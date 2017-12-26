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Новости по итогам отчетности за ноябрь 2017 г.

26.12.2017 20:07 17 4 533 просмотра
Нарушители нормативов ЦБ в ноябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=12

Уралтрансбанк (Н1.2 - 21 дня, Н1.1 - 1 день), НКО Нарат (Н16.1 - 24 дней).

Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 9 месяцев подряд. НКО Нарат (дочка Ак Барса) нарушает нормативы 3ий месяц подряд.

ЦБ ввел ВА в Промсвязьбанк и объявил о его санации через ФКБС, АВБ также продолжит работать в обычном режиме http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15122017_091904ik2017-12-15T09_28_43.htm

ЦБ ввел в банк ВВБ ВА и мораторий http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12122017_090044ik2017-12-12T08_49_15.htm Для вкладчиков и ИП наступил страховой случай.

Приказом Банка России функции ВА по управлению банком «Открытие» возложены на УК ФКБС с 29.11.2017.
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29112017_090037ik2017-11-29T08_59_22.htm

ЦБ взял под контроль РГС банк (=Росгосстрах банк)
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6122430#message6122430
и банк Траст http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6122338#message6122338

БинбанкРост) на санации в ФКБС с 21 сент http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm ЦБ утвердил план санации Бинбанка http://cbr.ru/press/pr/?file=13102017_182442ik2017-10-13T18_23_42.htm http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10059008

ЦБ утвердил Собинбанк в качестве санатора Генбанка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=22122017_161119ik2017-12-22T16_10_41.htm

Банк РФК (=Российская финансовая корпорация) определен санатором Тимер банка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15122017_145356ik2017-12-15T15_04_03.htm

В банке Советский продолжает работать ВА от АСВ, продленная на 6 месяцев
http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14418
=========================================================
В ноябре банки не допускали задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 («Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств»)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
================================================
В ноябре Альфа-банк и Сбербанк допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у этих банков носит технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 декабря был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Алтайбизнес банк, Народный банк Тувы
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 28.11.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Солидарность (Москва), Преодоление, Новопокровский, Европейский стандарт, Канский
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:

