Стандарты: памяти Крока посвящается.

Так получилось, что в декабре 2010 судьба забросила меня в Амстердам. Интересный город, если появится несколько свободных дней и некоторая сумма таких же свободных денег – искренне рекомендую к посещению. Есть что посмотреть и чем занять время досужего туриста. Но сейчас не об этом…
Должно быть это странно, но я хочу поговорить не о кофешопах и не о красных фонарях, даже не о музее Ван Гога, а о… Макдональсе. Об этом оплоте цивилизации, который завоевал свои позиции благодаря идеальной стандартизации как процессов, так и товаров. Забавно, но я всегда считал, что это заведение имеет одинаковые стандарты в обслуживании, форме и меню по всему миру. И вот я оказался в Макдональсе Амстердама. Занесло меня туда не сколько желание поесть, для этого там достаточно более интересных мест, сколько любопытство. Первое, что я там встретил – был сотрудник (араб), которые едва ли не давал взбучку посетителю (другому арабу). Что-то они там не поделили. Изгнав обидчика из своей цитадели, он поправил фирменную шапочку с синей буквой «М» (по необъяснимой причине у всех были такие шапочки именно с синей буковкой), вернулся на рабочее место и с важным видом начал строить остальных сотрудников. Самоутвердившись, он, неспеша, приступил к обслуживанию посетителей. Я попросил чизбургер и принялся ждать. А тем временем мой новый друг управлял очередью. Разумеется, когда все один за другим – это скучно, и он креативно вносил элемент неожиданности в процесс ожидания, отоваривая посетителей по одному ему известному алгоритму. В какой-то момент мне показалось, что креатив перешел черту разумности, и я принялся напоминать о своем существовании. После чего имел наглость попытаться расплатиться карточкой. Друг повертел ее, вернул и сказал что-то типа: «Давайка сам», - кивнув на картридер. Сохраняя невозмутимое спокойствие, пережил мои неудачные попытки прокатать свою карточку не той стороной, отдал мне мой пакет с чизами на чем мы, собственно, расстались. Чизы, кстати, от московских не отличались (зато когда спустя месяц я попросил чизбургер в Дубаи – мне дали какое-то чудо: может просил не так, может накладывает отпечаток способ приготовлении пищи, не знаю). Да, еще поразили платные туалеты Макдональса Амстердама. Сидит этакий паренек-служащий и собирает по 50 евроцентиков со всех желающих.
Интересно, в Макдональсе реально есть единые стандарты по всему миру и то, что я видел- это влияние конкретных людей на местах, или на самом деле жестких стандартов не существует? Забавно, если кто-то где-то высоко сидит и уверен, что везде все одинаково. А ведь все начиналось с того, что Рэй Крок лично проверял количество огурчиков в булочках и ассортимент своих ресторанов. А потом я еще подумал, что во всем этом можно узнать себя самого
Комментарии 5
А как на вкус? Стандартно?
Совершенно точно, единых стандартов нет. Я одно время специально ходил сравнивал Маки в разных странах, в паре десятков стран меню везде разное было, вкусовые пристрастия наций оказывают влияние на меню. Да и потом, где-то бесплатны соусы и напитки (платишь только за стакан), а где-то платишь, как у нас, за граммы выпитого. Туалеты где-то бесплатные, где-то платные, а где-то бесплатные, но только для посетителей мака, всё везде по-разному