Популярные сообщения

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Денис 25.01.2019 18:48 Диж
Перечень созданных и собранных форумчанами F.A.Q. (вопросов-ответов) по разным банковским картам.
Здесь будет собираться информация (ссылки на соответствующие записи в блогах) от форумчан, которые проделали (а многие и продолжают актуализировать регулярно) большую и качественную работу по выявлению всех тонкостей, нюансов, "подводных камней" и условий использования различных банковских продуктов, в первую очередь - дебетовых и кредитных карт с интересным (на мой взгляд) уровнем кэшбека в процентах при совершении данными картами операций по покупке товаров и/или услуг в определённых "категориях" и/или ТСП. Благодарю за внимание, критика и дополнения очень приветствуются. Информация, которая может пригодиться для проверки категории интересующей/выданной карты, валюты счёта и т.п. (так называемая проверка по bin): https://www.freebinchecker.com https://www.bindb.com/bin-database.html https://www.binbase.com/search.html Информация от Золотые Горы, ник Золотые Горы Бесплатный/дешёвый межбанк, условия/лимиты/особенности по переводам с карт/на карты для разных банков Копия: https://www. Читать далее
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Денис 12.09.2018 16:43 Диж
Сайты с MCC кодами
Большинство форумчан знает и понимает, как важно знать ещё до оплаты (до момента, когда вы расстались со своими деньгами, пошедшими в счёт оплаты товара или услуги) какой же MCC-код присвоит данной операции терминал, используемый данной конкретной торговой точкой. Это нужно чтобы определить - будет или не будет начислен при оплате cashback на счёт карты. которой вы производите оплату. Есть вариант - "флагомерить", т.е. намеренно использовать для первой, заведомо неудачной попытки оплаты карту, на которой отсутствуют средства (или лимиты на оплату установлены на 0 руб.) - такие есть у Тинькофф Банка, Авангарда... а затем через некоторое время (обычно несколько минут) смотреть в мобильном приложении или в интернет-банке, какой же MCC-код присвоился данной неудачной операции.. Но есть и другой вариант - зайти на созданные добрыми людьми сайты, содержащие пополняемые пользователями базы MCC кодов отдельных торговых точек, чтобы знать заранее, без " Читать далее
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Денис 10.03.2018 23:03 Диж
Ссылки на разделы/страницы сайтов банков/ЭДС/ПС с акциями (скидки и/или КБ) в ТСП/ИМ/ТС
Просто, чтобы собрать в одном месте. ПС - платёжные системы ЭДС - электронные денежные средства КБ - кэшбек ИБ - интернет-банк ЛК - личный кабинет ТСП - торгово-сервисные предприятия ИМ - интернет-магазины ТС - торговые сети Скидки, КБ, акции от платёжных систем: МИР: https://privetmir.ru/ https://super.mironline.ru/ Mastercard: https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/offers-promotions.html Visa: https://www.visa.com.ru/pay-with-visa/visa-bonus.html Постоянные разделы с акциями и предложениями для держателей платёжных карт следующих банков/ЭДС: Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/bonuses/special/ (только после входа в ИБ)) Альфабанк: https://alfabank.ru/offer/ Хоум Кредит: https://polza.homecredit.ru/ (ещё после залогинивания могут быть персональные предложения) Восточный банк: https://www.vostbank.ru/client/service/akcii_i_bonusi/ Ситибанк: общее - https://www.citibank.ru/russia/promo/rus/specialoffers.htm?icid=hpbnspof, Ситиселект - https://www. Читать далее
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