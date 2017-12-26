Новости по итогам отчетности за ноябрь 2017 г.

Уралтрансбанк (Н1.2 - 21 дня, Н1.1 - 1 день), НКО Нарат (Н16.1 - 24 дней).
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 9 месяцев подряд. НКО Нарат (дочка Ак Барса) нарушает нормативы 3ий месяц подряд.
ЦБ ввел ВА в Промсвязьбанк и объявил о его санации через ФКБС, АВБ также продолжит работать в обычном режиме http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15122017_091904ik2017-12-15T09_28_43.htm
ЦБ ввел в банк ВВБ ВА и мораторий http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12122017_090044ik2017-12-12T08_49_15.htm Для вкладчиков и ИП наступил страховой случай.
Приказом Банка России функции ВА по управлению банком «Открытие» возложены на УК ФКБС с 29.11.2017.
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29112017_090037ik2017-11-29T08_59_22.htm
ЦБ взял под контроль РГС банк (=Росгосстрах банк)
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6122430#message6122430
и банк Траст http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6122338#message6122338
Бинбанк (и Рост) на санации в ФКБС с 21 сент http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm ЦБ утвердил план санации Бинбанка http://cbr.ru/press/pr/?file=13102017_182442ik2017-10-13T18_23_42.htm http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10059008
ЦБ утвердил Собинбанк в качестве санатора Генбанка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=22122017_161119ik2017-12-22T16_10_41.htm
Банк РФК (=Российская финансовая корпорация) определен санатором Тимер банка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15122017_145356ik2017-12-15T15_04_03.htm
В банке Советский продолжает работать ВА от АСВ, продленная на 6 месяцев
http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14418
=========================================================
В ноябре банки не допускали задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 («Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств»)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
================================================
В ноябре Альфа-банк и Сбербанк допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у этих банков носит технический характер из-за незначительности сумм.
==================================================
Банки, капитал которых на 1 декабря был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Алтайбизнес банк, Народный банк Тувы
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
После предыдущей записи в блоге 28.11.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Солидарность (Москва), Преодоление, Новопокровский, Европейский стандарт, Канский
======================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. 15.12.2017 Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 7,75% годовых. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15122017_133000keyrate2017-12-15T13_25_57.htm
2. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на январь. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10181086
3. ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до уровня 1,25—1,5% годовых http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10166812
4. Мовчан: ЦБ признал реальную инфляцию в 11% (в 3 раза выше заявленной) http://www.mk.ru/economics/2017/12/12/movchan-cb-priznal-realnuyu-inflyaciyu-v-3-raza-vyshe-zayavlennoy.html Ком. ИМХО Росстат манипулирует официальной инфляцией за счет манипуляции с поправочными коэфф-тами, даже если и предположить, что сами цены товаров для расчета инфляции берутся верные (но и в этом есть сомнения)
5. Reuters: ВЭБ готовится передать банк «Глобэкс» Росимуществу. https://rns.online/finance/Reuters-VEB-gotovitsya-peredat-bank-Globeks-v-Rosimuschestvo-2017-12-19/
6. "Fitch понизило рейтинг устойчивости МКБ до «b+» с «bb-», рейтинг субординированного долга — до «B» с «B+», а рейтинг бессрочных бумаг — до «CCC» с «B-». " http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10180132
Ком. Fitch просто приблизило свои рейтинги МКБ к рейтингам Мудис, которые Мудис выставило ещё в сентябре 2017 http://www.banki.ru/blog/day2/9068.php (N 8 ) При этом рейтинги Мудис остаются хуже, чем у Фичи. У Фичи по бессрочным субордам рейтинг пред-преддефолтный, а у Мудис по всем субордам.
7. Наблюдается резкий падёж акций ВТБ http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcii-banka-vtb-rukhnuli-vtoroy-raz-za-mesyac-1011690271 Ком. Уж не к дыре ли?
