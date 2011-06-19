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Отсталая Европа.

19.06.2011 07:30 86 3 561 просмотр
В прошлом месяце я приехал из путешествия. Был на Сардинии, в Милане, Бергамо, на Лазурном берегу.Впечатлений море. Самое яркое это то, что почему-то европейцы (итальянцы, французы) все любят механику на машине, это было просто настоящим мучением, так как механику я не вожу, а отказаться от машины было невозможно в силу объективных причин. Как в прошлый век попал, да и машины все малюсенькие и не новые в основном. Тоже самое и недвижимость: везде дома-развалюхи, старье, помнящее французские революции наверное, окна в домах как в в тюрьме. Особенно в этом плане поразила Лазурка. тут уж я ожидал увидеть роскошь во всей красе, ан нет, я даже не видел ни одной богатой виллы. Кроме богатых отелей на Английской набережной остальное произвело на меня унылое впечатление. Пляжи тоже, да и что ожидать от городских пляжей. Цены при этом запредельные на ту же недвижимость. Что так тянет людей в Ниццу я не понял до сих пор. Вот такие мысли приходили в голову, в то время как я сидел на балкончике отеля с бутылочкой вина и закусками.
Сардиния понравилась больше, хотя тоже "не Версаль", в плане пляжного отдыха так же. Или это я чуточку заелся может.
И до сих пор не могу привыкнуть к их сиесте, когда в час закрывается всё и до часов 6. Не нужны им деньги. Идут отдыхать, а туристу и поесть негде, даже супермаркеты, где я был, были закрыты. smile:wall: В Милане в бутики тоже не успели, закрываются все рано.
p.s. А вот когда всё открыто, то шопинг это дааааа, знатный

Обратите внимание на знак. Это значит вечные пробки? smile:)


В Бергамо, в Старом городе наверху


А вот реально песок на сардинских пляжах не такой белый как на фотах


Монако очень понравилось

Комментарии 86

Колян Колян  (*Колян*)
#
Цитата
Это значит вечные пробки?

это значит прочие опасности. учи правила)))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну и где тут куча машин? я ведь именно не на восклицат. знак внимание обратил а на знак с кучей машин
Колян Колян  (*Колян*)
#
куча машин - это знак дополнительной информации, поясняющая основной знак.
Elena  (Elena.Moukhina)
#
Знак означает прочие опасности по причине возможных (не вечных и даже не постоянных) пробок. В Германии такие можно часто встретить на участках перед окончанием автобана, где действительно часто скапливаются машины.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
первый раз вижу вот. и пока больше нигде еще не видел smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
и лучше бы штрафы нашел итальянские. А то я ездил там быстро, но все так ехали, даже еще быстрее. Может можно по шоссе так было за 100-120
Колян Колян  (*Колян*)
#
а штрафы искать смысла нет, по почте скоро пришлют вот и узнаешь на сколько наездил)))
Elena  (Elena.Moukhina)
#
Италия: в городе 50кмч, за городом 90, на автобане 130
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ясно. надеюсь, я ездил по автобанам smile:D денежку платил все таки за проезд
Elena  (Elena.Moukhina)
#
и в очереди на телепасс стояли? У немцев это все через спутник отслеживается, через шлагбаум проезжать не надо. Правда у них это только для грузовиков, а для легковушек- пока бесплатно
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Не, зачем телепасс? я там где наличные. А что такое телепасс этот?
Elena  (Elena.Moukhina)
#
я имела в виду в ценлом терминал оплаты за автобан, вкючая все виды оплаты. В действительности же это только те ворота, где оплата идет автоматически при проезде через них автомобиля. Внутри машины должен быть прибор, с которым взаимодействует терминал, снимая деньги со счета. Подробнее на http://en.wikipedia.org/wiki/Telepass
Elena  (Elena.Moukhina)
#
а денежку платили по карточке, или все еще наличными?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
посчитал надежнее налом а то мало ли вдруг не все карты берут. кто их знает басурманов
Elena  (Elena.Moukhina)
#
Берут. И квитанцию дают. И все нормально отрабатывает
anifani  (anifani)
#
Цитата
Тоже самое и недвижимость: везде дома-развалюхи, старье, помнящее французские революции наверное

