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Вы еще не любите путешествовать? Тогда мы идем к вам!

12.08.2010 16:39 36 2 480 просмотров
Я вовсе даже не банкир, а всего лишь клиент банков, любящий удобные современные сервисы, постоянно стремящийся еще больше повысить свою финграмотность, причем и в смежных с банковским делом отраслях. Интересуюсь многим в жизни, но большую часть моего времени занимают различные инвестиционные проекты и, конечно, моя страсть – путешествия (кстати, новичкам в мире путешествий по мере сил и компетенции могу рассказать и дать совет как соптимизировать поездку куда-либо без потери качества, чем не хотят, а иногда и не могут заниматься туроператоры и турагентства. Поэтому-то парочка из них и сотрудничает с нами, когда нужно организовать что-то менее банальное, чем предлагаемое в пакетах нашими туроператорами, а работники турбизнеса не умеют даже найти информацию в сети (смешно, правда?). В общем, писать буду обо всем, что в голову придет, как говорится, что вижу, то пою. Ну, а раз уж я спозиционировал себя как путешественник, то о своем первом путешествии и поведаю вкратце и выложу несколько фотографий (прошу прощения за качество, фотоаппарат забыл дома, брал мыльницу на месте).
Так случилось, что первая моя поездка за границу была в довольно нетипично зрелом для первой поездки возрасте 32 лет и сразу за океан: на Кубу и Коста-Рику в Центральной Америке. В этой деловой поездке я и подсел на путешествия, это стало буквально моей страстью.
Вот фотографии из этой первой поездки: кратер вулкана Поас рядом с замечательным городом Алахуэла smile:) , другой классический вулкан Ареналь, активный, периодически уничтожающий соседнюю деревню, как мне сказали. Красота неописуемая, страна экотуризма, как не влюбиться в нее, да и вообще в путешествия?!

А вот так мы уделали машину дня за 3 езды по замечательному п-ову Никойя в Коста-Рике, где водятся огромные черепахи под 200 кг весом…
Так что я больной теперь, больной путешествиями. Но и о банках я в поездках не забывал, было интересно познакомиться с банковским сервисом, банк-клиентом и системами безопасности в разных банках; кое в чем и нам можно было бы поучиться у даже вроде бы слаборазвитых странах. Как-нибудь расскажу более подробно, все ж таки мы банковский портал smile:)
И наконец… Привет всем.

Комментарии 36

Сергей Попов  (sonnert)
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Да всё-равно интересно, не всё же о кредитах говорить smile:) Тем паче, что мне, как банкиру интересно, что же небанкирам надо. Какой сервис. Кубу не обещаем smile:(
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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а могли бы и пообещать. smile:) зачастую почему-то банкиру сложно понять, что нужно его клиентам, что улучшить, где подправить, хотя в другом не своем банк. учреждении он и может взглядом клиента что-то предложить
CreditWay  (CreditWay)
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О ! У нас пополнение ! Поздралямс ! smile:)
Будем читамс. smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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ага, и всех животные, только у меня другие будут smile:D
как-то не успел написать там в теме, что согласен: сказал что-то, так отвечай за свои слова. тем более знал, что публичному музыканту морду бить палками не будут в отделении
CreditWay  (CreditWay)
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Да расскажи нам лучше про пекари,оцелотов и прочих гуанако.Интересно. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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обязательно. всех животных покажу smile;) перуанских гуанако в том числе
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Искренне поздравляю с сим замечательным событием. По такому делу и проставиться не грех:) .
В общем, предлагаю инвестиции в "проставу по поводу открытия блога"! Тем более выходные на подходе))) smile:oops:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
поддерживаю. блоггерам надо чаще встречаться smile;)
Сергей Попов  (sonnert)
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Будете у нас на Колыме... Милости просим, в общем
kimpatsu  (kimpatsu)
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Очень рада, что у Вас наконец-то появился блог. А почему Вас наградили эпитетом "говорливый"?)) Судя по Вашим постам на форуме, Вы не показались мне особенно говорливым человеком. Или это из-за того, что Вы профессиональный переводчик?

