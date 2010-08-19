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А вы следите за Форекс?

19.08.2010 16:03 23 2 105 просмотров
Около 2 лет слежу за рынком форекс, иногда провожу операции (правда в последнее время не было необходимости, но планирую возобновить), пользуюсь платформой Оанды (всё нравится, только некоторых валютных пар не хватает). Вообще такое занятие как-то не дает мозгам застояться: смотрю финансовые (и не только) новости, слушаю бизнес-радио; аналитику практически не читаю, так как что их, теоретиков, слушать. Они только советы дают, которые с 90% вероятностью не сбываются, за слова свои же никто не отвечает, да и покупают они на чужие, если так уверены в прогнозах и считают себя гуру, почему не покупают на свои smile;)
Суетиться и каждый день проводить операции считаю ненужным (чреваты эти все спекуляции), а лучше как на вклад положить и получать каждый день свой процентик на разнице валютных ставок, не влезая в огромные плечи. Опять же это хороший инструмент хеджирования валютных рисков (вот поэтому жалею, что нет рублей там у меня). Да и вообще, валютный рынок стал мне давно нравиться больше рынка акций (российского), который политизировался уже до невозможности и представляет собой на мое мнение еще бОльшую лотерею, чем форекс
Есть тут такие, кто хотя бы иногда покупает-продает там валюту?

Комментарии 23

Гектор  (Гектор)
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С Форексом я сталкнулся в 1998 году прямо сразу после кризиса. Погрузился довольно глубоко и где-то около 4-х месяцев ходил в контору как на работу и проводил там с 9 утра до 9 вечера. Тогда можно было играть только с большим плечом, плата за вход и выход была по моему 4 пипса и за уклонение от игры в течение недели тоже нужно было платить. Все развивавлось отлично до одного прекрасного пятничного дня, когда свой депозит я благополучно спустил. С тех пор перешел на фондовый рынок. Тут все-таки за счет роста мировой и российской экономики шансы выиграть в долгосрочной перспективе мне кажутся выше. Пока все неплохо, хотя есть много тревожных звонков: по моему мнению глобальный рост российского фондового рынка прекратился в 2006 году. С тех пор - боковик, а рост индексов обеспечивается малоликвидными бумагами, в которые физическому лицу залезать стремно.
По поводу политизации российского фондового рынка автор абсолютно прав: имеет место быть! Это очень, например, заметно по акциям Ваза и Камаза.
Что же касается форекса, то активно слежу за валютными парами, но активно не играю. Деньги держу в трех валютах и изредка меняю между ними пропорции. Для людей не склонных к постоянным спекуляциям на этом рынке могу порекомендовать один из сайтов Фора Банка www.forateka.ru
Там ведется история накоплений и вы можете отследить сколько вы заработали в каждой из валют. По-моему, показатели вполне неплохие для консервативного инвестора.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
Деньги держу в трех валютах и изредка меняю между ними пропорции

можно узнать, в каких? кери-трейд?
Гектор  (Гектор)
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Доллары, евро, рубли. Отчасти кери-трейд, но этим не злоупотребляю, зная на какие кульбиты способен рубль.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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В "Российском капитале" неплохой мультивалютный депозит, а форекс..
Нет, ну если кто долларовый миллионер, почему бы и не работать на реальном рынке, ну а с комариными счетами кормить кухонные конторы как то уже давно моветон smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
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А что за ним следить?
Либо торговать либо нет. smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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ну потому что значит не созрел, может не твое это просто. Потом, этим надо заниматься, это не игра. Иначе все спускает на раз-два, всё, что вложил
Георгий Крюков  (Гога)
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Не, созреть я может и созрел.
Дело в том что надо досканальноразобраться.
Ведь там спекулянтов полно и сбить курс для потери небольшой суммы запросто можно, ну а с больших начинать вообще глупо.
Короче чисто поиграть и не на свои я уже ходил.
Хотелось бы просто пообщаться с человеком который реально торгует, не сливает ну и оперирует своими суммами.
Вообще тема весьма интересная!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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спекулянтов-то полно, но это ж не российский фондовый рынок, там повлиять на курс практически невозможно в силу невероятных оборотов, это даже гос-ву не под силу повлиять на курс сейчас, разве что объединившись в пул. Единственное что, никому не посоветую на российских конторы загонять деньги, вот где жулики-то, до разборок доходило за обнуление счетов конкретных людей, они же там у себя подкрутят что хотят
Георгий Крюков  (Гога)
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Так вот и я о том, что нарисовать скачек ни кто не помешает.
Вот как к примеру 24.ру?
А на левые заграничные вообще боязно. Счет не обнулят но и обратно можешь не вытрясти. smile:D smile8)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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на наших солидных, кому можно доверять, условия не очень
а заграничные надо не левые. а на самые авторитетные. и обратно все выводится элементарно. было бы что выводить
Георгий Крюков  (Гога)
#
Дим, ну дай ссылочку тогда. smile;)
Интересно посмотреть.
Если сам пользовался конечно.
Гектор  (Гектор)
#
Мне кажется, что следить за Форексом полезно и тем, кто не торгует. Также как и за фондовым рынком. Часто изменения на рынке напрямую касаются обычных людей. Например, происходит падение ФР на больших объемах. Чем это грозит? Завтра эти рубли уходят на валютный рынок (большая часть участников ФР - нерезиденты) и курсы доллара и евро на ММВБ взлетают вверх. Какая незадача! А вам как раз нужно покупать туристическую путевку на отдых с семьей за рубежом. Таких примеров можно дать множество.
Георгий Крюков  (Гога)
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Да я согласен, только что-то все не доходит.
То-ли голова то-ли руки. smile:(
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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да, для общего развития полезно. Да и практическую пользу из всего извлечь можно, если не совсем дурак
Андрей  (AndreyB)
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Понятие "рынка форекс" у нас несколько шире. Особенно для "ветеранов", так сказать, активно работавших на нем еще до появления наличного Евро и до сих пор по привычке внимательно отслеживающих не только движения валютных пар, но и условия конвертации и порядок смены действующих наличных и безналичных валютных курсов в различных банках. Пока эти наработки являются в большей мере закрытой информацией, но со временем вполне можно будет издавать научно-популярный труд на тему, скажем, "Валютный рынок Москвы 2000-х". smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
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Вообще интересный факт.
У нас банк 24.ру рядом с казино находится, чуть ли не входы перепутать можно.
Закрыли казино или оно в подполье ушло я не в курсе.
Но мне кажется, что это символично.
Большинство на форексе как в казино играют. smile:D
И что можно спрогнозировать в таком нестабильном мире? smile:o
Глеб Марченко  (Forexpansion)
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Их есть тут. Торгую в отечественных кухнях с 2004. "Кидают" по-нескольку раз в год, но на жизнь еще остается.
Александр Раимов  (reksss)
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Торговать однозначно. Уже 4 года этим занимаюсь,копеечка есть всегда. Даже когда иногда кидают,всё равно столько не заработаешь в реальной жизни,сколько зарабатываю на форекс. А сейчас начал изучать "бинарные опционы" и торговать малыми суммами,да ещё дажефорум сделал,чтоб информация правда подобная была. Так что добиться успеха можно,главное не опускать руки. Всем удачи!!!
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