1. 15.12.2017 Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 7,75% годовых. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15122017_133000keyrate2017-12-15T13_25_57.htm
2. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на январь. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10181086
3. ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до уровня 1,25—1,5% годовых http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10166812
4. Мовчан: ЦБ признал реальную инфляцию в 11% (в 3 раза выше заявленной) http://www.mk.ru/economics/2017/12/12/movchan-cb-priznal-realnuyu-inflyaciyu-v-3-raza-vyshe-zayavlennoy.html Ком. ИМХО Росстат манипулирует официальной инфляцией за счет манипуляции с поправочными коэфф-тами, даже если и предположить, что сами цены товаров для расчета инфляции берутся верные (но и в этом есть сомнения)
5. Reuters: ВЭБ готовится передать банк «Глобэкс» Росимуществу. https://rns.online/finance/Reuters-VEB-gotovitsya-peredat-bank-Globeks-v-Rosimuschestvo-2017-12-19/
6. "Fitch понизило рейтинг устойчивости МКБ до «b+» с «bb-», рейтинг субординированного долга — до «B» с «B+», а рейтинг бессрочных бумаг — до «CCC» с «B-». " http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10180132
Ком. Fitch просто приблизило свои рейтинги МКБ к рейтингам Мудис, которые Мудис выставило ещё в сентябре 2017 http://www.banki.ru/blog/day2/9068.php (N 8 ) При этом рейтинги Мудис остаются хуже, чем у Фичи. У Фичи по бессрочным субордам рейтинг пред-преддефолтный, а у Мудис по всем субордам.
7. Наблюдается резкий падёж акций ВТБ http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcii-banka-vtb-rukhnuli-vtoroy-raz-za-mesyac-1011690271 Ком. Уж не к дыре ли?
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Интересная информация о банках в открытой печати после 28.11.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. Банк «Северный кредит» испытывает серьезные проблемы с ликвидностью.
http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=22-12-2017&newsid=249245 Врио предправления Крылов и ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами Банка, исчезли. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10190140
Северный кредит отключен от БЭСП http://mbkcentre.pro/main_post/245859 Ждём.
2. RAEX резко понизило рейтинг Эксперт Банка - до уровня ruCC, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2017/Dec01d
3. RAEX понизило рейтинг Евроазиатского Инвестиционного Банка до уровня «ruССС» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10155268 Ком. Еще 2 года назад было замечено, что банк относится к классическим пылесосам: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894
4. КБ "Флора-Москва": планируется реорганизация, включая преобразование в НКО, слияние с другим кредитным учреждением, рассматривается возможность и целесообразность ликвидации банка. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WLfNvuFTcE-C354jkeNYBgA-B-B
5. Fitch отозвало без подтверждения рейтинг CCC ПАО "Восточный", с дипломатичной формулировкой "по коммерческим соображениям". https://www.fitchratings.com/site/pr/1034526
6. Совкомбанк, являвшийся держателем 24% акций Модульбанка, вышел из состава его акционеров. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cbEfK99mMEithgjxbv-AyCw-B-B Акции проданы основному акционеру Модульбанка (и совладельцу Восточного) Аветисяну. https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/12/18/745667-sovkombank
7. Собственники АТБ (= Азиатско Тихоокеанский Банк ) снизили свои доли до 10%. Банк творчески исполнил предписание ЦБ. https://www.kommersant.ru/doc/3502086
8. 25.12.2017 произошло резкое падение еврооблигов УБРиР (= Уральский банк реконструкции и развития )
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6151917#message6151917
9. RAEX, присвоив рейтинг ruВ+ Банку МБСП, косвенно подтверждает: банк находится в зоне риска. https://raexpert.ru/releases/2017/Dec18
10. S&P понизило рейтинг "Возрождения" до уровня "В", оставив его на негативном пересмотре.
https://1prime.ru/finance/20171219/828273959.html Moody's понизило до «B2» и оставило на пересмотре рейтинг «Возрождения». https://1prime.ru/finance/20171221/828282192.html
Зампред ЦБ Поздышев: к банку «Возрождение» вопросов с точки зрения надзора нет, но Ананьевым придется снизить долю в нем до 10%. https://www.rbc.ru/finances/15/12/2017/5a33f4169a79472bf95809bc Ком. Вопросов нет, но будут (с) smile:D
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Русский тороговый банк ( РТБК ), Уралтрансбанк, Металлург, НКО Арб-инкасс, Телекоммерц, НКО Финчер, Башкомснаббанк, Аспект, УБРиР ( Уральский банк реконструкции и развития ), МИнБ ( Московский индустриальный банк ).
Бросилось в глаза, что Руссобанк, Донхлеббанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1
Среди банков, не находящихся на санации, лидируют МИнБ (Московский Индустриальный банк), Абсолют банк, Еврофинанс Моснарбанк (ключевые слова: Венесуэла, Роснефть), Восточный, Зенит, Башкомснаббанк.
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Завершается голосование за Человека Года 2017. Те из посетителей блога, которые ещё не проголосовали и
считают этот блог полезным для себя, пока ещё имеют возможность проголосовать за 5lexxx, который вносит огромный вклад в поддержание этого блога https://www.banki.ru/services/votes/vote.php?VOTE_ID=121
Ещё раз спасибо 5lexxx!
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Музыкальная пауза. Импортзамещение в действии! Специально для кошки! The cat (Мурка), smile:)
клип: https://www.youtube.com/watch?v=Rs_rDXcxD28 (исполнение https://www.youtube.com/watch?v=SWvNT2rv5t8 )
Вариант Мурки на русском про Рабиновича и с хэппи эндом: https://www.youtube.com/watch?v=aIBC-lvOedM
Вариант Распутиной (про выборы! - актуально!) https://www.youtube.com/watch?v=I3Jk2-3GJnA
(пропущен текст: "Раз пошли на дело, выпить захотелось, и зашли в шикарный ресторан...")
Вариант Высоцкого (тоже есть про выборы, но конец мрачный) https://www.youtube.com/watch?v=11EAlSXGgYY
Вариант про чекистов ("что тебя заставило... пойти работать в губчека?") https://www.youtube.com/watch?v=kGvz1AYrg1k

