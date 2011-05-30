Популярные сообщения

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Алексей Дегтярев 30.05.2011 11:00 degtyarev
Бумага и цифры
Не так давно проводили рекламную кампанию. Естественно, встал вопрос о распределении бюджетов между носителями (радио, ТВ, "наружка", интернет, пресса и т.д.). Есть открытая статистика, которая подтверждает усиление роли интернета как канала продвижения. Читать далее
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Алексей Дегтярев 18.03.2011 13:07 degtyarev
Отказали в обслуживании по электронной почте (Ситибанк)
Здравствуйте. Хочу проконсультироваться о стандартах качества обслуживания в банках у понимающих коллег. Читать далее
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Алексей Дегтярев 04.02.2011 14:39 degtyarev
Все по местам
В последнее время стал задумываться, почему одни подрядчики вызывают уважение и желание продолжать сотрудничество, а другие - желание побыстрее расстаться. Проблема даже не в клиентоориентированности. Дело в людях на той стороне договора. Читать далее
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Екатерина Суворова 07.12.2010 14:15 degtyarev
Поздравляем нашего блогера, генерального директора B2B-Center с Днем Рождения!
Дорогие друзья! «У меня растут года - скоро мне...», нет, не 17 и не мне Сегодня знаменательная дата у нашего коллеги-блогера, генерального директора системы электронных торгов B2B-Center Алексея Дегтярева. И вот я решила поселиться сегодня в его блоге, чтобы от имени Банки.ру произвести официальную церемонию. Алексею сегодня 30 лет - почти юбилей. Давайте поздравлять друг друга не только в Курилке, но и на самой что ни на есть доске почета. Церемонию считаю открытой! Алексей, с праздником и спасибо за взвешенные и регулярные, интересные сообщения! Читать далее
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Алексей Дегтярев 02.12.2010 14:11 degtyarev
Чем наполним Tabula rasa?
На мой взгляд, выбирая мобильное устройство для работы, нужно отталкиваться не только и даже не столько от «железной» составляющей, сколько от наличия необходимого программного обеспечения. Чуть менее полугода назад приобрел планшетный компьютер на iOs. И сразу озадачился вопросом, какие программы использовать. Читать далее
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Алексей Дегтярев 19.10.2010 13:39 degtyarev
Банки смотрят на мир достаточно консервативно
Это оправдано, хотя и не всегда. Хочу поделиться альтернативным взглядом на электронные площадки, представив, что я банкир. Читать далее
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Алексей Дегтярев 01.10.2010 13:44 degtyarev
О пользе книг
На мой взгляд, очень полезный блог ведет Ольга Стрелкова, просвещая нас о литературе практического содержания. Хочу поддержать инициативу и рассказать о своем опыте «книговодства» в B2B-Center.ru. Читать далее
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Алексей Дегтярев 06.09.2010 16:13 degtyarev
Ученье – свет!
Мы в B2B-Center, как и во многих других компаниях, обучаем своих сотрудников. Сомнений в необходимости обучения нет – ученье свет! Другое дело – как выстроить стройный процесс обучения на благо компании и работника, соблюдая правильный баланс между потребностями работника в разностороннем развитии за счет работодателя и целями самой компании. Читать далее
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Алексей Дегтярев 20.08.2010 13:11 degtyarev
Обязательства статуса против реальностей бизнеса
По долгу работы приходится бывать на ММВБ на презентациях интернет и ИТ компаний для венчурных фондов. Удивил ряд моментов. Со стороны инвесторов состав достаточно представительный, в том числе и фонды крупнейших банков. При этом уровень презентаций, ищущих деньги молодых людей, порой ниже дипломных работ. В некоторых финансовая составляющая будущего бизнеса укладывается в три-четыре цифры: нужно денег, планируем через столько лет получить огромную прибыль. Читать далее
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Алексей Дегтярев 03.08.2010 13:01 degtyarev
Правильное «спасибо» - отличная мотивация
Понимают это, конечно, все. Но! Как часто не говорим своим подчиненным: «Спасибо/ты молодец/получилось отлично!» По законам экономики - ресурсы ограниченны. Особенно время. На все задачи его не хватает, а уж на благодарность, и говорить нечего. Бросаем незаметное, тихое, тусклое «спасибо». И главное, есть оправдание - некогда. По своему опыту - путь в тупик. Читать далее
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Алексей Дегтярев 30.07.2010 11:29 degtyarev
Всему свое время
Традиция: газеты покупают утром, пиво - вечером, а доступ к электронным торгам – когда нужна прозрачность и оптимизация бизнеса. Всему свое время. Газеты и пиво – тут я, конечно, утрирую, но все же это традиция. А вот на словосочетание «электронные торги» многие неизменно отвечают: «Это перспективно». Почему перспективно? Это настоящее. Читать далее
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Алексей Дегтярев 26.07.2010 11:55 degtyarev
По тонкой грани между жизнью и работой
Всегда ли мы проводим грань между жизнью и работой? Где кончается одно и начинается другое? Казалось бы, ответ крайне прост… Но если вдуматься – так ли он очевиден? Возьмем, например, такие профессии как «журналист» или «пиарщик». Чем больше я сталкиваюсь с этими творческими людьми, тем острее понимаю, что большинство из них уже не видят грани между своей профессиональной деятельностью и личной жизнью. Из рассказов моих друзей и знакомых данных профессий выходит, пиарщики так сдружились с кем-то из журналистов, что уже не очевидно, чего здесь больше - приятельских отношений или совместной работы. Зачастую искренняя дружба (а иногда даже нежные отношения) так тесно переплетаются с профессиональными интересами, что провести «тонкую красную линию» становится невозможно. Читать далее
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Алексей Дегтярев 16.07.2010 17:54 degtyarev
Жареное солнце больших городов
Один большой чиновник с должностью врача предложил ввести в России практику жарких стран – увеличенный обеденный перерыв (сиесту). Жаркое время дня сотрудники могут пережить во сне. Попробовал представить это в нашей компании. Никак не получается. Если максимальное время поездки до дома и обратно в самых загруженных городах Испании (Мадриде и Барселоне) составляет 40 минут, то в Москве - минимум час. Если, конечно, не жить в том же здании, где офис. А как быть с сотрудниками из области? Придется снять еще один офис для обеденного сна. Второй погодный момент - дресс-код. Читать далее
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Алексей Дегтярев 14.07.2010 14:45 degtyarev
Наши акционеры DST купили аську. Могу ли теперь запретить сотрудникам ее использовать на работе?
