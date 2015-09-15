Популярные сообщения

Представьте, тореадор с тряпкой и шпагой, размахивая тряпкой он управляет быком и когда тот подставляется, вонзает шпагу.
С человеком такое не пройдёт, человек реагирует на шпагу, может и в нос дать.
С человеком сложнее, но и воздействия-тряпки, не простые можно крикнуть СПИД, НЛО, эбола, … . Это имеет большое воздействие на общество, так как у подавляющего большинства нет готового сформировавшегося решения.
Предыдущая система образования пыталась подготовить человека, чтобы он мог сам распознать, не ограничивала творческие начинания.
Ещё экскурс Рабы-манкурты (без собственного я) ценились гораздо выше обычных. Начинался этот процесс натягиванием шкуры на голову раба, ....
Странно, что нынешняя элита соглашалась на ограничение образования, хотя она готова управлять в условиях улучшения уровня мировосприятия и ограничение образования ей ни к чему. Она то думает, что мои то дети получат хорошее образование, а как забота о соплеменниках?.
В основном «излишнее» образование ограничивают для создания стереотипов поведения, и отсутствия: самостоятельного само улучшения, понимания причинно-следственной связи, постановки цели .
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