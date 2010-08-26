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рейтинг безопасности стран, или туристические мифы

26.08.2010 10:48 41 3 411 просмотров
Часто в вопросах про страну фигурирует такой: а не опасно ли там. Причем зачастую этот вопрос звучит не по таким странам как Афганистан, Колумбия, Ирак, Гаити, Сомали, а про Италию, Испанию, Францию. Что это: инфантильность, глупость? Разве человек заранее не знает, что ему ответят? Что все нормально там с безопасностью, главное не щелкать и не провоцировать воришек и что даже одинокой девушке там ничего особенного не угрожает. Это ведь спрашивают молодые жизненно активные люди, грамотные. кто-нибудь может объяснить такой феномен?
Вот кто-нибудь считает эти страны небезопасными для посещения туристом? Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Колумбия, Венесуэла, Кения, Танзания, Мексика, Гватемала, Эквадор, Бразилия, Иран. И почему так? Это влияние СМИ, рассказы ваших друзей, что еще?
Для придания эстетичности теме немножко Кении: обожаю животных. Что тут опасного? smile:) Забодает какой-нибудь вол, затопчет носорог, пеликаны откусят голову?


какие разные




сейчас кааак проткнет рогом

думал интимную обезьянью жизнь может показать...нет, тут не буду smile:D

продолжение следует

Комментарии 41

Iriema  (Iriema)
#
Дима, спасибо за фотографии - потрясающе. smile:)
Цитата
Для придания эстетичности теме немножко Кении: обожаю животных. Что тут опасного? Забодает какой-нибудь вол, затопчет носорог, пеликаны откусят голову?

Думаю, сомневающиеся путешественники чаще опасаются животных на двух ногах)), а не жирафов и пеликанов.
З.Ы. Фото с фламинго просто супер. Будет заставкой на рабочем столе. smile:ura: (Автор не против? smile:) )
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ага, спасибо, разумеется не против
Кстати фота с птичкой белой не просто так. Угадай, почему эта птичка рядом с грозным животным)
вот про животных о двух ногах и интересно послушать
Iriema  (Iriema)
#
Цитата
Угадай, почему эта птичка рядом с грозным животным)

Ну не знаю...Может, так она обеспечивает себе безопасность?)) "Кто на меня с другом?!" smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
нет, птичка помогает избавляться ему от всяких блох, комаров и прочих. Он же сам не выковорит их, вот такая дружба
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
кстати для заставки лучше разрешение побольше. Если этого мало, то могу скинуть куда-нить
Iriema  (Iriema)
#
Ага, сбрось, пожалуйста. Я в личку бросила свой е-мэйл.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ой, Дим скинь и мне что не жалко.
Я тоже хочу такую красоту. smile:!: smile:!: smile:!:
Тоже в личку скину.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Дим, спасибо большое!
Класс!!!
А можно фламинго с носорогом больших?

