рейтинг безопасности стран, или туристические мифы

Часто в вопросах про страну фигурирует такой: а не опасно ли там. Причем зачастую этот вопрос звучит не по таким странам как Афганистан, Колумбия, Ирак, Гаити, Сомали, а про Италию, Испанию, Францию. Что это: инфантильность, глупость? Разве человек заранее не знает, что ему ответят? Что все нормально там с безопасностью, главное не щелкать и не провоцировать воришек и что даже одинокой девушке там ничего особенного не угрожает. Это ведь спрашивают молодые жизненно активные люди, грамотные. кто-нибудь может объяснить такой феномен?
Вот кто-нибудь считает эти страны небезопасными для посещения туристом? Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Колумбия, Венесуэла, Кения, Танзания, Мексика, Гватемала, Эквадор, Бразилия, Иран. И почему так? Это влияние СМИ, рассказы ваших друзей, что еще?
Для придания эстетичности теме немножко Кении: обожаю животных. Что тут опасного? Забодает какой-нибудь вол, затопчет носорог, пеликаны откусят голову?
думал интимную обезьянью жизнь может показать...нет, тут не буду
продолжение следует
Комментарии 41
Думаю, сомневающиеся путешественники чаще опасаются животных на двух ногах)), а не жирафов и пеликанов.
З.Ы. Фото с фламинго просто супер. Будет заставкой на рабочем столе. (Автор не против? )
Кстати фота с птичкой белой не просто так. Угадай, почему эта птичка рядом с грозным животным)
вот про животных о двух ногах и интересно послушать
Ну не знаю...Может, так она обеспечивает себе безопасность?)) "Кто на меня с другом?!"
Я тоже хочу такую красоту.
Тоже в личку скину.
Класс!!!
А можно фламинго с носорогом больших?
А еще немножко не в тему, чем фоткал?
Зеркалкой пользуешься? И какой?
зеркалки нет давно. а фотал все тем же фотиком касио эксилим. мыльницей от банки.ру с незакрывающейся шторкой. Ау, редакция, фот пора обновить
Чувствуется именно ЛЮБОВЬ к животным.
Просто сам балдею от них даже просто от посмотреть на фото и по телевизору.
С женой все программы прокидываем если что красивое о животных есть.
Но у тебя фотки прям за душу берут чес слово!
Как окно в дикую природу.
Это туристам только кажется что ОНИ развлекаются, на самом деле это развлечение для львов и прочей живности.
Вот в московском зоопарке орангутанг с философским видом сидит и смотрик как народ ему рожи строит.
Представляешь о чем думает?
А насорог блеск, и фламинго в большом разрешении ВАУ!!!
Скинь пеликанов тогда, особенно на деревьях.
Балдею от саванны даже ни разу в живую не увидев.
А вообще класс наверное.
Прикинь как там бибуины ходят.
Эх, хоть плюй на все и в саванну.
К бабуинам с бедуинами и львам. тиграм и прочей живности.
УУУУУУУУУУУУУУУХ!!!
Обожаем животных а сафари предел мечтаний.
А львов с тиграми видел?
Молодец!
Кстати, совершенно небезопасна и Прага. Здесь представители наших и украинских криминальных структур охотятся, в основном, за своими согражданами. Это все делается гораздо наглее и выглядит более опасным для здоровья путешественника: подходит человек в центре города или даже в метро, приставляет нож к горлу, а его сообщник обчищает карманы. Расчет прост:полиция не очень охотно занимается этническими преступлениями, совершенными против соотечественников. И таких случаев в достаточно близком окружении я знаю не один.
А ЮАР опасная страна в плане двуногих?
В путешевствиях лучше не думать о плохом,я обычно все так аккуратно прячу,что самой не найти. Главное иметь ксерокс паспорта и не держать все деньги в одном месте.