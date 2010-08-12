Вы еще не любите путешествовать? Тогда мы идем к вам!

Я вовсе даже не банкир, а всего лишь клиент банков, любящий удобные современные сервисы, постоянно стремящийся еще больше повысить свою финграмотность, причем и в смежных с банковским делом отраслях. Интересуюсь многим в жизни, но большую часть моего времени занимают различные инвестиционные проекты и, конечно, моя страсть – путешествия (кстати, новичкам в мире путешествий по мере сил и компетенции могу рассказать и дать совет как соптимизировать поездку куда-либо без потери качества, чем не хотят, а иногда и не могут заниматься туроператоры и турагентства. Поэтому-то парочка из них и сотрудничает с нами, когда нужно организовать что-то менее банальное, чем предлагаемое в пакетах нашими туроператорами, а работники турбизнеса не умеют даже найти информацию в сети (смешно, правда?). В общем, писать буду обо всем, что в голову придет, как говорится, что вижу, то пою. Ну, а раз уж я спозиционировал себя как путешественник, то о своем первом путешествии и поведаю вкратце и выложу несколько фотографий (прошу прощения за качество, фотоаппарат забыл дома, брал мыльницу на месте).
Так случилось, что первая моя поездка за границу была в довольно нетипично зрелом для первой поездки возрасте 32 лет и сразу за океан: на Кубу и Коста-Рику в Центральной Америке. В этой деловой поездке я и подсел на путешествия, это стало буквально моей страстью.
Вот фотографии из этой первой поездки: кратер вулкана Поас рядом с замечательным городом Алахуэла , другой классический вулкан Ареналь, активный, периодически уничтожающий соседнюю деревню, как мне сказали. Красота неописуемая, страна экотуризма, как не влюбиться в нее, да и вообще в путешествия?!
А вот так мы уделали машину дня за 3 езды по замечательному п-ову Никойя в Коста-Рике, где водятся огромные черепахи под 200 кг весом…
Так что я больной теперь, больной путешествиями. Но и о банках я в поездках не забывал, было интересно познакомиться с банковским сервисом, банк-клиентом и системами безопасности в разных банках; кое в чем и нам можно было бы поучиться у даже вроде бы слаборазвитых странах. Как-нибудь расскажу более подробно, все ж таки мы банковский портал
И наконец… Привет всем.
Комментарии 36
Будем читамс.
как-то не успел написать там в теме, что согласен: сказал что-то, так отвечай за свои слова. тем более знал, что публичному музыканту морду бить палками не будут в отделении
В общем, предлагаю инвестиции в "проставу по поводу открытия блога"! Тем более выходные на подходе)))
Расскажите, пожалуйста, о Перу, если будет время, и если у Вас есть какие-то полезные рекомендации, было бы интересно их почитать.
про говорливого это я сам придумал, по кол-ву постов.
А слабо соптимизировать поездку в центр Сочи без потери качества по сравнению с Турцией
Вот мой опыт - запланировали поездку в Сочи еще в начале мая на конец июля. Почему не за границу? Дочери около трёх лет (не хотелось попадать на бабло в случае болезни) и просрочились загранпаспорта, а времени на беготню по паспортам решительно небыло.
Билеты - взяли SKY EXPRESS несмотря на ужасные отзывы,поскольку поезда, авто неприемлимы в принципе, авикомпании - недискаунтеры неприемлимы по цене. Итог - 10700 рубликов за трёх человек туда и обратно. Жильё - санатории и дома отдыха отметены сразу из-за попросту безумных цен. Частные минигостиницы тоже не прокатили - далеко от моря и отсутствие собственных пляжей, да и вообще непредсказуемы. Решили брать бюджетный номер в гостинице в центре Сочи с пляжем. Таковых нашлась - одна - единственная "Жемчужина" - старая интуристовская гостиница. Цены - 6000 в сутки за номер с "евроремонтом" и с кондеем (отмели сразу), без ремонта(потёртый интерьер а-ля 80-ые) и кондея - 3700 в сутки. Призадумались. Нашли родной сайт (не без труда, ибо турагенства наплодили десяток сайтов - клонов) и вот удача!, там спецпредложение "эконом" - 2400 в сутки (правда без завтрака и вида на море). Ну завтракаем мы обычно кофеём, в номере только спим, зато есть отличный пляж и приличный бассейн(для Сочей уникально). Забронировали на 12 дней без предоплаты.
Питание - в гостинице куча ресторанов - цены космические, в одном есть шведский стол, при трёхразовом питании на троих - 3750. Тоже дороговато. Полазили по аборигенским сайтам и нашли несколько едальных заведений в радиусе 10 минут ходьбы
с оптимальным соотношением цена - качество, популярны среди местных, где пропитание троих от пуза вышло бы не более 1500.
Вот и отпуск. Приезжаем во Внуково. Наш рейс как и ожидалось задержали, но не критично - на 3 часа, за такие деньги мы их легко простили. Обратно вылетели минута в минуту, так что не так страшен скай, как его малюют. Прилетаем. Как водится бомбилы уже встречают, просят 1000, торговаться не стали, поехали. Гостиница - территория, пляж,лобби - гуд, номер - совок, но терпимо, всё что надо кроме кондея есть, персонал достаточно вменяемый. Ну и 12 дней классического пляжного релакса.
Итог - 60000 рублей за всё, включая экскурсии и детские аттракционы.
А вы смогли бы дешевле без потери качества
Вот по РФ я мало ездил, как-то больше всё загранка, не приспособлена наша страна, к сожалению, для путешествий
Очень интересная поездка... Но вот у меня к кадрам, что Вы сделали, душа как-то не лежит...
Не наши места...
У меня есть пару-тройку отчетов об автомобильных путеществиях по России...
Не знаю, как их опубликовать здесь.. без обвинения в рекламе...
Жду фоток с жирафчиками и рассказа про них.
Я в прошлом году проехал на автомобиле из Сибири на Урал. Красотища то какая!!!
@.
Млин, ну ты не поверишь , но я как раз хотела спросить был ли ты там и как тебе? (правда процентов на 95 с мужем были уверены, что был, сорри за тавтологию)
Угу, и не только блоггерам, но чего-то лето всю активность убивает:(
Вот зараза, а со мной никогда так не соглашаешься в обсуждениях путешествий.
Дима, поздравляю с блогом, пиши побольше, чтобы и мы, не выбирающиеся, смогли насладиться видами..и потом - мне лично твои фотки нравятся, я за них голосовала
ну и не только про поездки буду писать, естесственно
в общем, пока лето не прошло окончательно, надо пересекаться
Все начинается с малого, но, уверен, после нескольких малочисленных встреч людей будет становиться все больше и больше
хотя и против завтра я не возражаю. И Япоши тоже
Приятно познакомиться.
Удачи в путешествиях и красивых рассказов.
Сори что пропустил.
2.
Ну, вас "в отличие от подавляющего числа россиян" просто послали в деловую поездку в Центральную Америку, т.е. у вас не было выбора. ))) И ещё я не совсем понимаю, если вы были в деловой поездке, то причем здесь вообще "тур"?