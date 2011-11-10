Вход
Профиль Блог Лента Активность

Вот так бывает ...

10.11.2011 14:53 6 1 109 просмотров
История настолько грустная, что не могу не поделится с Вами, недавно мой знакомый обратился в один из Банков г.Санкт-Петербурга за потребительским кредитом,сотрудники Банка приехали в фирму, где он трудится.Его самого в тот момент на месте не было, поскольку работа его связана с разъездами по городу.Придя следующим утром на работу - он узнал, что уволен. Как позже рассказали ему коллеги- сотрудники Банка вели себя по хамски,требовали документы, умудрились поругаться с Генеральным директором в довольно грубой форме. У истории совсем грустный конец - поскольку и в кредите ему отказали, как Вы понимаете.

Комментарии 6

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
сотрудники Банка приехали в фирму, где он трудится.
И сколько сотрудников банка приехало по заявке на потребительский кредит? smile:-))
Александра  (филинъ)
#
Да, директор дурак, сотрудников было двое, но ведь дело то не в этом . .. . дело в том в какой ситуации оказался человек:(
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
директор идиот конченый!
а сотрудники банка приехали на джипах, с бейсбольными битами что ль?
Николай Ватутин  (niksilver)
#
Как положено. Про Уринских сотрудников читали как они ловко битами умеют работать...
piramidon  (piramidon)
#
Не зная всех нюансов ситуации, клеить ярлыки я бы не стал. "Мой знакомый"!? Да он теоретически собственной жене мог представить ситуацию в выгодном для себя свете. Ну а так гипотетически предположим у "знакомого" з/пл 50т.р., а он берет потребительский кредит на покупку смартфона. Приезжают чуваки в чужой офис, где идет производственный процесс со своими проблемами и начинают выпендриваться на директора: "А ну ка подать нам сюда Ляпкина-Тяпкина!". Так и кто тут дурак? Тот кто послал хамов вместе с их идиотскими проблемами или тот кто эту проблему пусть и невольно создал (перенес свои личные дела на рабочую территорию)?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения