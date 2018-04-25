Новости по итогам отчетности за март 2018 г.

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 20 дней).
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 13 месяцев подряд.
Автовазбанк (АВБ) забрали в ФКБС (раньше он был на санации у Промсвязьбанка) http://www.cbr.ru/press/PR/?file=04042018_182601ik2018-04-04T18_25_16.htm Ком. Интересно, что будет с филиалом АВБ на Кипре. (Аналогичный вопрос по филиалу ПСБ на Кипре). ЦБ выделил ср-ва на санацию АВБ http://www.cbr.ru/press/PR/?file=20042018_130931ik2018-04-20T13_08_59.htm
Банк "плохих долгов" будет создан на базе "Траста". Лицензия Рост банка будет аннулирована.
https://www.kommersant.ru/doc/3591093
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В марте ОФК банк и банк ВВБ (у обоих лицензии уже отозваны) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому
счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В марте Сбербанк, ВВБ (лиц. отозв.), Альфа банк, Росбанк, МСП, Форштадт допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка банков носит технический характер
из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 апреля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Риал Кредит, Новый промышленный банк, Межбанковский кредитный союз, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присвутсвуют МИнБ, УБРиР, КС банк, Кранбанк, Чувашкредитпромбанк, Уссури.
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После предыдущей записи в блоге 28.3.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Активкапитал банк, Лайтбанк, НКО Умут, ВВБ, Конфидэнс банк, НКО Лидер, ЛОГОС, РТБК (Русский Торговый Банк).
ЦБ вышел на проектную мощность (отозвал 8 лицензий за месяц).
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам,
новости ЦБ:
1. Новые санкции США привели к обвалу бирж в РФ и падению рубля http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10379190 $>60 руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10380009 евро>74 руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10380083
2. C 6 апреля по 8 мая Минфин закупит на внутреннем рынке валюты на 240,7 млрд рублей. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10385401 Ком. Задумайтесь: Что делать гражданам, если госорганы, обладающие более полной инфой, покупают валюту?
Ещё комменты: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6379832#message6379832
3. В конгресс США внесен законопроект, требующий "запретить американским лицам заниматься трансакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после даты наложения санкций". http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10383120 Ком. Если закон примут, то рубль может упасть к доллару на 50% ИМХО.
4. Цена нефти Brent превысила 73 доллара впервые с 2014 года http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10385660
Ком. Нефть пошла в диапазон $ 80-90, это приведет к краткосрочной стабилизации рубля на горизонте 2х месяцев (если не будет негативных факторов, описанных в предыдущем пункте), курс доллара, вероятно, будет немного выше 60 руб. Однако потом вероятен обвал цены нефти в 2-2,5 раза (возможно, в конце лета или в осенью), тогда доллар обновит исторический максимум к рублю (85 руб/$). Всё это независимо от развития сценария с санкциями. Подробнее (прогноз по ФР и курсу рубля) http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6361444#message6361444
5. "Обзор банковских тенденций в I квартале 2018 г." от РИА Рейтинг. http://riarating.ru/banks/20180412/630089031.html
6. ЦБ снял ограничение на повышение ключевой ставки. https://1prime.ru/articles/20180416/828721682.html Ставка может быть повышена в зависимости от темпов девальвации рубля / роста инфляции.
