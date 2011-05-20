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К нам пришли аудиторы

20.05.2011 13:22 8 1 760 просмотров
Всю неделю у нас в офисе работают аудиторы – представители компании Grant Thornton. Этот факт мало что скажет широкой публике, но меня он очень забавляет, ибо свою карьеру в PR я начинал в славной компании «Юникон», которая как раз и занимается аудитом. Отработал я в ней в общей сложности лет пять, пытаясь объяснить народу, и в первую очередь журналистам, что же такое аудит.

Мое рабочее место было в отделе продаж, а потому мимо меня каждый день проходили контракты на аудит «магниток», «юкосов», крупных коммерческих банков. Мог ли я тогда предположить, что когда-нибудь у меня будет свой бизнес, который дорастет до такой степени, что его тоже нужно будет аудировать. Очень забавно…

А в ближайшие годы нас, судя по всему, ожидают PWC или KPMG.

Комментарии 8

fulltime  (fulltime)
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Только чаем их с пирожными не поите, а то приживутся и не выгоните потом))
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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как раз наоборот, кормить нужно! а то "на зло" останутся еще на более длительный срок! smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
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пусть сидят, лишь бы "аудиторы" в масках не зашли чаю попить smile:cry:
CreditWay  (CreditWay)
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Добрый вы Сергей... smile:D
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