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Банки.рф

12.05.2010 13:04 11 2 536 просмотров
После долгих и продолжительных боев зарегистрировали таки домен Банки.рф. Для тех, кто не в курсе, это фишка такая властей: сделать интернет русскоязычным, чтобы в строке браузера можно было набивать адрес сайта не на латинице, а в кириллице.

Не знаю, честно говоря, кому это нужно, окромя регистраторов доменов, которые получат дополнительные деньги за регистрацию новых доменов, но, как говорится, "партия сказала "надо", комсомол ответил "есть".

На первых порах все развивалось по классическому сценарию. После объявления о начале кампании выяснилось, что зарегистрировать их могут только владельцы соответствующих товарных знаков. Причем знаки эти должны быть в кириллице. Понятно, что торговый знак Banki.ru зарегистрирован на латинице (да и вообще в интернете все традиционно патентуют именно английские варианты), поэтому нам отказали не только в домене банки.рф, но даже банкиру.рф. Зато приближенные к регистраторам фирмы к началу кампании успешно зарегистрировали на себя права на самые распространенные слова типа "водка", "секс" и пр. Умудрились даже слово "банк" зарегистрировать по какому-то совершенно левому классу - типа кондитерские изделия. Точно уже не помню. Инсайд рулит.

Но то ли совесть у людей проснулась, то ли шуганули кого, но в апреле регистратор изменил правила, вследствие чего портал Banki.ru получил возможность официально зарегистрировать домен Банки.рф, с чем я себя и коллег поздравляю. Убили на корню потенциального конкурента, а также сэкономили примерно 1 млн рублей, который пришлось бы потратить на выкуп на аукционе никому не нужного домена.

Так что в ближайшие дни вы сможете заходить на сайт, набрав в строке банки.рф или немного неприличный альтернативный адрес на латинице: XN--80ABWHO.XN--P1AI

Комментарии 11

tx87  (tx87)
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В чем смысл русских названий сайтов,я тоже не вижу...Мой браузер например даже не разрешает писать рускими буквами в строке набора адреса...так что...непонятно)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Смысл их исключительно в том, что кто-то зарегистрирует домен "кока-кола.ру" на себя и будет просить от правообладателя деньги. И если тому будет лень судиться, то он раскошелится. Плюс многие регистрируют простые домены на всякий случай - а вдруг попрет? Мы же, повторюсь, взяли домен лишь с одной целью - избежать появления в Рунете сайта Банки.рф. Одних "банков" имхо вполне достаточно. smile:)
Андрей  (A_1)
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А переадресацию сделать?
Тогда у дного сайта будет два имени.
Чем плохо для любителей кириллицы?
tx87  (tx87)
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прошу прошения за безграмотность)
*русскими
Екатерина Суворова  (28_888)
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Филипп, привет! Поздравляю с блогом, очень рада, что наконец-то нашел на это время. smile:)

Да, домены .рф - это как хоккей на траве или балет на льду (по Раневской). smile:|
Александр Фоменков  (Auris)
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Забавно, что ссылки вида www.домен.рф, к примеру,
www.президент.рф, в отличие от www.president.ru автоматически не распознаются как активные пока нигде.
И будет ли это поддерживаться, неизвестно:)
Лоймила  (Лоймила)
#
ИМХО, очередное вымогалово smile:o
Алексей Борякин  (Brein)
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Мне не совсем понятно стремление руководства бустрее перейти на .рф
Сложности могут возникнуть в обращении к своему сайту за рубежом, если на клавиатуре будут отсутствовать кириллические буквы.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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А Бог их знает. Захотелось зачем-то. Мне это стремление не очень понятно. Весь мир живет на латинице, да и в России к этому все привыкли. Видимо, еще один нацпроект.
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