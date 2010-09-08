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Почему я не смотрю телевизор

08.09.2010 09:53 45 3 760 просмотров
Я практически не смотрю телевизор – просто неинтересно, а зачастую откровенно противно. В моей жизни он остался в трех ипостасях: в виде российского и европейского футбола на «НТВ-Плюс», новостей «Вести 24» или «Евроньюс» за завтраком и вечерних новостей. Впрочем, последние я тоже смотрю крайне редко из-за стойкого ощущения, что все это я уже видел в 80-е годы, когда Леонид Ильич Брежнев встречался с доярками, с пионерами, с Эриком Хонекером и главами других официальных делегаций. На самолете он, правда, не летал и пожары не тушил за штурвалом гидроплана, но это уже детали. Новостей в новостях вновь не осталось.

Любая попытка сделать шаг в сторону от заведенного порядка приводит к стойкому разочарованию. А вернее к ужасу. В воскресенье утром я, например, пытался посмотреть новую передачу для автомобилистов «Первая передача». По традиции ей предшествовали стандартные НТВэшные ужастики – про «кровавую драму в Лобне», про «пенсионера-педофила» и женщину, родившую от своего деда. Такая адская смесь из анонсов «Чрезвычайного происшествия», программы «Максимум», «Ты не поверишь» и сериала «Глухарь».

Наконец, ужасы «нашего городка» закончились и пошла «Первая передача» - по стилистике студии бессовестно содранная у британской Top Gear. Но вместо разговоров про автомобили опять началась криминальная хроника: в Ульяновске 19-летнего парня застрелил из дробовика местный бандит, проезжавший мимо за рулем БМВ. Школьники, пошедшие в школу, гибнут под колесами автомобилей. Все это сопровождается видеорядом: трупы, крики, плачущие родственники и садистский голос за кадром. В ужасе выключаю телевизор. Слегка трясет. Скоро и в прогнозе погоды на НТВ трупы будут показывать.



Во вторник утром вместо «Вести 24», по 10 минут монотонно рассказывающих про ситуацию на азиатских рынках (мне это абсолютно неинтересно, но здесь хоть без крови), вновь переключаюсь на НТВ. Они обновили утренний блок – большая студия, говорливые ведущие, одним словом, с утра создается позитивное настроение. «В Москве открылся новый кинотеатр 3D», - бодро раздается из телевизора. «Необычность этого заведения состоит в том, что прямо во время сеанса зрителям делают массаж. Эротический». Далее начинается сам сюжет, в начале которого к телевизору заинтересованно подсаживается мой 11-летний сын.

В сюжете «девушки из Украины» готовятся к открытию кинозала – отрабатывают на молодом человеке, как они будут доставлять удовольствие посетителям. Каждому в отдельной кабинке. Матрона дает ценные указания, что нужно сделать, чтобы клиент заплатил побольше – как танцевать, как раздеваться, куда прикладываться. Голос девушки-корреспондента за кадром со знанием дела вещает, что массажем дело может не закончится – если «зритель» пожелает, ему доступно и многое другое. Сын на диване перестает жевать…

Далее выясняется, что кино будет показываться исключительно эротическое – «Аватара» не ждите. Как я потом уже сообразил, 3D это, видимо, хохма такая. Девушки на экране, они же танцуют в приват-комнате. Вот тебе и «три дэ». Последнее, что я увидел, перед тем, как переключил на другой канал, - уверенный в себе хозяин заведения объяснял, что уже нанял юристов, которые докажут, что это не бордель…

И как-то так всё весело, буднично. Я только спустя несколько минут сообразил, что по центральному каналу, в прайм-тайм, в утреннее время, когда дети собираются в школу, идет реклама обычного притона. С проститутками, сутенером и матроной, из которой пытались сделать «хореографа».

Это называется деградация. Деградация общества. И что самое страшное, это идет с подачи государства, которое через официальные телевизионные каналы насаждает населению «новые ценности». Только я не понимаю, зачем? Ведь они же создают бумеранг, который рано или поздно к ним вернется…

Комментарии 45

Георгий Крюков  (Гога)
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Филипп, вы мне прям глаза на ТВ открыли. smile:D
Я вообще только фильмы иногда смотрю ну и юмор всякий тупой и не очень от КВН до Нашей Раши скопированной с Литтл Бритн.
Ну новости редко, чаще местные.
Лично нам с женой наш мэр нравится, реальный хозяин города ну а теперь губернатор области, но и город не выпустил из своих рук.
Вся команда слаженно работает.
Даже Единая Россия подмазалась к строительству дорог в нашем городе.

