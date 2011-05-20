К нам пришли аудиторы

Всю неделю у нас в офисе работают аудиторы – представители компании Grant Thornton. Этот факт мало что скажет широкой публике, но меня он очень забавляет, ибо свою карьеру в PR я начинал в славной компании «Юникон», которая как раз и занимается аудитом. Отработал я в ней в общей сложности лет пять, пытаясь объяснить народу, и в первую очередь журналистам, что же такое аудит.
Мое рабочее место было в отделе продаж, а потому мимо меня каждый день проходили контракты на аудит «магниток», «юкосов», крупных коммерческих банков. Мог ли я тогда предположить, что когда-нибудь у меня будет свой бизнес, который дорастет до такой степени, что его тоже нужно будет аудировать. Очень забавно…
А в ближайшие годы нас, судя по всему, ожидают PWC или KPMG.
Комментарии 8
Рекомендую.