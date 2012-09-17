Дискуссия о рейтинговании банков. Какой же интернет-банк лучший в России?

ИСТИНА ВСЕГДА КОНКРЕТНА
Рейтинговые агентства вразнобой называют лучшие интернет-банки. Причём если вы вникните в результаты, то будете крайне обескуражены. Лидеры одного рейтинга - аутсайдеры другого. По крайней мере, моему удивлению всегда не было предела. А главное - никаких пояснений - почему "и последние станут первыми"?
Давайте нарушим эту традицию и будем обсуждать лидерство интернет-банков открыто. При этом установим особый приоритет объективности.
В предыдущих статьях рассматривался выбор критериев, организация прозрачных процедур рейтингования, подбор квалифицированных и объективных экспертов. Будем следовать всем выработанным правилам, а также оценивать интернет-банки по отдельным критериям.
Задача экспертов - выявить лидеров по каждой номинации (надёжный, удобный, онлайновый, дистанционный - с минимумом визитов в банк).
Если же все критерии сводить к некоторому единому показателю, то трудно себе представить как и с каким коэффициентом дырявость интернет-банка компенсируется удобством его интерфейса.
При оценке интернет-банков могут быть и другие критерии. Скажем, для тех видов бизнеса, где счёт платежей идёт на сотни, тысячи, а то и сотни тысяч, критически важна мощь API-банка. Равно как автоматизированное проведение платежей для интернет-магазинов, бухгалтерских фирм, терминальных сетей и многих других участников рынка. Современные банковские технологии позволяют клиентам в сотни раз уменьшить время на подготовку и обработку платежей. Другими словами, для этого сегмента рынка нужен свой дополнительный критерий оценки.
У холдинговых структур с их масштабами и географической разветвлённостью велики риски при управлении финансами. Банк может решить эту проблему, предоставив возможность клиентам вводить ограничения на полномочия персонала и лимиты на конкретные финансовые операции. Именно эти банковские инструменты позволяют защищать денежные средства холдингов от недобросовестных граждан. Это тоже один из критериев эффективности интернет-банков.
Для клиентов важна стоимость банковского обслуживания, определяемая тарифами за обслуживание, затратами на визиты в банк, трудоёмкостью обработки платежей при разном уровне интеграции с бухгалтерскими системами. Оценка затрат на банковское обслуживание не простая задача. Она, пожалуй, по силам лишь специалистам аудиторских компаний. Особенно если учесть, что зачастую сами тарифы - это весьма многословные и запутанные документы.
Набор критериев должен быть привязан к той конкретной рыночной нише, для которой определяется лучший интернет-банк. Для Газпрома или ООО Незабудка от интернет-банка требуется существенно разный функционал.
Хотя великие умельцы могут "в одну телегу впрячь коня и трепетную лань" - создать современный универсальный интернет-банк, ориентированный на всё многообразие участников рынка и их уникальные требования. Но это тема уже другого разговора.
ВЫБОР ЛУЧШЕГО ИНТЕРНЕТ-БАНКА
Эксперты анализируют всю поступающую к ним информацию. По каждому критерию ставят оценку в интервале от одного до пяти. Пять звёзд - невозможно лучше представить. Одна звезда - хуже некуда. На основании этих оценок определяются лидеры по каждому критерию и объявляются победители по отдельным номинациям - самый защищённый, самый удобный, самый быстрый и так далее.
Мнение каждого эксперта должно быть известно всем. И он публично защищает свою точку зрения. Приводит свои резоны, которые заставили его поставить именно эти оценки.
Клиент на основании этой информации делает свой личный выбор конкретного интернет-банка.
Скажем, у клиента достаточно много денег на остатках, поэтому из всех рейтингуемых интернет-банков он выбирает три - четыре с приличной защитой. Если второй критерий для него, предположим, скорость проведения платежей, то из тех трех - четырех надёжных он выбирает пару интернет-банков с приличными показателями по скорости. И, наконец, клиент хотел бы получить недорогое обслуживание, поэтому из этих двух оставшихся выбирает тот, где дешевле обслуживание.
Порядок следования и перечень критериев могут быть разными. Но главное, что клиент осознанно принимает решение и делает это исходя из своих личных предпочтений.
РЕЗЮМЕ
На этом марафон статей по рейтингованию интернет-банков завершён. Думаю, что я вложил свою лепту в методологию объективной оценки интернет-банков. Не исключаю, что появятся заинтересованные лица, которые реализуют этот подход. Если так случится, то это станет знаковым событием для всего рынка интернет-услуг.
Комментарии 68
Хороший цикл статей... Он четко определил проблематику... То есть введение и часть первого радела к диссертации по экономическим наукам уже написано...
Даны основные направления по выполнению работы...
Остается открытым вопрос кто подхватит это направление и доведет до существенного или значительного вклада в развитие страны... Очень бы этого хотелось, чтобы была хоть какая-то объективность... Нужны правила оценки, тогда к ним будут стремиться...
Ждем новых циклов статей.
Ваши темы бьют как обычно в самую точку. Например, помню ваши публикации и интервью, касающиеся нечестных кредитных ставок при рекламе некоторыми банками своих кредитных предложений... Многих это заставило задуматься...
Ждем новых тем...
Также интересная тема - можно ли зарабатывать на честных рейтингах интернет-банков или только на продаваемых?
У нас интернет-банк рукописный. Всё что здесь рассматривалось по функционалу - у нас есть. И, конечно же, свой интернт-банк мы считаем лучшим.
Продуктовую линейку наших коллег по рынку мы не обсуждаем.
Фраза "Знакомые из банка ТОП-100" в свете состоявшихся статей сильно улыбнула..
"Клиент на основании этой информации делает свой личный выбор конкретного интернет-банка.
