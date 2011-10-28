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«Народный рейтинг» - требуется помощь зала

28.10.2011 15:19 172 9 408 просмотров
Получил вчера коллективное письмо, подписанное представителями нескольких банков, с настоятельной просьбой внести изменения в правила «Народного рейтинга». Привожу эти пункты дословно:

1. Отрицательные оценки засчитываются только после официального ответа Банка о признании своей вины (если ответ банка получен не позднее семи рабочих дней после размещения отзыва).
2. Отрицательные оценки по отзывам о событиях полугодовой и более давности не засчитываются.
3. Если по результатам проведенной по отрицательному отзыву проверки Банк не признает свою вину, оценка по этому отзыву не засчитывается.
4. Отрицательные оценки по отзывам не засчитываются, если клиент не предоставляет Банку данные для его идентификации или необходимую информацию для проведения расследования.
5. Если клиент не указал в положительном отзыве никакой конкретики, кроме фамилии сотрудника Банка, положительная оценка засчитывается, если Банк нашел подтверждение слов клиента (например, запись разговора). По соображениям конфиденциальности Банк не предоставляет администрации сайта сами доказательства.

Вот теперь сижу и думаю, что делать с этими рацпредложениями? Часть из них вполне разумна, например мы давно придерживаемся пункта №4 , что при отрицательном отзыве клиент должен оставить контактные данные для того, чтобы банк имел возможность с ним связаться.

Другие пункты менее очевидны. Например, пункт №1 о том, что отрицательная оценка засчитывается только с согласия банка или №5, что для принятия положительного отзыва достаточно одной фамилии операциониста.

Лично я готов внести в правила любые изменения, если они будут направлены на повышение объективности рейтинга и на решение клиентских проблем. Хочется в комментариях услышать обе стороны – и клиентов, и представителей банка.

Комментарии 172

Sergey7  (Sergey7)
#
А нельзя ли огласить список подписавшихся банков?
user135773  (user135773)
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Да-да, давайте напишем "коллективное письмо" с просьбой огласить этот список)
Анастасия М  (n007)
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Опубликуйте пожалуйста эти "нескольких банков", страна должна знать своих героев smile:)
user135773  (user135773)
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1. Это смешно. Некоторые ПБ в своем ответе туман наводят такой, что не поймешь, признали они вину или нет. Да, и кто в здравом уме признает свою вину. Нет-нет-нет.
2. Будет более "свежий" рейтинг, я за.
3. Нет. Как проверят, тот факт, что Банк проводил проверку и действительно ничего не нашел?
5. Категорическое "Нет". Это просьба от ДельтаКредита? smile:D
user135773  (user135773)
#
Корректировка, поторопилась с ответом:
п. 2. Против. Срок давности события не имеет значения. Но за, если рейтинг будет за последние 6 месяцев.
user135773  (user135773)
#
и по п. 1.

Может, наоборот, Банк наказывать, если вовремя не отвечает? Есть некоторые очень интересные отзывы, которые игнорируются Представителями Банков. Сделать временные рамки – на ответ неделю, не ответели - минус в репу.
АлексСпб АлексСпб  (АлексСпб)
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п.1 - против.
Позволяют банку слишком много прав. Достаточно банку просто не отвечать на отзывы и он не будет иметь ни одной отрицательной оценки.

И вообще это отзывы клиентов и от того признал банк свою вину или нет мнение клинта и всех прочитавших не изменится.
Существующая доказательная и со стороны клиента и со стороны банка система справедливее.
А-ля "суд присяжных" в какой-то мере.

п. 2 согласен. Что было, то было и быльем поросло. С тех пор все могло кардинально измениться.

п.3 не согласен. Написал почему в п.1. Но клиент должен убедить(представить факты) что прав он и это не голословное обвинение.
А то завтра такого понапишут smile:)

п.4. согласен. Обвиняешь - докажи.

п. 5 не понял в чем суть. Сорри туповат smile:)
user135773  (user135773)
#
п.5 "спасибо Маше Петровой за то, что улыбнулуась и оформила доки на мой потреб. кредит." - и за это хотят засчитанный положительный отзыв.
АлексСпб АлексСпб  (АлексСпб)
#
Неее. Так весь рейтинг испохабят. Мы ведь банки оцениваем, а не длину и красоту ног операционисток и мужественную красоту кредитных менагеров smile:).
Артем Никитин  (choko62)
#
против такого решения "нескольких банков"!
Першинг  (Першинг)
#
Цитата
2. Отрицательные оценки по отзывам о событиях полугодовой и более давности не засчитываются.

