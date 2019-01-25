Здесь будет собираться информация (ссылки на соответствующие записи в блогах) от форумчан, которые проделали (а многие и продолжают актуализировать регулярно) большую и качественную работу по выявлению всех тонкостей, нюансов, "подводных камней" и условий использования различных банковских продуктов, в первую очередь - дебетовых и кредитных карт с интересным (на мой взгляд) уровнем кэшбека в процентах при совершении данными картами операций по покупке товаров и/или услуг в определённых "категориях" и/или ТСП. Благодарю за внимание, критика и дополнения очень приветствуются.
Информация, которая может пригодиться для проверки категории интересующей/выданной карты, валюты счёта и т.п. (так называемая проверка по bin):
https://www.freebinchecker.com
https://www.bindb.com/bin-database.html
https://www.binbase.com/search.html
Информация от Золотые Горы, ник Золотые Горы
Бесплатный/дешёвый межбанк, условия/лимиты/особенности по переводам с карт/на карты для разных банков
Копия: https://www.banki.ru/blog/Drunken/10170.php
Информация от Mephistophilus, ник Desperado17
FAQ по Виртуальной кредитной карте к Кукурузе
Информация от Александра Демидова, ник AlecD
Карта рассрочки «Халва» Совкомбанк
Информация от Ильи, ник Billy The Kidd
Кредитная карта Хозяина от Россельхозбанка в вопросах и ответах
Информация от Валентины, ник bhuma
БОЛЬШОЙ CASHBACK кредитная карта ОТП Банка с КБ 7% на выбранную категорию
Кредитная карта "Тепло" Восточного банка (c 04/02/2019 выпуск карт не осуществляется)
Дебетовая карта "Тепло" Восточного банка с КБ 5% на ЖКХ и Аптеки
Карта «CoinKeeper» от банка Хоум Кредит
Польза — новая дебетовая карта от Банка Хоум Кредит
Информация от Влада Бэй, ник BAY
МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
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