Популярные сообщения

Евгений Лупехин
12.01.2012 11:47
evl28
Кредитование малого бизнеса.
Уважаемые господа.Открыл фирму в это прекрасное время ,хочу трудится ,платить налоги, заниматся развитием,вообщем есть громадный азарт.Нужна небольшая помощь на развитие, в залог могу предложить землю 15га,а самое главное свою порядочность. Скажите есть ли возможность получить кредит в размере 2-2,5 млн.рублей в залог земли. С уважением Евгений.
Евгений Лупехин
09.12.2011 12:12
evl28
Кредитование малого бизнеса.
Уважаемые господа. Есть в собственности земля 15 га , два пруда, березовая роща, чистый воздух,хочу взять в банке кредит на развитие своей фирмы, буду заниматся энергосбережением,на основе нанотехнологий.Сумма примерно 1 млн.рублей .Банки не кредитуют фирмы которые только открылись ,вопрос как всегда Что делать .
Евгений Лупехин
28.11.2011 11:42
evl28
В жизни хочется трудиться ,...
В жизни хочется трудиться , зарабатывать но есть причины , как всегда нехватка денежных средств. Хочу открыть фирму ООО, есть бизнес план , нет взаимодействия с нашими банками. Могу предложить новую систему работы юр.лица и банка.