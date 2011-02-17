Хозяйке на заметку

В роли «хозяйки» выступают представители банков из маркетинговых служб и подразделений по работе с клиентами, до сведения которых хочется донести следующую информацию. У нас на сайте появилась маленькая ссылка «Банки и клиенты», по которой можно получить статистику, сколько активных клиентов каждого из банков сейчас зарегистрированы на сайте.
Именно активных, ибо, как показывает практика, основная масса форумчан подают признаки жизни лишь при особой необходимости. Это особенность любого комьюнити. И за их счет аудитория любого из сообществ «Друзья банка» в достаточно короткие сроки увеличивается в 2-3 раза.
Пока же я хотел бы поблагодарить представителей и клиентов банка «Авангард», которые, как обычно, впереди планеты всей, и создали сообщество, близкое к идеалу. А также с радостью сообщить, что к клубу «Друзья банков» присоединились Национальный Банк «Траст» и Кредит Европа Банк. На очереди – Связной Банк.
Комментарии 7
К сожалению, мы пока никак к нему не приспособимся - слишком много подразделений приходится состыковывать при рассмотрении идей. И с налёту все накиданные идеи пока рассмотреть не удалось
@.