Разве это плохо? Народ помнит и ценит свои корни.
P.S.Революции помнят относительно новые дома. smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ну, я с точки зрения смог бы я там жить или нет, рассматривал smile:) Не захотел бы. Хочется, чтобы местность глаз радовала все-таки
Elena  (Elena.Moukhina)
#
Вспомнила в Ницце отель Негреско. Развалюхой его вряд ли назвать можно.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Кроме богатых отелей на Английской набережной остальное произвело на меня унылое впечатление

так я ж и написал smile:)
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Обиделась за Ниццу,да и за весь Лазурный берег.Была там в сентябре 2010,очень понравился городок, да и расположен очень удачно и Канны рядом,и Монако т.е.есть куда поездить,посмотреть.Пляжи конечно не очень-галька,но зато бесплатных больше чем платных и чистые,а вот в Италии (в Сан-Ремо по крайней мере)-бесплатный пляж фиг найдешь.И природа глаз очень радовала.С удовольствием бы вернулась туда еще,но не люблю повторять, на свете столько мест в которых хотелось бы побывать, что дважды ездить по одному и тому же маршруту считаю роскошью.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
В Канны и в Монако съездили, понравилось. Про платные-бесплатные пляжи не думал, везде где был, вроде бесплатные муниципальные. И я не люблю повторяться, но иногда тянет, есть такие места...
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Монако особенно понравилось.Этож надо на таком маленьком клочке земли такую красоту понастроить.А еще порадовала огромная реклама на въезде в Монако на русском языке-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В МОНАКО.Видать покупают наши.В Монако я бы жить хотела,но страшно даже представить сколько там недвижимость может стоить.
Elena  (Elena.Moukhina)
#
А как вам в Монако океанариум, основанный Жаком Кусто?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Не посетил. Не возникло желания почему-то хотя живность люблю
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
А нас он не очень впечатлил, ожидали что-то более грандиозное увидеть.
Кирилл  (Kirill)
#
В Монако прикололи две вещи. Первая - я проснулся в начале декабря в отеле со стойким ощущением, что сосед во дворе пытается завести свою "шестерку" (не понял, где я smile:) ). Оказалось, кто-то заводит мотор на яхте. Второе - наш отель на набережной стоял на территории Монако, а стадион через дорогу, где играет футбольный клуб "Монако", - на территории Франции. А русских там до фига. У Марата Сафина, например, как уверял наш гид, там недвижимость.
Elena  (Elena.Moukhina)
#
Мне вокзал понравился: весь полностью по землей, внутри скал
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Ээээх!Не жить мне в Монако.
А пляжи бесплатные это важно,просто обидно отдавать деньги за не нужный мне зонтик и лежак.И если во Франции с этим все в порядке,то в Италии нам приходилось на каких-то камнях за бесплатно ютиться.Местное население загорало там-же,и мы очень удивлялись,что они не возмущаются,что все пляжи платными сделали.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну так пляж и зонтик с лежаком суть разные вещи. я вообще раза 2 в жизни платил за лежаки и зонты, а так без них обходился. а где они бесплатны то? Только на приотельных пляжах аля Туретчина или в таком овощном отдыхе
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Так нельзя у них там на пляже не заплатив,расстелить полотенце и лечь.Или плати и лежи на лежаке, или проваливай со своим полотенцем на камни (хоть они пока бесплатные слава богу).
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Это в Италии? Я на Сардинии везде спокойно мимо лежаков проходил и стелил полотенце
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ГДЕ нельзя? конкретно. На Сардинии же можно получается. Мне никто слова не сказал из этих с лежаками
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Вот еще историю вспомнила, друзья рассказывали.Пришли они на пляж в Римини со своим зонтиком и полотенцами, рассположились, воткнули зонтик, так к ним тут же подбежали служащие пляжа с просьбой уйти,они не ушли, так те карабинеров вызвали,пришлось уйти.
Elena  (Elena.Moukhina)
#
Я была в Римини в кемпинге. Там у них свой пляж. Никаких проблем. Мы оттуда еще в Сан Марино на денек съездили.
