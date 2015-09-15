Популярные сообщения

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farit kashapov 15.09.2015 21:09 farit123
Будьте божественны
Комментарий к статье о Кене Робинсоне http://mel.fm/2015/08/26/robinson Один из методов изобретения нового это метод «мозгового штурма» собираются группа экспертов и каждый предлагает что-то, другие пытаются развить эту мысль. Потом просматривают запись в поиске нового. (Это заметка Вячеславу, Анатолий и Вы написали хороший комментарий, это очень короткая заметка, чтобы успеть понять друг друга, возможно вы закладываете разное понятие под словом «творчество»). Кен Робинсон проводит хорошие юмористические программы, положительно, что он критикует текущую систему образования, за это он получил орден рыцаря. Подобную награду можно было дать также Михаилу Задорнову. За борьбу с бюрократией можно было дать подобную награду Аркадию Райкину. Интересное шоу, зрители довольны проведённым временем, но понимания причин почему это так, объяснения того, что только социум задаёт реализацию генетического потенциала, и основная масса населения раскрытия своего генетического потенциала не достигает, нет. Читать далее
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farit kashapov 03.08.2015 13:26 farit123
Трения экономистов
Сравнение правительственного экономического форума (Гайдаровского) с Московским экономическим форумом (проигнорированного членами правительства) показывает некое опережение экономической мысли в пользу Московского экономического форума, здесь говорят о целеполагании. Как мы знаем по последним взлётам экономической мысли экономика определяется целями на которое оно направлено. Сдержанность правительства в методах регулирования ситуации связана с различием в личном опыте. Те кто находятся в амплуа, считают что их привилегированное положение связано со вписанностью в систему, что верно. Но верно и то, что возможна другая форма глобализации с нейтральной финансовой системой с сохранением места нынешней элиты. На немой вопрос Германа Грефа, как управлять массой, если они имеют одинаковый доступ к знаниям и информации можно ответить – молча (то есть это не есть проблема). Ограничение массы в знаниях и информации связано с удержанием в узде менеджеров и его в том числе. Читать далее
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farit kashapov 13.04.2015 15:15 farit123
Схватка тореадора
Представьте, тореадор с тряпкой и шпагой, размахивая тряпкой он управляет быком и когда тот подставляется, вонзает шпагу. С человеком такое не пройдёт, человек реагирует на шпагу, может и в нос дать. С человеком сложнее, но и воздействия-тряпки, не простые можно крикнуть СПИД, НЛО, эбола, … . Это имеет большое воздействие на общество, так как у подавляющего большинства нет готового сформировавшегося решения. Предыдущая система образования пыталась подготовить человека, чтобы он мог сам распознать, не ограничивала творческие начинания. Ещё экскурс Рабы-манкурты (без собственного я) ценились гораздо выше обычных. Начинался этот процесс натягиванием шкуры на голову раба, .... Странно, что нынешняя элита соглашалась на ограничение образования, хотя она готова управлять в условиях улучшения уровня мировосприятия и ограничение образования ей ни к чему. Она то думает, что мои то дети получат хорошее образование, а как забота о соплеменниках?. В основном «излишнее» образование ограничивают для создания стереотипов поведения, и отсутствия: самостоятельного само улучшения, понимания причинно-следственной связи, постановки цели . Читать далее
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farit kashapov 31.03.2015 12:33 farit123
Разрыв между умными и глупыми нарастает
Руководитель лаборатории социальной психологии СПбГУ, глава центра "Диагностика и развитие способностей"Людмила Ясюкова также более двадцати лет работает школьным психологом. В интервью "Росбалту" она рассказала о результатах мониторинга интеллектуального развития школьников и студентов. — Вы занимаетесь мониторингом интеллектуального развития школьников и студентов, причем, определяете интеллектуальное развитие на основании сформированности понятийного мышления. Что такое понятийное мышление? — Истоки этого понятия следует искать в работах выдающегося советского психолога Льва Выготского. Обобщив, понятийное мышление можно определить через три важных момента. Первый — умение выделять суть явления, объекта. Второй — умение видеть причину и прогнозировать последствия. Третий — умение систематизировать информацию и строить целостную картину ситуации. Те, кто обладает понятийным мышлением, адекватно понимают реальную ситуацию и делают правильные выводы, а те, кто не обладают… Они тоже уверены в правильности своего видения ситуации, но это их иллюзия, которая разбивается о реальную жизнь. Читать далее
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farit kashapov 14.12.2014 20:14 farit123
Смысловое врачевание
Комплексный подход к проблеме здоровья, говоря сильными словами, делает чудеса. Со стороны фармакологических компаний наблюдается симптоматический подход к болезням. У врачей узкая специализация. В данной ситуации отпускать на самотёк заботу о здоровье, как минимум недальновидно. Подход к этому в виде, заболею - пойду в аптеку или к врачу, это уже Вы что-то проглядели, можно воспользоваться только разово. В этом случае нужно разобраться в причинах недугов. Так как Вас начнут лечить от проявлений болезни, но зачастую не доходят до устранения причин. У Вас к примеру заболела голова, основные причины случаев головной боли: гипоксия, интоксикация, обезвоживание, мало энергии (глюкозы либо жирных кислот), недостаток клеточных питательных веществ для жизнедеятельности нейронов. Врач в этом случае не скажет Вам, типа пропотейте либо попейте горячей «хорошей» воды, мелкими порциями. При правильном понимание причины недуга некоторые простые процедуры перекрывают 80% случаев головной боли. Читать далее
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farit kashapov 22.09.2013 15:32 farit123
Именные деньги
Допустим, что личность обеспеченная светится, предприятия тоже. Что-то светится ярче, что-то тускло, что-то вообще ничто. Реальные богатства создаются в личности и на предприятиях. Деньги это теневая (зеркальная) сторона деятельности, средство обмена или накопления. Стоп, это мы говорим о нормальном отражении, "книжном" (желаемом) обществе. Возвращаемся к реальности. Насколько навязана нам текущая система? Где деньги имеют изменяющуюся ценность. По сути банки и предприятия находятся на балансе дебет=кредит. Мы все боремся за текущую денежную массу. Если бы в эту массу деньги не добавлялись, всё бы постоянно удешевлялось. Деньги добавляются, но принадлежат чужим желаниям и отношения к производителям не имеют. эти деньги ничего не стоят для их владельцев, и являются средством управления динамикой денежной массы, и дают рычаги управления в виде воздействий инфляции=кризиса. Вроде, зачем нам это теневое управление. Стоп. Читать далее
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