Два метода составления личного или семейного бюджета из трех категорий

Категории используются для того, чтобы уменьшить детализацию общей картины трат. Если у вас 100 операций в месяц, то при взгляде на эти операции очень сложно понять, на что же вы все-таки потратили деньги. У большинства пользователей Дзен-мани 16-18 категорий. Ниже два метода составления бюджета, которые позволяют обойтись тремя категориями.



1. 50/20/30 The Balanced Money Formula

В этом методе все расходы делятся на три категории: Обязательные (Надо), Сбережения, Нерегулярные (Хочу).



Обязательные (Надо) - 50% от дохода - это коммунальные, аренда, проезд, медицина, продукты, базовые шмотки. Это расходы, которые почти не меняются из месяца в месяц. Сумму обязательных платежей можно считать вашим прожиточным минимумом.

Сбережения - 20% от дохода - финансовая подушка, накопления на пенсию, учебу детей, погашение кредитов.

Нерегулярные (Хочу) - кино, рестораны, одежда, которую можно было бы и не покупать, книги, спорт, поездки.



Алгоритм работы с таким бюджетом очень простой: как только вы получили деньги, 20% дохода сразу уходят в сбережения. Оставшиеся деньги вы начинаете тратить, раскидывая на две категории: Хочу и Надо. Через месяц вы получите точную сумму, сколько Надо. Она может оказаться больше, чем 50%. Тогда ваши Хочу будут рассчитываться так: 100% - 20% (сбережения) - ХХ% (надо). Если же обязательные расходы будут меньше, чем 50%, то увеличьте процент на сбережения.



2. Метод 4 конвертов Макса Крайнова:

Месяц достаточно длинный период для контроля, поэтому в качестве базового периода в "четырех конвертах" берется неделя. Рассчитываете сумму, которую вы можете потратить за неделю, и стараетесь в нее вписаться.



Чтобы составить бюджет, считаете сумму дохода за месяц и делите ее на 4 части:

Сбережения - 10%. Сразу откладываете их.

Обязательные расходы - выплаты по кредитам, коммунальные, интернет и другие постоянные счета.

Социальные траты - дни рождения, подарки, встречи с друзьями и т.д.



Остальную часть, вы делите на 4.3 (потому что в месяце больше 4 недель) и эта сумма является размером вашего еженедельного конверта.

Если вы потратили меньше, чем было в конверте за неделю, то оставшееся переходит в конвертик на следующую неделю. Если остается в конце месяца, то перекладываете в Сбережения. Если же вы потратили больше, чем было в конверте, то залезаете в конверт на следующую неделю и на следующую неделю у вас остается меньше.



Если у вас есть свой простой метод планирования бюджета и контроля над расходами - расскажите в комментариях. Ну и вопросы тоже велкам.