Комментарии 17

5lexxx  (5lexxx)
#
1. ЦБ сообщает о начале процедуры реорганизации Джей энд Ти Банк в форме присоединения к нему АКБ «Хованский». http://www.cbr.ru/press/PR/?file=26122017_165658ik2017-12-26T17_02_34.htm
2. 25.12.2017 завершена внеплановая тематическая проверка МИнБанка - пора уже. smile:!: http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=17450112100&giko=y
3. Поздравляю Автора блога и всех его подписчиков с наступающими праздниками! smile:drink: Пусть выбранные Вами банки будут правильными, за пределами зоны риска! Всем здоровья и полного благополучия. smile:relax:
N N  (lantana.131)
#
Спасибо! С наступающим Новым годом! )
denezku  (denezku)
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спасибо )
ЭльдаРР  (PFO)
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Спасибо! С наступающим!
Что-то Русский стандарт нигде не светится...
zuzik_07  (zuzik_07)
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[/QUOTE]
4. Мовчан: ЦБ признал реальную инфляцию в 11% (в 3 раза выше заявленной) http://www.mk.ru/economics/2017/12/12/movchan-cb-priznal-realnuyu-inflyaciyu-v-3-raza-vyshe-zayavlennoy.html Ком. ИМХО Росстат манипулирует официальной инфляцией за счет манипуляции с поправочными коэфф-тами, даже если и предположить, что сами цены товаров для расчета инфляции берутся верные (но и в этом есть сомнения)
[QUOTE]
По инфляции. Бред несет товарищ Мовчан, а мк - цитирует, поэтому ни того, ни другого больше не нужно упоминать в таком серьезном блоге.
т.н. "наблюдаемая инфляция" - это данные ООО "инФОМ" на основе опросов населения (т.е. это мнение населения), которые ЦБ использует в своей аналитике "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения". Что касается манипуляций Росстата - по ИПЦ возможностей меньше (это один из немногих т.н. "не досчитываемых на основе доп.поступивших данных" показателей), скорее есть некоторые проблемы методол.характера, которые иногда вскрываются (пример я приводил в профильной ветке соседнего раздела)
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=162490&MID=6055577#message6055577
Бе Ри  (дай)
#
Спасибо за коммент по инфляции! ИМХО Меняя методику расчета инфляции можно получить (почти) любое наперед заданное значение. Вопрос в том, какая методика расчета даёт значение максимально приближенное к реальности. Моё мнение, что официальная инфляция далека от реальной и наиболее очевидные причины - поправочные коэфф-ты и значения цен товаров, закладываемых в программу. Мовчан считает инфляцию по своей методике и получает свое значение. Какое значение инфляции более близко к реальности пусть каждый сам решит, все люди грамотные, у каждого свое вИдение. Моё дело обратить внимание читателей на мнение, а дальше пусть каждый сам его оценит. Сколько людей столько и мнений. Не будучи фанатом Мовчана скажу, что, на мой взгляд, здравое зерно в его методике есть. По-любому, он молодец в том, что поднимает проблему в прессе, уже давно не видел статей в прессе, обсуждающих инфляцию. А вообще инфляция сложная тема, в разных регионах она разная (даже сами цены разные, как и доходы местных жителей), географию тоже уже давно никто не обсуждает. Напр., мне не ясно, цены из каких регионов берут для вычисления официальной инфляции. Если при расчете офиц. инфл. брать цены регионов, где роста цен на данный товар нет, то и офиц. инфл. по стране можно нарисовать очень низкой. Но давайте в блоге не будем обсуждать далее эту тему, т.к. она не основная для блога.
