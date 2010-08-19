А вы следите за Форекс?

Около 2 лет слежу за рынком форекс, иногда провожу операции (правда в последнее время не было необходимости, но планирую возобновить), пользуюсь платформой Оанды (всё нравится, только некоторых валютных пар не хватает). Вообще такое занятие как-то не дает мозгам застояться: смотрю финансовые (и не только) новости, слушаю бизнес-радио; аналитику практически не читаю, так как что их, теоретиков, слушать. Они только советы дают, которые с 90% вероятностью не сбываются, за слова свои же никто не отвечает, да и покупают они на чужие, если так уверены в прогнозах и считают себя гуру, почему не покупают на свои
Суетиться и каждый день проводить операции считаю ненужным (чреваты эти все спекуляции), а лучше как на вклад положить и получать каждый день свой процентик на разнице валютных ставок, не влезая в огромные плечи. Опять же это хороший инструмент хеджирования валютных рисков (вот поэтому жалею, что нет рублей там у меня). Да и вообще, валютный рынок стал мне давно нравиться больше рынка акций (российского), который политизировался уже до невозможности и представляет собой на мое мнение еще бОльшую лотерею, чем форекс
Есть тут такие, кто хотя бы иногда покупает-продает там валюту?
Комментарии 23
По поводу политизации российского фондового рынка автор абсолютно прав: имеет место быть! Это очень, например, заметно по акциям Ваза и Камаза.
Что же касается форекса, то активно слежу за валютными парами, но активно не играю. Деньги держу в трех валютах и изредка меняю между ними пропорции. Для людей не склонных к постоянным спекуляциям на этом рынке могу порекомендовать один из сайтов Фора Банка www.forateka.ru
Там ведется история накоплений и вы можете отследить сколько вы заработали в каждой из валют. По-моему, показатели вполне неплохие для консервативного инвестора.
можно узнать, в каких? кери-трейд?
Нет, ну если кто долларовый миллионер, почему бы и не работать на реальном рынке, ну а с комариными счетами кормить кухонные конторы как то уже давно моветон
Либо торговать либо нет.
Дело в том что надо досканальноразобраться.
Ведь там спекулянтов полно и сбить курс для потери небольшой суммы запросто можно, ну а с больших начинать вообще глупо.
Короче чисто поиграть и не на свои я уже ходил.
Хотелось бы просто пообщаться с человеком который реально торгует, не сливает ну и оперирует своими суммами.
Вообще тема весьма интересная!
Вот как к примеру 24.ру?
А на левые заграничные вообще боязно. Счет не обнулят но и обратно можешь не вытрясти.
а заграничные надо не левые. а на самые авторитетные. и обратно все выводится элементарно. было бы что выводить
Интересно посмотреть.
Если сам пользовался конечно.
То-ли голова то-ли руки.
У нас банк 24.ру рядом с казино находится, чуть ли не входы перепутать можно.
Закрыли казино или оно в подполье ушло я не в курсе.
Но мне кажется, что это символично.
Большинство на форексе как в казино играют.
И что можно спрогнозировать в таком нестабильном мире?