствам. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10062503
4. Интервью зампреда ЦБ Поздышева на TV о санациях и отзывах лицензий банков https://www.youtube.com/watch?v=IK9Sr-A0FrQ
5. Зампред ЦБ Поздышев: "Субординированные облигации банков, попавших под финансовое оздоровление, должны быть списаны или конвертированы в акции" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10028612
6. S&P назвало причины краха банков в России. http://1prime.ru/finance/20171012/828010901.html Ком. Форум читают!
7. Обзор тенденций в БС от Фичи https://www.fitchratings.com/site/pr/1030386
8. Интересное мнение Екатерины Шульман, где она обосновывает имитацию выборов в РФ и оппонирует Латыниной https://echo.msk.ru/programs/status/2070412-echo/ smile:)
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Интересная информация о банках в открытой печати после 23.9.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг (ruССС с негативным прогнозом) Кранбанка. https://raexpert.ru/releases/2017/Oct18b Ком. Кранбанк - санатор самарской Солидарности.
2. RAEX отозвало рейтинг базирующегося в РТ Автоградбанка без подтверждения. https://raexpert.ru/releases/2017/Oct16b
3. Инвестсоцбанк предлагает вкладчикам забрать вклады, ссылаясь на предписание от ЦБ «раздать вклады» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10059245
4. S&P отозвало рейтинги АО «Банк «Развитие-Столица» http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/press-releases
RAEX признаёт, что Банк «Развитие-Столица» - в зоне риска, присвоив ему низкий рейтинг (ruB), на фоне отзыва рейтинга Банка агентством S&P в начале октября. https://raexpert.ru/releases/2017/Oct24
5. S&P поместило рейтинги «B-/B» МБСП (=Международный банк Санкт-Петербурга) в список под наблюдением, с негативным прогнозом (CreditWatch Negative), в связи с реструктуризацией активов. http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/press-releases
6. АСВ пролонгировало ТКБ кредит на санацию Инвестторгбанка на 19,5 млрд на 3 мес, т.к. ТКБ не может его вернуть в срок; ТКБ просит АСВ пересмотреть план санации ИТБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10068055
7. Про Московский индустриальный банк ( МИнБ ) написал здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5954668#message5954668
8. Moody's понизило рейтинг субординированных долгов МКБ (=Московский кредитный банк) до Саа2 с Саа1, а базовый рейтинг МКБ, не учитывающий возможную подержку со стороны ЦБ, понижен до b2 с b1. При этом рейтинг РДЭ, в который заложена НАДЕЖДА на поддержку банка со стороны ЦБ повышен с В1 до Ва3. http://www.banki.ru/upload/iblock/5fd/1978_2017_09_27_moodys.pdf Инвесторы распродают вечные бонды МКБ по цене 74% от номинала http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10027692 Ком. 1. Про МКБ написал на форуме http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5956822#message5956822 Ком. 2. Смысл рейтинговых действий в том, что Мудис считает высокой вероятность списания субординированных долгов МКБ, но надеется, что остальные обязательства банка при плохом развитии событий возьмёт на себя ЦБ. Это единственная логичная трактовка таких рейтинговых действий, не вижу как их по-другому можно трактовать, т.к. рейтинг Саа2 - пред-преддефолтный.
9. Про Промсвязьбанк (и немного про МКБ ещё) написал здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5958790#message5958790
10. Ананьевы, собственники Промсвязьбанка, неофициально обсуждают с ЦБ его дальнейшую судьбу http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10021675 Moody`s понизило базовый рейтинг ПСБ, не учитывающий поддержку извне, с b2 до b3, но подтвердило РДЭ на уровне Ва3. https://www.kommersant.ru/doc/3429208?from=four_finance
11. О связи банков БОМП через строительные компании (ПИК, ОПИН, Инград) написано в разделе "чрезмерная зависимость" здесь https://ria.ru/economy/20170929/1505816209.html
Пример перекрёстного кредитования банками БОМП дочерних строительных компаний есть здесь (Возрождение присоединяется к ПСБ) http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5962156#message5962156
12. Начались переговоры о продаже МКБ (= Московский Кредитный Банк ) Роснефти http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10039791 (ещё http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5971754#message5971754 ).
13. «Роснефть» перевела из «Открытия» в МКБ кредиты по сделкам РЕПО на 200 млрд руб. перед санацией, "проводит через МКБ расчеты, в том числе с иностранными контрагентами, и держит там депозиты на миллиарды долларов." http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10069819 Ком. Возможно, что есть риск распространения санкций на МКБ. Интересно, что ЦБ, противник схематозов, сам участвует в схематозе в СКС по валютному финансированию Роснефти. Описание схемы http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5992164#message5992164 анекдот http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5996304#message5996304
14. МКБ объявил о проведении вторичного размещения акций на бирже. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10067908 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10070605 Ком. Россиум планирует под шумок сократить долю с 56,8% до 50% + 1 акция. Надо проследить, насколько рыночным будет размещение. Траст при биржевых размещениях выкупал свои акции на подставных юриков, кредитуя их деньгами своих вкладчиков. Кроме того, SPO МКБ - косвенное признание нехватки капитала, хотя по отчетности капитала там достаточно, но просрочка по кредитам юрикам и резервы нереально низкие. Возможно, после SPO МКБ сможет признать существенные потери по кредитам, которые пока не признаны. Кроме того, несмотря на потрясения среди крупных банков, и периодические падения цен на облиги МКБ, его акции на месячных графиках растут, что вызывает подозрения в манипуляциях акциями на бирже.
