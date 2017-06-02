Популярные сообщения

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Дмитрий Еремин 4 02.06.2017 09:31 dmitryimoney
Что такое Инфосфера
Ищем иголку в стоге сена и находим. Пролог Представьте сферу. Вы сидите в центре этой конструкции на удобном кресле которое полностью повторяет фактуру вашего тела. Вы можете вращаться в трех плоскостях без особого труда. Каждая ячейка сферы которая окружает Вас это одно из миллиона упоминаний о Вас в текущем мире:документы, фотографии, контактные данные, телефоны, номер скайп, записки в социальных сетях и живых журналах, анкеты и резюме, места в которых вы были в отпуске или на каникулах и даже фото вашего домашнего питомца. Протягивая руку вперед вы легким движение вызываете файл с данными и видите его содержимое. Что когда сколько что именно зачем… И так еще раз и еще с каждым новым движением вы видите новое упоминание о Вас. В совокупности это представление о Вас как человеке в информационном пространстве. Почему никто этим не пользуется. Ведь эта сфера это ваш социальный портрет ваше представление в мире которое создали Вы сами…. Что такое Инфо сфера. Читать далее
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