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Так может потому,что пляж свой? Вообщем мне Италия очень нравится, от Рима в восторге, а вот их пляжная политика мне не приглянулась.
VisaGold  (VisaGold)
#
Пляж пляжу рознь. Просто надо прочесть правила при входе или глянуть на прайс. Если кроме лежаков, зонтиков и кабинок указаны цены за вход, значит надо платить за вход даже со своими лежаками.
В Ливорно и Виареджо после ряда платных есть и абсолютно бесплатный пляж. Песок там не ровняют и не просеивают, душевых и спасателей нет, а в остальном никаких отличий.
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Да в Италии, конкретно в Сан-Ремо и близлежащих к нему городках,в остальных местах не знаю как. В мае на 5 дней вырвалась в Рим и в последний день перед отлетом на родину решили доехать до моря в Лидо Остию, так там пляжи бесплатные были без лежаков и зонтиков.Так не сезон еще был 20 мая, хотя загорающих много было, а купались единицы (а зря!вода классная была,главное первые 2 минуты перетерпеть,а потом и вылезать не хочется).Думаю, что в сезон там тоже все платным станет.
Elena  (Elena.Moukhina)
#
А как вам Милан? Мне в этом городе "отсталой Европы" больше всего понравилась та самая фреска Леонардо "Тайная вечеря" и опера в миланском театре Ла Скала. И я бы ради этого поехала туда еще раз
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Милан понравился, еще поеду. Жаль, был там мало. К этой фреске вроде так просто не подойти, чуть не по записи, так? В опере тоже не был
Elena  (Elena.Moukhina)
#
Да. На фреску мы записывались за неделю (это был март-не сезон), позвонив по указанному во всех справочниках телефону. А билеты в оперу заказывали и оплачивали по кредитной карте через Интернет за несколько месяцев. Билеты пришли по почте домой без проблем (но: живу в Германии)
Elena  (Elena.Moukhina)
#
В Милане муж водил меня на футбольный стадион Сан Сиро (это домашний стадион срадион сразу двух команд Inter и AC Mailand, а я его - на крышу миланского собора
Elena  (Elena.Moukhina)
#
Теперь по поводу машин. В Германии часто в семье несколько машин: одна большая семейная, куда можно погрузить детей и отправиться всей семьей на каникулы к морю. И одна-две маленькие городские, для каждого из работающих членов семьи. На них каждый день на работу ездят, причем не обязательно по городу, а километров 20-50 по автобану. Главные достоинства, из-за которых выбирают малую машину: малый расход топлива и удобство при парковке в городе. Автомобили этого второго типа и встречаются чаще.
VisaGold  (VisaGold)
#
Это минивен, микровавтобус или внедорожник с возможностью прицепить трейлер. А ещё можно брать в аренду кемперы.
У нас наверно тоже можно, но кемпинг с нужной инфраструктурой (подключение электропитания и воды) не найти.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да у них-то есть инфраструктура, да. В отличие от нас
Elena  (Elena.Moukhina)
#
да, универсал, минивэн или микроватобус. А в кемпинге обычно есть горячий душ и стиральная машина.
Scud  (Scud)
#
Забавно отнесение механики (авто с механической КПП) к прошлому веку. Прозвучало как "я не умею, значит это отсталое". Может, стоило научиться? Попробуйте, вдруг понравится. smile:)

Иначе в европах так и будете мучиться. Сплошная "автоматизация" в обозримом будущем не предвидится (США в расчет не берем).
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Пробовал же на Сардинии, не понравилось. А главное, объективно никто не может сказать ни одного преимущества механики, экономят просто европейцы что ли.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
А главное, объективно никто не может сказать ни одного преимущества механики,

Квадратиш, практиш, гут. smile:)
Цитата
Преимущества:

-Наименьшая по сравнению с другими типами КПП стоимость и масса;
-Высокие КПД, топливная экономичность и динамика разгона;
-Простота и отработанность конструкции, а следовательно - высокая надежность;
-Не требуют дорогостоящих расходных материалов, просты в обслуживании;
-Благодаря жесткой связи двигателя с ведущими колесами, водитель может более эффективно использовать автомобиль при передвижении в гололедицу, по грязи и бездорожью;
-МКПП допускает полное разобщение двигателя и трансмиссии, поэтому такой автомобиль легко пускается «с толкача» и может буксироваться на любое расстояние с любой скоростью.