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Интересная информация о банках в открытой печати после 28.11.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Банк «Северный кредит» испытывает серьезные проблемы с ликвидностью.
http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=22-12-2017&newsid=249245 Врио предправления Крылов и ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами Банка, исчезли. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10190140
Северный кредит отключен от БЭСП http://mbkcentre.pro/main_post/245859 Ждём.
2. RAEX резко понизило рейтинг Эксперт Банка - до уровня ruCC, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2017/Dec01d
3. RAEX понизило рейтинг Евроазиатского Инвестиционного Банка до уровня «ruССС» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10155268 Ком. Еще 2 года назад было замечено, что банк относится к классическим пылесосам: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894
4. КБ "Флора-Москва": планируется реорганизация, включая преобразование в НКО, слияние с другим кредитным учреждением, рассматривается возможность и целесообразность ликвидации банка. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WLfNvuFTcE-C354jkeNYBgA-B-B
5. Fitch отозвало без подтверждения рейтинг CCC ПАО "Восточный", с дипломатичной формулировкой "по коммерческим соображениям". https://www.fitchratings.com/site/pr/1034526
6. Совкомбанк, являвшийся держателем 24% акций Модульбанка, вышел из состава его акционеров. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cbEfK99mMEithgjxbv-AyCw-B-B Акции проданы основному акционеру Модульбанка (и совладельцу Восточного) Аветисяну. https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/12/18/745667-sovkombank
7. Собственники АТБ (= Азиатско Тихоокеанский Банк ) снизили свои доли до 10%. Банк творчески исполнил предписание ЦБ. https://www.kommersant.ru/doc/3502086
8. 25.12.2017 произошло резкое падение еврооблигов УБРиР (= Уральский банк реконструкции и развития )
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6151917#message6151917
9. RAEX, присвоив рейтинг ruВ+ Банку МБСП, косвенно подтверждает: банк находится в зоне риска. https://raexpert.ru/releases/2017/Dec18
10. S&P понизило рейтинг "Возрождения" до уровня "В", оставив его на негативном пересмотре.
https://1prime.ru/finance/20171219/828273959.html Moody's понизило до «B2» и оставило на пересмотре рейтинг «Возрождения». https://1prime.ru/finance/20171221/828282192.html
Зампред ЦБ Поздышев: к банку «Возрождение» вопросов с точки зрения надзора нет, но Ананьевым придется снизить долю в нем до 10%. https://www.rbc.ru/finances/15/12/2017/5a33f4169a79472bf95809bc Ком. Вопросов нет, но будут (с)
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Русский тороговый банк ( РТБК ), Уралтрансбанк, Металлург, НКО Арб-инкасс, Телекоммерц, НКО Финчер, Башкомснаббанк, Аспект, УБРиР ( Уральский банк реконструкции и развития ), МИнБ ( Московский индустриальный банк ).
Бросилось в глаза, что Руссобанк, Донхлеббанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1
Среди банков, не находящихся на санации, лидируют МИнБ (Московский Индустриальный банк), Абсолют банк, Еврофинанс Моснарбанк (ключевые слова: Венесуэла, Роснефть), Восточный, Зенит, Башкомснаббанк.
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Завершается голосование за Человека Года 2017. Те из посетителей блога, которые ещё не проголосовали и
считают этот блог полезным для себя, пока ещё имеют возможность проголосовать за 5lexxx, который вносит огромный вклад в поддержание этого блога https://www.banki.ru/services/votes/vote.php?VOTE_ID=121
Ещё раз спасибо 5lexxx!
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Музыкальная пауза. Импортзамещение в действии! Специально для кошки! The cat (Мурка),
клип: https://www.youtube.com/watch?v=Rs_rDXcxD28 (исполнение https://www.youtube.com/watch?v=SWvNT2rv5t8 )
Вариант Мурки на русском про Рабиновича и с хэппи эндом: https://www.youtube.com/watch?v=aIBC-lvOedM
Вариант Распутиной (про выборы! - актуально!) https://www.youtube.com/watch?v=I3Jk2-3GJnA
(пропущен текст: "Раз пошли на дело, выпить захотелось, и зашли в шикарный ресторан...")