А еще немножко не в тему, чем фоткал?
Зеркалкой пользуешься? И какой?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
можно конечно.
зеркалки нет давно. а фотал все тем же фотиком касио эксилим. мыльницей от банки.ру с незакрывающейся шторкой. Ау, редакция, фот пора обновить smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
Вообще шикарные фотки не избитые, на банальные а на свой взгляд.
Чувствуется именно ЛЮБОВЬ к животным.
Просто сам балдею от них даже просто от посмотреть на фото и по телевизору.
С женой все программы прокидываем если что красивое о животных есть.
Но у тебя фотки прям за душу берут чес слово! smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Проставил на рабочий стол со львом, вообще блеск.
Как окно в дикую природу. smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
представляешь проходит такой мимо тебя и даже не посмотрит. а машины у нас открытая была. а если кто запрыгнет так?) про Танзанию еще напишу, там вообще...
Георгий Крюков  (Гога)
#
Так они уже привыкли.
Это туристам только кажется что ОНИ развлекаются, на самом деле это развлечение для львов и прочей живности. smile:D
Вот в московском зоопарке орангутанг с философским видом сидит и смотрик как народ ему рожи строит.
Представляешь о чем думает?
А насорог блеск, и фламинго в большом разрешении ВАУ!!!
Скинь пеликанов тогда, особенно на деревьях.
Балдею от саванны даже ни разу в живую не увидев.
А вообще класс наверное.
Прикинь как там бибуины ходят. smile;) smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Вообще блеск.
Эх, хоть плюй на все и в саванну. smile;)
К бабуинам с бедуинами и львам. тиграм и прочей живности.
УУУУУУУУУУУУУУУХ!!!
Iriema  (Iriema)
#
Покажь фотки с бедуинами. smile:shuffle:
Iriema  (Iriema)
#
И с бабуинами. smile:idea:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
покажу, про Танзанию будет тема, там все и есть
Георгий Крюков  (Гога)
#
Дим не трави душу.
Обожаем животных а сафари предел мечтаний.
А львов с тиграми видел?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
льпы, леопарды, гепарды будут...потом. Видел и близко. А тигры это в Азии.
Indiana12  (Indiana12)
#
Фотки супер - только маловато....Сразу вспомнилось мое путешествие на 2 месяца в Уганду smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Ну да, именно я тебя о чем-то подобном как раз и спрашивала. Ну и что? Мало ли, какие вопросы можно задавать, при этом я даже в Египте одна была - многие после такого заявления делают огромные глаза smile:shuffle:
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Екатерина,а Вы в Египте в круизе по Нилу не были?Господа,кто что может рассказать об этом.Для меня это оч.актуально. smile:shuffle:
Денис  (munkustrap)
#
Перед поездкой в Португалию начитался про мото-воришек и негров. Ни тех ни этих не обнаружил на всем маршруте...
Гектор  (Гектор)
#
Ну, не знаю. Мой приятель увидел на улице Лиссабона трамвай, он чем-то его умилил и приятель решил на нем немного проехаться. Народ в трамвае был, но не битком. На следующей остановке в него в трамвай ввалилась толпа людей и буквально через минуту, зажатый толпой, он почувствовал большой облегчение в районе кармана. И даже увидел подозреваемого, который бодро двигался к выходу. На все его крики о помощи толпа отвечала дружелебным смехом. В результате бумажник с деньгами уплыл. Но главное - там был паспорт. По моему нужно разделять виды безопасностия: для кармана путешественника нет безопасности ни в Испании, ни в Италии, на в Португалии. Для жизни да, опасности нет. А неприятных историй, которые произошли с моими знакомыми в этих странах я могу рассказать десятки.
Кстати, совершенно небезопасна и Прага. Здесь представители наших и украинских криминальных структур охотятся, в основном, за своими согражданами. Это все делается гораздо наглее и выглядит более опасным для здоровья путешественника: подходит человек в центре города или даже в метро, приставляет нож к горлу, а его сообщник обчищает карманы. Расчет прост:полиция не очень охотно занимается этническими преступлениями, совершенными против соотечественников. И таких случаев в достаточно близком окружении я знаю не один.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, я конечно, имел в виду безопасность для жизни. Но и если говорить о безопасности кошелька, то я почему-то уверен, что например в Москве или в Питере не менее опасно в этом смысле, чем в том же Лиссабоне или Праге (тем более что все воровство наверняка в ограниченной турзоне)
Гектор  (Гектор)
#
В Праге - да, прямо в самом центре в районе Вацлавской площади. Окраины города абсолютно безопасны и, как не странно, узкие улочки старого города тоже. Почему-то бандиты туда не лезут. В других странах (Испания, Португалия, Италия) к зонам повышенной опасности кроме туристичческих я бы отнес еще вокзалы и аэропорты.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вообще сейчас буду делать отдельный сайт со всеми фотографиями. А то на фотофайле, где сейчас все висит, мне не очень нравится
Лоймила  (Лоймила)
#
Ссылку бросить не забудь smile;)
А ЮАР опасная страна в плане двуногих?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
лично не был, но знаю тех кто озабочен проблемами безопасности, а в ЮАР едет. Хотя говорят, там есть места, где не надо гулять ночью или даже днем, такие есть например и в некоторых вышеперечисленных странах, но это не значит, что эти страны небезопасны к посещению.
Iriema  (Iriema)
#
Дим, тебе надо не только фотки выкладывать, но и путеводители писать. По "непопулярным" городам и странам. А то как только отклоняешься в сторону от привычного маршрута, сразу возникает проблема найти информацию о месте. Я обычно нахожу информацию на разных сайтах, собираю в единый "путеводитель" и закачиваю на ридер)))
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Дмитрий,фотографии потрясающие smile:!: Нет слов smile:!:
anifani  (anifani)
#
Дмитрий,спасибо.Отличные фотки и я позавидую чуток ,по белому.
В путешевствиях лучше не думать о плохом,я обычно все так аккуратно прячу,что самой не найти. smile:idea: Главное иметь ксерокс паспорта и не держать все деньги в одном месте. smile:)
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