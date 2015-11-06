Популярные сообщения

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Антон Федосин 06.11.2015 14:11 fedosin
Простые психологические приёмы, которые помогут вам увеличить сбережения.
1. Превратите это в игру. Обычно рекомендуют откладывать 10-30% от зарплаты. В большинстве случаев, это никак не скажется на вашем стиле жизни. Вы этого не заметите и будут продолжать тратить, как обычно. Отложите сразу 80% от зарплаты и попробуйте прожить на 20%. Пусть это будет вызов, творческая задача, пусть мозг начнет работать. 2. Раскладывайте деньги по счетам (вкладам, конвертам). В одном эксперименте, рабочим раздавали зарплату тремя способами: одним выдавали всю зарплату в одном конверте, второй группе в двух конвертах равными суммами. Вторая группа в среднем тратила меньше, чем первая. Первые тратили деньги из конверта не останавливаясь. Вторые, доходили до конца первого конверта и останавливались, раздумывая, открывать ли второй конверт. Это была точка принятия решения. Третьей группе выдавали зарплату в нескольких конвертах, на которых были написаны имена их детей. По результатам исследования, они откладывали на сбережения еще больше. Читать далее
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Антон Федосин 04.03.2015 14:10 fedosin
Экономия ≠ лишение
У слова "экономия" плохая карма. В статьях о личных финансах чаще всего под экономией подразумевают отказ от чего-то, например, от кофе и булочек. Булшит. Экономия не имеет ничего общего с ограничением своих желаний. Экономия — это результат эффективного решения задачи, связанной с тратой денег (ну или других ресурсов). Экономия — это мега круто, это значит, что вы включили мозг и решили задачу с меньшим количеством ресурсов. Подойдите творчески к вашим затратам. Надо постричься — постригитесь в качестве модели в школе парикмахеров. Хотите пойти учиться в фотошколу — устройтесь ассистентом у хорошего фотографа и получайте за учебу деньги. Экономия высвобождает ресурсы, которые могут быть потрачены на достижение других ваших целей. При этом развивает гибкость ума и воображение. А как вы экономите там, где другие идут и платят большие деньги?
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Антон Федосин 19.02.2015 15:32 fedosin
Два метода составления личного или семейного бюджета из трех категорий
Категории используются для того, чтобы уменьшить детализацию общей картины трат. Если у вас 100 операций в месяц, то при взгляде на эти операции очень сложно понять, на что же вы все-таки потратили деньги. У большинства пользователей Дзен-мани 16-18 категорий. Ниже два метода составления бюджета, которые позволяют обойтись тремя категориями. 1. 50/20/30 The Balanced Money Formula В этом методе все расходы делятся на три категории: Обязательные (Надо), Сбережения, Нерегулярные (Хочу). Обязательные (Надо) - 50% от дохода - это коммунальные, аренда, проезд, медицина, продукты, базовые шмотки. Это расходы, которые почти не меняются из месяца в месяц. Сумму обязательных платежей можно считать вашим прожиточным минимумом. Сбережения - 20% от дохода - финансовая подушка, накопления на пенсию, учебу детей, погашение кредитов. Нерегулярные (Хочу) - кино, рестораны, одежда, которую можно было бы и не покупать, книги, спорт, поездки. Алгоритм работы с таким бюджетом очень простой: как только вы получили деньги, 20% дохода сразу уходят в сбережения. Читать далее
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