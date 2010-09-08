Почему я не смотрю телевизор

Я практически не смотрю телевизор – просто неинтересно, а зачастую откровенно противно. В моей жизни он остался в трех ипостасях: в виде российского и европейского футбола на «НТВ-Плюс», новостей «Вести 24» или «Евроньюс» за завтраком и вечерних новостей. Впрочем, последние я тоже смотрю крайне редко из-за стойкого ощущения, что все это я уже видел в 80-е годы, когда Леонид Ильич Брежнев встречался с доярками, с пионерами, с Эриком Хонекером и главами других официальных делегаций. На самолете он, правда, не летал и пожары не тушил за штурвалом гидроплана, но это уже детали. Новостей в новостях вновь не осталось.
Любая попытка сделать шаг в сторону от заведенного порядка приводит к стойкому разочарованию. А вернее к ужасу. В воскресенье утром я, например, пытался посмотреть новую передачу для автомобилистов «Первая передача». По традиции ей предшествовали стандартные НТВэшные ужастики – про «кровавую драму в Лобне», про «пенсионера-педофила» и женщину, родившую от своего деда. Такая адская смесь из анонсов «Чрезвычайного происшествия», программы «Максимум», «Ты не поверишь» и сериала «Глухарь».
Наконец, ужасы «нашего городка» закончились и пошла «Первая передача» - по стилистике студии бессовестно содранная у британской Top Gear. Но вместо разговоров про автомобили опять началась криминальная хроника: в Ульяновске 19-летнего парня застрелил из дробовика местный бандит, проезжавший мимо за рулем БМВ. Школьники, пошедшие в школу, гибнут под колесами автомобилей. Все это сопровождается видеорядом: трупы, крики, плачущие родственники и садистский голос за кадром. В ужасе выключаю телевизор. Слегка трясет. Скоро и в прогнозе погоды на НТВ трупы будут показывать.
Во вторник утром вместо «Вести 24», по 10 минут монотонно рассказывающих про ситуацию на азиатских рынках (мне это абсолютно неинтересно, но здесь хоть без крови), вновь переключаюсь на НТВ. Они обновили утренний блок – большая студия, говорливые ведущие, одним словом, с утра создается позитивное настроение. «В Москве открылся новый кинотеатр 3D», - бодро раздается из телевизора. «Необычность этого заведения состоит в том, что прямо во время сеанса зрителям делают массаж. Эротический». Далее начинается сам сюжет, в начале которого к телевизору заинтересованно подсаживается мой 11-летний сын.
В сюжете «девушки из Украины» готовятся к открытию кинозала – отрабатывают на молодом человеке, как они будут доставлять удовольствие посетителям. Каждому в отдельной кабинке. Матрона дает ценные указания, что нужно сделать, чтобы клиент заплатил побольше – как танцевать, как раздеваться, куда прикладываться. Голос девушки-корреспондента за кадром со знанием дела вещает, что массажем дело может не закончится – если «зритель» пожелает, ему доступно и многое другое. Сын на диване перестает жевать…
Далее выясняется, что кино будет показываться исключительно эротическое – «Аватара» не ждите. Как я потом уже сообразил, 3D это, видимо, хохма такая. Девушки на экране, они же танцуют в приват-комнате. Вот тебе и «три дэ». Последнее, что я увидел, перед тем, как переключил на другой канал, - уверенный в себе хозяин заведения объяснял, что уже нанял юристов, которые докажут, что это не бордель…
И как-то так всё весело, буднично. Я только спустя несколько минут сообразил, что по центральному каналу, в прайм-тайм, в утреннее время, когда дети собираются в школу, идет реклама обычного притона. С проститутками, сутенером и матроной, из которой пытались сделать «хореографа».
Это называется деградация. Деградация общества. И что самое страшное, это идет с подачи государства, которое через официальные телевизионные каналы насаждает населению «новые ценности». Только я не понимаю, зачем? Ведь они же создают бумеранг, который рано или поздно к ним вернется…
Комментарии 45
Я вообще только фильмы иногда смотрю ну и юмор всякий тупой и не очень от КВН до Нашей Раши скопированной с Литтл Бритн.
Ну новости редко, чаще местные.
Лично нам с женой наш мэр нравится, реальный хозяин города ну а теперь губернатор области, но и город не выпустил из своих рук.
Вся команда слаженно работает.
Даже Единая Россия подмазалась к строительству дорог в нашем городе.
А на НТВ "Глухарь" в некоторых сериях очень даже ничего.
Аверин совсем не плохо играет.
А у меня супруга додумалась с дочкой шестилетней на Пираньи 3D сходить...
