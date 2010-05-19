Прогноз погоды как политический барометр

Смотрели недавно с сыном телевизор. Утренний эфир "Вести 24". Идет прогноз погоды. Мелькают города - Екатеринбург, Калининград и пр. Отрываюсь от нехитрой утренней трапезы - на экране Санкт-Петербург. Задерживаю взгляд в ожидании Москвы - всё. Прогноз заканчивается. "А где Москва?" - восклицаю недоуменно. "Папа, так в прогнозе погоды всегда идет сначала Москва, а потом Питер", - поясняет 10-летний сын.
И вроде бы пустяк, а как в душу плюнули. В последний раз похожие чувства я испытывал, когда еще на старой квартире соседи за один вечер "приватизировали" общую стоянку машин перед домом. Она была всю жизнь общая, а потом в один прекрасный вечер возвращаюсь с работы, а они столбики на стоянке с замками устанавливают. "С префектурой согласовано!" - с вызывом бросили они мне.
Вот так и здесь. Наверное, с руководством ВГТРК это согласовано. Вероятнее всего, это согласовано и с администрацией президента, все-таки вопрос в большей степени политический. Но мне от этого не легче. Я не очень понимаю, почему предыдущие 35 лет моей жизни в прогнозе погоды показывали сначала Питер, а потом Москву, а теперь все поменялось, пусть даже на отдельно взятом федеральном канале. У нас что, столица изменилась? Да нет вроде, по крайней мере до широких масс эту информацию еще не донесли.
Я с большим уважением отношусь к Санкт-Петербургу и его жителям, никакого "москальского шовинизма" не испытываю. Боже упаси. Но я очень не люблю, когда меняют традиции. Я понимаю, что Санкт-Петербурга с каждым годом становится все больше. Что у нас кругом один Питер - от Кремля до Российского Футбольного Союза. Да и Бог с ними. Но прогноз погоды здесь при чем?.. Его-то хоть оставьте!
Комментарии 22
По крайней мере до официального объявления СПб столицей России.
спасибо, у нас своих Валек-стаканов хватает
ага-ага, как Валька по Каменноостровскому едет, так не то что автомобилистам - ПЕШЕХОДАМ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАЕТ!
Угу, и за это спасибо. У нас они не раздутые, за старый-то фонд и кировки без капремонта... А по отношению к средним з/п - так и дороже московских будут.
А в Питере, думаете, по другому? Ну разве что Я ЛИЧНО к соседским народам с любовью отношусь, в отличие от некоторых...
Так вроде уже незаконным признали.
И постановили столбики убрать.
Вы откуда?
- Я из-под Питера!
- Сейчас все из-под Питера. Откуда конкретно?
- Владивосток!
Я как раз хотел предложить перейти на просмотр менее политизированных каналов, для ознакомления с прогнозом погоды
Хотя, между строк, читаю, что проблемка то поглубже будет
Вот какого черта? Значит, когда сделали по указки карлика-малоумка меньше часовых поясов - Вас это не коробило. Когда "В Москве - 15 часов, в Петропавловске-Камчатском - 23 часа " - Это Вас значит не коробило?!!! А прогноз погоды - всё, лопнуло терпение?
А нашисты так и будут всё к своим рукам прибирать...
Ну а пока четвёртая власть будет тихо примусы починять (сдавая по ходу почти без боя НТВ, ТВ-6...), я буду стараться держаться от этой страны подальше.
С потоплением последнего осколка демократии на ТВ, рен-тв, я этот совок совсем смотреть перестал. Не знал про прогноз погоды. Отлично! Суркову очередной зачёт!
Ну ничего, 35-40 лет назад коммуно-совок тоже представлялся безвозвратным, а ему оставалось меньше 20 лет. И фашистко-чекисткий режим в России падет непременно.
Кстати, по CNN прогноз погоды в Вашингтоне тоже идёт не последним. А европейский прогноз на Euronews заканчивается где-то на Пиренеях (не в Брюсселе)
Прогиб - всегда явление индивидуальное и за него есть только одно волнение: заметят или нет, оценят или нет. Как если не заметят - то все зря
Вроде и не большая разница, а есть. Вот и с погодой также. Вроде и как всегда и разница небольшая, а осадочек остался.
Олександр, с пламенным приветом и на доброе здоровье.
Одесса.
За пожелания - спасибо