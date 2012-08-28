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Подарки для вкладчиков от Банки.ру

28.08.2012 14:05 18 3 671 просмотр
3 сентября на Банки.ру стартует проект «БанкЛото». Посетители сайта, выбравшие для размещения вкладов одно из «Специальных предложений» наших партнеров, получат право участвовать в ежемесячном розыгрыше призов. Такую же акцию мы проводили осенью — весной с ХКФ Банком, и тогда она вызвала большой интерес со стороны наших посетителей.

Что изменилось. В программе участвует не один банк, а несколько. Это Банк Торгового Финансирования, «Церих» (с 1 сентября), а также Юниаструм Банк, предложение которого, по сути, уже не действует, но чьи вкладчики смогут рассчитывать на получение призов до окончания срока депозита. Линейка спецпредложений будет постоянно расширяться, поэтому, надеюсь, все наши посетители смогут рано или поздно найти предложение себе по душе.

Теперь о призах. Мы удвоили количество победителей – приз в размере 25 тыс. рублей каждый месяц будут получать не пять человек, как прежде, а десять. В следующем году, не исключаю, мы вновь пополним призовой фонд. Налоги с этой суммы по-прежнему платит Банки.ру. Ограничений по участию в этой акции нет – все победители имеют право продолжать участвовать в розыгрышах. Таким образом, если вы победили в сентябре, никто вам не мешает попытать счастья в следующем месяце. Если вклады открыты не в одном, а в нескольких банках-участниках, ваши шансы увеличиваются.

Теперь о банках-партнерах. Мы открыты для предложений со стороны банков (контактное лицо – коммерческий директор Банки.ру Дмитрий Корчагин). Никаких «любимчиков» у нас нет. Основные условия – конкурентный продукт + специальные привилегии для посетителей Банки.ру.

Страница «БанкЛото» появится на сайте в понедельник, 3 сентября. Открывайте вклад в рамках «Специальных предложений» , регистрируйтесь для участия в розыгрыше и ждите «таблицу выигрышных номеров». Как показала практика, в первый месяц шансов на победу больше всего — пока другие не прознали… smile:)

Комментарии 18

Георгий Крюков  (Гога)
#
Да, хорошая задумка для рекламы.
Прозрачную карту получил через сайт.

Можно и вклад открыть. smile:)
Сергей Ш  (beliyYAR)
#
А для любителей жить в долг каких-нибудь совместных с банками программ "лояльности" для посетителей банки.ру (кредитные продукты) не планируется?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Пока нет, хотя такую возможность держим в голове. В принципе, нам не сложно smile:)
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
Кредитные карты от "банки.ру" с кэшбэком в 5% на все...Банк-эмитент-.....
В  (Cheerokee)
#
думаю такие будут стоить в районе 10 тысяч в год с максимальной суммой cashback 1000р в месяц smile:D
В  (Cheerokee)
#
Я бы предпочел рефинансирование ипотеки под 11% на 10-15 лет smile;)
а то кредитная история блеск, а ничего такого нет... Новые выдают дешевле чем рефинансируют smile:(
Алексей Борякин  (Brein)
#
Обязательно приму участие!!!!! И другим посоветую!!!!!
В  (Cheerokee)
#
ждем-с...
Роман  (1001126)
#
Еще бы были эти совместные предложения повыгоднее, чем сейчас. А то середнячков по ставкам подтягивают... smile:notiam:
максим Греков  (rita777)
#
ура!!! smile:D
банки.ру как всегда радует рядовых вкладчиков)))
еще очень большая просьба покрупнее рыбку привлекать, а то страшновато иногда в неизвестные банки вкладываться, даже несмотря на спецпредложение smile:D
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Спасибо! Привлекаем. Здесь, увы, не все от нас зависит - многое упирается в интерес к акции со стороны той самой "крупной рыбы". Сейчас задача "раскочегарить" проект, тогда к нему, уверен, присоединятся и крупные банки. Одним словом, мы работаем. smile:)
максим Греков  (rita777)
#
за работу спасибо))) smile;)
а вот за заботу пока твердая 4ка))
это я к тому, что вкладываться в банк по спецпредложению конечно же хорошо, но обыски в таком банке порой к этому не располагают smile:o
ну мы поняли о чем))
и будет не совсем комфортно потом искать новости асв про такой банк, нерадостно вспоминая о том, как хорошо все начиналось!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Мы, конечно, все поняли. Обыски пройдут, банк останется, хотя все равно неприятно.
А потом, мы же не настаиваем, мы предлагаем, - выбор за вами. На следующей неделе планируем запустить еще одно спецпредложение с крупным розничным банком.
Iriema  (Iriema)
#
Цитата
На следующей неделе планируем запустить еще одно спецпредложение с крупным розничным банком.

Голосую за ипотечный кредит со ставкой на 1% ниже рыночной))))
Сергей Ш  (beliyYAR)
#
Кстати, да... Ипотечные брокеры предлагают же скидки на ставку от 0.25 до 1 пп от своих банков-партнеров smile;)
максим Греков  (rita777)
#
Цитата
Голосую за ипотечный кредит со ставкой на 1% ниже рыночной))))

это под 18 процентов?
Дмитрий Анис  (Crisbeks)
#
Ипотечный кредит снизить не плохо бы....
sky152  (sky152)
#
Здорово!
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