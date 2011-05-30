Популярные сообщения

Алексей Дегтярев
30.05.2011 11:00
degtyarev
Бумага и цифры
Не так давно проводили рекламную кампанию. Естественно, встал вопрос о распределении бюджетов между носителями (радио, ТВ, "наружка", интернет, пресса и т.д.). Есть открытая статистика, которая подтверждает усиление роли интернета как канала продвижения.
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Алексей Дегтярев
18.03.2011 13:07
degtyarev
Отказали в обслуживании по электронной почте (Ситибанк)
Здравствуйте. Хочу проконсультироваться о стандартах качества обслуживания в банках у
понимающих коллег.
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Алексей Дегтярев
04.02.2011 14:39
degtyarev
Все по местам
В последнее время стал задумываться, почему одни подрядчики вызывают уважение и желание продолжать сотрудничество, а другие - желание побыстрее расстаться. Проблема даже не в клиентоориентированности. Дело в людях на той стороне договора.
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Екатерина Суворова
07.12.2010 14:15
degtyarev
Поздравляем нашего блогера, генерального директора B2B-Center с Днем Рождения!
Дорогие друзья! «У меня растут года - скоро мне...», нет, не 17 и не мне Сегодня знаменательная дата у нашего коллеги-блогера, генерального директора системы электронных торгов B2B-Center Алексея Дегтярева. И вот я решила поселиться сегодня в его блоге, чтобы от имени Банки.ру произвести официальную церемонию. Алексею сегодня 30 лет - почти юбилей. Давайте поздравлять друг друга не только в Курилке, но и на самой что ни на есть доске почета. Церемонию считаю открытой! Алексей, с праздником и спасибо за взвешенные и регулярные, интересные сообщения!
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Алексей Дегтярев
02.12.2010 14:11
degtyarev
Чем наполним Tabula rasa?
На мой взгляд, выбирая мобильное устройство для работы, нужно отталкиваться не только и даже не столько от «железной» составляющей, сколько от наличия необходимого программного обеспечения. Чуть менее полугода назад приобрел планшетный компьютер на iOs. И сразу озадачился вопросом, какие программы использовать.
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Алексей Дегтярев
19.10.2010 13:39
degtyarev
Банки смотрят на мир достаточно консервативно
Это оправдано, хотя и не всегда.
Хочу поделиться альтернативным взглядом на электронные площадки, представив, что я банкир.
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Алексей Дегтярев
01.10.2010 13:44
degtyarev
О пользе книг
На мой взгляд, очень полезный блог ведет Ольга Стрелкова, просвещая нас о литературе практического содержания. Хочу поддержать инициативу и рассказать о своем опыте «книговодства» в B2B-Center.ru.
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Алексей Дегтярев
06.09.2010 16:13
degtyarev
Ученье – свет!
Мы в B2B-Center, как и во многих других компаниях, обучаем своих сотрудников. Сомнений в необходимости обучения нет – ученье свет! Другое дело – как выстроить стройный процесс обучения на благо компании и работника, соблюдая правильный баланс между потребностями работника в разностороннем развитии за счет работодателя и целями самой компании.
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Алексей Дегтярев
20.08.2010 13:11
degtyarev
Обязательства статуса против реальностей бизнеса
По долгу работы приходится бывать на ММВБ на презентациях интернет и ИТ компаний для венчурных фондов. Удивил ряд моментов. Со стороны инвесторов состав достаточно представительный, в том числе и фонды крупнейших банков.
При этом уровень презентаций, ищущих деньги молодых людей, порой ниже дипломных работ. В некоторых финансовая составляющая будущего бизнеса укладывается в три-четыре цифры: нужно денег, планируем через столько лет получить огромную прибыль.
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Алексей Дегтярев
03.08.2010 13:01
degtyarev
Правильное «спасибо» - отличная мотивация
Понимают это, конечно, все. Но! Как часто не говорим своим подчиненным: «Спасибо/ты молодец/получилось отлично!»
По законам экономики - ресурсы ограниченны. Особенно время. На все задачи его не хватает, а уж на благодарность, и говорить нечего. Бросаем незаметное, тихое, тусклое «спасибо». И главное, есть оправдание - некогда. По своему опыту - путь в тупик.
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Алексей Дегтярев
30.07.2010 11:29
degtyarev
Всему свое время
Традиция: газеты покупают утром, пиво - вечером, а доступ к электронным торгам – когда нужна прозрачность и оптимизация бизнеса. Всему свое время.
Газеты и пиво – тут я, конечно, утрирую, но все же это традиция. А вот на словосочетание «электронные торги» многие неизменно отвечают: «Это перспективно». Почему перспективно? Это настоящее.
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Алексей Дегтярев
26.07.2010 11:55
degtyarev
По тонкой грани между жизнью и работой
Всегда ли мы проводим грань между жизнью и работой? Где кончается одно и начинается другое? Казалось бы, ответ крайне прост… Но если вдуматься – так ли он очевиден?
Возьмем, например, такие профессии как «журналист» или «пиарщик». Чем больше я сталкиваюсь с этими творческими людьми, тем острее понимаю, что большинство из них уже не видят грани между своей профессиональной деятельностью и личной жизнью.
Из рассказов моих друзей и знакомых данных профессий выходит, пиарщики так сдружились с кем-то из журналистов, что уже не очевидно, чего здесь больше - приятельских отношений или совместной работы. Зачастую искренняя дружба (а иногда даже нежные отношения) так тесно переплетаются с профессиональными интересами, что провести «тонкую красную линию» становится невозможно.
