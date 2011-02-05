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Стандарты: памяти Крока посвящается.

05.02.2011 23:27 5 1 474 просмотра
Так получилось, что в декабре 2010 судьба забросила меня в Амстердам. Интересный город, если появится несколько свободных дней и некоторая сумма таких же свободных денег – искренне рекомендую к посещению. Есть что посмотреть и чем занять время досужего туриста. Но сейчас не об этом…
Должно быть это странно, но я хочу поговорить не о кофешопах и не о красных фонарях, даже не о музее Ван Гога, а о… Макдональсе. Об этом оплоте цивилизации, который завоевал свои позиции благодаря идеальной стандартизации как процессов, так и товаров. Забавно, но я всегда считал, что это заведение имеет одинаковые стандарты в обслуживании, форме и меню по всему миру. И вот я оказался в Макдональсе Амстердама. Занесло меня туда не сколько желание поесть, для этого там достаточно более интересных мест, сколько любопытство. Первое, что я там встретил – был сотрудник (араб), которые едва ли не давал взбучку посетителю (другому арабу). Что-то они там не поделили. Изгнав обидчика из своей цитадели, он поправил фирменную шапочку с синей буквой «М» (по необъяснимой причине у всех были такие шапочки именно с синей буковкой), вернулся на рабочее место и с важным видом начал строить остальных сотрудников. Самоутвердившись, он, неспеша, приступил к обслуживанию посетителей. Я попросил чизбургер и принялся ждать. А тем временем мой новый друг управлял очередью. Разумеется, когда все один за другим – это скучно, и он креативно вносил элемент неожиданности в процесс ожидания, отоваривая посетителей по одному ему известному алгоритму. В какой-то момент мне показалось, что креатив перешел черту разумности, и я принялся напоминать о своем существовании. После чего имел наглость попытаться расплатиться карточкой. Друг повертел ее, вернул и сказал что-то типа: «Давайка сам», - кивнув на картридер. Сохраняя невозмутимое спокойствие, пережил мои неудачные попытки прокатать свою карточку не той стороной, отдал мне мой пакет с чизами на чем мы, собственно, расстались. Чизы, кстати, от московских не отличались (зато когда спустя месяц я попросил чизбургер в Дубаи – мне дали какое-то чудо: может просил не так, может накладывает отпечаток способ приготовлении пищи, не знаю). Да, еще поразили платные туалеты Макдональса Амстердама. Сидит этакий паренек-служащий и собирает по 50 евроцентиков со всех желающих.
Интересно, в Макдональсе реально есть единые стандарты по всему миру и то, что я видел- это влияние конкретных людей на местах, или на самом деле жестких стандартов не существует? Забавно, если кто-то где-то высоко сидит и уверен, что везде все одинаково. А ведь все начиналось с того, что Рэй Крок лично проверял количество огурчиков в булочках и ассортимент своих ресторанов. А потом я еще подумал, что во всем этом можно узнать себя самого smile:D

Комментарии 5

Першинг  (Першинг)
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Интересно. В 2005 году в Италии в Макдональдсе оплачивать можно было только налом. И у нас по картам стало возможно недавно. Это одно из немногих мест, где принимают АмЕх. За границей это одно из мест, где точно знаешь, что будешь есть.
А как на вкус? Стандартно?
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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В Амстердаме вкус и внешний вид не отличались от московских собратьев. Да и название "Чизбургер" было узнано. Что-то совсем иное было в Дубаи: сначала пытались понять о чем это я, а потом дали какое-то нечто... Я теперь жалею, что не зашел в Мак в Иерусалиме (вернее зашел, но ничего не купил). Интересно, там пища кошерная или обычная? Кошерная явно проигрывает по вкусу.
Першинг  (Першинг)
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Могу поделиться своими впечатлениями. 2005 год. Рим, Венеция, Флоренция, Римини. Вкус стандартный. Туалеты бесплатные. 2006 год. Прага. Вкус стандартный. Туалет платный. Жалею, что не добралась до Макдональдса в Хургаде. Не успела за неделю в 2007. Теперь когда случится? Жаль. Наша всероссийская здравница закрыта. Надеюсь, что временно. Должны же разум и рыночная экономика победить! smile:( smile:cry: smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
Интересно, в Макдональсе реально есть единые стандарты по всему миру и то, что я видел- это влияние конкретных людей на местах, или на самом деле жестких стандартов не существует?

Совершенно точно, единых стандартов нет. Я одно время специально ходил сравнивал Маки в разных странах, в паре десятков стран меню везде разное было, вкусовые пристрастия наций оказывают влияние на меню. Да и потом, где-то бесплатны соусы и напитки (платишь только за стакан), а где-то платишь, как у нас, за граммы выпитого. Туалеты где-то бесплатные, где-то платные, а где-то бесплатные, но только для посетителей мака, всё везде по-разному
Наталья Игошина  (AtuSik)
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Я заходила в Израиле в Макдональс. У них есть простой и кошерный макдональсы. Традиционный - как у нас, различается только ассортимент. Кошерный - буква голубого цвета smile:D . На вкус немного отличается: более пресная еда. Обслуживание это отдельная тема. Было очень непривычно видеть, что практически везде работает только одна касса и обслуживание ОЧЕНЬ медленное: никто не торопиться, могут просто еще и уйти поговорить с сотрудниками.
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