Недостатки:

-Утомляющее водителя переключение передач, особенно в городском цикле и движении в пробках, необходимость навыка для правильного выбора передачи и плавного переключения передач без рывков;
-Ступенчатое изменение передаточного отношения;
-Малый ресурс сцепления.

smile8)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
неубедительно smile:) Про динамику так вообще смешно. Это все относится к маломощным моторам и несовременным машинам. Цена вопроса и обслуживание это да, но это уже другое
VisaGold  (VisaGold)
#
А они и любят маломощные моторы за их малопрожорливость. smile;)
VisaGold  (VisaGold)
#
PS. Кстати, мне в аэропорту Ниццы выдали Рено Сценик (хотя просил машину типа Форда Фиесты). Мало того, бронировал у Budjet, а получил у Avis. Один другого, похоже, поглотил. Механика не напрягала, а вот парковка в той же Ницце такого крупного пепелаца вызывала проблемы - от столбика до столбика минимальные расстояния. Да ещё на въезде в подхемную бардюры-поворот-шлагбаум не давали вписаться, если чётко не повернёшь руль в нужный момент на нужный градус. smile8) Приходилось пару раз штурмовать бордюры.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
И кстати совсем недешевые ренткары там. Как-то в других странах дешевле smile:(
VisaGold  (VisaGold)
#
Не знаю дёшево это или нет, на 10 дней вышеупомянутый Сценик обошёлся в 700 евро. Это со всеми страховками без франшиз, аэропортовыми сборами и тп. Больше поражают расходы на "содержание": бензин, авторстрады и парковки. )))
Scud  (Scud)
#
Преимущества:
- дешевле - как в цене авто, так и в эксплуатации, хотя если покупать только новые авто и достаточно часто менять, то стоимость эксплуатации можно не рассматривать;
- в общем случае заметно ниже расход топлива - у нас народ особо не экономит, но для прижимистых европейцев это может быть решающим фактором (равно как и цена автомобиля);
- определяющим фактором могут быть и личные предпочтения, напр. человек предпочитает управлять машиной самостоятельно, а не полагаться на "умный автомат".

Недостатков не вижу, честно говоря.

На всякий случай: на машинах с автоматом ездил (и периодически езжу) достаточно много и на разных, в том числе современных и мощных. Предпочитаю механику.

Тот факт, что машину с автоматом нельзя буксировать и не завести "с толкача" -- это скорее сопутствующие недостатки, вряд ли они оказывают влияние на выбор.

Вопрос с динамикой тоже вряд ли принимается во внимание европейцами. Машина с ручкой, конечно, динамичнее, но чтобы извлечь из нее эту динамику, нужны навыки, с автоматом в этом смысле намного проще.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ну вот не обгонит никогда механика автомат на той же самой машине, если мотор не 1.4 литра конечно.
Scud  (Scud)
#
Смотря какая прокладка smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну если тот же самый человек за рулем :)ведь и переклбчить передачи тоже нужны секунды smile;)
Scud  (Scud)
#
если человеку нужны секунды для переключения передач, то ему не стоит ездить с ручкой smile8)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну секунда, какая разница, я думаю и так понятно что имеется в виду, я убежден что за сотые доли или десятые доли секунды человек не переключит передачу, у вас другое мнение smile:) спор бесполезный.
Scud  (Scud)
#
Человек умеет а) переключить быстро (вы, видимо, не в курсе, что при желании и умени это делается не быстро, а очень быстро) и б) вовремя. Автомат же работает по программе. Понятно, что автоматы бывают разные, с разными программами и проч., но в общем случае человек _может_ выжать лучшую динамику, чем автомат. Другое дело, что может это далеко не каждый.