Скажем, у клиента достаточно много денег на остатках, поэтому из всех рейтингуемых интернет-банков он выбирает три - четыре с приличной защитой. Если второй критерий для него, предположим, скорость проведения платежей, то из тех трех - четырех надёжных он выбирает пару интернет-банков с приличными показателями по скорости. И, наконец, клиент хотел бы получить недорогое обслуживание, поэтому из этих двух оставшихся выбирает тот, где дешевле обслуживание"
Вот именно это нужно клиенту от рейтинга , и клиент ждет что на рынке это будет сделано (т.е. именно потенциальные клиенты должны быть конечными "выгодоприобреталями" исследования рейтингового агенства)
Ну хоть бы ОДНО такое исследование существовало на которое можно было опереться клиенту!
Думаю это прекрасная тема для дискуссии.
Но вот пропали что-то. И ничего не пишут. Даже те, которые под первыми статьями устраивали мощные шумовые эффекты с личными выпадами в мой адрес, и те пропали.
Поговорить не с кем. А Ганди, как известно, умер.
Михаил Павличенко знает как этот рейтинг монетизировать...
Думаю Инбанк может самостоятельно сделать такой рейтинг и представить его на суд общественности.
Будет что предметно обсудить.....
Да к тому же рейтинг, сделанный нами, априори будет ангажированным. По этой причине его никогда и не будет.
Сейчас ситуация мне видится другой. Прежнее рейтингование интернет-банков уже не будет иметь право на спокойную жизнь. Все разговоры о некой тайной и неразглашаемой методике вызовут только улыбку. Поэтому я считаю, что этот цикл статей преобразил рейтинговое поле. Агентствам придётся трансформировать свою работу. В сторону прозрачности и объективности. И то агенство, которое сделает это раньше других, сорвёт аплодисменты. Деньги тоже. Несколько позже я попытаюсь написать статью на эту тему.
Какая еще ангажированность, ведь рейтинговать эксперты будут, которые будут выбираться по Вашей методике.... Ведь в методике предусмотрены механизмы защиты от ангажированности?
Пусть этим займутся профессионально ориентированные люди. А мы будем продвигать нашу продуктовую линейку.
Извините ради Бога, но было бы лучше, если бы Вы представились, а не скрывались за ником. И второе - смайлики обычно ставят тогда, когда не хватает аргументов.
А за участие в дискуссии как всегда большое спасибо.
Не за что, умного я все равно ничего не сказал....
Я просто смайликами свои эмоции фиксирую
Смысл? Что это поменяет?
Но по сути Вы наверное правы, в таком разрезе тема не моя, зря я все время встреваю.....
В смысле методологии фундамент заложен. Этот фундамент можно покритиковать, можно взять глубже, покритиковать подходы. Но в целом, как мне кажется, фундамент неплохой, можно даже сказать так - лучший из тех. что я видел, на сегодняшний день. Сформулированы свойства, к которым должен стремиться интернетбанк - безопасность, удобство, быстрота, дистанционность.
К этим свойствам стремится каждый и-банк. Эксперты, по предлагаемой методике (например), оценивают, насколько такой или сякой банк продвинулись по пути к вершинам данных свойств.
Теперь каждое из этих свойств можно разложить на функции - это уже будет не методология, а скорее критерии, которые состоят из конкретных параметров.
1) Цена услуги (переводы и т д) 1% от суммы, мин. 50 руб. слишком дорого
2) Отдолённость клиента от банка. Ведь в случае чего надо бежать в банк. Например Авангард от меня находится в 3х остановках на троллейбусе. Но график работы с 9-18, пн-пт, сб,вс-вых. мне не подходит. Стало быть это не мой банк.
3) Функционал. Зачем мне халявный и.банк и счёт, но с платной дебетовой картой? (Как у сбера)
4) Быстрота. Тут всё просто. Вечером деньги, утром стулья.
5) Дизайн. И.Банк должен радовать глаз.
6) Безопасность. И я не должен за неё платить.
То почему, если раньше, кто-то украл деньги из вашего сейфа в банке, то это вина была не ваша а банка. А сейчас, если кто-то зашёл в ваш компьютер, с помощью чего-то и как-то, то это вы виноваты, а банк не причём. Не можете сохранить средства, дороги новые системы безопасности, ну так и признайте.
Интернет технологии, это уменьшение расходов банка, прежде всего на зарплаты и страховые взносы, а они 30% и 10% у нас они (взносы) не входят в затраты компании, с точки зрения налогообложения. А вот затраты на оборудование, которое будет в основном основным средством и материалы, входит. ТАк что очевидно, что ИТ технологии и оборудование - это экономия денежных средств банка. ТАк уж извольте безопасность перекинуть на себя, а не на клиента.
Я решил это с помощью шаблонов платежей, отсортированных по группам, еще и фильтр можно применить. А если платеж такой недавно был- то еще проще: делаю платежку на основании предыдущего, ввожу только сумму.
Вы можете посмотреть предыдущие статьи и думаю найдёте ответы на свои вопросы.
Я заглянул в Профиль и увидел, что Вы живёте за рубежом. Если будете в России - откройте у нас счёт. Нам очень интересна дискуссия с вечными российскими странниками. Мы готовы заточить под них наш продукт. Все вопросы можно обсудить на нашем форуме.
Затем уже функционал, быстрота и безглючность (или быстрое исправление последствий сбоев без похода клиента в офис для оформления бумажных претензий), а также ценовая прозрачность (перед совершением перевода или платежа комиссия за его осуществление должна быть видна клиенту в явном виде, а не отсылкой на тарифы).
Затем дизайн и его удобство. Ну а приемлемость конкретной цены (во многих банках она нулевая как по абонентской плате, так и по стоимости переводов) уже зависит от совокупности предыдущих критериев.