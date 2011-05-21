Популярные сообщения

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Артем Генкин 21.05.2011 20:45 artgen
Это поможет отгадке :)
Смотрите фото: Читать далее
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Артем Генкин 21.05.2011 18:50 artgen
Угадайте, в какой стране я в этом месяце побывал?
1. Ипотечные автомашины там отличаются цветом номеров. 2. Самый известный правитель этой страны провел 4 года в юности в заложниках у иноверцев и еще несколько лет в тюремном заточении у соседнего короля, после чего женился на кузине последнего и обрел свободу. 3. В этой стране до сих пор живут саксы. 4. Тот же правитель, по некоторым сведениям, пал на поле брани, переодетый в одежду неприятеля. Читать далее
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Артем Генкин 19.02.2011 14:31 artgen
Что наша жизнь? - Айпад!
Примечание. Нижеследующий текст написал мой продвинутый сын-шестиклассник. Я привел в порядок грамматику и сделал более привычным порядок слов в предложениях, а то все выглядело, как монолог Магистра Йоды. Технологии быстро развиваются, и на место нетбуков приходят Планшеты – их много, а хороший один. Такое «нововведение» людям пришлось по вкусу от компании Apple, и многие (ранее наслышанные о ее девайсах и успехах) уже приобрели этот замечательный продукт, и наша семья не исключение! iPad у нас буквально нарасхват ... каждый хочет потрогать , понажимать , посмотреть, одним словом, потестировать этакое чудо . Всем членам семьи планшет с металлическим корпусом и 9-дюймовым экраном понравился. Читать далее
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Артем Генкин 16.01.2011 12:43 artgen
Иногда они возвращаются
Ставший символом первой половины 90-х Сергей Мавроди снова, почти без видимых усилий, оказался в центре внимания журналистов, депутатов и озадаченной общественности. Как относиться к тому, что изложено бывшим гуру, желающим, судя по интервью, прежде всего, помочь родной стране? Читать далее
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Артем Генкин 18.12.2010 22:49 artgen
Личное
Зафрендить Барака Обаму Пытался сейчас в Интернете. - Откуда Вы его знаете? - Спросил меня Интернет. (Коллеги? Классмейты? Иное???...)
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Артем Генкин 13.12.2010 23:52 artgen
Бизнесдети
Накопились у меня факты, которые как-то трудно поддаются перевариванию и осмыслению. Прошу "помощь зала". 1. С сыном в школе учится Мальчик, который поет. Поет в цирке и в театре. Мама забирает его с занятий пораньше в дни, когда у него выступления. Он кормилец. (На школьном утреннике он пропел из знаменитого мюзикла "горбун отверженный с проклятьем на челе" забористее, чем первоисточник.) 2. У дальнего родственника младенец заработал 1500 (Полторы тысячи) евро, снявшись в рекламе какой-то питательной смеси, в 3 сюжетах-эпизодах. Читать далее
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Артем Генкин 02.12.2010 21:24 artgen
Оказывается, банки тоже имеют возраст
Последние пару месяцев активно занимался дью дилидженсом банков. Наших (отечественных) и не совсем наших (ближайших наших соседей). Оставив в стороне приятные моменты, связанные с переменой мест, новыми впечатлениями, изысками местной кухни и т.д., хочется все-таки не забыть, "зачем нас сюда позвали", и хоть что-то сказать о родном, о банковском. Читать далее
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Артем Генкин 15.09.2010 12:24 artgen
Нас электронно «обнесли»! Только что. Средства выведены в «Альфа-Банк»!
Мы переезжали в новый офис. Вчера в 6 вечера подключили Интернет. Компьютер с Интернет-Банком, пока был без Интернета, стоял под присмотром нашего сотрудника. Сегодня с утра, открыв Интернет-Банк, увидели, что на счете 5000 руб. А 320 000 руб ушли в «Альфа-Банк» некому Удалову Сергею Сергеевичу за грузоперевозки. Банк, где у нас расчетный счет, - КБ «Открытие» - предпринимает какие-то шаги, но боюсь, что несколько замедленно. Комментировать свой кейс пока не готов. Ключ находился на дискете, дискета вне доступа третьих лиц. На компе стоит лицензированный Антивирус Касперского
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Артем Генкин 11.09.2010 09:17 artgen
«Другое мнение» об электронных деньгах
10 сентября участвовал в качестве гостя на Телеканале «Эксперт» (www.tv.expert.ru) в записи ток-шоу «Другое мнение» (ведущий шоу – Пьер Моро (Италия), шеф-редактор Светлана Сорокина) в передаче, посвященной теме электронных денег. Виртуально в студии присутствовал известный аналитик рынка электронных платежей и организатор самого влиятельного международного форума по этой тематике в Лондоне Дэйвид Бирч. Передача выйдет в эфир предположительно 19 сентября - следите за расписанием.
