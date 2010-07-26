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Банки.ру меняет дислокацию

26.07.2010 15:30 38 2 367 просмотров
Сегодня, 26 июля, аккурат в мой День рождения, мы начали жизнь в новом офисе. Сидим мы теперь на Тульской, в бизнес-центре "Центр-Т", в отдельно стоящем здании, площадью 650 метров. Это наш первый "взрослый" офис. На этом хорошие новости заканчиваются, а начинается суровая проза жизни, с утра основательно испортившая мне настроение.

Не буду вас утомлять подробностями "стихийного бедствия", связанного с переездом, скажу лишь, что безбоязненно и не краснея гостей в новом офисе мы сможем принять где-то через месяц. Пока же здесь сплошная зона боевых действий. Зона боевых действий на фоне африканской саванны...

Но через месяц жизнь, уверен, наладится. Доедет давно заказанная мебель, сантехника, фасад обновится. Выйдут на работу наши новые коллеги, вынужденно работающие сейчас из дома. Техотдел займется, наконец, расширением и новыми сервисами, а не техническим обеспечением переезда. Все будет хорошо. А пока шампанское остывает в холодильнике... а к нему я до сих пор ничего не заказал. Вот, черт, забыл! За сим откланиваюсь - а то счастья в офисе не будет.

Комментарии 38

Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Цитата
Сегодня, 26 июля, аккурат в мой День рождения,

Самое главное! smile:D Филипп, щастья тебе и здоровья! smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Послала утром смс, но не знаю, дошла ли за 3 тыс. километров. Поэтому еще раз - с Днем Рождения, Филипп! smile:)
Алексей Борякин  (Brein)
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Место хорошее. И речка близко. И Московский монетный двор.....
Наверно и новоселье будете отмечать.....
Главное, что даты двух Великих событий совпали!!!!
smile:) smile:) smile:)
Юлия Прошина  (YuliaM)
#
Филипп, с Днем рождения! Пусть мечты твои сбываются
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи легко находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!

smile:ura:
Orest  (Orest)
#
Счастья, высоты. С днем рпождения!
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МУЖ!

Мы с тобой встречали этот праздник по-разному - в таежном лесу, меняя колеса автомобиля, в Альпах с видом на Лихтенштейн, а теперь вот оборудуя новый офис (так утро мы провели в магазине сантехники!!!) Подобное НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ - констатирую для потомков.

Я тебя ОЧЕНЬ люблю, а в последнее время еще и ОЧЕНЬ сильно уважаю. Здорово идти по жизни с человеком, который столь неординарно превращает праздники в будни и НАОБОРОТ - будни в удивительные праздники общения, понимания, добра.

СИЛ, ЗДОРОВЬЯ, ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ И НАДЕЖНЫХ СОТРУДНИКОВ!
А СЕМЬЯ - ОНА ВСЕГДА РЯДОМ, ЭТО НАША ЦИТАДЕЛЬ!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Вау! Приятно услышать такое признание от любимой. Все остальное я тебе наедине сообщу. smile:)
Hipster  (Hipster)
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Может, в Курилке клич кинуть в офис прийти, обои там поклеить, потолки побелить, ламинат зациклевать и все такое в честь новоселья, как говорится, кто чем может? С девочек - салатики под ремонт, с мальчиков - шампанское, заодно и повод встретиться, а то давно не собирались smile:D

С новосельем прокета и личным днем рождения!
Александр Фоменков  (Auris)
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Надо знать Филиппа - к моменту переезда все уже сделано в лучшем виде:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Спасибо за предложение помощи! К счастью, у нас есть специально обученные люди, которые этими работами занимаются. А что до встречи - то я "за". Только дайте офис в порядок привести. А потом - где-то через месяц - устроим экскурсию, совмещенную с отмечанием. Записываться на нее можно через личку. Первые 10 заявок - выигрышные. smile:)
Злой Тунеядец  (:))))
#
О, как совпали два праздника!
Успехов во всем!
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Очень символичное совпадение: день рождения в новом офисе. Надо понимать так, что вот теперь-то всё и начинается smile:)

Ещё раз с Днем Рождения, удачи во всем и, как говорят, сбычи мечт!

И удачной жизни обновленному коллективу в новых реалиях!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Вот завтра раздолье для флудеров/спамеров/троллей будет...
Фактически портал останется безконтрольным после отмечания днюхи Редактора и новоселья. smile:D
Как Россия после 23 февраля... smile:D smile:D smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Дык енто...
Я-ж и предположил, на минуточку, шо если Вы
Цитата
Я же сейчас на испанской удаленке работаю
, то и отмечаете по всем 100 процентам вместе со всем коллефтивом... smile:shuffle:
Екатерина Суворова  (28_888)
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Ага, именно так. Но сколько мне надо выпить, чтобы не зайти ночью на форум, пока никому не ведом smile;) smile:D
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