Сегодня в СМИ вышла информация о том, что наши акционеры DST заявили о закрытии сделки по приобретению ICQ. Меня окликнул житейский вопрос: «Могу ли я теперь своим сотрудникам запрещать использование аськи на работе? И надо ли это?» Мы изначально не вводили запреты и блокировки на установку аськи на рабочих компьютерах. Зачем? Это быстро, удобно, всегда можно кратко, без бюрократии, что-то спросить, что-то вспомнить, обсудить. Но с другой стороны – все понимают, что если она стоит – то и по личным темам со своими друзьями-знакомыми также общаются в рабочее время. Как сделать правильный выбор? Особенно с учетом сегодняшней информации. P.S. Кстати, в «Одноклассниках» и «В контакте» тоже акционеры DST…
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Алексей Дегтярев 13.07.2010 11:47 degtyarev
Мы не биржа (сколько людей – столько взглядов)
В Ялте знакомились с украинскими журналистами. Рассказ о нашей компании прервался вопросом, который меня смутил: «Это как биржа?» Оказалось, что значительная часть ассоциативно приравнивает нас к бирже… Неожиданно, но факт. Мы не биржа! Нет, точно не биржа! Совсем другие. Цель биржи - закупка и реализация ограниченного набора стандартизированной продукции. На нашей площадке, наоборот, не стандартные, самые разнообразные товары продаются и покупаются. Читать далее
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Алексей Дегтярев 08.07.2010 09:57 degtyarev
Из жизни соискателей
Рынок труда Москвы и области вызывает у меня удивление. С одной стороны - концентрация действительно профессиональных людей выше, чем в регионах. Благодаря серьезным ВУЗами и притоку инициативных кадров из тех же регионов. Но с другой стороны - большое количество неопытных специалистов с полной потерей реальности. Кадры из жизни: Молодой человек сразу после ВУЗа и без опыта работы на должность специалиста. - Ваши пожелания по деньгам? - Не меньше 50 тысяч. - За что? - За ВУЗ… Другой с опытом работы, но тоже молодой человек. - Что не устроило на прошлом месте работы? - Захотел в отпуск. Начальник отдела не отпустила. Уволился. Мужчина в самом расцвете сил. На должность руководителя направления. Представительный, хорошее резюме. - Что не устроило на прошлом месте работы? - Работы нет, развития тоже нет. Ну еще и реорганизация грядет. Объясняю, что проект по срокам очень напряженный, мне нужен специалист еще вчера. С внутренним согласием на 2 недели отсрочки спрашиваю у него: - Когда сможете приступить? Читать далее
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Алексей Дегтярев 06.07.2010 12:54 degtyarev
С чего начинается блог?
Недавно в команде B2B-Center появился новый пиар-специалист с зудом преобразователя вселенной. К нему прилагается невероятное количество знакомств, а чаще даже дружеских отношений. И закрутилось-завертелось. Первый поворот вынес на раут, который вела Елена Ищеева. Замечательный вечер! Сеньорите Суворовой - привет и спасибо. А потом ПиАртия сказала: "Надо!". И вот, теперь есть блог. Посты, просмотры, комментарии, ответы. Раньше работал в компании технарей. Казалось, что надо только клиентов привлекать, их уже 40 тысяч, да улучшать систему электронных торгов. ПиАртии этого мало. На наши возражения, что объем проведенных торгов в 510 млрд. руб. нас и так ставит выше рынка - гнула свою линию. Так что потихоньку привыкаем к новой жизни, теперь вот жалуемся на нее в блоге. ))
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Алексей Дегтярев 02.07.2010 14:19 degtyarev
«Мы делили апельсин»... (Храните деньги в сберегательной кассе)
С первого июля 2010 года все федеральные госзакупки должны проводиться на пяти электронных торговых площадках, которые отобрали МЭР и ФАС. Это не имело бы никакого отношения к банкам, «НО»! Все потенциальные поставщики «Двора его величества» перед участием в аукционе должны внести денежную сумму в размере до 5 процентов от стоимости контракта в качестве обеспечения своего участия в торгах. Объем госзакупок в 2010 году оценивается в 5 трлн рублей, или 15% ВВП, подсчитали в Министерстве экономического развития правительства РФ. То есть в качестве беспроцентных депозитов на счетах в банках окажутся сотни миллиардов рублей. И кто же эти счастливчики? Читать далее
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Алексей Дегтярев 30.06.2010 18:54 degtyarev
Где же ваши услуги, банки?
За последние пару-тройку лет словосочетание «электронный банк» перестало быть чем-то загадочным, прочно вошло в наш быт. Настолько, что корпоративные клиенты сами хотят получать ряд банковских услуг через Интернет. Мы на своей электронной торговой площадке B2B-Center провели опрос клиентов. В итоге через Интернет хотели бы получать: кредитование – 45% респондентов, рассчетно-кассовое обслуживание - 40%, международные расчеты – 29%, Читать далее
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