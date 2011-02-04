Все по местам

В последнее время стал задумываться, почему одни подрядчики вызывают уважение и желание продолжать сотрудничество, а другие - желание побыстрее расстаться. Проблема даже не в клиентоориентированности. Дело в людях на той стороне договора. Приятно иметь дело с интересными людьми. А что конкретно стоит за определением «интересные люди»? На мой взгляд, ключевой момент - все они занимаются любимым делом. Исследования, маркетинг, реклама, программирование, страхование, медицина… Они сами выбрали стезю, они искренне любят свою работу и поэтому по-настоящему в ней профессиональны.
Человек, который занимается своим делом, уверен в своих силах. Он точно знает, к чему идет и у него всегда есть свое мнение. Он находится в гармонии с самим собой. Не испытывая дискомфорта от состояния неопределенности, он более раскрепощен в поведении, открыт для общения и любознателен. Ему не надо самоутверждаться. Он легко добивается хороших результатов. С таким человеком приятно работать! Хотя слово «работать» не совсем подходит, скорее делать что-то совместно.
Являясь руководителями и собственниками бизнеса, люди сами участвуют в клиентских проектах. Пара случаев из недавнего опыта в B2B-Center. Исследовательская компания. Клиенты – банки из топ 10 и крупные международные холдинги. А собственник сам модерировал исследование с респондентами. Летать пришлось по всей стране. На наш вопрос: «Зачем лично Вам это?», - ответ: «Проект сложный, мне интересно». Собственники маркетингового агентства участвовали в разработке креативной концепции для рекламной кампании... Они живут в профессии, в их лексиконе нет понятий «некогда» и «неважно».
Спасибо им огромное.
Что делать, чтобы встречать таких людей чаще? Как построить свою работу так, чтобы коллеги были такими, и клиенты это чувствовали?
Комментарии 21
Компании раздуваются, клиентская база растет, они нанимают работников. А уровень нанятых работников не далеко ушел от Ровшана и Джамшута. Халтурят то не основатели проверенных компаний, а нанятые работнички.
Сам постоянно страдаю от этого. Доверишь работу.. и прошляпят все на свете. А мне потом краснеть
По-моему людей таких можно встретить только путем многочисленного перебора и отсеивания
Халтурить могут и вновь нанятые штатные товарищи, и "разовые" фрилансеры, ага. От этого никуда. И насколько же ценен сотрудник/контрагент, на которого можно положиться и который не подведет!..
Поэтому и актуальны примеры про собственников. Они, раз сумели вывести бизнес на определенный уровень, умеют организовывать работу и сопутствующие процессы. Им интересно, но этот интерес они знают, как направлять. Не стоит удивляться, что собственники бизнеса не боятся "развалиться" и сами ездят в поля, это как раз абсолютно нормально!
P.S. Ну и экономлю на психоаналитикаж и спортзалах. Действенно.Заряжает.
Сомневаюсь, что клиенты на той стороне провода счастливы от общения с собственником агентства ))
- Здравствуйте. Если Вы не вернете кредит, могу предложить на выбор сломать руку или два ребра.
- Я не смогу вернуть кредит... А можно сломать ногу? Я работаю программистом.
- Мы Вам перезвоним. Нужно согласовать ногу с руководством...
Сроки,возможное дисконтирование...
Не так ли?
Я вот как раз эту тему и подняла в своем комменте. Проблема еще в другом - что заниматься любимым делом тоже нужно систематически, умело и кропотливо выстраивая систему отношений, как внутри с сотрудниками-коллегами, так и снаружи - с внешними партнерами и организациями. Одного жара и пыла недостаточно, и об этом тоже нужно помнить. Иначе впечатление "на том конце провода" явно будут испорчены. В бизнес-этикете не так ценится талант и увлеченность, как ответственность и адекватность.
Можно и не сужать. Просто описанные люди - особенные. )