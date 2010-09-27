Эффективная ставка спасет мир

Я всегда был под впечатлением от идей, которые воплощаются в многочисленных инструкциях, порядках и законах, регламентирующих банковскую деятельность РФ. Мне и сейчас интересно, кто все это придумывает, и кто пишет. Часто хочется заглянуть им в глаза, поговорить с ними… Ничего личного, но я бы не допускал к этой деятельности людей, которые не имеют хотя бы пятилетнего стажа в коммерческом банке. Впрочем, это мое личное мнение, могу и ошибаться.
Очередная классная идея, воплощенная некоторое время назад – это эффективная ставка. Помнится, я был поражен широтой размаха! Честно скажу, приятно удивило мнение законодателей об уровне финансовой грамотности нашего населения. Только вместе с удивлением возникла озабоченность, что «страшно далеки они от народа».
Тем, кто работает с реальным сектором – физическими лицами, малым бизнесом, уже давно совершенно ясно, что для заемщиков важна не столько ставка сама по себе и не столько способ ее формирования, как следующие три вещи: сколько надо возвращать, когда это надо делать и какая будет переплата за весь срок кредита. Именно по этим параметрам осуществляется выбор. Разумеется, никто из клиентов не обременяет себя такими понятиями, как временная стоимость денег и ставка дисконтирования – не жизненно это. Отсюда подписание уведомления об эффективной ставке – процесс чисто механический, автоматизированный банками. Большинство менеджеров, которые подписывают этот документ у заемщика, сами не вполне могут объяснить суть вопроса, да и клиенту это не интересно. В результате наблюдаем полную взаимность – всем нужна исключительно «галочка».
Вроде, по большому счету - ничего страшного, просто еще одна бумажка или пунктик договора. Но задумайтесь, процессы нужны для чего-то. Полезность процесса можно оценить степенью его соблюдения участниками. Бывают удивительные процессы, которые предпочитаю «геймить» все, кто в них задействован. При этом процесс вроде как-то живет, ведь «здесь так принято». Остается вопрос «зачем»?
Комментарии 8
Ответ на вопрос "зачем"? Прост, я хочу чтобы для меня условия банка были прозрачны и понятны, без нюансов. А за мои деньги банк отвечал. Будь-то КК, ДК, депозитный или расчетный счет, банковская ячейка и тд. Ну вот как-то так.
Сейчас уже многие клиенты ориентируются не на ЭПС, а на переплату по кредиту, например, в год. Если соотнести это с суммой кредита, то получится, что переплата приблизительно в 2 раза меньше ЭПС. Зная это, многие банки стали писать везде "переплата" или "полная стоимость кредита в год" и указывать, например, 20% тогда как ЭПС в этом случае, как правило, около 50%. ЭПС все-таки реально показывает стоимость кредита, никакого обмана здась нет, есть только самообман или обман менеджерами, которые говорят клиентам "не смотреть" на ЭПС при подписании кредитного договора. Яс считаю, что путаница началась с того, что к кредитам начали применять методы расчета, применяемые по депозитам, но депозит целиком отдали и целиком взяли и получили проценты за весь период, а по кредиту мы потихоньку расплачиваемся и проценты должны идти на остаток задолженности, в итоге за один и тот же период набежит в два раза меньше процентов (при дифференцированных платежах).
Ну да ладно! Хватит теории. Высокие проценты по ЭПС возникают из-за комиссий и страхования, они идут в ЭПС с удвоением. При страховании жизни у физиков около 80% премии возвращается в банк в виде комиссионных доходов. Банки хитрят, пишут ЭПС текстом, а не цифрами, мелким шрифтом и т.д. Кстати, многое из вышеперечисленного делает и один из банков ФГ "Лайф".
Мое мнение - ЭПС хорош, но его нужно заменить более простой формулой в которой бы отражались интересы клиента, а не банка, например, где бы расчет шел только с использованием переплаты по кредиту с учетом процентов, комиссий, страховок и т.д. Я бы мог ее привести, но это уже выходит за рамки блога.
Впрочем, как понял из отзыва Олега, я не одинок в своем мнении. Похоже, если общаться с клиентами, приходишь к одинаковым выводам
@.
Ну и несмотря на сопротивление в тч банковcких структур мы медленно, но уверено будем приближать реалии к декларируемой 2 ст. Конституции принципу "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства." Другими словами, в отличие от Алисы мы знаем куда хотим прийти, мы знаем по какой дороги идти. Ну соответственно про наши петляющие российские дороги мы тоже знаем.
Комментарий к первой фразе предоставлен Тем самым Мюнхгаузеном.
@.
А по поводу направления движения - соглашусь. Мы все знаем, куда хотим. Только, на мой взгляд, обычно не вполне представляем, как туда попасть. Вот и чудим от этого. Это ведь тоже в русской традиции, чудить-то. И речь здесь, Вы правы, не про ЭСП. Она, если честно, всем "до фонаря": и заемщикам, и банкирам (это из практики). Речь о том, чтобы "бежать со всех ног", но в верном направлении, а не по кругу.