А вы следите за Форекс?

Около 2 лет слежу за рынком форекс, иногда провожу операции (правда в последнее время не было необходимости, но планирую возобновить), пользуюсь платформой Оанды (всё нравится, только некоторых валютных пар не хватает). Вообще такое занятие как-то не дает мозгам застояться: смотрю финансовые (и не только) новости, слушаю бизнес-радио; аналитику практически не читаю, так как что их, теоретиков, слушать. Они только советы дают, которые с 90% вероятностью не сбываются, за слова свои же никто не отвечает, да и покупают они на чужие, если так уверены в прогнозах и считают себя гуру, почему не покупают на своиСуетиться и каждый день проводить операции считаю ненужным (чреваты эти все спекуляции), а лучше как на вклад положить и получать каждый день свой процентик на разнице валютных ставок, не влезая в огромные плечи. Опять же это хороший инструмент хеджирования валютных рисков (вот поэтому жалею, что нет рублей там у меня). Да и вообще, валютный рынок стал мне давно нравиться больше рынка акций (российского), который политизировался уже до невозможности и представляет собой на мое мнение еще бОльшую лотерею, чем форексЕсть тут такие, кто хотя бы иногда покупает-продает там валюту?