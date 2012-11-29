В конце года всегда интересно перечитывать прогнозы, сделанные в начале года...
Далее - перепечатка колонки финансиста от 27 марта этого года...
Уже третий год подряд 15 марта объявляется Всемирным днем защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг. Вспомнив об этом в середине февраля, поймал себя на мысли о том, что надо будет 16 марта (а раньше и волноваться не стоит, коль всё одно и то же самое, из года в год!) посмотреть прессу и покопаться в интернете. А вдруг банковское сообщество на что-нибудь опять не обратило должного внимания, считая, как и в случае с отменой комиссий за ведение ссудного счета задним числом (когда суды стали присуждать заемщикам возврат уплаченных ими комиссий по ранее выданным кредитам), что «такого быть не может, потому что не может быть никогда»? Ведь многие до сих пор помнят ситуацию с принятием новым составом Госдумы законопроекта о страховании в первом чтении, призванного сделать продажи страховок более прозрачным и менее рискованным для потребителей делом за счет «отлучения» от такого бизнеса компаний-«однодневок», а де-факто запрещающего всем юридическим лицам, а значит, и банкам, продвигать страховки в качестве агентов.
Утро 16 марта заставило меня усомниться в старой доброй истине, гласящей, что «отсутствие новостей — само по себе хорошая новость», ведь так и не удалось найти ни одного слова от банковского сообщества о том, как и что оно сделало ко Всемирному дню… По дурной, но благоприобретенной привычке спросил сам себя: «А хорошо это или плохо»? И почти на «автомате»: «А кто и с чем пришел к этому дню»?
И посыпались ответы:
- 16 января в Саранске прошло заседание Госсовета по вопросам защиты прав потребителей. Несмотря на высокую «температуру» дискуссии о продаже долгов коллекторским агентствам, на заседании всем участникам напомнили, что право уступки долгов (цессия) существует со времен зарождения римского права. То есть что практика эта давно существующая и изменений не требующая.
- 6 февраля на круглом столе в РСПП Федеральная антимонопольная служба (устами заместителя ее руководителя Андрея Кашеварова) вновь вернулась к тезисам, озвученным первый раз еще в апреле 2010 г., в том числе, к одному из ключевых: «Определить, что такое “ростовщический процент”, дабы добиться запрета на такие кредиты и не разрешать их выдавать, если долговая нагрузка выше определенной части доходов»… Небесспорно, но может быть «системно». Тезисы и тогда, и сейчас вызвали бурное отторжение у банковского сообщества…
- 20 февраля Минфин от имени правительства внес в Госдуму поправки ко второму чтению нашумевшего (в том числе и благодаря статьям в газетах) законопроекта об изменениях в законе о страховании. Эти изменения позволили всё-таки юридическим лицам, а, значит, и банкам, быть агентами страховых компаний, правда, с уcловием обязательного раскрытия агентами размера взимаемых комиссий… Так же, как и в случае с круглым столом в РСПП 6 февраля, поправки к закону о страховании последовательны и системны. Однако в сочетании с другими законами они могут, наоборот, «внесистемно» привести к подавлению конкуренции, а, значит, и к росту цен на страхование для потребителей. А ведь ради защиты потребителей, в том числе от высоких цен, все это и затевалось.
- 14 марта в Совете Федерации под председательством спикера Валентины Матвиенко прошло первое заседание обновленного Межрегионального банковского совета, посвященное обсуждению законопроекта о потребительском кредитовании; он должен расставить точки над «i» по многим вопросам защиты прав пользователей потребительских кредитов. Это обсуждение — сигнал банковскому сообществу о том, что такой закон нужен, «сигнал» более чем наглядный.
- И, наконец, Центральный банк (в лице первого запреда Алексея Симановского на том же заседании 14 марта в Совфеде) заговорил об ответственности банкиров за «хищническое кредитование», при котором кредиты выдаются на таких условиях, что закредитованности клиента (и последующих штрафов) не избежать. Этот разговор — прекрасный ответ регулятора на незаданный банкирами вопрос о том, кто и что должен делать для предотвращения того «стона» потребителей финансовых услуг, который «у нас песней зовется»…
Но от коллег по цеху ничего, кроме очередных неофициальных разговоров о том, что «нельзя расширять действие закона о потребительском кредитовании на ипотеку» и «вообще этот законопроект принимать нельзя», вспомнить не смог…
Интересно, что и Роспотребнадзор заявлял неоднократно, что существующего Закона о защите прав потребителей ему достаточно, чтобы и дальше так же успешно защищать права потребителей в сфере финансовых услуг (читай — «Закон о потребительском кредитовании не нужен»). Что ж, честное, последовательное и системное заявление для той системы координат, в которой успешность защиты прав потребителей измеряется количеством проведенных проверок, а успешность деятельности самого регулятора — ростом количества этих самых проверок по сравнению с предыдущим годом… (надо освежить в памяти, что говорил Ленин о том, «как нам реорганизовать Рабркрин»).
Только на один вопрос в ходе такой «утренней гимнастики» сам себе не смог ответить. Что еще такого должно произойти, какой же должен грянуть гром, чтобы коллеги-банкиры сами начали предлагать такие системные решения, при которых, уже на уровне экономики этого бизнеса, «хищническое кредитование» было бы неразумным? И запоздалым рефреном в голове у меня проскочило — а ведь «свято место пусто не бывает»…
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