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Артем Генкин 24.08.2010 14:15 artgen
«Сапожник без сапог» - где сейчас лучше всего платится?
Уважаемые читатели блога… поделитесь знаниями: в каком платежном или банковском учреждении сейчас дешевле всего будут обходиться периодические платежи, вносимые наличными (не только коммунальные и сотовым операторам), в диапазоне от 3000 до 10000 руб. каждый? Интернет-решения приемлемы, но при этом критична возможность при необходимости получить бумажный документ и на нем «синюю печать» организации (банка), принявшей платеж. Читать далее
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Артем Генкин 02.08.2010 17:28 artgen
Все на лыжи!
Справил день рождения сына на круглогодичном горнолыжном курорте Снеж.ком. Километрах в 4 от МКАД. В районе Красногорска. В гору не полез, наблюдал из-за окна ресторанчика. Гора чудовищно огромная. Есть еще ледовая арена. Но снег был, а вот лед растаял. Мальчишки вернулись с горы довольные, румяные и отмороженные. Внутренние помещения горнолыжного центра – так сказать, рекреационно-торговые – пока пустынны и мало освоены. Тем не менее, рекомендую. Для визита в зиму необходимый минимум своего обмундирования – носки и варежки (или придется покупать элитные на месте).
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Артем Генкин 10.07.2010 16:55 artgen
"Число зверя" и передовые технологии
На неделе был на радио "РТВ-Подмосковье". С программой "Вечерняя гостиная" и ее ведущим Владимиром Шакуловым мы дружим уже давно. Обсуждали мою "Планету web-денег в XXI веке" и изменения, происходящие в общественном сознании и в потребительских привычках в ходе массового распространения передовых финансовых технологий (электронных денег, карточных инноваций и т.д.). Было много звонков в студию. Особенно запомнился последний. Женщина сказала буквально следующее: "Я прослушала вашу передачу, но лично мне не нужна никакая электронная карта и никакое электронное удостоверение, поскольку это не отвечает моим религиозным взглядам". Читать далее
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Артем Генкин 01.07.2010 12:36 artgen
История суточной давности
Сидим с помощницей в любимом ресторанчике неподалеку от работы. Ресторанчик при театре, официанты вышколены, со второго визита тебя узнают, а нас и подавно держат за завсегдатаев. Девушка за соседним столиком неожиданно меняется в лице: «Официант!» На зов прибегает официант. «У меня тут НАСЕКОМОЕ!» Официант излавливает нарушителя спокойствия и в салфетке уносит прочь. Девушка, переведя дух, продолжает еду и через минуту…. «Официант!» Сцена повторяется. «У меня тут второе насекомое!» Читать далее
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Артем Генкин 12.06.2010 09:02 artgen
О чем забыли упомянуть в интервью с Беллой Златкис
С большим интересом прочитал интервью с Б.И. Златкис. Перечисляя ее заслуги, корреспондент забыл упомянуть об одном немаловажном достижении: Читать далее
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Артем Генкин 10.06.2010 23:41 artgen
Вышла мадьярка…-2.
После Маргариты писать о Венгрии тяжело, но… я тоже там был, несколькими днями позже, по делам Эм-энд-Эя. От наводнения осталась вышедшая из берегов река Дунай в Будапеште, поглотившая автомобильные набережные, а также местами вдоль дороги из ниоткуда возникшие озерца. Читать далее
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Артем Генкин 31.05.2010 13:56 artgen
Россия - не Филиппины, здесь климат иной...
8 мая 2010 г. на Всероссийском форуме «Неделя электронной торговли» («НЭТ – 2010») я выступил с докладом на тему: «Что изменится после принятия Федерального Закона «О национальной платежной системе»». Мероприятие, организатором которого стал Oborot.ru, проходило в бизнес-отеле «Аэростар». Я был только на секции, посвященной электронным и Интернет-платежам, поэтому не стану оценивать все мероприятие, но «у нас» было достаточно интересно. Читать далее
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