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Русский стандарт был на предыдущей странице блога http://www.banki.ru/blog/day2/9165.php (N3) Держатели дефолтных облигов компании Тарико Russian Standart Ltd ведут с ним переговоры. Если будут новости, то они появятся в комментах к блогу. Но по отчетности банк уже давно относится к зоне риска http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=russkiy-standart-2289&BankMenu=nadezhnost и рейтинг банка от Мудис пред-преддефолтный. После дефолта Russian Standart Ltd риски выросли ещё больше.
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1. АктивКапитал Банк не пополняет вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10197485
2. RAEX (Эксперт РА) отозвало без подтверждения рейтинг ruCCC с негативным прогнозом Нэклис Банка https://raexpert.ru/releases/2017/Dec27d
3. RAEX присвоило рейтинг Банку «Славянский кредит» на уровне ruB https://raexpert.ru/releases/2017/Dec27o
4. RAEX присвоило банку «Еврокапитал Альянс» рейтинг «ruB» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10193782
5lexxx  (5lexxx)
#
1. Ком. к № 1. ЦБ ввел запрет на привлечение вкладов в ​банке «Северный Кредит». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10197829 Банк отключил все свои банкоматы из-за отсутствия ДС. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10198059 Финита ля комедия. smile:pardon:
2. Moody's отозвало рейтинги КБ «Ренессанс Кредит» с дипломатичной формулировкой "по причинам делового характера". smile:!: https://www.moodys.com/research/Moodys-withdraws-CB-Renaissance-Credit-LLCs-ratings--PR_377651?lang=ru&cy=easterneur
3. РусЮгбанк (=Русский Южный банк), единственным акционером которого выступает Банк «Национальный стандарт», намерен реорганизоваться в форме присоединения к последнему. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0IzAXihOrEOMOIgZ4fCYcQ-B-B
Бе Ри  (дай)
#
ЦБ отозвал лицензию у банка Северный Кредит http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29122017_084652ik2017-12-29T08_45_51.htm Банк упоминался на этой странице блога, N 1. До этого банк упоминался в августе 2017, когда был отозван его очень низкий рейтинг http://www.banki.ru/blog/day2/8968.php (N 3) Некролог: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6161589#message6161589
-------------------------------------
1. Изменения в законодательстве РФ в 2018 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6166182#message6166182
2. В 2018 банки в РФ разделятся на универсальные и базовые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10204056
3. ЦБ рассказал о новациях для банков в 2018 году http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10205004
4. Пишут, что банк Агросоюз не открывает вклады http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=115558&MID=6176903#message6176903 Ком. Банк упоминался на предыдущей странице блога http://www.banki.ru/blog/day2/9165.php (10)
5lexxx  (5lexxx)
#
Цитата
Бе Ри пишет: 4. Пишут, что банк Агросоюз не открывает вклады...