Вариант Высоцкого (тоже есть про выборы, но конец мрачный) https://www.youtube.com/watch?v=11EAlSXGgYY
Вариант про чекистов ("что тебя заставило... пойти работать в губчека?") https://www.youtube.com/watch?v=kGvz1AYrg1k
Комментарии 17
2. 25.12.2017 завершена внеплановая тематическая проверка МИнБанка - пора уже. http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=17450112100&giko=y
3. Поздравляю Автора блога и всех его подписчиков с наступающими праздниками! Пусть выбранные Вами банки будут правильными, за пределами зоны риска! Всем здоровья и полного благополучия.
Что-то Русский стандарт нигде не светится...
4. Мовчан: ЦБ признал реальную инфляцию в 11% (в 3 раза выше заявленной) http://www.mk.ru/economics/2017/12/12/movchan-cb-priznal-realnuyu-inflyaciyu-v-3-raza-vyshe-zayavlennoy.html Ком. ИМХО Росстат манипулирует официальной инфляцией за счет манипуляции с поправочными коэфф-тами, даже если и предположить, что сами цены товаров для расчета инфляции берутся верные (но и в этом есть сомнения)
[QUOTE]
По инфляции. Бред несет товарищ Мовчан, а мк - цитирует, поэтому ни того, ни другого больше не нужно упоминать в таком серьезном блоге.
т.н. "наблюдаемая инфляция" - это данные ООО "инФОМ" на основе опросов населения (т.е. это мнение населения), которые ЦБ использует в своей аналитике "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения". Что касается манипуляций Росстата - по ИПЦ возможностей меньше (это один из немногих т.н. "не досчитываемых на основе доп.поступивших данных" показателей), скорее есть некоторые проблемы методол.характера, которые иногда вскрываются (пример я приводил в профильной ветке соседнего раздела)
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=162490&MID=6055577#message6055577
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Русский стандарт был на предыдущей странице блога http://www.banki.ru/blog/day2/9165.php (N3) Держатели дефолтных облигов компании Тарико Russian Standart Ltd ведут с ним переговоры. Если будут новости, то они появятся в комментах к блогу. Но по отчетности банк уже давно относится к зоне риска http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=russkiy-standart-2289&BankMenu=nadezhnost и рейтинг банка от Мудис пред-преддефолтный. После дефолта Russian Standart Ltd риски выросли ещё больше.
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1. АктивКапитал Банк не пополняет вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10197485
2. RAEX (Эксперт РА) отозвало без подтверждения рейтинг ruCCC с негативным прогнозом Нэклис Банка https://raexpert.ru/releases/2017/Dec27d
3. RAEX присвоило рейтинг Банку «Славянский кредит» на уровне ruB https://raexpert.ru/releases/2017/Dec27o
4. RAEX присвоило банку «Еврокапитал Альянс» рейтинг «ruB» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10193782
2. Moody's отозвало рейтинги КБ «Ренессанс Кредит» с дипломатичной формулировкой "по причинам делового характера". https://www.moodys.com/research/Moodys-withdraws-CB-Renaissance-Credit-LLCs-ratings--PR_377651?lang=ru&cy=easterneur
3. РусЮгбанк (=Русский Южный банк), единственным акционером которого выступает Банк «Национальный стандарт», намерен реорганизоваться в форме присоединения к последнему. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0IzAXihOrEOMOIgZ4fCYcQ-B-B
-------------------------------------
1. Изменения в законодательстве РФ в 2018 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6166182#message6166182
2. В 2018 банки в РФ разделятся на универсальные и базовые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10204056
3. ЦБ рассказал о новациях для банков в 2018 году http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10205004
4. Пишут, что банк Агросоюз не открывает вклады http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=115558&MID=6176903#message6176903 Ком. Банк упоминался на предыдущей странице блога http://www.banki.ru/blog/day2/9165.php (10)
1. Солидные СМИ это подтверждают. "Банк приостановил открытие вкладов до специального решения руководства банка", - пояснили в Агросоюзе. https://1prime.ru/finance/20180109/828323486.html 10.01.18 Банк возобновил прием вкладов. http://www.asbank.ru/novosti/