А на НТВ "Глухарь" в некоторых сериях очень даже ничего.
Аверин совсем не плохо играет.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Далее начинается сам сюжет, в начале которого к телевизору заинтересованно подсаживается мой 11-летний сын

А у меня супруга додумалась с дочкой шестилетней на Пираньи 3D сходить... smile:D
Гектор  (Гектор)
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Снимок с кладбищем и телевидением в одном флаконе - просто классный. Ну, а если по теме, то телевидение наше плохое, очень плохое, но как ни прискорбно в этом сознаться интереснее, чем каналы общественного телевидения за рубежом. Правда эротики в прайм-тайм там не покажут. Бесплатное телевидение везде влачит жалкое существование. С Вашей оценкой Евроньюз согласен полностью: жизнерадостная картинка брежневской эпохи. Что же делать? Необходимо развитие кабельных сетей. Вы сами набираете каналы, которые Вас интересуют, платите деньги и получаете ровно то, что Вам требуется. Иного - увы - не дано!
Екатерина Суворова  (28_888)
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У меня на телевизор нет ни времени, ни желания. Смотрю фильмы, иногда новости, теннис и порой футбол.
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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Я смотрю только познавательные каналы (Discovery и т.п.)
"Новости" на российских телеканалах дааавно не смотрю, т.к. считаю, что это источник дезинформации
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Я смотрю только познавательные каналы (Discovery и т.п.)
Аналогично.Смотрю кабельные каналы с программами про историю,культуру,путешествия.А на центральных,или просто не интересно,или один сплошной "ужас" новостной :Кризис,засуха,цены,терроризм и т.д,или жизнь "рублёвки" и вождей страны в розовом цвете.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Это называется деградация. Деградация общества. И что самое страшное, это идет с подачи государства, которое через официальные телевизионные каналы насаждает населению «новые ценности». Только я не понимаю, зачем? Ведь они же создают бумеранг, который рано или поздно к ним вернется…


Ну как зачем? Государству то 140 миллионов дармоедов многовато будет, обслуживать сырьевую отрасль и 20 вполне предостаточно, так что ТВ и НТВ в частности выполняют задачу государственной важности - уменьшить социальную нагрузку на бюджет номенклатурного государства. Хотя метод слишком длинный и муторный, гораздо эффективнее было бы как Кредитвэй недавно предлагал - раздать населению стволы, за пару лет перестреляют друг друга, а из выживших отличные телохранители и охранники получатся smile:idea:

Пенсионер  (Пенсионер)
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Смотрим с супругой футбол, в основном зарубежный (вчерась наши ухари опять отличились). После ЧМ в ЮАР смотреть российский футбол отвратно. Передачи про путешествия и природу глядим обязательно. Наши к/ф естесственно не смотрим, полнейшая ахинея, а вот кинокомедии советских времен с удовольствием. Ненавижу современные детективы на экране, да и книги тоже, дребедень полная.
Лоймила  (Лоймила)
#
Ну за меня уже отписались smile:D
Добавлю ТВ-3 вечером всякие фантастические, мистические фильмы + сериал "Интерны", первый сериал Российского пр-ва, который мне понравился за последние 10 лет smile:D
Филипп, а Вам с семьёй Интерны нравятся?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Даю цитату:
"Интерны
22 марта телеканал ... запускает новый ситком "Интерны". Четыре выпускника медицинского института должны отработать год в больнице, чтобы стать врачами. Мерзавца, деспота, самодура и очень хорошего доктора Быкова (Иван Охлобыстин) практиканты раздражают, но именно благодаря ему, они через какое-то время станут настоящими специалистами. Интерны постоянно попадают в идиотские ситуации, которые им создает их руководитель с помощью пьющего венеролога Купитмана (Вадим Демчог). Доводить выпускников мешает главврач больницы Кичергач (Сетлана Камынина) - вылитая Кадди. Это единственное сходство с "Хаусом", все-таки это комедия, а не детектив. Практически все сюжеты взяты из реальной врачебной практики, почти все сценаристы с медицинским образованием и когда-то сами были такими интернами.
В сети информации о сериале минимум, а трейлеров нет вообще. Вот такое ноу-хау. Журналистам показали первые две (из шестидесяти) серии. Придется вам поверить мне на слово. Достойно, не пошло, даже, как мне показалось, несколько медленно по сравнению с идущими сейчас проектами, где шутка, шутка, шутка... Да! Там нет закадрового смеха."
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Нет, здесь пробел в образовании - про "Интерны" мы даже не слышали.
Александр Фоменков  (Auris)
#
"Интерны" - это пародия на американский сериал "Клиника".
Не знаю, что Вы там нашли...
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
Не знаю, что Вы там нашли...

Расскажу про себя.
Открыла по этому сериалу для себя Охлобыстина, как актёра. И пусть он - не Янковский, и не Калягин, но в данной роли просто на редкость органичен.
Далее - юмор, не плоский камедиклабовский, и не закостеневший аншлаговский, а именно интересный и не пошлый. Единственное произведение на нашем ТВ, где слово "с..ка" звучит именно в литературном контексте и от него уши не вянут, как от звучавшей одно время везде фразы "Суслик, с..а, гордый" (или что -то типа того).
Сценарий интресный, и венеролог такая лапочка smile:)
А
Цитата
американский сериал "Клиника".