Расскажите, пожалуйста, о Перу, если будет время, и если у Вас есть какие-то полезные рекомендации, было бы интересно их почитать.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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конечно, расскажу и покажу про Куско, Мачу Пикчу.
про говорливого это я сам придумал, по кол-ву постов.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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дать совет как соптимизировать поездку куда-либо без потери качества

А слабо соптимизировать поездку в центр Сочи без потери качества по сравнению с Турцией smile:?:
Вот мой опыт - запланировали поездку в Сочи еще в начале мая на конец июля. Почему не за границу? Дочери около трёх лет (не хотелось попадать на бабло в случае болезни) и просрочились загранпаспорта, а времени на беготню по паспортам решительно небыло.
Билеты - взяли SKY EXPRESS несмотря на ужасные отзывы,поскольку поезда, авто неприемлимы в принципе, авикомпании - недискаунтеры неприемлимы по цене. Итог - 10700 рубликов за трёх человек туда и обратно. Жильё - санатории и дома отдыха отметены сразу из-за попросту безумных цен. Частные минигостиницы тоже не прокатили - далеко от моря и отсутствие собственных пляжей, да и вообще непредсказуемы. Решили брать бюджетный номер в гостинице в центре Сочи с пляжем. Таковых нашлась - одна - единственная "Жемчужина" - старая интуристовская гостиница. Цены - 6000 в сутки за номер с "евроремонтом" и с кондеем (отмели сразу), без ремонта(потёртый интерьер а-ля 80-ые) и кондея - 3700 в сутки. Призадумались. Нашли родной сайт (не без труда, ибо турагенства наплодили десяток сайтов - клонов) и вот удача!, там спецпредложение "эконом" - 2400 в сутки (правда без завтрака и вида на море). Ну завтракаем мы обычно кофеём, в номере только спим, зато есть отличный пляж и приличный бассейн(для Сочей уникально). Забронировали на 12 дней без предоплаты.
Питание - в гостинице куча ресторанов - цены космические, в одном есть шведский стол, при трёхразовом питании на троих - 3750. Тоже дороговато. Полазили по аборигенским сайтам и нашли несколько едальных заведений в радиусе 10 минут ходьбы
с оптимальным соотношением цена - качество, популярны среди местных, где пропитание троих от пуза вышло бы не более 1500.
Вот и отпуск. Приезжаем во Внуково. Наш рейс как и ожидалось задержали, но не критично - на 3 часа, за такие деньги мы их легко простили. Обратно вылетели минута в минуту, так что не так страшен скай, как его малюют. Прилетаем. Как водится бомбилы уже встречают, просят 1000, торговаться не стали, поехали. Гостиница - территория, пляж,лобби - гуд, номер - совок, но терпимо, всё что надо кроме кондея есть, персонал достаточно вменяемый. Ну и 12 дней классического пляжного релакса.
Итог - 60000 рублей за всё, включая экскурсии и детские аттракционы.
А вы смогли бы дешевле без потери качества smile:?:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да у вас так практически всё соптимизировано smile:) вообще, Вы наверное близки мне по духу, трудности и мелкие неприятности Вас не пугают (ну задержали рейс и что, знали на что шли, покупая бюджей, тем более задерживают и регулярку), да и видно сразу, самостоятельный человек smile:)
Вот по РФ я мало ездил, как-то больше всё загранка, не приспособлена наша страна, к сожалению, для путешествий
Валерий ***  (direc)
#
Уважаемый Дмитрий.
Очень интересная поездка... Но вот у меня к кадрам, что Вы сделали, душа как-то не лежит...
Не наши места... smile:)
У меня есть пару-тройку отчетов об автомобильных путеществиях по России...
Не знаю, как их опубликовать здесь.. без обвинения в рекламе...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да тут каждому свое, Валерий. Мне нравится везде, всё интересно, автомобильные это вообще отдельная тема, особый вид путешествий, никогда не пробовал, но очень хочется. Вот сегодня как раз уговаривали smile:D
Алексей Борякин  (Brein)
#
Отличный рассказ. Я так люблю путешествия, но по специфике работы почти нигде не был и ничего не видел. Повезло побывать в Южной Корее. Это тоже такая красота.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Дима, добро пожаловать!
Жду фоток с жирафчиками smile:) и рассказа про них.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну все-таки банковский форум же, а ты...жирафчики smile:D будут, конечно, и пингвинчики
Сергей Попов  (sonnert)
#
Мне кажется Дирек-Валерий тему хорошо развил. Вполне возможно, что путешествия Негоро очень интересны, но когда блогеры описывают и выкладывают фото о своих путешествиях - рассказ полнее как-то. Сенкевичу и не снилось.
Я в прошлом году проехал на автомобиле из Сибири на Урал. Красотища то какая!!!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, Сергей, здорово, когда идет рассказ, а внутри его, иллюстрирующие его фото. Рассказы (громко сказано, просто описания) я тоже писал и пишу, не на банки.ру, конечно, но вот сейчас еще буду заниматься, чтобы был отдельный сайт, куда кидать фото и прочее, что-то не нравятся мне фотографические сайты (сейчас у меня на фотофайле). Не сидеть на одном месте, а быть в движении - это всегда очень интересно. Для меня, по крайней мере, да и для Вас, как я вижу
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да вот как раз больше нравился "лежачий на песке" отдых. А в прошлом году посмотрели Южный Урал, Башкирию - Абзаково, Банное. Лес, горы, красота... Автопробег по бездорожью smile:) Может быть, на контрасте с "лежанкой" и понравилось smile:)
@mike  (@mike)
#
Нашего полку прибыло! Весьма, весьма рад. Буду с интересом читать выпуски "клуба банковских блогопутешественников" smile:)