1. Солидные СМИ это подтверждают. "Банк приостановил открытие вкладов до специального решения руководства банка", - пояснили в Агросоюзе. https://1prime.ru/finance/20180109/828323486.html 10.01.18 Банк возобновил прием вкладов. http://www.asbank.ru/novosti/
2. Совкомбанк, владеющий 34% акций Росевробанка, обсуждает возможность слияния с последним. https://rns.online/finance/Sovkombank-obsuzhdaet-vozmozhnost-sliyaniya-s-Rosevrobankom-2018-01-15/
3. НБК-Банк реорганизуется в форме присоединения к Москоммерцбанку. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2NA84Aro-CEqapbNAduVfuw-B-B
4. RAEX понизило рейтинг Банка «СИАБ» до ruB+, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jan16a
5. Ъ: ЦБ передаст Промсвязьбанк правительству для обслуживания военных и госконтрактов. https://www.kommersant.ru/doc/3523063?utm_campaign=push&utm_source=kommersant
Бе Ри  (дай)
#
1. Пишут, что санация Открытия успешно завершена. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10221858 Ком. Это будет правдой, если у Открытия в новой отчетности не будет нарушения нормативов. Надо будет проследить, будут у банка нарушения нормативов, или нет.
Бе Ри  (дай)
#
ЦБ отозвал лицензию у Алтайбизнесбанка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_044642ik2018-01-19T04_58_33.htm Ком. На этой странице блога (и на 8 предыдущих страницах, начиная с марта 2017) банк упоминался среди банков, капитал которых был менее разрешенного минимума в 300 млн. Т.о. капитал банка был менее разрешенного минимума уже 9 месяцев подряд, поэтому отзыв лицензии был ожидаем.
----------------------------------------
1. ВТБ24 перестал существовать (ликвидирован), т.к. присоединен к ВТБ http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10207861
2. ЦБ гарантировал непрерывность деятельности Промсвязьбанка, Бинбанка и ФК Открытие на время санации http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_59_17.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_59.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_09.htm
3. 1% населения Земли владеет 82% всех богатств. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10231240
4. ЦБ направил Ананьевым, владеющим 52% банка Возрождение, предписание о том, что у них есть право голоса только по 10% акций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10231172 ЦБ дал Ананьевым месяц на продажу «Возрождения»​ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10227898
5lexxx  (5lexxx)
#
1. Moody's понизило рейтинги татарстанского Акибанка до Caa1, ухудшив прогноз со стабильного на негативный. smile:!: https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Akibanks-deposit-ratings-to-Caa1-from-B3-outlook--PR_378181?lang=ru&cy=easterneur ЗЫ Дым от домино в РТ еще не рассеялся?
2. У «Возрождения» "потерялись" 19% акций. smile:o https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/22/748581-u-vozrozhdeniya-poteryalis-aktsii
Бе Ри  (дай)
#
1. Теперь уже по-русски: Moody's понизило рейтинг Акибанка до «Caa1» с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10236884
2. Похоже, что проверка ЦБ выявила недостачу денег в кассах КБ Спутник http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6209233#message6209233
3. Об ужесточении требований ЦБ к банкам с 2018 г., в частности, об ужесточении норматива Н25 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&PAGEN_1=353#forum-message-list
5lexxx  (5lexxx)
#
1. RAEX резко понизило рейтинг банка «Возрождение», с ruВВВ- до ruВ+, сохранило развивающийся прогноз и статус «под наблюдением». smile:!: https://raexpert.ru/releases/2018/Jan26b
2. Промсвязьбанк подал иск к акционеру банка «Возрождение» на 7 млрд руб. https://www.kommersant.ru/doc/3532776
3. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на февраль. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10241272
4. Moody's указало на риски из-за нового механизма санации банков. https://www.rbc.ru/finances/26/01/2018/5a6b1c029a7947238ba36da2
5. В Промсвязьбанке, Бинбанке и Открытии можно размещать ДС с минимальными рисками на срок до 3-х лет. В роли гаранта - ФКБС / ЦБ (в лице зампреда Василия Поздышева). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10245167
Бе Ри  (дай)
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1. RAEX присвоило банку «Москва Сити» рейтинг «ruB+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10248162
2. Группа «Онэксим» подала ходатайство в ФАС о покупке 100% ​ МФК банка (= Международный Финансовый Клуб) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10247508 Ком. Появились шансы на улучшение положения в банке с рейтингом Саа1 от Moody's http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9857616
3. Вступили в силу новые требования к деловой репутации и квалификации банкиров и финансистов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10246356
4. К 2019 г. 150 банков получат базовую лицензию, а остальные (большинство) - универсальную, при этом 63 банка готовы увеличить капитал для получения универсальной лицензии https://www.kommersant.ru/doc/3533412
Бе Ри  (дай)
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ЦБ отключил тюменский СБРР (= Сибирский банк реконструкции и развития) от БЭСП https://1prime.ru/finance/20180131/828400508.html Банк не проводит платежи http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10253381 Ком. банк в зоне риска с 2016 г. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (13)
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1. Московско Парижский Банк сменил название на «Реалист» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10253216 Ком. см. http://www.banki.ru/blog/day2/9165.php (9)
2. Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10252572
4. Совкомбанк увеличил долю в Росевробанке до 35% http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9Aw5kGs6SUanvX57G7ZJzg-B-B
4. Сбербанк продает турецкий Denizbank http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10249550
5. Суд арестовал 38,1% акций «Возрождения» https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/31/749575-arestoval
6. ФРС США сохранила ставку рефинансирования на уровне 1,25—1,50% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10254196
7. Моя концепция "белого списка" банков и "безопасных" банков http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6218358#message6218358
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