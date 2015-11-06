Популярные сообщения

Категории используются для того, чтобы уменьшить детализацию общей картины трат. Если у вас 100 операций в месяц, то при взгляде на эти операции очень сложно понять, на что же вы все-таки потратили деньги. У большинства пользователей Дзен-мани 16-18 категорий. Ниже два метода составления бюджета, которые позволяют обойтись тремя категориями.
1. 50/20/30 The Balanced Money Formula
В этом методе все расходы делятся на три категории: Обязательные (Надо), Сбережения, Нерегулярные (Хочу).
Обязательные (Надо) - 50% от дохода - это коммунальные, аренда, проезд, медицина, продукты, базовые шмотки. Это расходы, которые почти не меняются из месяца в месяц. Сумму обязательных платежей можно считать вашим прожиточным минимумом.
Сбережения - 20% от дохода - финансовая подушка, накопления на пенсию, учебу детей, погашение кредитов.
Нерегулярные (Хочу) - кино, рестораны, одежда, которую можно было бы и не покупать, книги, спорт, поездки.
Алгоритм работы с таким бюджетом очень простой: как только вы получили деньги, 20% дохода сразу уходят в сбережения.
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