Впрочем, мы отвлеклись. Динамика - далеко не решающий фактор в выборе между ручкой и автоматом. Думаю, что основные факторы -- ценовые.
Elena  (Elena.Moukhina)
#
Будешь волей-неволей на топливе экономить, если бензин полтора евро за литр стоит, а на работу каждый день нужно за 50 км ехать
VisaGold  (VisaGold)
#
Насчёт сиесты - хорошо бы у них научиться. Лучше хорошо работать и хорошо отдыхать. У нас хоть и нет сиесты, но бесконечные перекуры и чаепития отнимают столько же времени. При этом народ как бы и работает в полсилы, и отдыхом это не назвать, организм не расслабляется. Я уже не говорю про ту категорию людей, которые в ресторане на столик по два мобильника выкладывают, и в течение всего ужина, между глотками кофе, вынуждены отвечать на бесконечные деловые звонки.

Про Ниццу соглашусь с автором. На одном форуме попадалось очень точное определение "Потрёпанная аристократка" (или как-то так). Ничем в меня этот город не запал. Разве что аэропорт прикольный - насыпан в море, и вид с самолёта при заходе на посадку чудесный.

Про Сан Ремо не соглашусь с IrinaSPB. Был на бесплатном пляже в Сан-Ремо, кстати, ещё и огороженном от медуз, в самый сезон, конец июля - август. А ещё там чудесная бесконечная велосипедная дорожка, проложенная на месте бывшей жд. Жд вся ушла под землю, прямо в гору. Я таких станций больше нигде не видел. В общем итальянская ривьера (то бишь Лигурия) понравилась гораздо больше французской.
Elena  (Elena.Moukhina)
#
Лигурия очнь понравилась. Была неделю в Генуе: сплошное очарование
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Да Лигурия очень красива.И железная дорога под землей тоже необычно, мы приехали в Сан Ремо из Ниццы, через Вентямилью на поезде, но дальше предпочитали по побережью передвигаться на автобусе именно потому, что много участков поезд проезжает под землей и красоты из окон не видно.А пляжей бесплатных мы не нашли, хотя искали, и медуз кстати тоже в Лигурийском море не встречали.
VisaGold  (VisaGold)
#
Цитата
...дальше предпочитали по побережью передвигаться на автобусе именно потому, что много участков поезд проезжает под землей и красоты из окон не видно.

Лучше на автомобиле, поставив с магнитолу взятый из дома компакт-диск со сборником Челентано. Тогда полное ощущение, что дорога ведёт в Рай-на-Земле. smile:oops:
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Автомобиль это здорово, но не готова ради него отказаться от зимечательного итальянского вина.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Я каждый день вечером! пил вино, а днем на машинке smile:) Трудно и зачастую почти невозможно без машины увидеть страну, но не всем, конечно, это и нужно
Гектор  (Гектор)
#
И правильно! Там же нет на дорогах мздомцев, которые пытаются "разводить" граждан на предмет: а не пили ли они вчера или позавчера вина! smile:ura:
VisaGold  (VisaGold)
#
И я не готов. Поэтому обед бокал-два вина или кружка пива, а через 2 часа за руль.
Насколько я знаю, в Италии самая высокая из допустимых Конвенцией о дорожном движении норма - 0,8 промилле.
Гектор  (Гектор)
#
Вообще-то Еврокомиссия активно борется с сиестиой по всему югу Европы. Хотят изжить! Нам сиесту вводить бессмысленно: до дома доехать и отдохнуть вряд ли кто успеет, все время уйдет на пробки!
А у них, там, сиеста лучшее время для семейного секса. Утверждается, что львиная доля детей рождается в результате послеобеденного отдыха!
VisaGold  (VisaGold)
#
Цитата
Хотят изжить!

Эту бы брюссельскую комиссию в Афины, Палермо или Севилью. Я бы посмотрел насколько эффективной будет их работа. Судя по результатам, они и в Северной-то Европе не очень справляются.
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