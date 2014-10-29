Про деньги будущего, заговор банков и продавцов услуг и потерю конфиденциальности

В последнее время заметил, что не только сценаристы Голливуда в своих блокбастерах фантазируют на тему того, какими будут деньги будущего, но и мои коллеги - представители банковской сферы.
И, собственно, гипотезы первых подтверждаются рассуждениями вторых - финансовые услуги будущего, равно как и сами деньги, окончательно превратятся в виртуальные сущности. И то, что мы сегодня видим в кино, когда человек расплачивается, приложив руку или гаджет к считывающему устройству, станет реальностью. Вопрос 10-20 лет для Америки и Европы и 20-30 для России с проникновением дальше Москвы. Может, и раньше, если санкции отменят
В этом, на мой взгляд, есть как свои плюсы, так и, конечно, минусы. Плюсы очевидны: простота, универсализация платежей, автоконвертация в нужную валюту, отсутствие необходимости иметь много карт и, тем более, наличные. А вот один из минусов довольно коварен, ведь, не ощущая деньги в руках, их легче тратить, это уже доказанный многими исследованиями (не только британских учёных) факт.
Именно поэтому сейчас развиваются многочисленные сервисы, такие как анализ расходов и другие, направленные на помощь в борьбе с «неосязаемостью» новых денег. Создают их как независимые разработчики, так и сами банки.
С учетом взрывного роста количества мобильных приложений и уровня проникновения современных гаджетов, мы с вами всё чаще становимся «жертвами Big Data» и превращаемся в объекты для исследования различных производителей, давая им возможность более точечно и персонализировано предлагать нам различные товары и услуги. Банки тоже не будут отставать от тренда «Know your client» и будут всё больше внимания уделять помощи своим клиентам в планировании расходов, инвестиций, как за счет развития новых сервисов, так и за счет создания института финансового консультирования.
Интересно, а как вы учитываете свои расходы?
Контролировать свои расходы многим из нас необходимо уже сейчас, в суровом настоящем. Поэтому я, например, изучив несколько специализированных ресурсов, так и продолжил делать это в экселевском файлике, придуманным мною самим еще несколько лет назад. Возможно, в рассмотренных мною сервисах что мне не хватило нескольких полезных функций, таких как прогнозы по будущим доходам от инвестиций и активов, которые я сам рассматриваю в нескольких сценариях: от негативного до позитивного и промежуточного между ними.
Кроме того, меня немного смутило размещение такой интимной информации где-то дальше моего собственного компьютера. Дело даже не в том, что данные могут попасть в открытый доступ, а в том, что, действительно, скоро банки научатся не хуже facebook'а или google замечать мои сетевые перемещения и начнут соблазнять покупкой того, к чему я давно присматриваюсь. А тенденция к этому есть: обратите внимание, сколько всяких сопутствующих товаров и услуг, имеющих к банкам весьма опосредованное отношение, вы уже можете купить в отделениях. Хотя пока у банков явные проблемы с сегментацией клиентов и персонализированным подходом, даже крупные розничные банки иногда присылают такие предложения, которые вызывают недоумение и вопрос: «Зачем вы это прислали мне?»
Но мы ведь про будущее. А в будущем, я уверен, всё будет лучше, чем сегодня, я бы даже сказал, благодаря тому, что происходит сегодня: санкции, падение цен на нефть, ослабление национальной валюты. Все кризисные явления заставляют нас с вами пересматривать привычные процессы, делать что-то новое для наших клиентов и задаваться новыми вопросами. Думаю те, кто преодолел уже не один кризис в новейшей истории, поддержат меня.
Комментарии 3
По поводу BigData полностью согласен с Вами. В последнее время сам сильно обеспокоен этим вопросом лично для себя, поэтому вырабатываю у себя привычки лишний раз нигде не "светить" свои личные данные. Вот какие меры лично я предпринял, чтобы не стать жертвой навязчивой рекламы:
1. Ограничил использование социальных сетей до необходимого минимума;
2. Стараюсь как можно меньше упоминать об используемых товарах и услугах;
3. Нигде не указываю личные данные (особенно телефон) без крайней на то необходимости;
4. пользуюсь браузером только Firefox, все настроил так, чтобы как можно меньше сведений о моих действиях где-то сохранялись;
5. Очень жестко всегда реагирую на SMS-спам: звоню, требую удалить мой номер, данные, угрожаю обращениями в ФАС и полицию. Как правило, это срабатывает.
Меня, если честно, очень сильно беспокоит то, что банки собирают информацию о моих покупках по картам, но как с этим бороться, пока неясно (полный переход в наличность не рассматриваем).
Контроль расходов - очень полезная вещь. Но к сожалению, таблица в экселе для меня подходит не очень хорошо: слишком много времени уходит на сбор данных, если нет возможности сделать это с помощью мобильного устройства, что назвается, "не отходя от кассы". Поэтому выбрал облачное решение с мобильным приложением и доступом через браузер. Насчет конфиденциальности данных не беспокоюсь: доступ только по логину и паролю, а также соблюдение обыкновенной сетевой гигиены не позволят даже в случае взлома аккаунта связать его с моей личностью. Да и зарабатываю я не так уж много, чтобы информация об этом представляла какую-то ценность.
По поводу денег будущего хотел спросить у Вас, изучали ли Вы тему Биткойн? Если да, то насколько глубоко? Что думаете о нём, как о "валюте будущего"?
Касаемо криптовалют, то я, скажем так - активный наблюдатель за этим, безусловно,
очень интересным явлением.
Для меня очевидны две вещи:
1. Это еще один вызов для банковской системы, коих и так сейчас достаточно, начиная от того, что все кому не лень вдруг становятся банками и\или начинают зарабатывать на всякого рода транзакциях, тем самым забирая себе исконно банковских клиентов. Так вот теперь получите еще и покушение на основополагающие принципы эмиссии
2. Явление точно получит широкое хождение. В пользу этого говорят как и сами этапы развития, так и реакция финансовых учреждений и правительств – раньше не замечали, теперь запрещают
Ну и даже в каком-то смысле уже можно говорить о капитализации криптовалют.
Так что, как говорят, в нашем инвестиционном бизнесе – рекомендация «покупать и держать», хотя бы из интереса, что из этого получится.
Сразу навеяло: