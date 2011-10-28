«Народный рейтинг» - требуется помощь зала

Получил вчера коллективное письмо, подписанное представителями нескольких банков, с настоятельной просьбой внести изменения в правила «Народного рейтинга». Привожу эти пункты дословно:
1. Отрицательные оценки засчитываются только после официального ответа Банка о признании своей вины (если ответ банка получен не позднее семи рабочих дней после размещения отзыва).
2. Отрицательные оценки по отзывам о событиях полугодовой и более давности не засчитываются.
3. Если по результатам проведенной по отрицательному отзыву проверки Банк не признает свою вину, оценка по этому отзыву не засчитывается.
4. Отрицательные оценки по отзывам не засчитываются, если клиент не предоставляет Банку данные для его идентификации или необходимую информацию для проведения расследования.
5. Если клиент не указал в положительном отзыве никакой конкретики, кроме фамилии сотрудника Банка, положительная оценка засчитывается, если Банк нашел подтверждение слов клиента (например, запись разговора). По соображениям конфиденциальности Банк не предоставляет администрации сайта сами доказательства.
Вот теперь сижу и думаю, что делать с этими рацпредложениями? Часть из них вполне разумна, например мы давно придерживаемся пункта №4 , что при отрицательном отзыве клиент должен оставить контактные данные для того, чтобы банк имел возможность с ним связаться.
Другие пункты менее очевидны. Например, пункт №1 о том, что отрицательная оценка засчитывается только с согласия банка или №5, что для принятия положительного отзыва достаточно одной фамилии операциониста.
Лично я готов внести в правила любые изменения, если они будут направлены на повышение объективности рейтинга и на решение клиентских проблем. Хочется в комментариях услышать обе стороны – и клиентов, и представителей банка.
Комментарии 172
2. Будет более "свежий" рейтинг, я за.
3. Нет. Как проверят, тот факт, что Банк проводил проверку и действительно ничего не нашел?
5. Категорическое "Нет". Это просьба от ДельтаКредита?
п. 2. Против. Срок давности события не имеет значения. Но за, если рейтинг будет за последние 6 месяцев.
Может, наоборот, Банк наказывать, если вовремя не отвечает? Есть некоторые очень интересные отзывы, которые игнорируются Представителями Банков. Сделать временные рамки – на ответ неделю, не ответели - минус в репу.
Позволяют банку слишком много прав. Достаточно банку просто не отвечать на отзывы и он не будет иметь ни одной отрицательной оценки.
И вообще это отзывы клиентов и от того признал банк свою вину или нет мнение клинта и всех прочитавших не изменится.
Существующая доказательная и со стороны клиента и со стороны банка система справедливее.
А-ля "суд присяжных" в какой-то мере.
п. 2 согласен. Что было, то было и быльем поросло. С тех пор все могло кардинально измениться.
п.3 не согласен. Написал почему в п.1. Но клиент должен убедить(представить факты) что прав он и это не голословное обвинение.
А то завтра такого понапишут
п.4. согласен. Обвиняешь - докажи.
п. 5 не понял в чем суть. Сорри туповат
Если это не касается проблемных кредитов. истории могут тянуться годами. Банки не всегда рассматривают и решают вопросы. А срок исковой давности, как известно, 3 года.
Банки должны заниматься решением этих проблем. Но. конечно же, при активном участии самого должника.
Вину признаёт или не признаёт суд. Мне симпатичны те банки, которые готовы работать до и вместосудебно. Которые готовы работать. А не всаливать всю вину на клиента.
Вот первые впечатления.
С другой стороны - не может не настораживать. Т.к. в борьбе за имидж могут быть использованы... хммммм... разные методы.
Да и требования какие-то... сумбурные. Явно писались в "растрёпанных чувствах"
По пунктам.
п.2 - есть рациональное зерно, но срок в пол-года - маловат. Многие клиенты довольно долго бодаются с банком, например, по опротестованию транзакции, и только под конец "дозревают" до НР.
п.3 - не согласен абсолютно. Эдак любой банк уйдёт в глухую несознанку.
п.5 - превратит НР в балаган. Я даже догадываюсь, какой банк выставил это требование
ну если дополнить самый
Согласен, банкам тяжелее проверить данный факт, но при чем тут клиент, почему он должен еще раз пострадать? Можно, конечно, такие отзывы начать принимать с очередным временных коэффициентом, но принимать их нужно обязательно... с моей точки зрения.
Ну или вообще не учитываь срок в таких случаях.
К положительным отзывам надо это тоже применять.
Пусть будет равноправие.
Из предложенного банками надо тупо убрать "отрицательный/положительный" и заменить на "оценка".
А вносить данный пункт в правила, считаю вредным, кто-то может на этом играть.
Хех... И я даже знаю, кто.
Банки, которым элементарно влом тратиться на взаимодействие с клиентами и на решение их проблем
Впрочем, могу предложить следующий компромисс: отзыв о двухгодичной истории, после зачёта, переносить в рейтинг двухгодичной давности
Лично я изучаю отзывы в НР по банку, который меня интересует, именно в этом разрезе: какие могут быть "грабли" или "плюшки" сейчас, сию минуту. Что было в этом банке 5 лет назад, когда им рулил равноудалённый олигарх, может заинтересовать только археолога
Пишет человек: "Летом 2008-го мне нахамили в ККО "Кукуево" Мухинского Объединённого Банка...", отзыв засчитывается, ставится дата "лето 2008-го" - и привет
Мы собираем ваши мнения на, мой взгляд, хамское предложение группы банков.
Точно!
Вадим, предлагаю соорудить 10-ю лигу!