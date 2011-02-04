Вход
Профиль Блог Лента Активность

Все по местам

04.02.2011 14:39 21 1 544 просмотра
В последнее время стал задумываться, почему одни подрядчики вызывают уважение и желание продолжать сотрудничество, а другие - желание побыстрее расстаться. Проблема даже не в клиентоориентированности. Дело в людях на той стороне договора. Приятно иметь дело с интересными людьми. А что конкретно стоит за определением «интересные люди»? На мой взгляд, ключевой момент - все они занимаются любимым делом. Исследования, маркетинг, реклама, программирование, страхование, медицина… Они сами выбрали стезю, они искренне любят свою работу и поэтому по-настоящему в ней профессиональны.

Человек, который занимается своим делом, уверен в своих силах. Он точно знает, к чему идет и у него всегда есть свое мнение. Он находится в гармонии с самим собой. Не испытывая дискомфорта от состояния неопределенности, он более раскрепощен в поведении, открыт для общения и любознателен. Ему не надо самоутверждаться. Он легко добивается хороших результатов. С таким человеком приятно работать! Хотя слово «работать» не совсем подходит, скорее делать что-то совместно.

Являясь руководителями и собственниками бизнеса, люди сами участвуют в клиентских проектах. Пара случаев из недавнего опыта в B2B-Center. Исследовательская компания. Клиенты – банки из топ 10 и крупные международные холдинги. А собственник сам модерировал исследование с респондентами. Летать пришлось по всей стране. На наш вопрос: «Зачем лично Вам это?», - ответ: «Проект сложный, мне интересно». Собственники маркетингового агентства участвовали в разработке креативной концепции для рекламной кампании... Они живут в профессии, в их лексиконе нет понятий «некогда» и «неважно».

Спасибо им огромное.

Что делать, чтобы встречать таких людей чаще? Как построить свою работу так, чтобы коллеги были такими, и клиенты это чувствовали?

Комментарии 21

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Алексей, чем конкретно навеяно, если не секрет? smile:D
Пенсионер  (Пенсионер)
#
А есть подрядчики, которые денюжку получат и в лучшем случае сделают все халтурно. А чтобы узнать, хотя бы немного, тех людей на той стороне их надо проверить. Хотя бы минимально.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Это безусловно. Но даже проверенные компании с именем практикуют халтуру.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Не удивительно...
Компании раздуваются, клиентская база растет, они нанимают работников. А уровень нанятых работников не далеко ушел от Ровшана и Джамшута. Халтурят то не основатели проверенных компаний, а нанятые работнички.
Сам постоянно страдаю от этого. Доверишь работу.. и прошляпят все на свете. А мне потом краснеть
По-моему людей таких можно встретить только путем многочисленного перебора и отсеивания
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
Халтурят то не основатели проверенных компаний, а нанятые работнички.

Халтурить могут и вновь нанятые штатные товарищи, и "разовые" фрилансеры, ага. От этого никуда. И насколько же ценен сотрудник/контрагент, на которого можно положиться и который не подведет!..
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Алексей, тема, затронутая вами, достойна отдельной книги, и мысли очень созвучны лично мне. Одного интереса к профессии тут мало. Любой талант, как известно, состоит на 99% из труда. В данном случае из трудолюбия, из умения организовать процессы, умения вести и поддерживать бизнес-контакты. Здесь мало одного увлечения. Можно быть очень увлеченным и игнорировать письма коллег, приезжать на работу к 15-00 пару раз в неделю и потом искренне удивляться, что дело не слишком-то идет. Хотя в голове лишь оно. Важно уметь подать свои идеи, вовремя оказаться в нужном месте, чувствовать людей и события. Так что правило трех П и тут верно smile;)
Поэтому и актуальны примеры про собственников. Они, раз сумели вывести бизнес на определенный уровень, умеют организовывать работу и сопутствующие процессы. Им интересно, но этот интерес они знают, как направлять. Не стоит удивляться, что собственники бизнеса не боятся "развалиться" и сами ездят в поля, это как раз абсолютно нормально! smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Собственник поехал в поле для весьма скромного по меркам компании проекта. Просто он любит свое дело.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Судя по всему, речь пошла о поддержке Вашей компанией сельскохозяйственного сектора? smile:D
CreditWay  (CreditWay)
#
Хммм.Ну да.Я зачастую сам могу позвонить "слишком умному" или борзому... smile:) Прочитав даже просто комменты в отчетах...Или прослушав запись разговора.А уж на "Хард" куда как чаще бывает... smile:oops: А че..В тонусе держит...И в реалиях...
P.S. Ну и экономлю на психоаналитикаж и спортзалах. Действенно.Заряжает. smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Если правильно понял, речь идет о коллекторской работе?
Сомневаюсь, что клиенты на той стороне провода счастливы от общения с собственником агентства ))
CreditWay  (CreditWay)
#
Совершенно напрасно,кстати. smile:) Со мной быстрее договорится.Мне не нужны согласования. smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Я не знаю как выглядит работа службы "хард коллекшн". Но в качестве шутки. smile:)
- Здравствуйте. Если Вы не вернете кредит, могу предложить на выбор сломать руку или два ребра.
- Я не смогу вернуть кредит... А можно сломать ногу? Я работаю программистом.
- Мы Вам перезвоним. Нужно согласовать ногу с руководством...
CreditWay  (CreditWay)
#
Примерно так. smile:D Шютка.
Сроки,возможное дисконтирование...
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Алексей, зачем же сужать тему только на подрядчиках. Разве в коллективе нет той же разницы? Одни приходят отработать и получить деньги, а другие - занимаются любимым делом.
Не так ли?
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
Одни приходят отработать и получить деньги, а другие - занимаются любимым делом.


Я вот как раз эту тему и подняла в своем комменте. Проблема еще в другом - что заниматься любимым делом тоже нужно систематически, умело и кропотливо выстраивая систему отношений, как внутри с сотрудниками-коллегами, так и снаружи - с внешними партнерами и организациями. Одного жара и пыла недостаточно, и об этом тоже нужно помнить. Иначе впечатление "на том конце провода" явно будут испорчены. В бизнес-этикете не так ценится талант и увлеченность, как ответственность и адекватность.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Настя, салют!
Можно и не сужать. Просто описанные люди - особенные. )
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения