Смысловое врачевание

Комплексный подход к проблеме здоровья, говоря сильными словами, делает чудеса. Со стороны фармакологических компаний наблюдается симптоматический подход к болезням. У врачей узкая специализация. В данной ситуации отпускать на самотёк заботу о здоровье, как минимум недальновидно. Подход к этому в виде, заболею - пойду в аптеку или к врачу, это уже Вы что-то проглядели, можно воспользоваться только разово. В этом случае нужно разобраться в причинах недугов. Так как Вас начнут лечить от проявлений болезни, но зачастую не доходят до устранения причин.



У Вас к примеру заболела голова, основные причины случаев головной боли: гипоксия, интоксикация, обезвоживание, мало энергии (глюкозы либо жирных кислот), недостаток клеточных питательных веществ для жизнедеятельности нейронов. Врач в этом случае не скажет Вам, типа пропотейте либо попейте горячей «хорошей» воды, мелкими порциями. При правильном понимание причины недуга некоторые простые процедуры перекрывают 80% случаев головной боли.



Ещё актуальный совет - определитесь откуда Вы будете получать энергию это жиры и сахар. И если Вы потребляете избыточный сахар, то ещё определитесь, как Вы будете его тратить.



Влияние на здоровье по убыванию значимости:



1 Психология - Иметь позитивный настрой.



2 Продукты питания - Производители пищевых продуктов стараются довести эти продукты до Вас в приглядном виде, ваша же задача кушать продукты без вредных стабилизаторов.



3 Напитки - Уменьшить потребление напитков, заместив их водой. (не потреблять сахара- заменители). Конечно, это всё схематично.



То есть нормализация психического состояния, правильное питание и потребления воды, это уже огромный шаг к здоровью, это уже первые самые важные три фактора по уровню значимости, всего их 12.



Я не говорю об экономии на лекарствах, так как это вторично. Но ваше личное счастье достойно того, чтобы Вы были осмотрительны.



Для себя я уяснил, если что заболело захожу на youtube, набираю «Бутакова » и название предполагаемой болезни.



Ещё появился ресурс с константами здоровья от Бутакой О.А. zdorovportal.com