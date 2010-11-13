Заполняем свои профили

На этой неделе в жизни сайта произошло малозаметное, на первый взгляд, событие, которое означает начало важного этапа развития Банки.ру – мы полностью обновили личную страницу посетителя. Формальный ранее «Профиль пользователя» превратился в место, где собрана воедино вся информация о посетителе: его данные, последние активные действия на сайте, репутация, подписка, а главное – перечень банков, в которых он обслуживается.
Одновременно с выбором банка посетителю предлагается указать, какими услугами он пользуется и степень удовлетворенности банком. Услуги и отношение будут видны только официальным представителям указанных банков.
Эти нововведения не случайно: время анонимного общения проходит. Если посмотреть на процесс эволюции Банки.ру, то за 5 лет мы прошли путь от коротких эмоциональных сообщений в «Народном рейтинге» (для них не требовалось даже регистрироваться на сайте) до конкретных жалоб, которые оперативно рассматривают представители банков, в большинстве случаев столь же оперативно решая проблемы клиентов.
Следующая остановка на этом пути – конструктивное, плановое общение клиентов и банков с минимумом эмоций. В идеале банкам нужно не решать проблемы по факту, необходимо предотвращать их появление. Никто не видит недостатки и просчеты в работе кредитных организаций лучше, чем их клиенты, и это отлично понимают клиентоориентированные банки. Даже отсутствие нормального инструмента для коммуникаций не мешает представителям «Авангарда» или «Тинькова» плотно общаться в рамках форума со своими клиентами.
Через 2 месяца у нас на сайте появится сервис «Друзья банков». Это будет инструмент, который позволит банкам формировать лояльное комьюнити из числа своих клиентов. Это будет площадка для конструктивного общения, для сбора предложений по улучшению сервиса, площадка, на которой представители банков смогут открыто общаться со своими клиентами, не боясь анонимных оскорблений и необоснованных упреков.
Собственно, запись в клуб «Друзья банков» уже началась. Для этого вам нужно отметить в своем профиле, что вы являетесь клиентом того или иного банка. Я, кстати, это уже сделал.
Комментарии 102
Ну и еще странная градация: пункт "не всё устраивает" выделен красным, что создает впечатление, что это сильная негативная оценка, хотя "устраивает" в этой формулировке подразумевает всё-таки позитив, пусть и не по всем пунктам.
Цветовую гамму поправим. Я изначально вообще хотел даже от условно негативного варианта отказаться.
С Ситибанком у меня все корректно показывает. Какой у вас браузер?
Может цвета вообще убрать? Они только дублируют словесные формулировки (и не всегда удачно, как выяснилось), а их в любом случае прочитают, прежде чем поставить оценку.
Потому что "Очень доволен" - на самом деле сильная характеристика. Я - привередливый пользователь "Очень доволен" поставил бы только 1-му из своего списка, а большинство - как раз оказались бы в "В целом устраивает" или "Не все устраивает"...
Мы же люди мирные.
Пользователь с новым профилем как то обретает материализацию, что-ли...
Более персонофицируется, как в социальной сети.
То есть это уже не просто Vanя с количеством сообщений 10, а более информативная личность (активность, игнор, репутация и пр). Даже без указания Банков.
о боже в мемориз!
На самом деле открытый профиль будет ещё помогать нам в добановой работе.
Даже меня впечатлил список
Мне не надо, братцы, орден. Я - согласен на медаль
Пожелание: было бы нелишним предусмотреть признак "бывший клиент" (название - естественно, повод для обсуждения...). Можно его сделать общедоступным. Или даже в разрезе услуг. Или и там, и там.
Возможно, кого-то заинтересует информация не только о текущих потребляемых услугах, но и о предыдущих.
Пример: я указал как "используемую" услугу кр.карты БМ. Но фактически - с этой картой я расстался в январе-феврале-2010. С тех пор (AFAIK) значительных изменений продукт не претерпел, соотв. - мое мнение на его счет - все еще актуально
to Редактор - Очень хорошая идея!
Действительно, цвет у комментария "не очень устраивает" немного "злой" получился, и ещё бы сделать не 3, а 5 вариантов оценки, было бы хорошо. Кстати, и чтобы понимать, почему доволен или недоволен клиент, рядом с этими оценками, может, окошко для комментариев оставить, почему именно такая оценка? И если Банку интересно мнение Клиентов, он может как раз реагировать на только возникающую проблему оперативно.
а если настроение меняется? сегодня 5 поставлю, а через неделю оценю "ниже плинтуса"?
по моему для этого существуют другие сервисы на сайте например вот этого ну и форум наконец