Если это не касается проблемных кредитов. истории могут тянуться годами. Банки не всегда рассматривают и решают вопросы. А срок исковой давности, как известно, 3 года.
Банки должны заниматься решением этих проблем. Но. конечно же, при активном участии самого должника.
Цитата
3. Если по результатам проведенной по отрицательному отзыву проверки Банк не признает свою вину, оценка по этому отзыву не засчитывается.

Вину признаёт или не признаёт суд. Мне симпатичны те банки, которые готовы работать до и вместосудебно. Которые готовы работать. А не всаливать всю вину на клиента.
Вот первые впечатления.
Юрий  (VollMond)
#
Опираясь на первый пункт признавать вину будут очень немногие
Першинг  (Першинг)
#
Сваливать. всю. Вину. На клиента. Опечатка. Извините.
Першинг  (Першинг)
#
Ну если бы это был форум поэтов-символистов...
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Мда. С одной стороны - не может не радовать. Банки всё более пристальное внимание обращают на то, как они выглядят со стороны.

С другой стороны - не может не настораживать. Т.к. в борьбе за имидж могут быть использованы... хммммм... разные методы.

Да и требования какие-то... сумбурные. Явно писались в "растрёпанных чувствах" smile:)

По пунктам.

п.2 - есть рациональное зерно, но срок в пол-года - маловат. Многие клиенты довольно долго бодаются с банком, например, по опротестованию транзакции, и только под конец "дозревают" до НР.

п.3 - не согласен абсолютно. Эдак любой банк уйдёт в глухую несознанку.

п.5 - превратит НР в балаган. Я даже догадываюсь, какой банк выставил это требование smile;)

ну если дополнить самый
user135773  (user135773)
#
"п.5 ... " Дельту запалили по-любому smile:) Вы ведь, про этот банк?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Нет, Дельты среди них нет. И потом нет ничего страшного, когда банки просят клиентов оставить про них отзыв в НР. Мы наоборот это приветствуем. Просто нужно четко объяснять формат этого отзыва.
user135773  (user135773)
#
Страшного, конечно, ничего нет, и я очень рада видеть в банках логотип Банки.Ру рядом с сообщением, что на портале можно оставить свой отзыв. Но, если разрешить такие отзывы (предложение 5), они будут все одинаковые, а читать по 10 раз про "Машу Петрову" неитересно.
Ибирь  (Ибирь)
#
Я бы не хотел, чтобы банк мог "просить оставить отзыв". Логотип "Банки.ру" в офисах - это одно, а "просьбы" - это уже совсем другое.
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
тьфу, соскочило. Если дополнить самый первый пункт, что окончательное решение по истечению всех сроков принимает модератор НР на основании представленных фактов - то добавится некоторой строгости, что ли. А то иногда сразу "паяют" единицу, не давая возможности банку высказать свою точку зрения.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Банки не назову - будет некорректно с моей стороны. За комментарии низкий поклон - очень содержательно и по делу. Собираем срез общественного мнения до понедельника.
Эдуард  (gibbs)
#
если считать, что кто платит, тот и музыку заказывает - то нужно ли мнение подписчиков?
Вадим Пикулин  (pqline)
#
А я вот и с п. 2 не согласен. А если автор только что нашел ресурс Банки.ру в просторах рунета, но давно хотел пожаловаться на банк или только что вспомнил, что с ним творили полгода назад, что же он должен получить отказ Банки.ру в принятии отзыва только на основании того, что история случилась с ним не сегодня? Или факт нарушения перестал быть фактов через полгода?

