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Заполняем свои профили

13.11.2010 10:56 102 3 544 просмотра
На этой неделе в жизни сайта произошло малозаметное, на первый взгляд, событие, которое означает начало важного этапа развития Банки.ру – мы полностью обновили личную страницу посетителя. Формальный ранее «Профиль пользователя» превратился в место, где собрана воедино вся информация о посетителе: его данные, последние активные действия на сайте, репутация, подписка, а главное – перечень банков, в которых он обслуживается.

Одновременно с выбором банка посетителю предлагается указать, какими услугами он пользуется и степень удовлетворенности банком. Услуги и отношение будут видны только официальным представителям указанных банков.

Эти нововведения не случайно: время анонимного общения проходит. Если посмотреть на процесс эволюции Банки.ру, то за 5 лет мы прошли путь от коротких эмоциональных сообщений в «Народном рейтинге» (для них не требовалось даже регистрироваться на сайте) до конкретных жалоб, которые оперативно рассматривают представители банков, в большинстве случаев столь же оперативно решая проблемы клиентов.

Следующая остановка на этом пути – конструктивное, плановое общение клиентов и банков с минимумом эмоций. В идеале банкам нужно не решать проблемы по факту, необходимо предотвращать их появление. Никто не видит недостатки и просчеты в работе кредитных организаций лучше, чем их клиенты, и это отлично понимают клиентоориентированные банки. Даже отсутствие нормального инструмента для коммуникаций не мешает представителям «Авангарда» или «Тинькова» плотно общаться в рамках форума со своими клиентами.

Через 2 месяца у нас на сайте появится сервис «Друзья банков». Это будет инструмент, который позволит банкам формировать лояльное комьюнити из числа своих клиентов. Это будет площадка для конструктивного общения, для сбора предложений по улучшению сервиса, площадка, на которой представители банков смогут открыто общаться со своими клиентами, не боясь анонимных оскорблений и необоснованных упреков.

Собственно, запись в клуб «Друзья банков» уже началась. Для этого вам нужно отметить в своем профиле, что вы являетесь клиентом того или иного банка. Я, кстати, это уже сделал.

Комментарии 102

vdk  (vdk)
#
Идея хорошая, реализация хромает на обе ноги. Добавил два банка, их услуги. Захотел один отредактировать и тут понеслась: нажал кнопку "изменить" у одного банка, а редактируется почему-то другой. Попробовал выделить в списке банков нужный и отредактировать так — результат тот же. smile:wall: Проще оказалось удалить оба и заново всё ввести для обоих банков. А если б я пятью, например, пользовался? В общем, вашим программистам есть над чем поработать.
Ну и еще странная градация: пункт "не всё устраивает" выделен красным, что создает впечатление, что это сильная негативная оценка, хотя "устраивает" в этой формулировке подразумевает всё-таки позитив, пусть и не по всем пунктам.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну так от багов никто не застрахован. В ближайшие дни будем с ними бороться. С удалением банка, кстати, у меня вчера такая же история получилась - хотел один удалить, а в результате исчез другой.

Цветовую гамму поправим. Я изначально вообще хотел даже от условно негативного варианта отказаться.

С Ситибанком у меня все корректно показывает. Какой у вас браузер?
vdk  (vdk)
#
Браузер — Mozilla Firefox 3.6.12

Может цвета вообще убрать? Они только дублируют словесные формулировки (и не всегда удачно, как выяснилось), а их в любом случае прочитают, прежде чем поставить оценку.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
С цветами что-нибудь придумаем. Согласен, смотрится излишне агрессивно. Вопрос: сейчас глюк с удалением/измнением банка продолжается? Программеры не могут его отловить.
vdk  (vdk)
#
Сейчас нормально.
Konung  (Konung)
#
Мне вот мало оказалось 3-х состояний оценки... Мне бы 5 хотелось - от "Очень доволен" до "Недоволен". Т.е. добавить 2-е (просто "Доволен") и 5-е ("Недоволен").

