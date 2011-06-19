Отсталая Европа.

В прошлом месяце я приехал из путешествия. Был на Сардинии, в Милане, Бергамо, на Лазурном берегу.Впечатлений море. Самое яркое это то, что почему-то европейцы (итальянцы, французы) все любят механику на машине, это было просто настоящим мучением, так как механику я не вожу, а отказаться от машины было невозможно в силу объективных причин. Как в прошлый век попал, да и машины все малюсенькие и не новые в основном. Тоже самое и недвижимость: везде дома-развалюхи, старье, помнящее французские революции наверное, окна в домах как в в тюрьме. Особенно в этом плане поразила Лазурка. тут уж я ожидал увидеть роскошь во всей красе, ан нет, я даже не видел ни одной богатой виллы. Кроме богатых отелей на Английской набережной остальное произвело на меня унылое впечатление. Пляжи тоже, да и что ожидать от городских пляжей. Цены при этом запредельные на ту же недвижимость. Что так тянет людей в Ниццу я не понял до сих пор. Вот такие мысли приходили в голову, в то время как я сидел на балкончике отеля с бутылочкой вина и закусками.
Сардиния понравилась больше, хотя тоже "не Версаль", в плане пляжного отдыха так же. Или это я чуточку заелся может.
И до сих пор не могу привыкнуть к их сиесте, когда в час закрывается всё и до часов 6. Не нужны им деньги. Идут отдыхать, а туристу и поесть негде, даже супермаркеты, где я был, были закрыты. В Милане в бутики тоже не успели, закрываются все рано.
p.s. А вот когда всё открыто, то шопинг это дааааа, знатный
Обратите внимание на знак. Это значит вечные пробки?
В Бергамо, в Старом городе наверху
А вот реально песок на сардинских пляжах не такой белый как на фотах
Монако очень понравилось
Комментарии 86
это значит прочие опасности. учи правила)))
Разве это плохо? Народ помнит и ценит свои корни.
P.S.Революции помнят относительно новые дома.
так я ж и написал
А пляжи бесплатные это важно,просто обидно отдавать деньги за не нужный мне зонтик и лежак.И если во Франции с этим все в порядке,то в Италии нам приходилось на каких-то камнях за бесплатно ютиться.Местное население загорало там-же,и мы очень удивлялись,что они не возмущаются,что все пляжи платными сделали.
В Ливорно и Виареджо после ряда платных есть и абсолютно бесплатный пляж. Песок там не ровняют и не просеивают, душевых и спасателей нет, а в остальном никаких отличий.
У нас наверно тоже можно, но кемпинг с нужной инфраструктурой (подключение электропитания и воды) не найти.
Иначе в европах так и будете мучиться. Сплошная "автоматизация" в обозримом будущем не предвидится (США в расчет не берем).
Квадратиш, практиш, гут.
-Наименьшая по сравнению с другими типами КПП стоимость и масса;
-Высокие КПД, топливная экономичность и динамика разгона;
-Простота и отработанность конструкции, а следовательно - высокая надежность;
-Не требуют дорогостоящих расходных материалов, просты в обслуживании;
-Благодаря жесткой связи двигателя с ведущими колесами, водитель может более эффективно использовать автомобиль при передвижении в гололедицу, по грязи и бездорожью;
-МКПП допускает полное разобщение двигателя и трансмиссии, поэтому такой автомобиль легко пускается «с толкача» и может буксироваться на любое расстояние с любой скоростью.
Недостатки:
-Утомляющее водителя переключение передач, особенно в городском цикле и движении в пробках, необходимость навыка для правильного выбора передачи и плавного переключения передач без рывков;
-Ступенчатое изменение передаточного отношения;
-Малый ресурс сцепления.
- дешевле - как в цене авто, так и в эксплуатации, хотя если покупать только новые авто и достаточно часто менять, то стоимость эксплуатации можно не рассматривать;
- в общем случае заметно ниже расход топлива - у нас народ особо не экономит, но для прижимистых европейцев это может быть решающим фактором (равно как и цена автомобиля);
- определяющим фактором могут быть и личные предпочтения, напр. человек предпочитает управлять машиной самостоятельно, а не полагаться на "умный автомат".
Недостатков не вижу, честно говоря.
На всякий случай: на машинах с автоматом ездил (и периодически езжу) достаточно много и на разных, в том числе современных и мощных. Предпочитаю механику.
Тот факт, что машину с автоматом нельзя буксировать и не завести "с толкача" -- это скорее сопутствующие недостатки, вряд ли они оказывают влияние на выбор.
Вопрос с динамикой тоже вряд ли принимается во внимание европейцами. Машина с ручкой, конечно, динамичнее, но чтобы извлечь из нее эту динамику, нужны навыки, с автоматом в этом смысле намного проще.
Впрочем, мы отвлеклись. Динамика - далеко не решающий фактор в выборе между ручкой и автоматом. Думаю, что основные факторы -- ценовые.
Про Ниццу соглашусь с автором. На одном форуме попадалось очень точное определение "Потрёпанная аристократка" (или как-то так). Ничем в меня этот город не запал. Разве что аэропорт прикольный - насыпан в море, и вид с самолёта при заходе на посадку чудесный.
Про Сан Ремо не соглашусь с IrinaSPB. Был на бесплатном пляже в Сан-Ремо, кстати, ещё и огороженном от медуз, в самый сезон, конец июля - август. А ещё там чудесная бесконечная велосипедная дорожка, проложенная на месте бывшей жд. Жд вся ушла под землю, прямо в гору. Я таких станций больше нигде не видел. В общем итальянская ривьера (то бишь Лигурия) понравилась гораздо больше французской.
Лучше на автомобиле, поставив с магнитолу взятый из дома компакт-диск со сборником Челентано. Тогда полное ощущение, что дорога ведёт в Рай-на-Земле.
Насколько я знаю, в Италии самая высокая из допустимых Конвенцией о дорожном движении норма - 0,8 промилле.
А у них, там, сиеста лучшее время для семейного секса. Утверждается, что львиная доля детей рождается в результате послеобеденного отдыха!
Эту бы брюссельскую комиссию в Афины, Палермо или Севилью. Я бы посмотрел насколько эффективной будет их работа. Судя по результатам, они и в Северной-то Европе не очень справляются.