7. ЦБ может повысить прогноз по инфляции на 2018 г. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10394750
8. ЦБ не исключает введение ограничений на кредитование компаний в валюте. https://www.rbc.ru/economics/16/04/2018/5ad458069a7947cc915fa047?from=newsfeed
9. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на май. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10408144
10. Глобальные инвесторы начали готовиться к падению рынков https://www.finanz.ru/novosti/fondy/globalnye-investory-nachali-gotovitsya-k-padeniyu-rynkov-1021500096 Ком. о возможном обвале рубля, нефти и ФР в этом году http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6385564#message6385564
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Интересная информация о банках в открытой печати после 28.3.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. АТБ (=Азиатско-Тихоокеанский банк) выразил сомнения в непрерывности своей работы. ЦБ предписал Банку досоздать резервы до 1 апреля и проводит его проверку. https://www.rbc.ru/finances/03/04/2018/5ac3cb7c9a794754d08ef0b9
Суд заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка Вдовина http://www.rapsinews.ru/moscourts_news/20180425/282582161.html
Азиатско-Тихоокеанский Банк не принимает средства во вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10427256
2. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг ruB с негативным прогнозом Трансстройбанка. https://raexpert.ru/releases/2018/Apr19
3. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг ruBB+ Тамбовкредитпромбанка. https://raexpert.ru/releases/2018/Apr19b
4. RAEX отозвало рейтинг ruBB- Сельмашбанка https://raexpert.ru/releases/2018/Apr09 Банк остался без единого рейтинга.
5. RAEX (Эксперт РА) отозвало рейтинг ruBBB РусЮгбанка без подтверждения https://raexpert.ru/releases/2018/Apr25c
Ком. Ранее ЦБ сообщил о начале присоединения к РусЮгбанка к банку «Национальный Стандарт»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10296118
6. RAEX понизило рейтинг Невскому банку до ruССС, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Apr06h
7. RAEX присвоило достаточно низкий рейтинг Унифондбанку: ruB-, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Apr12a
8. RAEX понизило рейтинг Банка Альба Альянс на 1 ступень, до ruВ+. https://raexpert.ru/releases/2018/Apr20d
9. Заведено уголовное дело и начались обыски в банке Развитие Столица. http://rf-smi.ru/krim/46585-zavedeno-ugolovnoe-delo-i-nachalis-obyski-v-banke-razvitie-stolica.html
10. Банк РФК (=Российская Финансовая Корпорация) - в расширенном санкционном списке США. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10376623
11. Арестовано 20% акций «Ак Барса» по делу Татфондбанка
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6334075#message6334075
12. Башкомснаббанк стал Роскомснаббанком. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10362528
13. Совкомбанк закрыл сделку по покупке 30% акций РосЕвроБанка, увеличив долю в его капитале до 75%. http://bankir.ru/novosti/20180420/sovkombank-zakryl-sdelku-po-pokupke-30-akcij-rosevrobanka-10139234/
ЦБ разрешил Совкомбанку консолидацию более 75% акций РосЕвроБанка.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10380803
Ком. Стратегия неорганического роста за счет поглощений, реализуемая Совкомбанком, характерна для пирамид
(можно вспомнить Бинбанк, Открытие, Роскред и др.) http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=327624&MID=5459765#message5459765
14. ЦБ спрятал доли находящегося под санкциями США Вексельберга в Меткомбанке (9,9%) и МФК (39,4%). https://www.rbc.ru/finances/16/04/2018/5ad4559d9a7947c9815fa03d
15. Набсовет ВЭБа одобрил объединение «Глобэкса» и Связь-Банка на базе последнего. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10413577
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=4
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, МИнБ (Московский индустриальный банк), Ресурс-Траст, Газбанк, АТБ (=Азиатско-Тихоокеанский банк), Международный расчетный банк, Кузнецкий Мост, УБРиР Уральский банк реконструкции и развития).
Бросилось в глаза, что Эко-инвест, Донхлеббанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=4
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют МИнБ (Московский индустриальный банк) и АТБ (=Азиатско-Тихоокеанский банк).
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога!
Поздравляем форумчанина super с вручением поощрительного приза "Людей года" за большой вклад в развитие форума и за создание лучшего блога на сайте банки.ру ! http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10320559
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Музыкальная пауза. К 50-летию создания фильма "Интервенция" (Ленфильм, 1968), который был снят
в редком жанре буфф, признан идейно чуждым и вышел в прокат только через 20 лет.
1. Гром прогремел, золяция идёт https://ok.ru/video/4124837142
2. До нашей эры соблюдалось чувство меры (песня не вошла в фильм) https://www.youtube.com/watch?v=kNYO0E8LOrs
3. В Валиховском переулке https://www.youtube.com/watch?v=qVsmQ3ap5Go
4. Деревянные костюмы https://www.youtube.com/watch?v=NzTtKdKxwt4
Комментарии 10
Переговоры о санации с ЦБ банк вел с октября 2017 http://www.banki.ru/blog/day2/9165.php (2)
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Сегодня ЦБ отозвал лицензии у 2х банков
1. Новый Кредитный Союз http://cbr.ru/press/PR/?file=26042018_084926ik2018-04-26T08_48_46.htm У банка было 24 обменника. При усилении волатильности курса рубля ЦБ усиливает борьбу с обменниками.
2. Эльбин http://cbr.ru/press/PR/?file=26042018_083842ik2018-04-26T08_34_38.htm Банк упоминался в блоге в отчетности за январь http://www.banki.ru/blog/day2/9417.php (9)
2. Региональные СМИ: Банк «Холмск» перестал принимать новые вклады и пополнять действующие. https://astv.ru/news/politics/2018-04-27-bank-holmsk-perestal-prinimat-novye-vklady-i-popolnyat-dejstvuyushie
3. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27042018_133000key.htm
4. ЦБ утвердил докапитализацию Банка «Траст» и Рост Банка в размере 300 млн руб. и 350 млн руб. соответственно. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27042018_120009ik2018-04-27T11_59_47.htm
5. ЦБ стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Автовазбанка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27042018_111939ik2018-04-27T11_18_32.htm
2. ЦБ в 2017 г. получил убыток в размере 435,3 млрд руб., по большей части из-за санации банков. Из-за убытка ЦБ федеральный бюджет недополучит часть доходов. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/05/04/768660-tsentrobank-poluchil-ubitok
3. Минфин с 10 мая по 6 июня закупит валюты на рекордную сумму - 322,8 млрд. руб. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/07/768769-minfin-uvelichit-zakupki-valyuti-do-ocherednogo-rekorda
4. Региональные СМИ: банк «Синергия» начинает процедуру смены статуса на РНКО. https://news.sarbc.ru/main/2018/05/07/216494.html
5. Московский кредитный банк, по мнению агентства Bloomberg, находится в зоне риска попадания под санкции США из-за кредитования «Роснефти». https://www.kommersant.ru/doc/3623550
2. Суд арестовал долю в 41,6% в капитале «МБА-Москва» в пользу Сбербанка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10455395
3. ЦБ стал владельцем «Траста» и Рост Банка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14052018_125726inf1.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14052018_125726inf2.htm
4. «Роскосмос» станет санатором Фондсервисбанка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14052018_195705if2018-05-14T19_54_14.htm
5. Fitch опубликовало обзор российских банков за 3 м-ца 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10030906
3. Минфин с 10 мая по 6 июня закупит валюты на рекордную сумму - 322,8 млрд. руб. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/07/768769-minfin-uvelichit-zakupki-valyuti-do-ocherednogo-rekorda
Т.о. минфин потратит на покупку валюты почти в 1,5 раза больше рублей, чем месяцем раньше. А рубли он где возьмет? А вот где: Минфин РФ в этом году может увеличить объем чистых внутренних заимствований на 200 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10412049 Ком. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6379832#message6379832
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1. АКРА присвоило банку «Восточный» рейтинг «В+(RU)» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10466903
2. США обогнали РФ по суточной добыче нефти http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6422298#message6422298 Ком. Наблюдается взрывной рост добычи сланцевой нефти в США, как и было спрогнозировано в этом сообщении http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6361444#message6361444
Ждем реализацию и других прогнозов из этого сообщения (разворота и обвала нефтяных цен вскоре после достижения ценой Брент района $ 90 летом).