15. Сразу три пенсионных фонда вышли из капитала Московского Кредитного Банка накануне его SPO
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10073392
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=10
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, ОФК банк, Международный расчетный банк, ПИР банк (=Проминвестрасчет), Промсельхозбанк, Новый промышленный банк, Металлург, Гарант Инвест, Глобус, Телекоммерц, Русский тороговый банк ( РТБК ), Башкомснаббанк, Чувашкредитпромбанк, Уральский банк Реконструкции и Развития ( УБРиР )
Бросилось в глаза, что Гарант Инвест, Онего, Донхлеббанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=10
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Абсолют банк, Восточный, МИнБ (Московский Индустриальный банк), Башкомснаббанк.
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. Становятся актульными песни на тему "я не понял(а)". Особенно в банковской сфере. Но не только. Например, тема актуальна для внешнеполитического руководства страны из-за обострения отношений с Северной Кореей. Есть по крайней мере 2 такие песни.
1. - "Что ты имела в виду?" - Клип https://www.youtube.com/watch?v=CqRXnALnqZQ
Исполнение: https://www.youtube.com/watch?v=yjvIA2iaWCY
2. - "А кто его знает?" - как раз ТВ Северной Кореи представляет: https://www.youtube.com/watch?v=mBUs9oUjFHc Ещё классический вариант: https://www.youtube.com/watch?v=6Cy7oC7VQgw
Комментарии 28
Единственное ощущение что возникает после очередной порции новостей примерно такое:
https://www.youtube.com/watch?v=komiCUSFSjU
Потому задам вопрос такой: какова вероятность серьезного обвала рубля? Да, жижа вроде держится в интервале 55-60, но Отрыжка и Бин это уже больше триллиона СВЕЖЕотпечатанного бабла, а рано или поздно это все уйдет в валюту?...
отличный обзор.
.
полностью с вами согласен
2. Попытка Промсвязьбанка дистанцироваться от БОМП: банк сменит название на ПСВБАНК после объединения с Возрождением. http://www.rbc.ru/finances/26/10/2017/59f1bbda9a7947ec987d3dab
3. Структуры «Роснефти» пополнили капитал МКБ субордами на 22 млрд руб. на 49 лет. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10082034
4. Кредит Европа Банк планирует сменить акционера. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10081554 Moody's подтвердило рейтинги КЕБа. https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-deposit-and-debt-ratings-of-Credit-Europe-Bank--PR_374345?WT.mc_id=MDCAlerts_realtime~29F94D1A-E216-4A36-8684-5AC076AAAAD3
2. Башкомснаббанк, который ежемесячно мелькает в лидерах антирэнкингов, переименовывается в Роскомснаббанк. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6023795#message6023795
Через него идет бабло в Чечню, но думаю это окончательной индульгенцией не будет- можно и другой канал найти.
И еще как думаете насчет ИПБ (Интерпрогресс)- когда ждать неприятностей?
Подскажите, на сколько реальны проблемы у Абсолюта?
2. Поздышев рассказал о возможности санации не системно значимых банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10088080
2. Moody's поместило рейтинги банка Возрождение на пересмотр, с вероятностью понижения. https://www.moodys.com/research/Moodys-places-Vozrozhdenie-Banks-deposit-ratings-on-review-for-downgrade--PR_374685?lang=ru&cy=easterneur
3. Fitch понизило рейтинги ПАО «Восточный экспресс банк» с 'B-' до 'CCC'. https://www.fitchratings.com/site/pr/1031665
4. Есть и хорошие новости: Fitch повысило рейтинги ХКФ Банка до 'BB-' с 'B+', подтвердило рейтинги Тинькофф Банка и ОТП Банка. Прогнозы по всем 3-м банкам стабильные. https://www.fitchratings.com/site/pr/1031665
2. Андрей Шляховой, единоличный собственник и председатель совета директоров УМ-Банка (бывший Уральский Межрегиональный Банк), стал единственным владельцем банка «Агросоюз». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10093470
3. Опубликован перевод пресс-релиза Fitch, с обоснованием рейтинговых действий и перспектив в отношении Восточного, ХКФ Банка, Тинькофф Банка и ОТП Банка. https://www.fitchratings.com/site/pr/1031809
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К пункту N3 в предпоследнем сообщении, о том, что Fitch Ratings понизило РДЭ банка Восточный до «CCC» с «B-» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10091903 Ком. Теперь всё логично, все рейтинги Восточного в шкале С, а то Мудис опустило рейтинг Восточного до Саа1 ещё в марте прошлого года, а Фича опустила рейтинг Восточного до ССС только сейчас, через полтора года после Мудис. http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=193284&agencyID=228&rowID=9614990#9614990
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К пункту 2 в последнем сообщении. Ком. Оба банка, УМ-банк и Агросоюз, находятся в зоне риска. В июне 2017 RAEX отозвало рейтинг УМ-банка с уровня ruB- ( http://www.banki.ru/blog/day2/8684.php N8 ), а Агросоюзу в мае присвоили рейтинг ruB с негативным прогнозом ( http://www.banki.ru/blog/day2/8613.php N5 ).