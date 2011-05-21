Популярные сообщения

Примечание. Нижеследующий текст написал мой продвинутый сын-шестиклассник. Я привел в порядок грамматику и сделал более привычным порядок слов в предложениях, а то все выглядело, как монолог Магистра Йоды.
Технологии быстро развиваются, и на место нетбуков приходят Планшеты – их много, а хороший один. Такое «нововведение» людям пришлось по вкусу от компании Apple, и многие (ранее наслышанные о ее девайсах и успехах) уже приобрели этот замечательный продукт, и наша семья не исключение!
iPad у нас буквально нарасхват ... каждый хочет потрогать , понажимать , посмотреть, одним словом, потестировать этакое чудо . Всем членам семьи планшет с металлическим корпусом и 9-дюймовым экраном понравился.
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