Потому что "Очень доволен" - на самом деле сильная характеристика. Я - привередливый пользователь smile:oops: "Очень доволен" поставил бы только 1-му из своего списка, а большинство - как раз оказались бы в "В целом устраивает" или "Не все устраивает"...
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Согласен. "Очень доволен" лично я вообще ни одному банку присвоить не готов. Но есть такие, которым поставил бы "недоволен".
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Konung, спасибо за предложение. Пока мы этого делать не будем, ибо не ясно, насколько полезна и востребована будет эта информация. Сейчас задача несколько проще - собрать в одном месте клиентов банка.
vdk  (vdk)
#
В строке "поиск банка" по сочетанию "сити" ситибанк не находится, а выбрасывает просто в профайл.
Юсиф Кардос  (УжасУжас)
#
Напрашивается организация симметричного сервиса "Враги банков".
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну для этого АнтиэРэСы существуют. smile:)
Мы же люди мирные.
Кирилл Жаворонок  (Skoda)
#
Глюки глюками, но сервис классный! А на "лизинге" такой не планируется в перспективе?
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Сервис замечательный, молодцы! Пойду заполнять...
Iriema  (Iriema)
#
Я что-то пропустила или кнопки "сохранить" при заполнении профиля нет?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Это глюк какой-то. Кнопка "Сохранить" есть и при добавлении банка, и при редактировании своего профиля.
Iriema  (Iriema)
#
При редактировании профиля вижу, при добавлении банков - нет smile:( Правда, всё сохраняется при переходе на другую страничку. Может, кто проверит? Браузер Google Chrome.
Iriema  (Iriema)
#
Поняла, почему у вас кнопка есть, а у меня нет) Значит так, добавляю банк, выбираю услугу - есть кнопка сохранить отдельный банк. Затем после добавления банка изменяю, допустим, настройки видимости подписки. Пытаюсь сохранить это изменение - а нет кнопки) Не принципиально в общем-то, просто непривычна такая реализация.
Виктор Пряжников  (victorp)
#
Вы имеете в виду изменение видимости подписки? Там и нет кнопки - все сохраняется автоматически после выбора варианта. Такой вариант показался более удобным - не требуются "лишние телодвижения" smile8)
Iriema  (Iriema)
#
Да, я уже поняла - просто немного непривычно, вот и поторопилась сказать, что нет кнопки. smile:) Нормальный вариант. smile:)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Идея отличная, вери гуд...но я хочу подарков, конкурсов, чтобы можно было выиграть машинку например smile:oops: ну или поездку, на крайний вариант 1000 000 рубликов smile:shuffle: все таки вы работаете с банками, причем со всеми сразу, денежка у банков водится! Это значительно поднимет уровень вашего сайта! Также можно сделать чтобы радом с каждым комментом был аватарчик автора...но можно начать с 10 000 рубликов smile:D
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Конкурсы, подарки - это на усмотрение каждого отдельного банка. По иконкам в комментах. Пока текущий вид форума и комментов не трогаем, но для форума "Друзей банков" разработаем special дизайн.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Нет уж, давайте без крайностей в 1 000 000 рубликов.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Заметил интересную фишку:
Пользователь с новым профилем как то обретает материализацию, что-ли...
Более персонофицируется, как в социальной сети. smile:)
То есть это уже не просто Vanя с количеством сообщений 10, а более информативная личность (активность, игнор, репутация и пр). Даже без указания Банков. smile:shuffle:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну, так и задумывалось. Кстати, и тебе работу это облегчит, ибо пользователь с богатой историей на сайте и открытым профилем десять раз подумает, стоит ли ему стремиться к бану.
Ксения Курашова  (Ksiu_Sallivan)
#
Цитата
Стремление к бану непреодолимо.

о боже smile:D в мемориз! smile:D smile:D smile:D
Юрий  (VollMond)
#
то ли еще будет smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Однако, умеешь ты однозначно высказаться... smile:shuffle:
Юрий  (VollMond)
#
а то
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Шутка. Если Вы не получили бан, это не Ваша заслуга, а наша недоработка. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Сериозно сказано... smile:D
На самом деле открытый профиль будет ещё помогать нам в добановой работе. smile:idea:
Konung  (Konung)
#
Уфффф... Заполнил... Только тех, чьими услугами сейчас пользуюсь...
Даже меня впечатлил список smile8)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Да уж... Надо бы ему особое звание присвоить: банкотестер. Или: бравый клиент.
smile:)
Konung  (Konung)
#
Зачот. Я не против smile;)

Мне не надо, братцы, орден. Я - согласен на медаль smile:D
Konung  (Konung)
#
Все течет, все изменяется. С услугами некоторых банков приходится прощаться, с другими - знакомиться smile;)

Пожелание: было бы нелишним предусмотреть признак "бывший клиент" (название - естественно, повод для обсуждения...). Можно его сделать общедоступным. Или даже в разрезе услуг. Или и там, и там.
Возможно, кого-то заинтересует информация не только о текущих потребляемых услугах, но и о предыдущих.

Пример: я указал как "используемую" услугу кр.карты БМ. Но фактически - с этой картой я расстался в январе-феврале-2010. С тех пор (AFAIK) значительных изменений продукт не претерпел, соотв. - мое мнение на его счет - все еще актуально smile;)
Екатерина Володина  (VEI)
#
Вот к кому мне надо приставать на тему пополнения коллекции карт smile:D
Konung  (Konung)
#
Мои контакты у Вас есть. Думаю, договоримся smile;)
Andru  (56318)
#
to Konung - 5+ smile:o smile:)
to Редактор - Очень хорошая идея!
Действительно, цвет у комментария "не очень устраивает" немного "злой" получился, и ещё бы сделать не 3, а 5 вариантов оценки, было бы хорошо. Кстати, и чтобы понимать, почему доволен или недоволен клиент, рядом с этими оценками, может, окошко для комментариев оставить, почему именно такая оценка? И если Банку интересно мнение Клиентов, он может как раз реагировать на только возникающую проблему оперативно.
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
Цитата
И если Банку интересно мнение Клиентов, он может как раз реагировать на только возникающую проблему оперативно.


а если настроение меняется? сегодня 5 поставлю, а через неделю оценю "ниже плинтуса"?
по моему для этого существуют другие сервисы на сайте например вот этого ну и форум наконец
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