"Новости" на российских телеканалах дааавно не смотрю, т.к. считаю, что это источник дезинформации
Ну как зачем? Государству то 140 миллионов дармоедов многовато будет, обслуживать сырьевую отрасль и 20 вполне предостаточно, так что ТВ и НТВ в частности выполняют задачу государственной важности - уменьшить социальную нагрузку на бюджет номенклатурного государства. Хотя метод слишком длинный и муторный, гораздо эффективнее было бы как Кредитвэй недавно предлагал - раздать населению стволы, за пару лет перестреляют друг друга, а из выживших отличные телохранители и охранники получатся
Добавлю ТВ-3 вечером всякие фантастические, мистические фильмы + сериал "Интерны", первый сериал Российского пр-ва, который мне понравился за последние 10 лет
Филипп, а Вам с семьёй Интерны нравятся?
"Интерны
22 марта телеканал ... запускает новый ситком "Интерны". Четыре выпускника медицинского института должны отработать год в больнице, чтобы стать врачами. Мерзавца, деспота, самодура и очень хорошего доктора Быкова (Иван Охлобыстин) практиканты раздражают, но именно благодаря ему, они через какое-то время станут настоящими специалистами. Интерны постоянно попадают в идиотские ситуации, которые им создает их руководитель с помощью пьющего венеролога Купитмана (Вадим Демчог). Доводить выпускников мешает главврач больницы Кичергач (Сетлана Камынина) - вылитая Кадди. Это единственное сходство с "Хаусом", все-таки это комедия, а не детектив. Практически все сюжеты взяты из реальной врачебной практики, почти все сценаристы с медицинским образованием и когда-то сами были такими интернами.
В сети информации о сериале минимум, а трейлеров нет вообще. Вот такое ноу-хау. Журналистам показали первые две (из шестидесяти) серии. Придется вам поверить мне на слово. Достойно, не пошло, даже, как мне показалось, несколько медленно по сравнению с идущими сейчас проектами, где шутка, шутка, шутка... Да! Там нет закадрового смеха."
Не знаю, что Вы там нашли...
Расскажу про себя.
Открыла по этому сериалу для себя Охлобыстина, как актёра. И пусть он - не Янковский, и не Калягин, но в данной роли просто на редкость органичен.
Далее - юмор, не плоский камедиклабовский, и не закостеневший аншлаговский, а именно интересный и не пошлый. Единственное произведение на нашем ТВ, где слово "с..ка" звучит именно в литературном контексте и от него уши не вянут, как от звучавшей одно время везде фразы "Суслик, с..а, гордый" (или что -то типа того).
Сценарий интресный, и венеролог такая лапочка
А
я не смотрела.
Надо полагать, для создания видимости плюрализма мнений. Пусть, мол, себе вякают: всё равно их мало кто смотрит...
Да и сами они не слишком много себе позволяют, держатся в необъявленных рамках.
А вот я не могу писать, что понравилась, меня в похалимстве обвинят...
Тогда фото на двойку - ракурс никакой, экспозиции нет, да и через окно, смазанная - в общем, не репортажная.
А НТВ сегодня, ИМХО - это такой госканал, который работает на аудиторию с самым низким интеллектуальным потенциалом. На людей, которым РТР смотреть неинтересно, устают быстро.
Я когда-то от дочери Jetix закрыл. Сейчас, кроме теленяни все надо закрыть. Даже в Спорт какую-то хрень внесли
Какой ещё бумеранг? К кому он вернуться должен? Ну разве только к тем простым людям, кто планирует остаться жить в России. А этим он не вернется. Они и не живут в России. Они - экспаты. Эдакий временный реэкспорт. Дорога от подмосковного коттеджа до работы с кортежами охраны в офисы гос.компаний, Думу, СФ, Министерства и др.правительственные учреждения - этим их контакт с окружающей действительностью и ограничивается. А потом на пенсию, к детям, в Европу. Живой пример одного регионального "тяжеловеса", отбывающего вместе с деньгами в Австрию, где уже давно устроился его сын.
А думающее и психически здоровое население им не нужно. Иначе какое-нибудь очередное 31-е число может вдруг стать последним их днем на Олимпе. По примеру Туркменбаши нужно ещё библиотеки позакрывать, а ещё лучше - платными их сделать. И можно со временем добиться того, что никому и в голову не придет, что "так жить нельзя".
В свое время Никита Богословский шутки ради сочинил "Пособие для начинающих фантастов" - набор калек, штампов и трафаретов, которые непременно присутствовали в каждом советском фантастическом романе. Похоже, его заветам во всем следуют создатели отечественных сералов про ментов и спецназовцев. Екоторые постулаты:
Главный герой непременно побывал в горячей точке (люди с оголенными нервами), к месту и не к месту распинается об офицерской чести и долге (по-другому жить не умеем), и от него обязательно ушла жена к богатому (вот сучка).
А еще обязательно присутствует кто-то, кто, склонясь над очередным трупом, скажет задумчиво: "Да... тут работал профессионал..."
Все остальное - по вкусу, но вариантов немного. Зло будет наказано (убийство с рачлененкой), его полюбит милая честная девушка, а жена-сучка будет кусать локти, да поздно будет - так ей и надо.