Популярные сообщения

Артем Генкин artgen Что наша жизнь? - Айпад! Примечание. Нижеследующий текст написал мой продвинутый сын-шестиклассник. Я привел в порядок грамматику и сделал более привычным порядок слов в предложениях, а то все выглядело, как монолог Магистра Йоды. Технологии быстро развиваются, и на место нетбуков приходят Планшеты – их много, а хороший один. Такое «нововведение» людям пришлось по вкусу от компании Apple, и многие (ранее наслышанные о ее девайсах и успехах) уже приобрели этот замечательный продукт, и наша семья не исключение! iPad у нас буквально нарасхват ... каждый хочет потрогать , понажимать , посмотреть, одним словом, потестировать этакое чудо . Всем членам семьи планшет с металлическим корпусом и 9-дюймовым экраном понравился. Читать далее 0

Артем Генкин artgen Иногда они возвращаются Ставший символом первой половины 90-х Сергей Мавроди снова, почти без видимых усилий, оказался в центре внимания журналистов, депутатов и озадаченной общественности. Как относиться к тому, что изложено бывшим гуру, желающим, судя по интервью, прежде всего, помочь родной стране? Читать далее 0

Артем Генкин artgen Личное Зафрендить Барака Обаму Пытался сейчас в Интернете. - Откуда Вы его знаете? - Спросил меня Интернет. (Коллеги? Классмейты? Иное???...) 0

Артем Генкин artgen Бизнесдети Накопились у меня факты, которые как-то трудно поддаются перевариванию и осмыслению. Прошу "помощь зала". 1. С сыном в школе учится Мальчик, который поет. Поет в цирке и в театре. Мама забирает его с занятий пораньше в дни, когда у него выступления. Он кормилец. (На школьном утреннике он пропел из знаменитого мюзикла "горбун отверженный с проклятьем на челе" забористее, чем первоисточник.) 2. У дальнего родственника младенец заработал 1500 (Полторы тысячи) евро, снявшись в рекламе какой-то питательной смеси, в 3 сюжетах-эпизодах. Читать далее 0

Артем Генкин artgen Нас электронно «обнесли»! Только что. Средства выведены в «Альфа-Банк»! Мы переезжали в новый офис. Вчера в 6 вечера подключили Интернет. Компьютер с Интернет-Банком, пока был без Интернета, стоял под присмотром нашего сотрудника. Сегодня с утра, открыв Интернет-Банк, увидели, что на счете 5000 руб. А 320 000 руб ушли в «Альфа-Банк» некому Удалову Сергею Сергеевичу за грузоперевозки. Банк, где у нас расчетный счет, - КБ «Открытие» - предпринимает какие-то шаги, но боюсь, что несколько замедленно. Комментировать свой кейс пока не готов. Ключ находился на дискете, дискета вне доступа третьих лиц. На компе стоит лицензированный Антивирус Касперского 0

Артем Генкин artgen «Другое мнение» об электронных деньгах 10 сентября участвовал в качестве гостя на Телеканале «Эксперт» (www.tv.expert.ru) в записи ток-шоу «Другое мнение» (ведущий шоу – Пьер Моро (Италия), шеф-редактор Светлана Сорокина) в передаче, посвященной теме электронных денег. Виртуально в студии присутствовал известный аналитик рынка электронных платежей и организатор самого влиятельного международного форума по этой тематике в Лондоне Дэйвид Бирч. Передача выйдет в эфир предположительно 19 сентября - следите за расписанием. 0

Артем Генкин artgen Все на лыжи! Справил день рождения сына на круглогодичном горнолыжном курорте Снеж.ком. Километрах в 4 от МКАД. В районе Красногорска. В гору не полез, наблюдал из-за окна ресторанчика. Гора чудовищно огромная. Есть еще ледовая арена. Но снег был, а вот лед растаял. Мальчишки вернулись с горы довольные, румяные и отмороженные. Внутренние помещения горнолыжного центра – так сказать, рекреационно-торговые – пока пустынны и мало освоены. Тем не менее, рекомендую. Для визита в зиму необходимый минимум своего обмундирования – носки и варежки (или придется покупать элитные на месте). 0

Артем Генкин artgen "Число зверя" и передовые технологии На неделе был на радио "РТВ-Подмосковье". С программой "Вечерняя гостиная" и ее ведущим Владимиром Шакуловым мы дружим уже давно. Обсуждали мою "Планету web-денег в XXI веке" и изменения, происходящие в общественном сознании и в потребительских привычках в ходе массового распространения передовых финансовых технологий (электронных денег, карточных инноваций и т.д.). Было много звонков в студию. Особенно запомнился последний. Женщина сказала буквально следующее: "Я прослушала вашу передачу, но лично мне не нужна никакая электронная карта и никакое электронное удостоверение, поскольку это не отвечает моим религиозным взглядам". Читать далее 0

Артем Генкин artgen История суточной давности Сидим с помощницей в любимом ресторанчике неподалеку от работы. Ресторанчик при театре, официанты вышколены, со второго визита тебя узнают, а нас и подавно держат за завсегдатаев. Девушка за соседним столиком неожиданно меняется в лице: «Официант!» На зов прибегает официант. «У меня тут НАСЕКОМОЕ!» Официант излавливает нарушителя спокойствия и в салфетке уносит прочь. Девушка, переведя дух, продолжает еду и через минуту…. «Официант!» Сцена повторяется. «У меня тут второе насекомое!» Читать далее 0