3. Интервью Гуриева о неравенстве богатства в РФ и о снижение нефтяных цен к уровню $ 50 в последующие 2-3 года (он дипломатично не говорит, что такое снижение нефтяных цен бывает через обвал - резкое колебание цены в течение неск-их месяцев) http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6422507#message6422507
4. Morgan Stanley пророчит рецессию в РФ в 2018 г. и снижение ВВП на 0,5% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10469095
НБК-Банк ликвидирован по причине присоединения к Москоммерцбанку http://www.moskb.ru/press/advertisements/4857/
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1. Транскапиталбанк (=ТКБ) получил новые кредиты на санацию Инвестторгбанка (=ИТБ) и продлил старые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10439787
2. АКРА присвоило банку «Итуруп» рейтинг «В+(RU)» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10443490 Ком. У банка половина активов лежит на НОСТРО у нерезов, а по ним почти нет оборотов, так же и у Внешпромбанка было. http://kuap.ru/banks/2390/balances/ А у АКРА чувствуется отсутствие опыта рейтингования.
3. Август Мейер вышел из капитала Энергомашбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10442067 но остается совладельцем компании Юлмарт, которая не вернула Сбербанку кредит в 1 млрд http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10326773 и остается совладельцем Кранбанка, который находится в зоне риска, см. http://www.banki.ru/blog/day2/9068.php (1) Последний рейтинг Энергомашбанка был отозван Раексом 2 года назад с уровня В++ http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php (7)
4. Иностранные инвесторы выходят из рублевых инструментов (акции, облигации) на $ 0,7-1 млрд в месяц и их выход усиливается. https://www.finanz.ru/novosti/fondy/inostrancy-rasprodayut-rossiyskiy-gosdolg-chetvertuyu-nedelyu-podryad-1024992972 Ком. Минфин скупает валюту за рубли примерно на $ 5 млрд в месяц (80% профицита счета текущих операций) и объём скупки валюты растёт (см. выше коммент от 16.05), поэтому и рубль не укрепляется несмотря на рост нефтяных цен.
5. Контролирующий акционер Донхлеббанка является также владельцем застройщика "Норманн" http://www.banki.ru/banks/bank/donkhlebbank/ структурам которого угрожает банкротство http://nsp.ru/news/16359-bankroty-normanna
6. Сбербанк продал свою турецкую дочку Денизбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10473700 Теперь у турок нет в заложниках дочек отечественных банков, поэтому риски дочек турецких банков в РФ резко возрастают, становятся зависимыми от колебаний внешний политики. Самая крупная дочка турецкого капитала в РФ - Кредит Европа банк.
7. Газбанк включаем в зону риска. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6429316#message6429316
8. Кудрин: цена на нефть может опуститься до 50 долларов за баррель в ближайшие три года http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10480446
2. RAEX присвоило Кубаньторгбанку невысокий рейтинг, на уровне ruВ. https://raexpert.ru/releases/2018/May24
3. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на июнь. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10482079
4. «О.К. Банк» (=Окский) с 24.05.2018 прекратил открывать вклады и принимать доп. взносы в ранее открытые вклады. https://oaookb.ru/news/uvedomlenie-o-prekrashchenii-privlecheniya-denezhnyh-sredstv-vo-vklady ЗЫ Скорее всего, Банк получил предписание ЦБ...
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1. Медведев распорядился передать почти 100% акций Промсвязьбанка в казну РФ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10487062
2. О1 Group Бориса Минца допустила дефолт, 8 мая не исполнила оферту по выкупу облигаций на 13,9 млрд рублей. Всего у «О1 Груп Финанс» пять выпусков облигаций общим объемом 87 млрд рублей. Ещё O1 Group задолжала МКБ по кредитам 25 млрд рублей. Владелец «Россиума» Роман Авдеев заявил, что концерн выкупил кредит у банка. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10485045 Ком. Интересно, какие ещё банки (кроме Открытия) являются кредиторами/держателями облигаций О1 Груп?