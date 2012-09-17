Дискуссия о рейтинговании банков. Какой же интернет-банк лучший в России?

ИСТИНА ВСЕГДА КОНКРЕТНА

Рейтинговые агентства вразнобой называют лучшие интернет-банки. Причём если вы вникните в результаты, то будете крайне обескуражены. Лидеры одного рейтинга - аутсайдеры другого. По крайней мере, моему удивлению всегда не было предела. А главное - никаких пояснений - почему "и последние станут первыми"?



Давайте нарушим эту традицию и будем обсуждать лидерство интернет-банков открыто. При этом установим особый приоритет объективности.



В предыдущих статьях рассматривался выбор критериев, организация прозрачных процедур рейтингования, подбор квалифицированных и объективных экспертов. Будем следовать всем выработанным правилам, а также оценивать интернет-банки по отдельным критериям.



Задача экспертов - выявить лидеров по каждой номинации (надёжный, удобный, онлайновый, дистанционный - с минимумом визитов в банк).



Если же все критерии сводить к некоторому единому показателю, то трудно себе представить как и с каким коэффициентом дырявость интернет-банка компенсируется удобством его интерфейса.



При оценке интернет-банков могут быть и другие критерии. Скажем, для тех видов бизнеса, где счёт платежей идёт на сотни, тысячи, а то и сотни тысяч, критически важна мощь API-банка. Равно как автоматизированное проведение платежей для интернет-магазинов, бухгалтерских фирм, терминальных сетей и многих других участников рынка. Современные банковские технологии позволяют клиентам в сотни раз уменьшить время на подготовку и обработку платежей. Другими словами, для этого сегмента рынка нужен свой дополнительный критерий оценки.



У холдинговых структур с их масштабами и географической разветвлённостью велики риски при управлении финансами. Банк может решить эту проблему, предоставив возможность клиентам вводить ограничения на полномочия персонала и лимиты на конкретные финансовые операции. Именно эти банковские инструменты позволяют защищать денежные средства холдингов от недобросовестных граждан. Это тоже один из критериев эффективности интернет-банков.



Для клиентов важна стоимость банковского обслуживания, определяемая тарифами за обслуживание, затратами на визиты в банк, трудоёмкостью обработки платежей при разном уровне интеграции с бухгалтерскими системами. Оценка затрат на банковское обслуживание не простая задача. Она, пожалуй, по силам лишь специалистам аудиторских компаний. Особенно если учесть, что зачастую сами тарифы - это весьма многословные и запутанные документы.



Набор критериев должен быть привязан к той конкретной рыночной нише, для которой определяется лучший интернет-банк. Для Газпрома или ООО Незабудка от интернет-банка требуется существенно разный функционал.



Хотя великие умельцы могут "в одну телегу впрячь коня и трепетную лань" - создать современный универсальный интернет-банк, ориентированный на всё многообразие участников рынка и их уникальные требования. Но это тема уже другого разговора.



ВЫБОР ЛУЧШЕГО ИНТЕРНЕТ-БАНКА

Эксперты анализируют всю поступающую к ним информацию. По каждому критерию ставят оценку в интервале от одного до пяти. Пять звёзд - невозможно лучше представить. Одна звезда - хуже некуда. На основании этих оценок определяются лидеры по каждому критерию и объявляются победители по отдельным номинациям - самый защищённый, самый удобный, самый быстрый и так далее.



Мнение каждого эксперта должно быть известно всем. И он публично защищает свою точку зрения. Приводит свои резоны, которые заставили его поставить именно эти оценки.



Клиент на основании этой информации делает свой личный выбор конкретного интернет-банка.



Скажем, у клиента достаточно много денег на остатках, поэтому из всех рейтингуемых интернет-банков он выбирает три - четыре с приличной защитой. Если второй критерий для него, предположим, скорость проведения платежей, то из тех трех - четырех надёжных он выбирает пару интернет-банков с приличными показателями по скорости. И, наконец, клиент хотел бы получить недорогое обслуживание, поэтому из этих двух оставшихся выбирает тот, где дешевле обслуживание.



Порядок следования и перечень критериев могут быть разными. Но главное, что клиент осознанно принимает решение и делает это исходя из своих личных предпочтений.



РЕЗЮМЕ

На этом марафон статей по рейтингованию интернет-банков завершён. Думаю, что я вложил свою лепту в методологию объективной оценки интернет-банков. Не исключаю, что появятся заинтересованные лица, которые реализуют этот подход. Если так случится, то это станет знаковым событием для всего рынка интернет-услуг.