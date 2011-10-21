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Дмитрий Анатольевич посетил родной журфак

21.10.2011 10:50 13 2 776 просмотров
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1398396/medvedev_opozdal_k_studentam_na_pol­tora_chasa

Комментарии 13

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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На месте первых лиц я бы отказался от встреч с народом. А то сплошной фарс получается. Как в советские времена.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ага, а вот это мне вообще понравилось:
Цитата
офицеры ФСО угрожали им, что учиться в университете они больше не будут.

Каким боком ФСО прилегают к образованию???
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Встречи с народом это ещё пол беды. Вот когда одно из первых лиц занимаясь дайвингом находит кувшины 6-ого века,которые по странному стечению обстоятельств пролежав под водой несколько столетий даже не покрылись илом,тиной,грязью,ракушками,и лежат на небольшой глубине. Вот где фарс так фарс.
Игорь Пустошило  (Pif)
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В 1989 я надеялся, что возврата назад больше нет. Наивный Фитюлькин. Оказывается, есть, да еще и в гораздо более уродливой форме.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Вот это особо доставило:
[quote]...Учащиеся журфака утверждают, что из-за визита президента они не смогли попасть не только на занятия, но и во двор здания факультета на Моховой. Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что на встрече с Медведевым присутствовали всего семь студентов журфака МГУ, а остальных привезли из 170 вузов страны. Списки допущенных к беседе с президентом, по некоторым данным, утверждались в ФСО.... Лента.ру [quote]
"Назад в будущее" smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Да я и в 2000-м надеялся. Второй раз на те же грабли. Почему нельзя по-человечески?...
Игорь Пустошило  (Pif)
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>> я и в 2000-м надеялся
Эээээ... Разведчики бывшими не бывают.
Сергеич  (Сергеич)
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В каком-то издании написали, что ДАМ опоздал не полтора часа из-за затрудненного движения на Моховой. Если я правильно понимаю, что он стоял в пробке, то лыжи здесь ни причем...
Сергеич  (Сергеич)
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smile:) Ждем историю о том, что он куда-то опоздал, патамушта за пуховиком ездил в Люблино. "Остановите Землю - я сойду..." Кстати, думаю, что фотку к новости отфотошопили, он там другие фигуры из пальцев складывал; наверно. ответ НАТО давал smile:) smile:)
qaq  (qaq)
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Читал, что у студенты хотят провести акцию по уборке помещения, где выступал Медведев со своими корешами.Хотят собраться и вымыть полы.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Ясен Николаевич Засурский дал интервью "Серебрянному Дождю", где рассказал об этой ситуации. Рекомендую почитать. Его позиция заслуживает уважения, тем более, что ему нет смысла ни перед кем заискивать.
http://tvrain.ru/news/yasen_zasurskiy_studenty_zhurfaka_nizko_pali-54977/
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Хотя друзья по журфаку указали, что со стороны Ясена Николаевича непорядочно "сливать" своих студентов.
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