я не смотрела.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
Новостей в новостях вновь не осталось.
Чуть правдивее других - новости на RenTV. Всё остальное - ужас. Дебилотворенье. В том смысле, что делают телезрителей дебилами. Похоже, это цель.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Согласен. Мне даже странно, почему Рен ТВ под общую гребенку до сих пор не причесали. Все возможности для этого есть.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
странно, почему Рен ТВ под общую гребенку до сих пор не причесали.

Надо полагать, для создания видимости плюрализма мнений. Пусть, мол, себе вякают: всё равно их мало кто смотрит...
Да и сами они не слишком много себе позволяют, держатся в необъявленных рамках.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Согласен. Для создания полицейского государства уже всё сделано, на наличие одного-двух "непокорных" каналов власти вряд-ли будут обращать внимание, если уже Конституция не указ.
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Мне очень нравится фотография: Телецентр НТВ и кладбище направо и, чуть подумав, Сколково отправили туда же))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:D 5 баллов!
А вот я не могу писать, что понравилась, меня в похалимстве обвинят...
Тогда фото на двойку - ракурс никакой, экспозиции нет, да и через окно, смазанная - в общем, не репортажная. smile:D smile:shuffle:
Кирилл Жаворонок  (Skoda)
#
A для меня в последние года 2 существует только кабельное ТВ. Ну и Россия, ессно.

А НТВ сегодня, ИМХО - это такой госканал, который работает на аудиторию с самым низким интеллектуальным потенциалом. На людей, которым РТР смотреть неинтересно, устают быстро. smile:D
Андрей  (AndreyB)
#
Часто в этом есть элементы "кризиса выбора", хотя сами себе в этом не признаются. Нежелание делать непростой выбор между массой высококачественных программ и телепередач, усталость от необходимости принимать важнейшие решения, например, в области планирования телепросмотра, и за пределамы родного банка. А говорим, мол, и ТВ не то, и супруги-родственники во времена застоя коммунизма были лучше и детей раньше не надо было воспитывать, как-то так они сами все время "воспитывались" и вырастали при этом приличными людьми и в уважении старшим. В общем, гораздо более глобальная проблема налицо, делеко за рамками телеэкранов. Во как smile:D smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
#
И я по тем же причинам не смотрю 1 канал и НТВ... Самые госканалы. Обиднее всего, что нам впаривают за наши деньги от нашего же имени всякую чернуху для наших детей.
Я когда-то от дочери Jetix закрыл. Сейчас, кроме теленяни все надо закрыть. Даже в Спорт какую-то хрень внесли
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, Спорт зачем-то прикрыли. Сколько пышных слов было, когда его открывали. Ведь это единственный общедоступный спортивный канал, на котором шли неплохие трансляции. Зачем его прикрыли?! Не понятно.
bugnut  (bugnut)
#
Цитата
Только я не понимаю, зачем? Ведь они же создают бумеранг, который рано или поздно к ним вернется

Какой ещё бумеранг? К кому он вернуться должен? Ну разве только к тем простым людям, кто планирует остаться жить в России. А этим он не вернется. Они и не живут в России. Они - экспаты. Эдакий временный реэкспорт. Дорога от подмосковного коттеджа до работы с кортежами охраны в офисы гос.компаний, Думу, СФ, Министерства и др.правительственные учреждения - этим их контакт с окружающей действительностью и ограничивается. А потом на пенсию, к детям, в Европу. Живой пример одного регионального "тяжеловеса", отбывающего вместе с деньгами в Австрию, где уже давно устроился его сын.

А думающее и психически здоровое население им не нужно. Иначе какое-нибудь очередное 31-е число может вдруг стать последним их днем на Олимпе. По примеру Туркменбаши нужно ещё библиотеки позакрывать, а ещё лучше - платными их сделать. И можно со временем добиться того, что никому и в голову не придет, что "так жить нельзя".
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, все именно так. Но их дети рано или поздно вернутся в Россию. И здесь их встретят окончательно деградировавшие гомосапиенсы...
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да вряд ли дети вернутся... Если уж дяде Назарбаеву сибирские реки обсуждают повернуть. Зачем их детям лунный ландщафт?
Orest  (Orest)
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Интересно все-таки - наши труполюбивые кино и ТВ охотно смакуют сцены убийства и насилия, при этом сцены сексуального характера считая крайне неприличным делом.
В свое время Никита Богословский шутки ради сочинил "Пособие для начинающих фантастов" - набор калек, штампов и трафаретов, которые непременно присутствовали в каждом советском фантастическом романе. Похоже, его заветам во всем следуют создатели отечественных сералов про ментов и спецназовцев. Екоторые постулаты:
Главный герой непременно побывал в горячей точке (люди с оголенными нервами), к месту и не к месту распинается об офицерской чести и долге (по-другому жить не умеем), и от него обязательно ушла жена к богатому (вот сучка).
А еще обязательно присутствует кто-то, кто, склонясь над очередным трупом, скажет задумчиво: "Да... тут работал профессионал..."
Все остальное - по вкусу, но вариантов немного. Зло будет наказано (убийство с рачлененкой), его полюбит милая честная девушка, а жена-сучка будет кусать локти, да поздно будет - так ей и надо.
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