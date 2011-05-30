Популярные сообщения

Сегодня в СМИ вышла информация о том, что наши акционеры DST заявили о закрытии сделки по приобретению ICQ. Меня окликнул житейский вопрос: «Могу ли я теперь своим сотрудникам запрещать использование аськи на работе? И надо ли это?» Мы изначально не вводили запреты и блокировки на установку аськи на рабочих компьютерах. Зачем? Это быстро, удобно, всегда можно кратко, без бюрократии, что-то спросить, что-то вспомнить, обсудить. Но с другой стороны – все понимают, что если она стоит – то и по личным темам со своими друзьями-знакомыми также общаются в рабочее время. Как сделать правильный выбор? Особенно с учетом сегодняшней информации. P.S. Кстати, в «Одноклассниках» и «В контакте» тоже акционеры DST…

Недавно в команде B2B-Center появился новый пиар-специалист с зудом преобразователя вселенной. К нему прилагается невероятное количество знакомств, а чаще даже дружеских отношений. И закрутилось-завертелось. Первый поворот вынес на раут, который вела Елена Ищеева. Замечательный вечер! Сеньорите Суворовой - привет и спасибо. А потом ПиАртия сказала: "Надо!". И вот, теперь есть блог. Посты, просмотры, комментарии, ответы. Раньше работал в компании технарей. Казалось, что надо только клиентов привлекать, их уже 40 тысяч, да улучшать систему электронных торгов. ПиАртии этого мало. На наши возражения, что объем проведенных торгов в 510 млрд. руб. нас и так ставит выше рынка - гнула свою линию. Так что потихоньку привыкаем к новой жизни, теперь вот жалуемся на нее в блоге. ))