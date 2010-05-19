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Прогноз погоды как политический барометр

19.05.2010 15:47 22 1 901 просмотр
Смотрели недавно с сыном телевизор. Утренний эфир "Вести 24". Идет прогноз погоды. Мелькают города - Екатеринбург, Калининград и пр. Отрываюсь от нехитрой утренней трапезы - на экране Санкт-Петербург. Задерживаю взгляд в ожидании Москвы - всё. Прогноз заканчивается. "А где Москва?" - восклицаю недоуменно. "Папа, так в прогнозе погоды всегда идет сначала Москва, а потом Питер", - поясняет 10-летний сын.

И вроде бы пустяк, а как в душу плюнули. В последний раз похожие чувства я испытывал, когда еще на старой квартире соседи за один вечер "приватизировали" общую стоянку машин перед домом. Она была всю жизнь общая, а потом в один прекрасный вечер возвращаюсь с работы, а они столбики на стоянке с замками устанавливают. "С префектурой согласовано!" - с вызывом бросили они мне.

Вот так и здесь. Наверное, с руководством ВГТРК это согласовано. Вероятнее всего, это согласовано и с администрацией президента, все-таки вопрос в большей степени политический. Но мне от этого не легче. Я не очень понимаю, почему предыдущие 35 лет моей жизни в прогнозе погоды показывали сначала Питер, а потом Москву, а теперь все поменялось, пусть даже на отдельно взятом федеральном канале. У нас что, столица изменилась? Да нет вроде, по крайней мере до широких масс эту информацию еще не донесли.

Я с большим уважением отношусь к Санкт-Петербургу и его жителям, никакого "москальского шовинизма" не испытываю. Боже упаси. Но я очень не люблю, когда меняют традиции. Я понимаю, что Санкт-Петербурга с каждым годом становится все больше. Что у нас кругом один Питер - от Кремля до Российского Футбольного Союза. Да и Бог с ними. Но прогноз погоды здесь при чем?.. Его-то хоть оставьте!

Комментарии 22

@mike  (@mike)
#
А почему и не отдать немножко Питеру. Раз они так уж хотят. Но вот только что отдавать - давайте решать будем мы. Я бы с радостью отдал наглых взяточнико-бюрократов. Статус спецгорода со спецтрассами, по которым ездят машины со спецведёрками. Цены на недвижимость, многократно надутые откатами. Жителей бывших республик бывшего СССР, прихавших только с одной цель - "поднять бабла". За счёт богатеньких зажравшихся москвичей. Порой хотелось бы вернуться лет этак на 20-30 назад. Когда всё было проще. Или только казалось проще, а весь удар на себя принимали наши родители?..
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Да я тоже не против, чтобы в Питер не только Конституционный суд переехал, но и правительство, и адмнистрация президента. Тем более, что им самим на родине будет комфортнее. Никакого духа соперничества с Северной столицей лично у меня нет, а дороги это разгрузит однозначно, да и цены на недвижимость упадут. Но вот прогноз погоды не дам! smile:D
По крайней мере до официального объявления СПб столицей России.
Олександр  (Olexandr)
#
Цитата
Я бы с радостью отдал наглых взяточнико-бюрократов.

спасибо, у нас своих Валек-стаканов хватает smile:D
Цитата
Статус спецгорода со спецтрассами, по которым ездят машины со спецведёрками.

ага-ага, как Валька по Каменноостровскому едет, так не то что автомобилистам - ПЕШЕХОДАМ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАЕТ! smile:evil:
Цитата
Цены на недвижимость, многократно надутые откатами.

Угу, и за это спасибо. У нас они не раздутые, за старый-то фонд и кировки без капремонта... А по отношению к средним з/п - так и дороже московских будут.
Цитата
Жителей бывших республик бывшего СССР, прихавших только с одной цель - "поднять бабла".

А в Питере, думаете, по другому? smile:D Ну разве что Я ЛИЧНО к соседским народам с любовью отношусь, в отличие от некоторых...
Георгий Крюков  (Гога)
#
Цитата
Она была всю жизнь общая, а потом в один прекрасный вечер возвращаюсь с работы, а они столбики на стоянке с замками устанавливают.

