Банки.ру меняет дислокацию

Сегодня, 26 июля, аккурат в мой День рождения, мы начали жизнь в новом офисе. Сидим мы теперь на Тульской, в бизнес-центре "Центр-Т", в отдельно стоящем здании, площадью 650 метров. Это наш первый "взрослый" офис. На этом хорошие новости заканчиваются, а начинается суровая проза жизни, с утра основательно испортившая мне настроение.
Не буду вас утомлять подробностями "стихийного бедствия", связанного с переездом, скажу лишь, что безбоязненно и не краснея гостей в новом офисе мы сможем принять где-то через месяц. Пока же здесь сплошная зона боевых действий. Зона боевых действий на фоне африканской саванны...
Но через месяц жизнь, уверен, наладится. Доедет давно заказанная мебель, сантехника, фасад обновится. Выйдут на работу наши новые коллеги, вынужденно работающие сейчас из дома. Техотдел займется, наконец, расширением и новыми сервисами, а не техническим обеспечением переезда. Все будет хорошо. А пока шампанское остывает в холодильнике... а к нему я до сих пор ничего не заказал. Вот, черт, забыл! За сим откланиваюсь - а то счастья в офисе не будет.
Комментарии 38
Самое главное! Филипп, щастья тебе и здоровья!
Успехов во всех начинаниях!
Наверно и новоселье будете отмечать.....
Главное, что даты двух Великих событий совпали!!!!
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи легко находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
Мы с тобой встречали этот праздник по-разному - в таежном лесу, меняя колеса автомобиля, в Альпах с видом на Лихтенштейн, а теперь вот оборудуя новый офис (так утро мы провели в магазине сантехники!!!) Подобное НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ - констатирую для потомков.
Я тебя ОЧЕНЬ люблю, а в последнее время еще и ОЧЕНЬ сильно уважаю. Здорово идти по жизни с человеком, который столь неординарно превращает праздники в будни и НАОБОРОТ - будни в удивительные праздники общения, понимания, добра.
СИЛ, ЗДОРОВЬЯ, ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ И НАДЕЖНЫХ СОТРУДНИКОВ!
А СЕМЬЯ - ОНА ВСЕГДА РЯДОМ, ЭТО НАША ЦИТАДЕЛЬ!
С новосельем прокета и личным днем рождения!
Успехов во всем!
Ещё раз с Днем Рождения, удачи во всем и, как говорят, сбычи мечт!
И удачной жизни обновленному коллективу в новых реалиях!
Фактически портал останется безконтрольным после отмечания днюхи Редактора и новоселья.
Как Россия после 23 февраля...
Я-ж и предположил, на минуточку, шо если Вы
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=73863