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Алексей Дегтярев
16.07.2010 17:54
degtyarev
Жареное солнце больших городов
Один большой чиновник с должностью врача предложил ввести в России практику жарких стран – увеличенный обеденный перерыв (сиесту). Жаркое время дня сотрудники могут пережить во сне.
Попробовал представить это в нашей компании. Никак не получается. Если максимальное время поездки до дома и обратно в самых загруженных городах Испании (Мадриде и Барселоне) составляет 40 минут, то в Москве - минимум час. Если, конечно, не жить в том же здании, где офис. А как быть с сотрудниками из области? Придется снять еще один офис для обеденного сна.
Второй погодный момент - дресс-код.
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Алексей Дегтярев
14.07.2010 14:45
degtyarev
Наши акционеры DST купили аську. Могу ли теперь запретить сотрудникам ее использовать на работе?
Сегодня в СМИ вышла информация о том, что наши акционеры DST заявили о закрытии сделки по приобретению ICQ. Меня окликнул житейский вопрос: «Могу ли я теперь своим сотрудникам запрещать использование аськи на работе? И надо ли это?»
Мы изначально не вводили запреты и блокировки на установку аськи на рабочих компьютерах. Зачем? Это быстро, удобно, всегда можно кратко, без бюрократии, что-то спросить, что-то вспомнить, обсудить.
Но с другой стороны – все понимают, что если она стоит – то и по личным темам со своими друзьями-знакомыми также общаются в рабочее время. Как сделать правильный выбор?
Особенно с учетом сегодняшней информации.
P.S. Кстати, в «Одноклассниках» и «В контакте» тоже акционеры DST…
Алексей Дегтярев
13.07.2010 11:47
degtyarev
Мы не биржа (сколько людей – столько взглядов)
В Ялте знакомились с украинскими журналистами. Рассказ о нашей компании прервался вопросом, который меня смутил: «Это как биржа?» Оказалось, что значительная часть ассоциативно приравнивает нас к бирже… Неожиданно, но факт.
Мы не биржа! Нет, точно не биржа! Совсем другие. Цель биржи - закупка и реализация ограниченного набора стандартизированной продукции. На нашей площадке, наоборот, не стандартные, самые разнообразные товары продаются и покупаются.
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Алексей Дегтярев
08.07.2010 09:57
degtyarev
Из жизни соискателей
Рынок труда Москвы и области вызывает у меня удивление. С одной стороны - концентрация действительно профессиональных людей выше, чем в регионах. Благодаря серьезным ВУЗами и притоку инициативных кадров из тех же регионов.
Но с другой стороны - большое количество неопытных специалистов с полной потерей реальности.
Кадры из жизни:
Молодой человек сразу после ВУЗа и без опыта работы на должность специалиста.
- Ваши пожелания по деньгам?
- Не меньше 50 тысяч.
- За что?
- За ВУЗ…
Другой с опытом работы, но тоже молодой человек.
- Что не устроило на прошлом месте работы?
- Захотел в отпуск. Начальник отдела не отпустила. Уволился.
Мужчина в самом расцвете сил. На должность руководителя направления. Представительный, хорошее резюме.
- Что не устроило на прошлом месте работы?
- Работы нет, развития тоже нет. Ну еще и реорганизация грядет.
Объясняю, что проект по срокам очень напряженный, мне нужен специалист еще вчера. С внутренним согласием на 2 недели отсрочки спрашиваю у него:
- Когда сможете приступить?
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Алексей Дегтярев
06.07.2010 12:54
degtyarev
С чего начинается блог?
Недавно в команде B2B-Center появился новый пиар-специалист с зудом преобразователя вселенной. К нему прилагается невероятное количество знакомств, а чаще даже дружеских отношений. И закрутилось-завертелось.
Первый поворот вынес на раут, который вела Елена Ищеева. Замечательный вечер! Сеньорите Суворовой - привет и спасибо.
А потом ПиАртия сказала: "Надо!". И вот, теперь есть блог. Посты, просмотры, комментарии, ответы.
Раньше работал в компании технарей. Казалось, что надо только клиентов привлекать, их уже 40 тысяч, да улучшать систему электронных торгов.
ПиАртии этого мало.
На наши возражения, что объем проведенных торгов в 510 млрд. руб. нас и так ставит выше рынка - гнула свою линию. Так что потихоньку привыкаем к новой жизни, теперь вот жалуемся на нее в блоге. ))
Алексей Дегтярев
02.07.2010 14:19
degtyarev
«Мы делили апельсин»... (Храните деньги в сберегательной кассе)
С первого июля 2010 года все федеральные госзакупки должны проводиться на пяти электронных торговых площадках, которые отобрали МЭР и ФАС. Это не имело бы никакого отношения к банкам, «НО»!
Все потенциальные поставщики «Двора его величества» перед участием в аукционе должны внести денежную сумму в размере до 5 процентов от стоимости контракта в качестве обеспечения своего участия в торгах.
Объем госзакупок в 2010 году оценивается в 5 трлн рублей, или 15% ВВП, подсчитали в Министерстве экономического развития правительства РФ. То есть в качестве беспроцентных депозитов на счетах в банках окажутся сотни миллиардов рублей. И кто же эти счастливчики?
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Алексей Дегтярев
30.06.2010 18:54
degtyarev
Где же ваши услуги, банки?
За последние пару-тройку лет словосочетание «электронный банк» перестало быть чем-то загадочным, прочно вошло в наш быт. Настолько, что корпоративные клиенты сами хотят получать ряд банковских услуг через Интернет.
Мы на своей электронной торговой площадке B2B-Center провели опрос клиентов. В итоге через Интернет хотели бы получать: кредитование – 45% респондентов, рассчетно-кассовое обслуживание - 40%, международные расчеты – 29%,
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