Так вроде уже незаконным признали.
И постановили столбики убрать. smile;)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Не замечала... smile:o И правда, прогноз погоды мог бы и не страдать. А то все уже как в том анекдоте:
Вы откуда?
- Я из-под Питера!
- Сейчас все из-под Питера. Откуда конкретно?
- Владивосток!
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Смотрела сейчас прогноз погоды на РБК - там не заморачиваются, просто по алфавиту города перечисляют. Ни для Москвы, ни для Питера никаких привилегий - по порядку и все.
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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Маргарита чуть оперередила smile:{}
Я как раз хотел предложить перейти на просмотр менее политизированных каналов, для ознакомления с прогнозом погоды smile:ura:
Хотя, между строк, читаю, что проблемка то поглубже будет smile:shuffle:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Да с менее политизированными программами проблем нет, благо НТВ Плюс балует спортом. Но с утра футбол смотреть что-то не тянет. НТВ, Евроньюз или Вести лучше подходят для бодрого начала дня.
Олександр  (Olexandr)
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Филипп, а какого хрена Вас Питер после Москвы коробит в прогнозе погоды? (в сторону - меня лично тоже коробит)
Вот какого черта? Значит, когда сделали по указки карлика-малоумка меньше часовых поясов - Вас это не коробило. Когда "В Москве - 15 часов, в Петропавловске-Камчатском - 23 часа smile:evil: smile:evil: smile:evil: smile:evil: " - Это Вас значит не коробило?!!! А прогноз погоды - всё, лопнуло терпение? smile:D
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Олександр, изменить ваше сообщение я, увы, не могу, поэтому хотел бы попросить общаться немного в ином стиле - без карликов и хренов.
Олександр  (Olexandr)
#
Да стиль-то может быть любой. Просто из Вашего ответа всё вполне понятно - остальные творения нашего лучезарного и светлейшего, я бы даже сказал - солнцеподобного (точнее - НАШИХ), Вас не коробят smile8)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Меня много чего коробит и много чего не устраивает. Просто я стараюсь поменьше пересекаться с нашими властями и их представителями. Сижу, тихо примус починяю... Работаю в своем мире.
Олександр  (Olexandr)
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ну вот приглянется Ваш примус кому-нить из нашистов. Да только никому дела не будет - у всех ведь свои примуса...
А нашисты так и будут всё к своим рукам прибирать...
bugnut  (bugnut)
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Олександр, подписываюсь под каждым словом. Включая пассаж с... Хмм... Ходорковский из-за решетки показал, чего стоит вся его демократизация с модернизацией. Липа и очковтирательство... А фашисты так и будут всё к своим рукам прибирать...
Ну а пока четвёртая власть будет тихо примусы починять (сдавая по ходу почти без боя НТВ, ТВ-6...), я буду стараться держаться от этой страны подальше.
С потоплением последнего осколка демократии на ТВ, рен-тв, я этот совок совсем смотреть перестал. Не знал про прогноз погоды. Отлично! Суркову очередной зачёт!
smile:nunu: Ну ничего, 35-40 лет назад коммуно-совок тоже представлялся безвозвратным, а ему оставалось меньше 20 лет. И фашистко-чекисткий режим в России падет непременно.
Кстати, по CNN прогноз погоды в Вашингтоне тоже идёт не последним. А европейский прогноз на Euronews заканчивается где-то на Пиренеях (не в Брюсселе) smile:)
Odessa  (Odessa)
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А с какой неожиданности Вы решили, что с кем-то где-то наверху кто-то что-то согласовал?

Прогиб - всегда явление индивидуальное и за него есть только одно волнение: заметят или нет, оценят или нет. Как если не заметят - то все зря
Odessa  (Odessa)
#
Помню как вчера: "В москве 15 часов, в в Петропавловске-Камчатском - полночь".

Вроде и не большая разница, а есть. Вот и с погодой также. Вроде и как всегда и разница небольшая, а осадочек остался.
Odessa  (Odessa)
#
Забыл уточнить: не 23 часа, а именно полночь...

Олександр, с пламенным приветом и на доброе здоровье.

Одесса.
Odessa  (Odessa)
#
Хотя насчет карликов и хренов очень согласен с Редактором. Читать такую речь за карликов противно. Создается стойкое впчатление за старые детские обиды Олександра и bugnut. Ну вроде как в пионеры последним приняли, или флажок передовика отобрали, или с членством в КПСС прокатили. Одним словом препротивненький след от хамоватой лексики.
Олександр  (Olexandr)
#
Ошибочное у Вас сложилось впечатление smile;) "Какого хрена" - ну да, лучше все-таки "какого черта" (литературнее). А вот про карликов - это Вы совсем ЗРЯ smile:D Это же устойчивый оборот (благодаря одному великому публицисту). При всем моем уважении к Редактору (сайт он создал замечательный!), ему безумно далеко до автора выражения "злобный карлик Тьер". А то ведь предыдущего ... я предпочитаю называть "крошкой Цахесом" (имхо, один в один с литературным героем). Или Гофман Вам тоже не угодил? smile;)
Олександр  (Olexandr)
#
Odessa, так Вы, наверное, не в курсе smile;) Благодаря нашему ..., мудрейшему и гениальнейшему, теперь, когда в Москве 15 часов, то в Петропавловске-Камчатском именно 23 часа smile:evil: (а не полночь, т.е. 24 часа). Наш герой решил перенарезать часовые пояса. "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками"...
За пожелания - спасибо smile:)
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