@.
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
Мачу Пикчу.

Млин, ну ты не поверишь smile:D , но я как раз хотела спросить был ли ты там и как тебе? (правда процентов на 95 с мужем были уверены, что был, сорри за тавтологию)
Цитата
. блоггерам надо чаще встречаться

Угу, и не только блоггерам, но чего-то лето всю активность убивает:(
Цитата
Вот по РФ я мало ездил, как-то больше всё загранка, не приспособлена наша страна, к сожалению, для путешествий

Вот зараза, а со мной никогда так не соглашаешься в обсуждениях путешествий.
Дима, поздравляю с блогом, пиши побольше, чтобы и мы, не выбирающиеся, смогли насладиться видами..и потом - мне лично твои фотки нравятся, я за них голосовала smile:oops:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, да, конечно, спасибо smile:)
ну и не только про поездки буду писать, естесственно
в общем, пока лето не прошло окончательно, надо пересекаться
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
ну так предлагаю субботний день (то бишь завтра) smile:) Как бы теперь контактами обменяться?))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
контактами-то в личке, никаких проблем, а вот с составом бы определиться
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
предлагаю создать пост и все.)) Пробный забег, завтра часиков эдак в 18. Место: допустим, Япоша на Покровке. Как такая идея?
Все начинается с малого, но, уверен, после нескольких малочисленных встреч людей будет становиться все больше и больше smile:)
Iriema  (Iriema)
#
Хорошие фотографии и рассказ хороший, спасибо, Дима. smile:) Я на отзыв.ру твои рассказы о поездках всегда читаю, и на твой блог на банки.ру тоже подпишусь smile:idea: - уверена, что читать твой блог будет интересно. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
спасибо, тут к тому будет не только о поездках smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Аналогично!!!! Читаю всегда тебя наа форуме. На самом деле очень интересный блог намечается, и есть чему поучиться.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Дмитрий, рад Вашему здесь появлению. Уверен, будет интересно зайти в гости.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Дмитрий, здравствуйте.
Приятно познакомиться.
Удачи в путешествиях и красивых рассказов.
Сори что пропустил. smile:oops:
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
1.
Цитата
Так случилось, что первая моя поездка за границу была в довольно нетипично зрелом для первой поездки возрасте 32 лет и сразу за океан: на Кубу и Коста-Рику в Центральной Америке. В этой деловой поездке я и подсел на путешествия, это стало буквально моей страстью.


2.
Цитата
В отличие от подавляющего числа россиян, я первый раз выехал за границу не Турко - Египет, Болгарию - Тунис, а сразу на Кубу - Коста-Рику. Поездка была нестандартной, в тур не укладывалась, ТА предложило рассчитать индивидуальный тур (многие ТА между прочим вовсе откажутся даже считать индивидуалку, если у вас не вип-тур; невыгодно тратить на вас время, всё на потоке) со всеми вытекающими отсюда ценовыми последствиями. Шкурный вопрос: мой тур получился у них около почти в два раза дороже, чем при последующей самостоятельной организации, причем с ренткаром, который ТА не учитывал


Ну, вас "в отличие от подавляющего числа россиян" просто послали в деловую поездку в Центральную Америку, т.е. у вас не было выбора. ))) И ещё я не совсем понимаю, если вы были в деловой поездке, то причем здесь вообще "тур"?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Меня не послали, я сам себя послал smile:) А про тур... Ну так дело было на 2 дня, а остальное планировалось как турпоездка.
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