2. Совкомбанк, владеющий 34% акций Росевробанка, обсуждает возможность слияния с последним. https://rns.online/finance/Sovkombank-obsuzhdaet-vozmozhnost-sliyaniya-s-Rosevrobankom-2018-01-15/
3. НБК-Банк реорганизуется в форме присоединения к Москоммерцбанку. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2NA84Aro-CEqapbNAduVfuw-B-B
4. RAEX понизило рейтинг Банка «СИАБ» до ruB+, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jan16a
5. Ъ: ЦБ передаст Промсвязьбанк правительству для обслуживания военных и госконтрактов. https://www.kommersant.ru/doc/3523063?utm_campaign=push&utm_source=kommersant
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1. ВТБ24 перестал существовать (ликвидирован), т.к. присоединен к ВТБ http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10207861
2. ЦБ гарантировал непрерывность деятельности Промсвязьбанка, Бинбанка и ФК Открытие на время санации http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_59_17.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_59.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_09.htm
3. 1% населения Земли владеет 82% всех богатств. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10231240
4. ЦБ направил Ананьевым, владеющим 52% банка Возрождение, предписание о том, что у них есть право голоса только по 10% акций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10231172 ЦБ дал Ананьевым месяц на продажу «Возрождения» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10227898
2. У «Возрождения» "потерялись" 19% акций. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/22/748581-u-vozrozhdeniya-poteryalis-aktsii
2. Похоже, что проверка ЦБ выявила недостачу денег в кассах КБ Спутник http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6209233#message6209233
3. Об ужесточении требований ЦБ к банкам с 2018 г., в частности, об ужесточении норматива Н25 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&PAGEN_1=353#forum-message-list
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2. Промсвязьбанк подал иск к акционеру банка «Возрождение» на 7 млрд руб. https://www.kommersant.ru/doc/3532776
3. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на февраль. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10241272
4. Moody's указало на риски из-за нового механизма санации банков. https://www.rbc.ru/finances/26/01/2018/5a6b1c029a7947238ba36da2
5. В Промсвязьбанке, Бинбанке и Открытии можно размещать ДС с минимальными рисками на срок до 3-х лет. В роли гаранта - ФКБС / ЦБ (в лице зампреда Василия Поздышева). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10245167
2. Группа «Онэксим» подала ходатайство в ФАС о покупке 100% МФК банка (= Международный Финансовый Клуб) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10247508 Ком. Появились шансы на улучшение положения в банке с рейтингом Саа1 от Moody's http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9857616
3. Вступили в силу новые требования к деловой репутации и квалификации банкиров и финансистов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10246356
4. К 2019 г. 150 банков получат базовую лицензию, а остальные (большинство) - универсальную, при этом 63 банка готовы увеличить капитал для получения универсальной лицензии https://www.kommersant.ru/doc/3533412
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1. Московско Парижский Банк сменил название на «Реалист» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10253216 Ком. см. http://www.banki.ru/blog/day2/9165.php (9)
2. Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10252572
4. Совкомбанк увеличил долю в Росевробанке до 35% http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9Aw5kGs6SUanvX57G7ZJzg-B-B
4. Сбербанк продает турецкий Denizbank http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10249550
5. Суд арестовал 38,1% акций «Возрождения» https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/31/749575-arestoval
6. ФРС США сохранила ставку рефинансирования на уровне 1,25—1,50% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10254196
7. Моя концепция "белого списка" банков и "безопасных" банков http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6218358#message6218358