Согласен, банкам тяжелее проверить данный факт, но при чем тут клиент, почему он должен еще раз пострадать? Можно, конечно, такие отзывы начать принимать с очередным временных коэффициентом, но принимать их нужно обязательно... с моей точки зрения.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Хорошо, если не полгода, а год? Логика банков понятна: сложно отвечать за события, которые датированы, к примеру 2005 годом. Тогда и банк был совсем другим...
АлексСпб АлексСпб  (АлексСпб)
#
Год более справедливо. Надо только учесть пожелание Першиг'а и в случае долгой "тяжбы" с банком отсчитывать не от даты события, а от даты завершения "тяжбы".
Ну или вообще не учитываь срок в таких случаях.
АлексСпб АлексСпб  (АлексСпб)
#
Прошу прощения у Першинг за искажение ника.
К положительным отзывам надо это тоже применять.
Пусть будет равноправие.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Тоже здраво.
Из предложенного банками надо тупо убрать "отрицательный/положительный" и заменить на "оценка".
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Нет, ну, конечно, в пределах разумного... Таких отзывов чрезвычайно мало и к ним естественно индивидуальный подход должен быть. Если банк заинтересован в розыске, то он и старые доки поднимет, если нет, зачем клиента обижать недоверием?.. Документы в организациях должны храниться три года, правда, конечно, не все источники такого хранения могут подтвердить события, но все же есть основания полагать, что многие активные банки справляются с подобной задачей.

А вносить данный пункт в правила, считаю вредным, кто-то может на этом играть.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
кто-то может на этом играть.

Хех... И я даже знаю, кто. smile:-D
Банки, которым элементарно влом тратиться на взаимодействие с клиентами и на решение их проблем
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Пытался сделать вид, что не знаю, но не дали... smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Небольшой оффтоп, извините. Но мне интересно. Я заметила, что избранные отзывы вверху страницы Народного рейтинга датируются 2007, 2008, попадаются даже 2005. Имеет ли это смысл, если банки меняются?

Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Я считаю, что какие-то временнЫе рамки не помешают. Банкам свойственно меняться. И отзыв о банке двухгодовалой давности может абсолютно не отражать текущую ситуацию.

Впрочем, могу предложить следующий компромисс: отзыв о двухгодичной истории, после зачёта, переносить в рейтинг двухгодичной давности smile:D
Вадим Пикулин  (pqline)
#
А почему отзыв должен отражать текущую ситуацию? Ошибся, получи и ответь. Какая разница когда это произошло? Это же произошло. А изменения в банке на текущий момент серьезно может отражать критерий рейтинга Проблема решена. Она как раз и установлена для пользователя в 180 дней - это те сроки, которые зачастую предлагаются банками для решения этих самых проблем.
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Потому что одна из главных функций НР на мой скромный взгляд - это некая "равнодействующая" во взаимоотношениях банка и клиента. Решение проблем клиентов - это, безусловно, приятное, но побочное дополнение. И уж тем более не хотелось бы превращать НР в эпическое полотно "170 лет банковскому делу в России" smile:D

Лично я изучаю отзывы в НР по банку, который меня интересует, именно в этом разрезе: какие могут быть "грабли" или "плюшки" сейчас, сию минуту. Что было в этом банке 5 лет назад, когда им рулил равноудалённый олигарх, может заинтересовать только археолога smile:)
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Вот и читайте свежие отзывы, но почему мы должны лишать клиента банка высказаться и поставить оценку?
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Дык я не против smile:)

Пишет человек: "Летом 2008-го мне нахамили в ККО "Кукуево" Мухинского Объединённого Банка...", отзыв засчитывается, ставится дата "лето 2008-го" - и привет smile:D
Ибирь  (Ибирь)
#
А пишет человек: "полгода назад у меня застряли деньги в банкомате, с тех пор ни ответа от банка ни привета, все обращения игнорируются" тоже на "полгода назад" предлагаете сдвигать?
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Дык я ж ещё в своём посте написал: полгода - маловато. Год-полтора. А если считать на от самого события, а от даты последнего осмысленного действия (полгода назад застряли деньги в банкомате, вчера в очередной раз позвонил в саппорт - ни ответа, ни привета) - то и полгода нормально. Как-то так.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Уважаемый Ибирь, мы ничего не предлагаем. smile:)
Мы собираем ваши мнения на, мой взгляд, хамское предложение группы банков.smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
О! Респект. А я все думал, как бы пополиткорректнее это предложение группы банков назвать. Чтобы и цензурно, и суть выразить smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
отзыв о двухгодичной истории, после зачёта, переносить в рейтинг двухгодичной давности

smile:-D
Точно!
Вадим, предлагаю соорудить 10-ю лигу!
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Согласен Андрей, только без 3-й, 4-й и т.д., 9-й. Да, собственно она уже есть, только по-другому называется: Отборочный тур... smile:)
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