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Хозяйке на заметку

17.02.2011 13:40 7 1 497 просмотров
В роли «хозяйки» выступают представители банков из маркетинговых служб и подразделений по работе с клиентами, до сведения которых хочется донести следующую информацию. У нас на сайте появилась маленькая ссылка «Банки и клиенты», по которой можно получить статистику, сколько активных клиентов каждого из банков сейчас зарегистрированы на сайте.

Именно активных, ибо, как показывает практика, основная масса форумчан подают признаки жизни лишь при особой необходимости. Это особенность любого комьюнити. И за их счет аудитория любого из сообществ «Друзья банка» в достаточно короткие сроки увеличивается в 2-3 раза.

Пока же я хотел бы поблагодарить представителей и клиентов банка «Авангард», которые, как обычно, впереди планеты всей, и создали сообщество, близкое к идеалу. А также с радостью сообщить, что к клубу «Друзья банков» присоединились Национальный Банк «Траст» и Кредит Европа Банк. На очереди – Связной Банк.

Комментарии 7

Дюймовочка  (Дюймовочка)
#
ценная инфа...особенно Топ услуг банка http://www.banki.ru/friends/group/3/, где можно в процентном отношении посмотреть востребованность конкретной услуги в том или ином банке в рамках нашего сообщества smile:)
Дюймовочка  (Дюймовочка)
#
ну, и в количественном выражении тоже...
Екатерина Володина  (VEI)
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Филипп, это Вам спасибо за такой необычный формат! smile:ura:
К сожалению, мы пока никак к нему не приспособимся smile:oops: - слишком много подразделений приходится состыковывать при рассмотрении идей. И с налёту все накиданные идеи пока рассмотреть не удалось
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Верю, что вы справитесь с этими задачами и приспособитесь к новому формату. Главное, что вы, как обычно, первыми стартовали, поэтому первыми получите и какие-то дивиденды.
@mike  (@mike)
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Так Авангард уже может похвастаться даже внедрённой идеей из "Друзей" - после "Категория торговой точки" появилось для кого-то незаметное четырёхзначное число в скобках. А во для некоторых - это без всяких сомнений удобный сервис. Лично от меня (из числа тех, кому небезразлично) - огромное спасибо!

@.
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