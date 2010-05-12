После долгих и продолжительных боев зарегистрировали таки домен Банки.рф. Для тех, кто не в курсе, это фишка такая властей: сделать интернет русскоязычным, чтобы в строке браузера можно было набивать адрес сайта не на латинице, а в кириллице.
Не знаю, честно говоря, кому это нужно, окромя регистраторов доменов, которые получат дополнительные деньги за регистрацию новых доменов, но, как говорится, "партия сказала "надо", комсомол ответил "есть".
На первых порах все развивалось по классическому сценарию. После объявления о начале кампании выяснилось, что зарегистрировать их могут только владельцы соответствующих товарных знаков. Причем знаки эти должны быть в кириллице. Понятно, что торговый знак Banki.ru зарегистрирован на латинице (да и вообще в интернете все традиционно патентуют именно английские варианты), поэтому нам отказали не только в домене банки.рф, но даже банкиру.рф. Зато приближенные к регистраторам фирмы к началу кампании успешно зарегистрировали на себя права на самые распространенные слова типа "водка", "секс" и пр. Умудрились даже слово "банк" зарегистрировать по какому-то совершенно левому классу - типа кондитерские изделия. Точно уже не помню. Инсайд рулит.
Но то ли совесть у людей проснулась, то ли шуганули кого, но в апреле регистратор изменил правила, вследствие чего портал Banki.ru получил возможность официально зарегистрировать домен Банки.рф, с чем я себя и коллег поздравляю. Убили на корню потенциального конкурента, а также сэкономили примерно 1 млн рублей, который пришлось бы потратить на выкуп на аукционе никому не нужного домена.
Так что в ближайшие дни вы сможете заходить на сайт, набрав в строке банки.рф или немного неприличный альтернативный адрес на латинице: XN--80ABWHO.XN--P1AI
Комментарии 11
Тогда у дного сайта будет два имени.
Чем плохо для любителей кириллицы?
*русскими
Да, домены .рф - это как хоккей на траве или балет на льду (по Раневской).
www.президент.рф, в отличие от www.president.ru автоматически не распознаются как активные пока нигде.
И будет ли это поддерживаться, неизвестно:)
Сложности могут возникнуть в обращении к своему сайту за рубежом, если на клавиатуре будут отсутствовать кириллические буквы.
Конечно страны.