Про деньги будущего, заговор банков и продавцов услуг и потерю конфиденциальности

В последнее время заметил, что не только сценаристы Голливуда в своих блокбастерах фантазируют на тему того, какими будут деньги будущего, но и мои коллеги - представители банковской сферы.И, собственно, гипотезы первых подтверждаются рассуждениями вторых - финансовые услуги будущего, равно как и сами деньги, окончательно превратятся в виртуальные сущности. И то, что мы сегодня видим в кино, когда человек расплачивается, приложив руку или гаджет к считывающему устройству, станет реальностью. Вопрос 10-20 лет для Америки и Европы и 20-30 для России с проникновением дальше Москвы. Может, и раньше, если санкции отменятВ этом, на мой взгляд, есть как свои плюсы, так и, конечно, минусы. Плюсы очевидны: простота, универсализация платежей, автоконвертация в нужную валюту, отсутствие необходимости иметь много карт и, тем более, наличные. А вот один из минусов довольно коварен, ведь, не ощущая деньги в руках, их легче тратить, это уже доказанный многими исследованиями (не только британских учёных) факт.Именно поэтому сейчас развиваются многочисленные сервисы, такие как анализ расходов и другие, направленные на помощь в борьбе с «неосязаемостью» новых денег. Создают их как независимые разработчики, так и сами банки.С учетом взрывного роста количества мобильных приложений и уровня проникновения современных гаджетов, мы с вами всё чаще становимся «жертвами Big Data» и превращаемся в объекты для исследования различных производителей, давая им возможность более точечно и персонализировано предлагать нам различные товары и услуги. Банки тоже не будут отставать от тренда «Know your client» и будут всё больше внимания уделять помощи своим клиентам в планировании расходов, инвестиций, как за счет развития новых сервисов, так и за счет создания института финансового консультирования.Интересно, а как вы учитываете свои расходы?Контролировать свои расходы многим из нас необходимо уже сейчас, в суровом настоящем. Поэтому я, например, изучив несколько специализированных ресурсов, так и продолжил делать это в экселевском файлике, придуманным мною самим еще несколько лет назад. Возможно, в рассмотренных мною сервисах что мне не хватило нескольких полезных функций, таких как прогнозы по будущим доходам от инвестиций и активов, которые я сам рассматриваю в нескольких сценариях: от негативного до позитивного и промежуточного между ними.Кроме того, меня немного смутило размещение такой интимной информации где-то дальше моего собственного компьютера. Дело даже не в том, что данные могут попасть в открытый доступ, а в том, что, действительно, скоро банки научатся не хуже facebook'а или google замечать мои сетевые перемещения и начнут соблазнять покупкой того, к чему я давно присматриваюсь. А тенденция к этому есть: обратите внимание, сколько всяких сопутствующих товаров и услуг, имеющих к банкам весьма опосредованное отношение, вы уже можете купить в отделениях. Хотя пока у банков явные проблемы с сегментацией клиентов и персонализированным подходом, даже крупные розничные банки иногда присылают такие предложения, которые вызывают недоумение и вопрос: «Зачем вы это прислали мне?»Но мы ведь про будущее. А в будущем, я уверен, всё будет лучше, чем сегодня, я бы даже сказал, благодаря тому, что происходит сегодня: санкции, падение цен на нефть, ослабление национальной валюты. Все кризисные явления заставляют нас с вами пересматривать привычные процессы, делать что-то новое для наших клиентов и задаваться новыми вопросами. Думаю те, кто преодолел уже не один кризис в новейшей истории, поддержат меня.